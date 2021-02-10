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Видеосолянка. 10.02.2021

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Видеосолянка. 10.02.2021


1. Будущее началось



Привет из 2011-го года. Кое-что уже сбылось.

* * *

2. Welcome to Modern Combat



Еще немного милитари-синтвейва от Mauzera.

* * *

3. Дворец Наливкина.



Обнаружен тайный дворец главы Уссурийского района Виталия Наливкина. Все думали, что Наливкин за народ, а он дворцы себе строит!

* * *

4. Коссовский расстрел. Как поляки расстреливали белорусских рабочих и крестьян.



О польском терроре против населения Белоруссии, в частности о Коссовском расстреле 1927-го года.

* * *

5. Гражданская война в России. Борьба на Кавказе.



Историк Игорь Пыхалов в рамках продолжющегося цикла о гражданской войне в России, рассказывает о событиях на Северном Кавказе, где борьба красных и белых дополнялась отдельными стремлениями местных националистов, а также локальными межнациональными конфликтами.

* * *

6. Контрнаступление вермахта под Харьковом. Весна 1943-го года.



Военный историк Алексей Исаев рассказывает про удачное для немцев контрнаступление вермахта под Харьковом в начале весны 1943-го года, которое позволило им перевести дух после разгрома в Сталинградской битве и подготовиться к решающему сражению на Курской дуге.

* * *

7. Куропаты – миф или реальность



Запись научной интернет-конференции посвященной вопросу расстрелов в Куропатах и мифов, которые этот вопрос сопровождают.

* * *

8. В поисках запасной планеты.



Лекция Владимира Сурдина (астрономом, кандидат физ.-мат. наук, доцент физического факультета МГУ, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга, член Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН) посвященная перспективам исследований других планет.

* * *

9. Последнее сражение Османской Империи.



Разбор битвы при Мегиддо в 1918-м году, которое фактически стало последним сражением умирающей Османской Империи.

* * *

10. "Падение Западной Римской Империи".



Советский диафильм 1986-го года посвященный упадку и падению Западной Римской Империи.
Сделан на основе материалов для советской средней школы и учебнику истории для 5-го класса.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6541432.html
Метки: Видео, видеосолянка, история, политика, юмор
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