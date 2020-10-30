В этом выпуске:- Во Франции максимальный уровень террористической угрозы после ножевых нападений в Ницце и Авиньоне;- В Шереметьево задержали и отпустили олигарха Барского;- Общенационального локдауна не будет;- Росстат выяснил, что две трети молодых семей еле сводят концы с концами;- Долги граждан по коммуналке составляют 731 миллиард рублей;- Опять рекорд по заражениям и умершим – 17717 и 27300 в сутки;- Потребители лекарств снова негодуют — перебои в аптеках по всей стране;- Азербайджанские мины упали на территории Армении;- В Польше продолжаются протесты против запрета абортов;- США готовы нанести удар по Венесуэле или Ирану;- Еще до снятия моратория на выселения должников американские приставы готовятся отправить на улицу 10 000 семей._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c-tuokKe4Qk