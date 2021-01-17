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В “Шереметьево” задержали Навального

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В "Шереметьево" загребли вернувшегося в РФ Навального. Самолет коварно отправили вместо "Внуково" в "Шереметьево". Он шел на Одессу, а вышел к Херсону.
Буду смеяться, если его снова отпустят под подписку о невыезде, как в прошлые разы.
Но как знать, может быть наконец завяжут с этой гнилой зубатовской игрой и последствия для миноритарного акционера таки наступят.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6483293.html
Метки: навальный, Россия, юмор
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