В “Шереметьево” задержали Навального
В "Шереметьево" загребли вернувшегося в РФ Навального. Самолет коварно отправили вместо "Внуково" в "Шереметьево". Он шел на Одессу, а вышел к Херсону.
Буду смеяться, если его снова отпустят под подписку о невыезде, как в прошлые разы.
Но как знать, может быть наконец завяжут с этой гнилой зубатовской игрой и последствия для миноритарного акционера таки наступят.
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Во, подмога пришла! А то у западных сми и политиков рейтинг падает. Да и новые санкции надо вводить.
Поиздержался видать в Германии.На Лубянку за зарплатой прилетел.))
Да все нормально,надо же какую то “борьбу” с кем то вести, а че посидит будет у авторитете.
Ну-да,после немецкого плена положена реабилитация.)))