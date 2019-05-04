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Аморальный пацифизм в исполнении Чулпан Хаматовой

19:49. 4 мая 2019 Просмотров - 247 Один комментарий Опубликовал:
Источник: NewsFront @ Голос Мордора

Можно ли любить войну? Нет. Если вы любите войну, то у вас патология. Либо психическая, либо моральная. Пацифизм естественен для человека. Человек должен любить, растить детей, созидать, но не убивать и не разрушать. Но всё-таки и пацифизм может быть аморальным, либо граничить с идиотизмом.

Тут вот давеча наше всё современного кино, Чулпан Хаматова, дала интервью одному изданию, в котором с гордостью заявила:

«Я, например, ненавижу Великую Отечественную войну, я не могу ей гордиться. Для меня это боль, кровь и страдание не только русского народа, но и немецкого, солдат и мирного населения других стран. Я в принципе ненавижу войны и ни одну из них никогда не поддержу. А если она всё-таки случится, то мне будет жалко все стороны конфликта».

Чулпан, а кто любит эту войну, которая унесла почти 30 миллионов дедов, бабушек, отцов, матерей, сыновей, дочерей, братьев и сестёр? Наших. Как её можно любить? Но только вот страдания немецкого народа, это как? Это они пришли в наш дом, чтобы грабить и убивать, они поддерживали своего фюрера, они сжигали людей в печах концлагерей миллионами, они убивали простых людей нашей страны на их земле. Неужели их страдания не заслужены? Понимаешь это, Чулпан? А что, если понимаешь, но твои слова имеют ядовитый смысл, призванный обелить ту сторону? Мол — все виноваты. Коля из Уренгоя в Бундестаге говорил то же самое. Но только это ложь. Простой немецкий солдат, пришедший на нашу землю, не был невинен. Он улыбался убивая, улыбался, сжигая деревни. Он чувствовал себя хозяином, высшей расой. И в итоге он получил то, что заслужил. А немецкий народ должен сказать огромное спасибо нашему народу, что победители обошлись с ним так гуманно, по-человечески.

А пацифизм, конечно же, правильная штука. Если без лжи и с мозгами.

Голос Мордора, специально для News Front

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Источник: https://nstarikov.ru/club/103381

Метки: чит.клуб

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