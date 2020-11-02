Голос Мордора: Украине не нужны ни Конституционный суд, ни Конституция

Зеленский наконец-то нашёл виноватых в «что они не делают, не идут дела». Оказывается, это старые олигархические группировки, которые захватили Украину и продолжают творить свои тёмные делишки, грабя несчастную Украину и издеваясь над её народом

И вот то решение Конституционного суда, которое Зеленский призвал игнорировать – это одно из проявлений борьбы олигархата против новой, прогрессивной и кристально честной власти Володимира Зеленского и его «Слуг народа». Правда, некоторые особо рьяные политические украинцы усмотрели в решении Конституционного суда «русский след» и даже предоставили «доказательства», но это обычная риторика, к которой все уже привыкли. Как известно, во всём том, что появляется в украинских шароварах неизменно виноват Путин.

Вот тут так и хочется сказать – нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.

Украинский олигархат, безусловно, сила не особо конструктивная. Эдакие крысы в банке, которые заняты грызнёй между собой за то, чем ещё можно поживиться на Украине. Да и борьба с олигархами – штука для Украины тоже традиционная. Борются годами, даже десятилетиями. Первый майдан был против олигархов – не получилось. Ну, второй-то уж точно должен был уничтожить украинский олигархат, или, как минимум, превратить его в «социально ответственные бизнес», но… опять что-то пошло не так. Наверное, потому, что главными бенефициарами этого самого майдана и были олигархи. Это, если конечно не считать внешние силы. И главным результатом майдана, стал приход к власти одного из главных украинских олигархов Петра Порошенко. Который, кстати, с очень честными глазами рассказывал, как «майдан победил олигархов».

Но, вернёмся к роже и зеркалу. Олигархи олигархами, но вот всё то, что сейчас происходит на Украине – это уже личная вина и ответственность Зеленского. Как бы он не пытался отвести от себя обвинения. И дело не в том, что Зеленский неталантливый политик, дело исключительно в его моральных качествах, которые, как оказалось, где-то на уровне плинтуса. Молодой и перспективный, с горящими глазами, радеющий за мир и процветание украинского народа Зеленский – оказался лжецом, слабаком и трусом. Все три эпитета подходят для него идеально. И именно эти три понятия – ложь, слабость и трусость – и характеризуют всю сегодняшнюю власть на Украине. И то, что Зеленский пытается найти виновных в неудачах своей власти – линий раз это доказывает.

То, что произошло на Украине с решением Конституционного суда кризисом назвать нельзя.

Страна и так живёт в условиях перманентного кризиса, да даже и не одного. С 2014 года в стране кризис политический, экономический, культурный и демографический. Всё, что обещал майдан – куда-то испарилось. Остался только безвиз, да и того угрожают лишить за то, что Зеленский собирается столь вольно поступить с решением главного конституционного органа в стране. Скорее всего, эта история закончится ничем. Вне зависимости от того, будет ли выполнено решение суда, или нет. Это решение суда, как и многие другие законы, подзаконные акты и распоряжения для нынешней Украины не имеют никакого значения. Просто потому, что Украина страна, которая уже несколько лет живёт в абсолютном беззаконии. Вся законотворческая деятельность – абсолютная профанация. Все думали, что эту ситуацию сможет изменить Зеленский, он он, как червячок, аккуратно извиваясь залез в эту вонючую кучу и попросту стал её частью.

А на самом деле, решение Конституционного суда было абсолютно законным и обязывало привести антикоррупционные законы в соответствие с Конституцией Украины. Наверное, за всё время существования постмайданной Украины это была первая попытка вспомнить о том, что в стране есть Конституция. Всё то «антикоррупционное», что было наворочено на Украине после майдана, на самом деле, никаким образом не боролось с коррупцией. Одна только видимость, пыль в глаза. Зато, вся эта «антикоррупционная» муть попросту лишила Украину огромной доли суверенитета. Дело в том, что все эти бюро, комитеты и прочие сущности, созданные для борьбы с коррупцией, находились под внешним управлением и фактически, через них можно было осуществлять управление страной. Смещать чиновников, убирать неугодных политиков, проталкивать своих назначенцев. Очень хитрый механизм, который длительное время прекрасно работал. И даже странно, что Конституционный суд заинтересовался этой темой. Ведь всё было так хорошо.

Но, как я уже и писал, совершенно ничего не изменится. В худшем случае Конституционный суд разгонят, в лучшем – его решение повиснет в воздухе, вроде бы властями и принятое, но на деле игнорируемое. На самом деле Украине не нужен никакой Конституционный суд, да и сама Конституция не нужна. Страна уже давно живёт по другим законам, которые не написаны ни в одной книге. Да и есть ли сама страна – тоже очень большой вопрос.

Голос Мордора, специально для News Front

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Украина затеяла строительство ретранслятора для вещания на территорию ЛДНР

Украинское руководство в очередной раз пытается создать условия для трансляции своей пропаганды в Луганской и Донецкой народных республиках.

Так, у линии боевого соприкосновения в оккупированной украинскими карателями части Луганщины началось строительство ретранслятора. Ожидается, что он позволит обеспечить украинское вещание не только в ЛНР, но и в некоторых районах ДНР. Высота телевышки будет достигать 150 метров. Таким образом, радиус действия ретранслятора составит порядка 50 километров.

Сергей Гайдай назначенный Киевом на пост главы местной оккупационной администрации, подчеркивает, что строительство ретранслятора является важным, так как Украина проигрывает информационную войну на Донбассе. По его словам, новая телевышка «закроет последнюю дыру» в украинском вещании на территории Луганщины.

До жителей народных республик Донбасса Киев пытается «достучаться» на протяжении многих лет. Пока украинские войска беспощадно обстреливали мирное население региона, руководство страны настойчиво пыталось распространить здесь и свою пропаганду.

Хотя убедить страдающих от киевского террора людей в благих намерениях Киева было крайне проблематично, это не мешало правительству тратить миллионы на развитие пропагандистской машины. Только в период с 2016 по 2017 год на данном направлении власти потратили 35,3 миллиона гривен [1,2 миллиона долларов].

При этом строительство нового ретранслятора обойдется в 46,8 миллионов гривен [1,64 миллиона долларов]. Примечательно и то, что проект строительства радиотелевизионной передающей станции получил столь внушительное финансирование в качестве победителя конкурса проектов регионального развития. И хотя в регионе за годы войны возникло достаточно инфраструктурных проблем, Киев решил потратить финансы на очередную телевышку, эффективность которой крайне сомнительна.

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Новости «гиперлупа»: износ украинской железной дороги перешёл «красную линию»

Председатель правления украинских железных дорог «Укрзалiзниця» Владимир Жмак заявил о катастрофическом положении в отрасли. «Моральный и физический износ активов перевалил уже за „красную линию“. К сожалению, последствиями такой ситуации являются пылающие локомотивы, сход подвижного состава, разрушение инфраструктуры и все другие вопросы, влияющие на безопасность движения. Это результат того, что в „Укрзалізницю“ не инвестировали ни одной копейки государственных денег за время независимости Украины», — подчеркнул он. По его данным, ситуация с количеством и износом активов обстоит так: ♦ 958 электровозов и 227 тепловозов изношены на 96%;

♦ 41 138 грузовых вагонов — на 89%;

♦ 2 040 пассажирских вагонов — на 88%;

♦ 34 тыс. устройств ж/д автоматики и связи — на 68%. Железнодорожные пути изношены на 34%, а 9319 км контактной сети — на 71%. Жмак сообщил, что на ремонт грузовых вагонов компания намерена до конца года направить 350 млн грн и инвестировать 400 млн грн в капремонты локомотивов. Напомним, Hyperloop — это проект так называемого вакуумного поезда, который предложил в своё время Илон Маск, а занимавший тогда пост министра инфраструктуры Украины Владимир Омелян тут же заявил, что «гиперлуп» будет мчать между украинскими сёлами вместо электричек.

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Шанс у Украины был: Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева о том, что о европейском уровне жизни украинцам можно забыть. «Сделать из Украины Францию не получится при жизни следующего поколения. Чтобы догнать Польшу по ВВП нужно минимум 40 лет», — заявил он. На что Пушков в своём Twitter ответил, что «шанс у Украины на повышение уровня жизни был — в случае развития торгово-экономических связей и с Россией, и с Европой. При такой политике в 2011–2013 темпы роста экономики страны были приличные, ВВП приблизился к 200 млрд долларов. Но был раскручен майдан и Украина свой шанс провалила».

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