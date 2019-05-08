Галопом по Европам #17 (Поломки Суперджетов, Стрельба в школе, Умер Крылатов)
В этом выпуске:
- В Шереметьево задержали вылет двух Суперджетов “Аэрофлота” – в Ригу и Минск;
- Иран частично выходит из ядерной сделки ;
- Причиной загрязнения нефти в нефтепроводе “Дружба” стали попытки скрыть хищения;
- Такисты из сервисов Убер и Лифт планируют глобальную забастовку;
- В Колорадо стрельба в школе;
- В России открывается все меньше новых компаний;
- Министерство просвещения проверит школьные столовые на предмет дискриминации;
- Еще одна инициатива минпросвещения – разработать для учителей кодекс поведения в соцсетях;
- В Перми учителям в двух школах могут снизить зарплату до 16 тысяч рублей в месяц;
- Жителей Тверской области, где расположена Калининская АЭС, напугали сообщением о радиационной и химической тревоге;
- В Магнитогорске жители дома, разрушенного взрывом в прошлом декабре, получили платежки за услуги ЖКХ с пенями за просрочку;
- В Новосибирске установили трехметровый памятник Сталину;
- Умер Евгений Крылатов – автор песен “Крылатые качели”, “Прекрасное далеко”.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам