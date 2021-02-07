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Немецкие товарищи выражают непонимание

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К приближающейся годовщине XX съезда КПСС.
Рассекреченные донесения и дневниковые записи советского консула в немецком Ростоке Тимофеева и вице-консула Попова о реакции немцев на разоблачения Сталина на XX съезде КПСС.
Как не трудно заметить, некоторые немцы зрили в корень и задавали правильные вопросы. В конечном итоги, корни ликвидации ГДР (ровно как и СССР) растут как раз из XX съезда.





















РГАСПИ Ф.17, Оп.171, Д.492 Л.1-10

http://istmat.info/files/uploads/63968/rgaspi._f.17._op.171._d.492_sepg.pdf – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6534200.html
Метки: 1956, 50-е, xx съезд, гдр, Германия, десталинизация, история, микоян, ссср, сталин, троцкизм, холодная война, хрущев
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