Моссад и вакцина, Барское дело, Экономика отстегнулась // Галопом по Европам #325
07:42. 30 октября 2020 113 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Во Франции максимальный уровень террористической угрозы после ножевых нападений в Ницце и Авиньоне;
- В Шереметьево задержали и отпустили олигарха Барского;
- Общенационального локдауна не будет;
- Росстат выяснил, что две трети молодых семей еле сводят концы с концами;
- Долги граждан по коммуналке составляют 731 миллиард рублей;
- Опять рекорд по заражениям и умершим – 17717 и 27300 в сутки;
- Потребители лекарств снова негодуют — перебои в аптеках по всей стране;
- Азербайджанские мины упали на территории Армении;
- В Польше продолжаются протесты против запрета абортов;
- США готовы нанести удар по Венесуэле или Ирану;
- Еще до снятия моратория на выселения должников американские приставы готовятся отправить на улицу 10 000 семей.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Во Франции максимальный уровень террористической угрозы после ножевых нападений в Ницце и Авиньоне;
- В Шереметьево задержали и отпустили олигарха Барского;
- Общенационального локдауна не будет;
- Росстат выяснил, что две трети молодых семей еле сводят концы с концами;
- Долги граждан по коммуналке составляют 731 миллиард рублей;
- Опять рекорд по заражениям и умершим – 17717 и 27300 в сутки;
- Потребители лекарств снова негодуют — перебои в аптеках по всей стране;
- Азербайджанские мины упали на территории Армении;
- В Польше продолжаются протесты против запрета абортов;
- США готовы нанести удар по Венесуэле или Ирану;
- Еще до снятия моратория на выселения должников американские приставы готовятся отправить на улицу 10 000 семей.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам