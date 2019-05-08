Галопом по Европам #17 (Поломки Суперджетов, Стрельба в школе, Умер Крылатов)

В этом выпуске:

- В Шереметьево задержали вылет двух Суперджетов “Аэрофлота” – в Ригу и Минск;

- Иран частично выходит из ядерной сделки ;

- Причиной загрязнения нефти в нефтепроводе “Дружба” стали попытки скрыть хищения;

- Такисты из сервисов Убер и Лифт планируют глобальную забастовку;

- В Колорадо стрельба в школе;

- В России открывается все меньше новых компаний;

- Министерство просвещения проверит школьные столовые на предмет дискриминации;

- Еще одна инициатива минпросвещения – разработать для учителей кодекс поведения в соцсетях;

- В Перми учителям в двух школах могут снизить зарплату до 16 тысяч рублей в месяц;

- Жителей Тверской области, где расположена Калининская АЭС, напугали сообщением о радиационной и химической тревоге;

- В Магнитогорске жители дома, разрушенного взрывом в прошлом декабре, получили платежки за услуги ЖКХ с пенями за просрочку;

- В Новосибирске установили трехметровый памятник Сталину;

- Умер Евгений Крылатов – автор песен “Крылатые качели”, “Прекрасное далеко”.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XX_1LNW7v2s