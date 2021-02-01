Нет, ребят, вы можете говорить всё что вам угодно – что «протест» успешный, что на улицы вышло сто миллионов просмотров, ой, простите, — человек, и что «полиция проявила невероятную» жестокость. Всё равно вам никто не поверит, потому что вы сами транслировали всё происходящее в реальном времени и картинка, чаще всего сильно расходилась с вашими словами

Да, я понимаю – вы очень спешили. Вообще, вся эта гульфик-спецоперация наверняка была рассчитана на более долгий срок, с учётом эпидемии и её последствий. Наверняка планировалось, что недовольных будет гораздо больше, как на протестах, которые проходят в Европе. Мне кажется, что рассчитывали и на тех, кто недоволен ограничительными мерами из-за эпидемии. Но и тут сильно просчитались. Те ограничительные меры, которые были введены в России во вторую коронавирусную волну, в сравнении с мерами европейскими – вообще ничто. Наверное, живущие в России даже не представляют, что сейчас происходит во Франции, Бельгии, Нидерландах и других европейских странах. Да и как представишь, когда почти всё в общем-то работает? Когда можно спокойно пойти в магазин, не только за продуктами, когда работают рестораны и открылись музеи.

А европейская жизнь – сейчас замерла. Вторая волна оказалась серьёзнее первой и ограничительные меры куда жёстче и длительнее, чем весной 2020 года. А самое главное – пока что конца этому не видно. Закрыто буквально всё, что можно было закрыть. Но и этого мало – во многих европейских странах введён комендантский час, самый настоящий: с полицейскими патрулями, арестами и штрафами. Народ, в своём большинстве, эту меру не понимает, тем более что в большинстве стран Европы такого не было со времён Второй мировой войны. В такой ситуации протесты неизбежны. И, само собой, они выливаются в погромы. Сначала выходят обычные люди, которые потеряли работу, которые не получили от государства ничего, либо какие-то копейки, а потом из-за их спин появляются и настоящие погромщики, которых конечно меньше, но именно они и делают картинку и дают повод маргинализировать всех протестующих.

И полиция не церемонится. В ходу дубинки, даже кони, могут и из водомёта зарядить прямо в голову, причём тому, кто вообще в протесте не участвует. А во Франции – самая настоящая «аквадискотека», когда протестующих просто окатывают холодной водой в достаточно холодную погоду. На этом фоне действия полиции в российских городах – совсем уж не брутальные и точно выверенные, но мы же все прекрасно знаем, что «это другое».

Люди очень устали. Закрываются отели, магазины, рестораны, причём не на время эпидемии, а навсегда, просто потому, что государства не способны обеспечить им какую-нибудь поддержку, достаточную, чтобы выжить. Это не в силах остановить правительства даже самых богатых стран. И эти проблемы только начинаются. Пока что это цветочки, а ягодки – они впереди, в виде мощнейшего экономического кризиса, который неизбежен, как следствие всего того, что сейчас происходит.

С вакцинацией в европейских странах тоже далеко не всё идеально. Вакцины не хватает, принимаются различные меры, порой абсурдные, например такие, как увеличение срока между первой и второй прививкой вакциной компании Пфайзер, а иногда звучат призывы обойтись вообще одним уколом. Доступ к вакцинам у европейских стран не равный, есть привилегированные страны, которые получают основные объёмы произведённой вакцины, а есть и те, кому достаются буквально остатки, как например страны Прибалтики, где в плане вакцинации, как говорится, конь ещё не валялся. А в той же Литве ситуация очень тяжёлая. Дошло до того, что в Европе в позитивных тонах заговорили о российской вакцине «Спутник V» и не исключено, что вакцина получит европейскую сертификацию и появится на рынке ЕС.

Да, в России тоже есть проблемы с вакцинацией, но это проблема машины, которая набирает скорость. В стране три собственные вакцины, что вообще уникальный показатель в мировом масштабе и их производство постоянно наращивается. Открываются пункты вакцинации и по прогнозам к третьей декаде года удастся вакцинировать большую часть населения, а это значит, что с эпидемией будет покончено и страна начнёт жить полной жизнью. К сожалению, в Европе настроения не столь оптимистичны, а какие-то послабления карантинных мер ожидаются только к середине февраля.

Но похоже, что российский народ всё прекрасно понимает. И именно поэтому не ведётся ни на какие провокации: ни на «отравление» гульфик-фюрера, ни на кино о «дворце Путина». Численность протестующих в масштабах страны мизерна, и это говорит очень о многом. Как бы там кто-то не выпрыгивал из «отравленных» трусов – ничего не получается. И именно эта импотентность является тем главным фактором, из-за которого возникает самая настоящая истерика, а градус агрессии среди немногочисленных протестующих растёт.

Нет, ребята. Ничего не выйдет. Я уверен, что и вы сами всё это прекрасно видите, но вам же надо на что-то жить, а делать вы больше ничего не умеете.

Голос Мордора, специально для News Front