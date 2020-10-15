Наконец-то прояснилось, кто именно отравил Навального «новичком»

Виновные определены и наказаны. Ими оказались несколько чиновников из Администрации Президента России, несколько высокопоставленных военных, глава ФСБ, а кроме того, целый научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Все фигуранты дела наказаны жесточайшими санкциями. Им закрыт въезд в Евросоюз, а их активы, размещённые в странах Европы, заморожены на неопределённый срок. Если эти активы, конечно, имеются.

Следствие было быстрым, но очень тщательным. Скорее всего, для определения виновных была использована бутылка со следами «новичка», которую Мария Певчих привезла с собой в Германию, как одно из доказательств страшного преступления. Вы же все знаете игру в бутылочку? Вот примерно так и расследовали. Крутили бутылку, а вокруг неё расставили таблички с именами российских чиновников. Возможно кто-то, как например глава ФСБ Бортников, прошёл в санкционный список вне конкурса. Оно и понятно – всё-таки глава «кровавой гэбни». Кто, если не они, мог еще осуществить такую подлую и циничную спецоперацию? Ну а других – выбрала бутылочка. Она не ошибается. Метод следствия хоть и новый, но очень точный и ему бесспорно следует доверять.

Правда, с самой бутылочкой что-то не то. Тут у многих закрались сомнения – а та ли это бутылочка, что стояла в номере Навального?

Дело в том, что по очень многим признакам, дотошные и нехорошие люди определили, что сия пресловутая бутылка, куплена Марией Певчих в беспошлинной зоне аэропорта сразу перед вылетом в Германию. А уж откуда на ней появились следы этого самого «новичка» — вопрос конечно интересный, но лучше его не задавайте, потому что тогда скажут, что вы путинский пропагандист и бот ольгинской фабрики Евгения Пригожина. В общем – конечно же бутылочка. Была ещё версия, что Навального отравили, намазав «новичком» его нижнее бельё, но тогда, следствие зашло бы в тупик. А вы попробуйте сыграть в бутылочку чьими-то трусами! У вас абсолютно ничего не получится, как бы вы не старались.

А если приглядеться повнимательнее и обойтись без иронии – что-то явно идёт не так. Ведь те, кто задумывал эту провокацию, явно рассчитывали на более серьёзный итоговый эффект. Уж точно не на персональные санкции против пусть и высокопоставленных, но всё же чиновников. Как минимум – на новый пакет секторальных санкций, а как максимум – на отказ Германии от проекта «Северный поток-2». И ведь поначалу всё шло очень хорошо. Сама фрау Меркель заговорила о том, что эта остановка вполне вероятна. Мол, такое циничное преступление никак не должно остаться безнаказанным, пусть даже и с приличным экономическим ущербом для Германии. И авторы провокации расстарались. Несколько «независимых» лабораторий подтвердили наличие маркеров этого самого «новичка». Правда «независимость» этих лабораторий очень условна, так как все они являются фактическими подразделениями НАТОвских войск, но разве это важно? Да и ОЗХО тоже вроде бы подтвердила наличие сих маркеров, но как-то уж очень обтекаемо и аккуратно – мол, да, был «новичок», но не тот, который нам известен, а какой-то совсем новый, которого даже в нашей базе данных нет. И что самое главное – никто, почему-то не хочет показывать результаты всех этих исследований России. Даже ОЗХО, несмотря на то, что Россия является полноправным членом этой организации.

Зато, все в один голос требуют объяснений и проведения расследования. И никого не волнует, что оснований для расследования нету. Потому что потерю сознания вряд ли можно считать составом преступления. По этому принципу необходимо возбуждать уголовные дела по каждому факту пищевых, алкогольных отравлений, или же тогда, когда кто-то падает в обморок. А вдруг это всё от «новичка»? Только вот в Лёшиных биопробах, которые взяты ещё в России, не найден ни «новичок», ни его маркеры.

В общем, что-то тухло с этим делом. Во-первых – самый настоящий заговор молчания вокруг доказательств, которые есть, но они, разумеется, очень секретные и показывать их никак нельзя. Знакомая история, такое уже было и под эту сурдинку против России тоже вводили санкции. А во-вторых – гора родила мышь. Просто вспомните, о каких адских санкциях все говорили с самого начала и чем всё обернулось в итоге.

А сам Навальный, наверняка, не доволен. Мало того, что его попользовали, так ещё и не прислушались к его мнению, против кого и какие санкции следует вводить. Вот взяли и наплевали на авторитетное мнение «жертвы Путина». И, наверное, Алексею, теперь надо быть особенно осторожным. Кто знает, может где-нибудь на улице Принца Альберта джентельмены в дорогих хороших костюмах уже разрабатывают новый план, как «Путин добьёт лидера российской оппозиции».

Голос Мордора, специально для News Front

Источник: https://news-front.info/2020/10/15/golos-mordora-pobediteli-igry-v-butylochku/