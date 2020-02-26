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Голос Мордора: ЕС прекращает кормить «прибалтийских тигров»

12:29. 26 февраля 2020 205 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Источник: news-front.info

Наступает время, когда аттракцион невиданной щедрости для «прибалтийских тигров», устроенный Брюсселем, подходит к концу. Сейчас в муках рождается новый бюджет Евросоюза, в котором дотации странам Прибалтики окажутся очень сильно урезанными. Что же это значит? А значит это то, что маленьким, но гордым странам, расположенным на побережье Балтийского моря, придётся жить на свои. Вроде совершенно нормальная, естественная ситуация, но только вот со своими в этих государствах трудновато.

Сразу оговорюсь – экономическая ситуация во всех трёх странах совершенно разная. В лучшем положении находится Эстония, которая за эти годы смогла отстроить хоть какую-то экономику. Значительно хуже дела обстоят в Литве и совсем уж туговато с экономикой в Латвии. По сути дела, деньги, которые Евросоюз выделял Литве и Латвии на помощь и развитие – тупо проедались. Причём хватало далеко не всем.

Вот российские оппозиционеры очень любят приводить прибалтийские страны в пример, мол, России и россиянам следует смотреть и завидовать. Даже Максим Галкин как-то высказался на эту тему, как прекрасно жить в Латвии. И я не буду спорить.

Максиму Галкину жить на Рижском взморье на самом деле прекрасно. Да и совестливым российским оппозиционерам посещать Прибалтику тоже очень приятно, особенно если эти посещения щедро оплачивают. Оппозиционеры очень любят литовский Вильнюс, где проходят форумы так называемой «Свободной России», на которых они в открытую мечтают о том, как будут расчленять Россию на кусочки. В Литве эти удивительные персонажи – всегда желанные гости. Но вот если глянуть на жизнь простого народа в прибалтийских странах, то всё совсем не так радужно.

Очень низкие зарплаты, отсутствие нормальной работы, мизерные пенсии. Состояние экономики можно смело назвать стагнацией, так как никакого развития нет и в помине.

Заметно это всё невооружённым глазом, даже по большим городам, где вроде бы кипит жизнь. Собственно, именно там она только и кипит, потому что туда съезжаются в поисках лучшей жизни люди из самых разных уголков этих стран, те, у кого пока не получается уехать в другие страны Европы. Даже внешний лоск, наведённый более-менее, например, в Риге, виден только в центре города, где всё относительно чисто и отремонтировано. Но это и понятно – всё для туристов. Зато следует немного отъехать от уютной Старой Риги, даже не покидая центра, и вы увидите иную картину. Здесь и десятилетиями стоящие без ремонта здания, представляющие из себя достаточно унылое зрелище, и разбитые дороги, на ремонт которых в местных бюджетах попросту нет денег. А ещё можно поговорить и с самими рижанами, которые расскажут вам очень много интересного, того, чего вы не найдёте в бравурных статьях о рвущихся в будущее «прибалтийских тиграх». И уж конечно стоит сказать о массовом оттоке населения из этих стран. Демографическая ситуация – катастрофическая. Люди уезжают из этих стран в более развитые европейские страны —  и большинство из них не собирается возвращаться. Не потому, что не любят свою родную землю, а потому, что не видят на ней совершенно никаких перспектив ни для себя, ни для своих детей.

У стран Прибалтики уникальное географическое положение, припеваючи жить можно было бы только благодаря ему. Благодаря торговым путям между Европой и Россией, став таким замечательным и удобным мостиком. Но Прибалтика пошла по другому пути. С самых первых лет независимости был взят курс на конфронтацию с Россией и активную русофобию. А в последние годы русофобия в политике прибалтийских государств заняла доминирующее положение, затмив собой всё остальное, в том числе и логику с трезвым экономическим расчётом.

Какое-то время ещё существовал товарный транзит из России в Европу через страны Прибалтики, который приносил в бюджеты республик неплохие деньги и создавал очень много рабочих мест. Но и с транзитом сейчас всё очень плохо. Россия построила и развивает порт Усть-Луга, созданный специально для товарной перевалки в европейском направлении, а железные дороги и порты Латвии, Литвы и Эстонии лишились огромного потока грузов. Особенно сильно это заметно в Латвии, где за счёт этого транзита жили целые города.

Достаточно сильным ударом были и контрсанкции, закрывшие для прибалтийских фермеров рынок России, который для них максимально удобен и выгоден. Правительства этих стран сделали всё, чтобы единственным, более-менее востребованным товаром, производимых в них, стала лишь оголтелая русофобия.

Да, товар конечно востребованный, но не настолько, чтобы держать на нём экономику даже небольших государств. Платят за русофобию всё меньше и меньше, а ничего другого эти страны предложить не в состоянии. Хотя, были попытки создать даже мощные энергетические проекты, как например в Литве, которая, вопреки здравому смыслу, отказалась от российского трубопроводного газа и взяла в аренду терминал для газа сжиженного, обещая снабжать им все прибалтийские государства. Но проект оказался экономически несостоятельным и убыточным. Для оплаты аренды терминала теперь приходится брать кредиты, а самое обидное то, что газ, который Литва закачивает через этот терминал в свои трубы – всё тот же российский, только купленный через посредников.

Значительное сокращение дотаций Евросоюза всполошило руководство этих стран не на шутку. Хотя об этом вроде бы все знали, но вместо того, чтобы к этому готовиться и развивать экономику, занимались какой-то ерундой. И теперь лидеры этих государств слёзно просят не прекращать дотации Евросоюза. Президент Литвы Науседа даже заявил, что это не справедливо, так как Литва инвестирует в Евросоюз, пусть не деньгами, а собственными гражданами. От таких заявлений пахнет уж чем-то совсем дремучим и колониальным, почти что работорговлей, но господина Науседу эту ничуть не смущает. А куда деваться, если хозяева из Брюсселя решили перекрыть краник, а в своих собственных карманах дыры и гуляет ветер?

Голос Мордора, специально для News Front

Источник: https://nstarikov.ru/golos-mordora-es-prekrashhaet-kormit-pribaltijskih-tigrov-113400

Метки: чит.клуб

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