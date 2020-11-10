В Карабах будут введены российские миротворцы. Война закончится

Чтобы вам крепче спалось.



1. Скорее всего в ближайшие дни в Карабах будут введены российские миротворцы. Сообщают, что Баку и Ереван согласны. Про турецких миротворцев ничего не говорится. Есть сообщения, что в Ульяновске уже идет погрузка техники "на Карабах". Техника на аэродроме присутствует, как и большое кол-во военно-транспортных бортов.

2. В ближайшие часы Путин, Алиев и Пашинян сделают совместные заявления по этому поводу. Пашинян уже подтвердил, что подписал соглашение о конце войны.

Пока точных условий нет, но очевидно, что если это произойдет, для Армении они будут тяжелыми, хотя ей уже выбирать не приходится.

3. МИД РФ "позитивно" воспринял немедленное признание Азербайджаном своей вины и выразил надежду, что все виновные будут наказаны. В Азербайджане заявили, что уже заведено уголовное дело, а все виновные будут наказаны (тут мне вспомнился незабвенный Челик и пилоты турецких F-16). С учетом того, что войну сворачивают, каких-то серьезных последствий для Азербайджана ожидать в связи с гибелью Ми-24 не стоит.

Дорогие соотечественники, сестры и братья.

Я принял очень и очень трудное решение для себя и для всех нас.

Я подписал явление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа.

Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают. Также основано на убеждении, что это наилучшее возможное решение сложившейся ситуации. Обо всем этом подробно расскажу в ближайшие дни.

Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения.

Нам нужно анализировать годы нашей независимости, чтобы планировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого.

Я преклоняю колени перед всеми нашими мучениками. Я преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, офицерами, генералами, добровольцами, которые защищали и защищают Родину своей жизнью. Они самоотверженно спасли армян Арцаха.

Мы боролись до конца. И мы победим. Стоит Арцах.

Да здравствует Армения! Да здравствует Арцах!

Никол Пашинян.

В общем. завтра посмотрим, закончится ли война.

UPD: Появился текст договора об окончании войны.

Заявление Президента Азербайджанской Республики,

Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации

Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем:

1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика

и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.

2. Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года.

3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.

По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

7. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

8. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.

Президент НКР Араик Арутюнян заявил о том, что он тоже согласен с завершением войны.

PS. В целом, если этот текст валиден, можно говорить, что Азербайджан при поддержке Турции выиграл войну в Карабахе, добившись заявленных целей, кроме разве что полного занятия Карабаха. Шуша по документам остается за Азербайджаном. Со стороны Армении было большой ошибкой отказываться от Казанских соглашений, так как эти условия существенно хуже и для Карабаха и для нее самой.

PS2. Эпилогом этой войны, если она завершится, может стать смена власти в Ереване.

Армянам можно посочувствовать, в этой войне у них было не самое лучше политическое руководство, в отличие от войны начала 90х. Но это уже они сами должны разобраться у себя – каких лидеров они действительно хотят и какие цели ставят.

PS3.Относительно миротворцев стоит отметить, что они становятся главным гарантом существования Карабаха в дальнейшем, так как основные оборонительные рубежи НКР потеряла и при возобновлении войны, ее ликвидация не составит уже для Азербайджана таких трудностей, в особенности с тех позиций, которые фиксируются в договоре. Соответственно, любые разговоры о выводе российских войск из Армении ликвидируются, так как они будут означать для армян военно-политическое самоубийство в Карабахе. Это позволит РФ частично компенсировать неприятную реальность с Турцией, которая пролезла в привычную сферу влияния России. Даже если Эрдоган и не получит своих миротворцев в Карабахе, он получит прямой коридор через Нахичевань и Армению в Азербайджан, а сам Азербайджан будет куда как интенсивнее вращаться на орбите геополитических конструкций "Друга Реджепа", который умело разыграл фактор Пашиняна, для укрепления своего влияния в Закавказье. Россия в значительной степени была занята минимизацией ущерба от войны и предшествующих действий Пашиняна.

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Баку признал, что случайно сбил российский вертолет

В Азербайджане заявили, что случайно сбили российский вертолет. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

Баку готов выплатить компенсацию за сбитый случайно российский вертолет. МИД Азербайджана заверяет, что действия не были направлены против российской стороны.

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Голос Мордора: Таких случайностей не бывает

Вы просто представьте, как сейчас кто-то потирает ручки. Ведь удалось так больно и подло укусить Россию, да ещё на территории Армении. Вот, что хотите говорите – а я никогда не поверю в то, что это было «досадной случайностью»

Не бывает таких случайностей. Они исключены. Это чёткая и хорошо продуманная провокация. Доказывает это и то, как быстро Азербайджан признал свою вину. Мол, да брат, слючайна сбиль, да? Хурмой отплачу брат, скока вазьмёшь? И я уверен, что автор этой провокации вовсе не Азербайджан, а возможно, даже и не его «старший турецкий брат». Вполне возможно, что верёвочки тянутся ещё выше, ну, вы понимаете. Да и непосредственно участвовать в атаке на вертолёт вполне могли турецкие спецназовцы, или бородатые бандиты, притащенные в Нахичевань из Идлиба и имеющие к русским свои счёты.

Я долго старался вести себя нейтрально, хотя, конечно же, наверняка многие понимали, что в данном конфликте, я точно не на стороне Азербайджана. И сейчас, я могу заявить открыто и прямо – Азербайджан в данной войне самый настоящий агрессор и оправдания, что это освобождение собственной земли не стоят и ломанного гроша. Земля принадлежит тем, кто живёт на ней веками. И все прекрасно знают, кто испокон веков жил на земле Арцаха. Азербайджан обещает некую «культурную автономию» для армян на этой территории. Вот в это верится вообще с очень большим трудом. Особенно, учитывая то, что творят с армянскими памятниками солдаты азербайджанской армии на захваченных территориях. Да и куча видео того, как они обходятся с пленными армянскими солдатами. Всё это недвусмысленно говорит о том, каковой эта автономия получится – свободной от армянского населения, или же с минимальным его количеством. В конце концов, в нацистской Германии некоторые евреи тоже оставались на свободе. И даже давали интервью иностранным журналистам, как им хорошо и вольготно живётся под сенью свастики. Хотя на самом деле происходил геноцид, равному которому в мире ещё не было.

В плане геноцида – у азербайджанцев очень хорошие учителя. Подскажут и, наверное, даже помогут. Как и в этот раз, с вертолётом.

В том, что помогли – сомнений никаких нет. Даже почерк знакомый, сирийский. Такие спецоперации отрабатывались именно там, а теперь эта зараза, так и вообще на границах России, или союзных государств. Хорошо ещё, что в Сирии эту гниль покрошили в огромных количествах, а то сейчас на южных рубежах России вообще стояли бы вооружённые до зубов и жаждущие крови орды, бережно опекаемые «партнёром Эрдоганом». Надо признать, что Арцах – это, в первую очередь, месть Эрдогана за Сирию, да и Азербайджан он использует в своих целях. По большому счёту, это не война Азербайджана против Арцаха, это война Турции против России в лучших традициях современных прокси-войн.

И ответить на гибель российских пилотов необходимо. Я не политик, не военный эксперт и я не знаю как. Но очевидно одно – никакой «озабоченности». Ответ должен быть хлёстким, болезненным, причём, в первую очередь даже не для Азербайджана, а для Турции. По большому счёту, они сбили этот вертолёт, потому что так можно. Они не понимают человеческого языка, на которым с ними пытались говорить после того, как они сбили российский бомбардировщик. Россия попыталась сохранить отношения и решить вопрос дипломатией, но они приняли это за слабость. И то, что мы видим сейчас – это просто вторая серия того же самого фильма. Правда, в этот раз уже практически на российской границе. Вряд ли дипломатия окажется эффективной в этот раз. Только бить. Аккуратно и больно.

Голос Мордора, специально для News Front

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Алиев позвонил Путину и дал обещание из-за сбитого Ми-24

Президент Азербайджана принёс извинения Владимиру Путину за сбитый над территорией Армении российский вертолет Ми-24. Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему летчику. Он заверил, что виновные в инциденте будут наказаны, а также сообщил, что генпрокуратура Азербайджана республики возбудила уголовное дело по факту обстрела вертолета. Также в Баку заявили о том, что готовы выплатить соответствующие компенсации. «Президент Ильхам Алиев принес извинения за трагическую случайность, отметив, что в темное время суток этот вертолет был принят за вертолет Военно-воздушных сил Армении», — процитировала слова Алиева, сказанные в ходе телефонного разговора, его пресс-служба. В Москве положительно оценили такой ответ. президент России поблагодарил Алиева за звонок, стороны выразили уверенность в недопущении в дальнейшем подобных случаев в дальнейшем.

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Пашинян: Всех, кто верит мне, прошу подготовиться к борьбе (ВИДЕО)

Сегодня около четырёх часов утра по московскому времени премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел в прямой эфир в своём Facebook и сделал ряд весьма эмоциональных заявлений. Даже не зная армянского языка, можно понять, что Пашинян находится во власти сильных эмоций во время обращения к народу. Напомним, этот эфир проходил на фоне беспорядков в Ереване: оппозиция захватила здание парламента, требуя отмены мирных договорённостей. Перед этим был жестоко избит спикер Арарат Мирзоян. Пашинян заявил, что он находится в Армении и продолжает выполнять обязанности главы правительства. Причины, по которым он принял решение подписать мирные договорённости с Баку и Москвой, он озвучивать не стал, мотивируя это тем, что может «многим навредить». «Я многое могу сказать, но буду молчать, чтобы не ставить под угрозу жизни солдат, стоящих на постах. Это будет иметь прямое влияние на боевые действия. У меня не было иного выхода, кроме подписания заявления по Карабаху. Решение принято в результате анализа военной ситуации и на основе оценок людей, которые лучше всех знакомы с военной ситуацией. Мы должны понять, что наша армия сражалась против террористов, второй армии НАТО и армии Азербайджана». — заявил он. Он назвал врагами всех, кто выступает против подписания мирных договоренностей: «Все они бьют со спины солдата в окопах». «Есть один политический деятель, который требует моей отставки, а днем ранее оставил позиции в Шуши. Есть и такие люди, чьи намерения справедливые и искренние. Это родные погибших солдат и перед ними я встаю на колени», — заключил он. Пашинян также призвал всех, кто верит ему, подготовиться к борьбе. Похоже, в Армении происходит худшее, что может случиться с воюющей страной — раскол.

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Армянский парламент захвачен: оппозиция требует отдать власть военным и отменить перемирие (+ФОТО, ВИДЕО)

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Около четырёх утра по московскому времени протестующие против подписания мирных договорённостей по Карабаху, ворвались в здание парламента Армении. Напомним, со вчерашнего вечера в Ереване продолжаются беспорядки. Спикер армянского парламента Арарат Мирзоян был избит протестующими так, что его пришлось оперировать. По предварительным данным, он находится в тяжелом состоянии, но жизни уже ничего не угрожает. Сейчас депутатов в здании парламента нет, только оппозиция. Она требует немедленной отставки Никола Пашиняна и формирования нового правительства. Конечная цель — отмена участия республики в мирных договоренностях по Карабаху, подписанных Пашиняном. Митингующие требуют чтобы военные взяли власть в свои руки. Глава генштаба Армении встретился с лидерами оппозиционных партий, которые выразили «безоговорочную поддержку» военным. Оппозиционный депутат Наира Зограбян сообщила журналистам, что оппозиционная парламентская фракция «Процветающая Армения» намерена созвать внеочередное заседание парламента для выхода Еревана из карабахских договорённостей. Пашинян в свою очередь заявил, что никуда из стране не сбегал, находится в Армении и продолжает исполнять обязанности премьера. Он также пригрозил всем участникам беспорядков ответственностью.

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Турецкая армия вместе с российской вводится в Карабах (ВИДЕО)

Миротворческая миссия в зоне карабахского конфликта будет российско-турецкой и это является одним из пунктов подписываемого сегодня заявления — об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе видеовстречи с президентом России Владимиром Путиным. Путин выразил надежду, что подписание соглашения не только положит конец многолетнему противостоянию и кровопролитию, но и создаст надежные механизмы контроля выполнения договорённостей, которые были зафиксированы, а также создаст условия для многолетних, на историческую перспективу дружеских отношений между Азербайджаном и Арменией. «То, что сегодня три руководителя стран подписывают этот документ, говорит об особой роли Российской Федерации в урегулировании этого конфликта. И уверен, что роль Российской Федерации в дальнейшей деятельности в регионе, в том числе для преодоления последствий конфликта и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией будет также весомой», — ответил Алиев. Также он подчеркнул роль Турции: «Хотел бы также выразить благодарность сегодня Президенту Турецкой Республики господину Реджепу Тайипу Эрдогану за его активное участие в деле политического урегулирования конфликта и одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым, мы создаем новый совершенно формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития. Потому что одним из пунктов также является разблокирование всех транспортных коммуникаций, что пойдет на пользу всем странам региона. Поэтому сегодня с чувством радости, чувством гордости я подписываю этот документ, и хотел бы поздравить весь азербайджанский народ с этим историческим событием», — сказал глава Азербайджана. Алиев также уточнил, что срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации составляет 5 лет с автоматическим продлением на аналогичный период, если ни одна из сторон не заявит о намерении прекратить применение данного положения за 6 месяцев до истечения срока. Напомним, российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе будет насчитывать почти 2 тыс. военнослужащих. По информации Минобороны РФ, миротворческий контингент будет представлен 1960 военнослужащими, 90 бронетранспортерами, 380 единицами автомобильной и специальной техники.

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В 6 утра началась операция России в Карабахе: кадры отправки войск (ВИДЕО)

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Сегодня в шесть часов утра по московскому времени Россия приступила к развертыванию миротворческого контингента в Карабахе. Одновременно с этим продолжается вывод подразделений Армии Армении из зоны конфликта. В официальном заявлении Министерства обороны Российской Федерации говорится: «В соответствии с заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации с 6.00 (мск) 10 ноября 2020 года Российская Федерация приступает к развертыванию миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом армянских вооруженных сил». Также появились новые кадры отправки российских миротворцев в зону конфликта: на самолеты транспортной авиации техника и личный состав будут переброшены в Нагорный Карабах. Как сообщала «Русская Весна», с 00.00 10 ноября в силу вступило перемирие, подписанное главами Армении, Азербайджана и России. Обновлено

7:55 К этому часу с военного аэродрома Ульяновска в Нагорный Карабах отправились пять самолетов Ил-76 с российскими миротворцами. Об этом сообщает Минобороны РФ. Всего будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

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Армия России направила тысячи военных с бронетехникой в Карабах — подробности (ВИДЕО)

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Вооружённые силы России направили в Нагорный Карабах военно-транспортной авиацией около 2 000 военнослужащих для обеспечения контроля за окончанием военных действий. В Минобороны РФ уточнили, что Ил-76 доставили в Арцах 1 960 миротворцев и 470 единиц военной техники. «Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники», — пояснили в оборонном ведомстве. В Министерстве обороны уточнили, что солдаты и офицеры отправлены с военного аэродрома в Ульяновске. Также сообщается, что главными силами миротворческого контингента являются подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. По информации «Русской Весны», направленные силы будут действовать во взаимодействии с подразделениями 102-й российской военной базы в Гюмри, на вооружении которой находится тяжёлое вооружение и боевая авиация. Азербайджанский президент Ильхам Алиев только что рассказал о подробностях соглашения. По его словам, срок пребывания российского миротворческого контингента составляет 5 лет с автоматическим продлением, если ни одна из сторон не будет возражать. Как ещё днём в понедельник сообщала «РВ», зампредседателя Законодательного собрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов опубликовал кадры и рассказал, что российские военнослужащие отправляются в сторону аэродрома для отправки Нагорный Карабах. Теперь эта информация подтвердилась, вопреки критике неверующих комментаторов в Сети.

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В Ереване штурмуют здание правительства

Протестующие в Ереване штурмуют здание правительства Армении. Люди ворвались в здание и ищут Пашиняна.

Причины очевидны – несогласие с подписанными Пашиняном соглашениями https://colonelcassad.livejournal.com/6315254.html, которые фиксируют поражение Армении в войне за Карабах и достаточно тяжелые для Армении условия мира.

В целом, падение кабинета Пашиняна видится теперь вопросом времени. Никто не любит проигравших войну.

Утром до нации дойдет мысль о поражении и Армению ждут большие политические изменения.

По происходящему в Ереване буду кидать материалы в Телеграм https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь)

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МОЛНИЯ: В Карабах вводят российские войска, — Путин (+ВИДЕО)

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Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по поводу урегулирования в Карабахе. Согласно заявлению, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с республикой Армения развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации. Азербайджанская республика и республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Ереван и Баку должны обменяться военнопленными. Владимир Путин также рассчитывает, что достигнутые договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования кризиса в Карабахе в интересах обоих народов.

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