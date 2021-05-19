Но раскрыть общее в детерминации этих процессов, объяснить существующее многообразие процессов на основе механики И. Ньютона Физика не смогла и распалась на множество наук по изучению частных явлений.

Постижение всей совокупности сведений о Природе возложено на Физику, начиная с изучения закономерностей движения тел и движения вообще как основы развития .

Основным вопросом Философии как особой науки является проблема отношения мышления к Бытию, сознания к материи. Для решения этого вопроса используется, в частности, диалектический метод, развивающий науку о наиболее общих законах развития Природы, общества и мышления. Метод претендует на формирование закона развития мысли от причины к следствию, от явления к его осознанию как формы проявления движения – способа существования Материи.

Совокупность принципов, взглядов и убеждений, определяющих направление деятельности и отношение к Действительности отдельного человека, социальной группы, общества в целом и составляет Мировоззрение. Оно определяется Философией как наукой о всеобщих закономерностях, которым подчиняется как Бытие ( то есть Природа и общество ), так и мышление человека, процесс познания как одна из форм общественного сознания.

Сущность определяется как смысл данной вещи. Полагают, что познание Сущности возможно лишь на основе абстрактного мышления и создания теории исследуемых процессов при переходе от чувственной к рациональной ступени познания с формулировкой законов развития.

Материальность Мира отождествляется с Бытием. Существование предстает как многообразие изменчивых вещей в их связи и взаимодействии.

В современной научной картине Мира Реальность представляется как Бытие вещей в сопоставлении с небытием . Действительность – то, что существует и развивается как объективная Реальность во всей ее конкретности. Бытие же – это существующий независимо от познающего объективный Мир.

Истинность положений в какой-либо из наук ставилась в зависимость от возможности перевести их на язык физики. С позиции утверждения о единстве знаний это и был поиск единого языка для описания всей системы существующих знаний.

Таковы штрихи к портрету фундаментальных понятий в методологии научных исследований в познании устройства Мира. Они несут, естественно, отпечатки древней мудрости, препарированной сознанием человека, обремененного образованием, которое структурировалось в ходе развития самой науки как системы познания.

И только сейчас, в конце XX и начале XXI века стало ясно, что сбой в системе познания и его приобретения произошел в самом начале формирования системы научного знания, сделав неотвратимым ложный путь познания Реальности.

Что же произошло в Физике как науке за последние 300 с лишним лет ? Научное сообщество выработало убеждение, что в основу физики заложены принципы Г. Галилея, законы И. Ньютона, электродинамика Д.К. Максвелла и многое другое, что достигнуто как развитие этих основ, и новые веяния, которые принес в физику XX век, век квантовой физики микромира.

Но достаточно прочесть оригиналы этих основ, чтобы убедиться, что заложенные в арсенал физического знания "основы" – это неверные переводы и некорректная трактовка классического наследия, не имеющие никакого отношения к тому, что заложено классиками естествознания.

Трудно себе представить, как это произошло, но факт: в законах И. Ньютона в "Математических началах натуральной философии" [ 1 ], которые и являются научными основами естествознания, термин "приложенная сила" переведен с латинского и усвоен на всех языках как "действие" и отождествлен с "силой". В оригинале же "действие оценивается как произведение силы действия на скорость действия", ибо сила сама по себе ничего не может совершить, не будучи приложенной с определенной скоростью.

Иными словами, действие – это мгновенная мощность, которая определяется работой, необходимой для совершения элементарного акта изменения состояния. Таким образом, изначально из основ физики изъята энергетика процессов в элементарных актах взаимодействия, что является необходимым условием реализации любого явления.

Более того, извращено представление о взаимодействии в формулировке третьего закона И. Ньютона, где "закон взаимодействия" представлен как "действию всегда есть равное и противоположное противодействие …", закрепившееся в текстах и в сознании как "равенство сил действия и противодействия".

В оригинале же речь идет о передаче действия от одного объекта к другому при равенстве действия ( мгновенной мощности ), переданной другому объекту и полученной этим объектом. В этом и состоит суть взаимодействия: переход действия причины в действие следствия. Это и есть общий фундаментальный закон взаимосвязи причины и следствия, который дает представление о специфике процесса взаимодействия в явлениях любой природы.

В общепринятой же формулировке равенства сил действия и противодействия утверждается неразличимость характеристик причин и следствия. А это означает, что понятие взаимодействие как таковое исключено из анализа процессов и из сознания человека.

Фактически отсюда и проистекает представление о неком "равновесном" Мире, в котором ничего не происходит и происходить не может, ибо характеристики причины идентичны характеристикам следствия. Такой представляется модель Реальности из традиционной формулировки законов И. Ньютона.

В дальнейшем введение в обиход законов сохранения упрочило это представление, поскольку утверждается целый комплекс характеристик причины и следствия, которые не изменяются при взаимодействии.

Таким образом, законы сохранения стали прокрустовым ложем для логики мышления, ибо из физики исключено фундаментальное свойство Реальности – взаимодействие, которое является механизмом творения Действительности и ее развития [ 2 ]. Исключено представление о детерминации, которая и определяет развитие процессов. Нет взаимодействия – нет и развития!

И физики нашли "выход" из этого положения, введя "случайность" с вероятностными мерами оценки характеристик "состояний". Этот приговор окончательно избавил физику от анализа процессов и возможности искать законы эволюции систем.

Теорема о Марковских цепях удачно подыграла этой логике, утверждая отсутствие последствий в ряду последовательных событий, если даже соседние связаны друг с другом. Этим утверждением нарушено арифметическое правило суммирования событий в реальной системе из взаимодействующих элементов, ибо сама Действительность и ее история есть результат последствий суммирования последовательности событий.

Теорема Геделя-Тарского о неполноте, о принципиальной невозможности формализовать Истину, и вовсе усыпила сознание исследователей в стремлении в математическом формализме отразить адекватно реально происходящее. Доказательство теоремы базировалось на исходном утверждении ав = ва, что свидетельствует о непонимании глубины смысла операции умножения, где множимое и множитель несут разную миссию, отражая истинное положение процедуры умножения в Реальности, когда левовращение и правовращение не идентичны.

Еще много ляпсусов допущено в физике, которые и обеспечили полную несостоятельность в адекватном описании реальных явлений [ 3, 4 ]. Парадоксально: физика в течение столетий "обходилась" без механики, без динамики, без осознания глубины арифметических операций сложения и умножения, без логики взаимосвязи причины и следствия.

Теории явлений сводились к попыткам получить некое интерполяционное описание модели того или иного явления, пользуясь специальным для каждого явления набором гипотез, постулатов, допущений и даже принципов. Фактически способ интерполяции в описании явлений стал "научным" методом получения представлений о явлениях.

Сам поиск в исследовательских программах изначально входил в противоречие с философским утверждением о целостности и единстве Природы и ее законов. Да и законы диалектики не могли изменить статус принятых манипуляций в научном поиске, так как опирались на объективную сущность, а по существу, на объектную, предметную сущность Реальности, в то время как "Мир дан в движении, и его законы – законы движения", которые и определяют сущность происходящего.

А эфемерные формулировки "борьба противоположностей", "отрицание отрицания" и даже "переход количества в качество" (где происходит трудно поддающаяся логике мышления трансформация категории количества в категорию качества) не могли быть формализованы и переведены в научную плоскость, то есть квалифицированы физическими характеристиками и математическим представлением.

Образованный философ непременно наложит ярлык физикализма на такой подход в сложившейся ситуации в познании Реальности. Но в существующих способностях сознания и логики мышления предложенный в физике реальности [ 4 ] подход является пока единственным в рамках принятых определений и сформулированного фундаментального закона взаимосвязи причины и следствия, то есть логики причинно-следственных отношений, и универсального Принципа Порядка как закона организации структуры развития систем.

Признавая единство и целостность в проявлении фундаментального закона взаимодействия и Принципа Порядка, предоставленных физикой реальности как наукой о явлениях в реальном Мире, трудно требовать еще чего-то от какой-либо другой науки, которая была бы способна отразить это что-то, не имеющее отношения к природным явлениям.

Все произошедшее в науке дает основания констатировать, что ложные основы в арсенале физического знания не предоставляли Философии возможность проявить любовь к мудрствованию, к обоснованному обобщению найденного в физике на области явлений, которыми занимаются другие науки ( химия, биология, астрофизика и т.д. ). Именно поэтому философия и не могла сформировать почву для создания Мировоззрения, которая открывала бы человеку Мир в его полноте и многообразии.

Этот экскурс в историю развития физики и объясняет ту ситуацию, которая сложилась в современной философии, которая превратилась в компилятивную систему изложения измышлений разного порядка значимости и объективности.

Физика свелась к комбинаторике терминов, понятий, не содержащей в процессе манипуляций логической взаимосвязи причинно-следственных отношений, предоставив философии пустые хлопоты по формированию научной картины Мира. На базе такого "мировоззрения" не могло быть сформировано и адекватное представление о Реальности и Бытии, о Действительности и Сознании.

Неоднозначность используемых терминов и понятий при отсутствии закона построения взаимосвязи причины и следствия даже в физике, то есть закона детерминации фактов, сделали бесполезным и даже бессмысленным само любомудрие, само философствование в отсутствии зерен мудрости в плевелах невежества (А сколько неверных переводов и трактовок в фолиантах исторического наследия в разных областях знаний!).

Реальность для человеческого сознания выступает как творящая Действительность, не осознаваемая человеком, что он в каждом миге Бытия является творцом этой Действительности, не представляя сонма последствий своей деятельности.

Овладев глубинами знаний и не осознав их величие и могущество, человечество в состоянии обречь себя на безвыходное положение в этом Мире, как это уже было неоднократно в истории, если эти знания не будут направлены на формирование нравственных основ всего человеческого общества.

Теперь в руках и в сознании познающих Действительность есть парадигма, которая свидетельствует о единстве знаний для понимания Реальности как Мира, данного нам в движении: один общий фундаментальный закон взаимосвязи причины и следствия при взаимодействии в элементарных актах любой природы и универсальный закон эволюции природных систем, Принцип Порядка, диктующий процессы творения и развития в нашем реальном Мире Бытия.

Потребуется длительный процесс развития человеческого общества, пока человек в своем сознании и мышлении, будучи сам продуктом Природы, не будет сам себя ассоциировать с Природой и действовать сообразно ее законам и с пониманием результатов своих творческих деяний.

А.П. Смирнов

Об авторе.

СМИРНОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ (1930-2014)

Cпециалист в области физики твердого тела, физики низких температур и нового, созданного им направления – Физики реальных процессов, профессор, д.т.н.

За его плечами – известные школы: физический факультет Ленинградского Государственного Университета, физико-математический факультет Харьковского Государственного Университета.

Далее – исследовательская деятельность в Харьковском Физико-техническом институте, а вскоре – в Ленинградском Физико-техническом институте им. А.Ф.Иоффе.

В Физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе Анатолий Павлович работал начальником одного из его отделов.

В поисках ключа к разгадке природы реальных процессов проведены многочисленные исследования широкого круга явлений, тщательный критический анализ современной физики, ее арсенала и возможностей, обсуждение на семинарах и конференциях.

Результат превзошел ожидания и оказался парадоксальным. В науку возвращены фундаментальные принципы и законы, созданные великими гениями человечества, но не воспринятые и не усвоенные в свое время научным сообществом и не вошедшие в арсенал современного знания.

Это открывает перед нами новый класс явлений в творческой лаборатории Природы, путь к пониманию живого.

***

Источник.

.