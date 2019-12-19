Голос Мордора: Истории от «Радио Свобода», от которых несет падалью

«Радио Свобода» в очередной раз выдало примечательный материал, вполне достойный передовицы «Фёлькише Беобахтер», выйди он на несколько десятилетий раньше. Материал о диверсантах, которых во время Великой Отечественной войны, советское командование забрасывало на территории, оккупированные нацистскими войсками. В материале прекрасно всё — «сталинский террорист Судоплатов», «руки в крови», в общем там всё можно разбирать на цитаты. Злобные, кровавые сталинские диверсанты жесточайшим, зверским образом убивали мирных нацистов, которые принесли народу освобождение от большевизма. Народу от «сталинских террористов» тоже доставалось. Но только не особо акцентируется, какому народу. А вот то, что доставалось — да. Полицаям, предателям, тем, кто работал на оккупационную администрацию.

Интересно, сколько ещё на «Радио Свобода» подобных заготовок? Про кровавых сталинских террористов-партизан, взрывавшими поезда с продовольствием, которое гуманное германское правительство отправляло голодающему населению освобождённых от большевиков территорий? В конце концов об одном советском террористе подводнике мы уже слышали, как и о его страшном преступлении – потоплении шикарного германского лайнера, на котором находились немецкие беженцы. Правда там были ещё и подготовленные экипажи германских подводных лодок, но это уже второй вопрос. Да и про два миллиона изнасилованных советскими солдатами немок мы тоже слышали. Интересно, что до сих пор сдерживает этот фонтан влажных нацистских фантазий? Неужели только то, что те самые носители европейской цивилизации, которые вторглись на территорию СССР в 1941 году, массово уничтожали евреев? Ведь массовое уничтожение русских, белорусов, украинцев уже вроде как и не считается преступлением. В лучшем случае мелким проступком, достойным порицания, но не более того. Конечно же, не на официальном уровне, а в таких вот средствах массовой информации, как «Радио Свобода». Но стоп – неужели «Радио Свобода», которая существует на государственные деньги, не является выразителем официальной позиции? Что-то я совсем уже запутался. И ещё мне интересно – на кого это всё рассчитано? Неужели эти ребята до сих пор стараются пробить в нашем иммунитете брешь ещё с 90-х годов? Неужели не поняли, что это бесполезно? А может быть они уверены, что от этого какая-то польза всё-таки есть?

И, наверное, это именно так. Боль по судьбе тех, кто хотел принести в варварскую Россию свет европейской цивилизации, терзает не только совестливых журналистов «Радио Свобода». Достаточно просто вспомнить 90-е. Тогда примерно то же писали многие российские издания. Писали о том, какими зверьми на самом деле были партизаны, писали о том, как диверсанты вредили мирному населению оккупированных территорий. Это всё писалось в самой России, в огромных количествах. Откуда-то вылезли какие-то самозваные историки, которые доносили до народа суровую «правду». Но народ как-то не особо эту правду воспринимал. Всё-таки очень многие в стране, к счастью, знали о той войне не понаслышке и были живы ещё многие, кто видел всё своими глазами. Но кто знает, что бы было, если бы у них было больше времени? Ведь в соседней стране получилось. И герои уже не солдаты Красной Армии и партизаны, а те, кто против них воевал. Те, кто участвовал в массовых убийствах, предатели, те кто верой и правдой служил оккупантам. И это уже не на каком-то маргинальном уровне, это уже официальная политика государства. Полицаям, на руках которых кровь тысяч людей, ставят памятники, учреждаются памятные дни, наверное скоро мы увидим и юбилейные монеты с их профилями на реверсах. Вот же какой удачный пример! Почему с Россией так не получилось?

Но ничего. Работа продолжается. Причём, не только извне, но и внутри страны. Известные писатели поют оды генералам предателям, профессора историки называют Гитлера «ангелом русской истории». И на самом деле – такого очень немало. И не думайте, что они сидят по норам. Они говорят и пишут всё это вполне открыто и свободно, ведь в стране свобода слова. В принципе и «Радио Свобода» пользуются тем же самым, хотя регулярно вопиёт о том, что Россия страна несвободная и вообще тоталитарная.

Перед каждым 9 мая всю эту публику начинает корёжить, они испытывают буквально физическую боль. От общего настроя народа, от георгиевских ленточек, от военного парада… И уж конечно самые адские муки вызывает у них Бессмертный полк. Он для них невыносим. Потому что Бессмертный полк – это шествие живых. И те, кто на портретах, они тоже вечно живые. А кумиры всей этой публики, которую люто корёжит от Бессмертного полка – трупы. Отвратительные, сгнившие трупы. Которые получили то, что заслужили. Так что пусть «Радио Свобода» работает ещё активнее, пусть выдумывает свои занимательные истории о плохих советских солдатах и партизанах и хороших добрых нацистах, истории от которых за версту несёт падалью. Впрочем, как и от самого «Радио Свобода».

Голос Мордора, специально для News Front

Источник: https://nstarikov.ru/golos-mordora-istorii-ot-radio-svoboda-ot-kotoryh-neset-padalju-111452