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Для чего нужна история?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=p7WdtPlEfTE
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16525 9947
    Maleos час назад

      Кому для чего. Жыдам, чтобы сношать мозги гоям. Гоям, чтобы копаться во вранье и не лезть в жыдовские делишки…

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