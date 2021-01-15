Захват Капитолия сторонниками президента Трампа представляется как попытка государственного переворота, хотя последний Белый дом не покидал. А если к этому присмотреться повнимательнее, то, возможно, это попытка сместить действующего президента. Свобода слова конфискована незаконной властью в угоду Джо Байдену.

Во время президентских выборов в США нам постоянно твердят о том, что уходящий президент был чудовищем, что все устали от совершённых им преступлений, и что с приходом нового главы государства для всего человечества наступит новый рассвет. Исключением было лишь избрание в 2016 г. Дональда Трампа. В это время и даже до принятия им клятвы нам объясняли, что его избрание явилось следствием досадной ошибки, а сам он женоненавистник, гомофоб, расист, что он не является воплощением «страны свободы», а защищает супрематизм белого населения и интересы богачей. Все четыре года нас постоянно убеждали в том, что этот диагноз верный, а президента называли лжецом, тогда как о его идеях и их реализациях умалчивали.

Мятеж на Капитолийском холме позволяет мировым информационным агентствам добавить еще одну пакость. Уходящего президента Дональда Трампа единодушно обвиняют в разрушении демократии, которую новый президент Джо Байден, конечно же, восстановит. Готовы ли те, кто помнит выборы Джорджа Буша, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, вновь оказаться обманутыми?

По мнению турецкой «Milliyet» добропорядочная Америка сошла с ума.

Именно так, ибо шок от захвата Капитолия таков, что хочется верить любым небылицам. А если это правда, и если Соединённые штаты на самом скатываются к гражданской войне [1], то что должны делать европейцы?

Мы не хотели видеть надвигающийся кризис. Лишь несколько греческих газет недавно раскрыли причины гнева, с которым мы имеем дело уже пять лет (то есть до избрания Трампа).

Мы не хотим смотреть правде в глаза, и довольствуемся слепыми комментариями и заверениями в том, что этот позорный эпизод не повторится. Но кто может в это поверить? Конечно на какой-то момент всё успокоится, и репрессивная машина начнёт карать всех участников протеста 6 января, но это будет отложенная партия, и гражданской войны всё равно не миновать.

Сегодня все понимают, что у Соединённых Штатов столько внутренних проблем, что они не смогут оставаться примером для всего мира и, тем более, давать уроки демократии тем, кого они хотят себе подчинить.

Недемократические выборы

По мнению испанской «La Razon» Капитолий захватили восставшие сторонники Трампа.

Во время избирательной кампании 2000 г. весь мир был поражён тем, что Верховный суд США отказался провести пересчёт избирательных бюллетеней во Флориде. Суд заявил, что согласно Конституции, он не должен вмешиваться в выборы федеральных штатов, а лишь довольствоваться решением губернатора Джеба Буша, заявившего, что выборщиками был избран его брат Джордж Буш. А двадцать лет спустя весь мир узнаёт, что 60 жалоб, поданных Дональдом Трампом в связи с массовыми мошенничествами во многих штатах, этим судом отклонены.

С юридической точки зрения Аль Гор, а после него и Дональд Трамп проиграли, о чём я и раньше говорил. Однако с демократической точки зрения они, по всей вероятности, выиграли. Точно это сказать невозможно, но если учесть результаты других выборов, которые проводились в то же самое время, в этом нет никаких сомнений. Единственно, что можно утверждать, так это то, что эти выборы никакого отношения к демократии не имеют. Ведь подсчёт голосов осуществляется губернаторами с помощью назначенных ими чиновников или частных компаний. Будь система демократической, подсчёт голосов осуществлялся бы гражданами публично. Все видели, как урны выносились из избирательных участков и направлялись в места подсчёта голосов, где чиновники их вскрывали за закрытыми дверями, не посвящая в свои дела простых граждан. Вряд ли кто может усомниться в искренности этих функционеров, но и давать гарантии тоже никто не может. Демократические выборы могут существовать только при условии гласности. Так что эти выборы легальны с точки зрения американского права, но они ни коим образом не демократичны.

Изменение ситуации

По мнению итальянской «Corriere della Sera» захват Капитолия организован обезумевшим Трампом.

Для лучшего осмысления произошедшего нам следует рассмотреть два события, произошедшие перед атакой Капитолия.

В середине декабря 2020 г. президент Трамп организовал в овальном кабинете встречу с участием генерала Майкла Флинна. Последний высказал предложение по введению военного положения с целью обеспечения прозрачности на выборах [2]. Большинство присутствовавших советников высказались против, хотя в Пентагоне были проведены замены ответственных лиц. Две недели спустя, 4 января 2021 г. десять бывших министров Обороны подписывают обращение в Washington Post [3]. Они требуют, что все, кто пытается ввести военное положение, должны предстать перед судом. По сообщению газеты The Washington Post [4], которая воспроизвела эту встречу, опираясь на свидетельства бывших министров Обороны (которые не участвовали в этой встрече, но были о ней информированы), у президента Трампа нет никаких намерений остаться во власти применив силу. Напротив, он подавал жалобы и использовал юридические средства для аннулирования результатов голосования. Он намерен принять участие в выборах и вернуться в Белый дом в 2025 г. [5].

Для индийской «Hindustan Times» американские штаты не являются «соединёнными», они пылают в огне.

Вице-президент Майк Пенс, который со стороны джексоновцев был подвергнут жёсткому давлению, изложил 6 января в день совместного заседания обеих палат Конгресса свою позицию [6]. Он подтвердил, что его роль как председательствующего является чисто протокольной, и он не имеет права разрешать спор, хотя определённое прочтение Конституции такое право теоретически может быть ему предоставлено. Поэтому он полагается на парламентариев. Действуй он иначе – это открыло бы путь гражданской войне, которая уже назревает. В такие моменты каждый знает, что он может потерять, и мало кто согласится взять на себя такой риск, особенно среди власть предержащих. После того, как эта позиция была оглашена, ряд ключевых фигур из команды Трампа подали в отставку. Джексоновцы восприняли эти действия как подлое предательство их идеалов и измену родине.

Через несколько часов недалеко от здания Конгресса состоялся митинг с участием Дональда Трампа, который в очередной раз осудил «украденные выборы» и заявил о своём намерении принять участие в выборах 2024 г. Он не призывал участников к захвату Капитолия, хотя некоторым хотелось бы понять его именно так.

Захват Капитолия

Согласно греческой газете «Рассвет» «трампизм» в США представляет угрозу всему миру.

Несколько маргинальных групп сделали попытку проникнуть в Капитолий. Согласно имеющимся видео охранники не оказали им должного сопротивления и позволили им войти. Сначала манифестанты соблюдали в этом священном для них заведении приличия. Однако среди них оказалась группа Антифа, и неизвестно почему ситуация внезапно изменилась. Протестующие проникают в зал заседаний, а кабинеты парламентариев разграбляются.

Все, кому довелось пережить гражданскую войну, знают, что это самое худшее из того, что может случиться. Как и английский философ Томас Хоббс, переживший первую английскую гражданскую войну, они убеждены, что лучше жить в условиях тирании, чем при безвластии (Le Léviathan [7]). Захватить Капитолий и свергнуть существующий «порядок» чревато тяжёлыми последствиями. До этого ещё не дошло. Полиция позволила протестующим войти в здание, но сразу же их оттуда выдворила.

Президент Трамп лично призвал демонстрантов соблюдать порядок, но сделал это без участия супруги. А согласно национальной религии благословение Бога, равно как мир и процветание, должны отпускаться «избранному народу» через президента и Первую леди [8]. Обращаясь к нации таким образом, президент нанёс урон национальной религии.

Реакция в США

Согласно британской «Daily Mirror » США управляет безграмотное правительство.

Парламентарии из числа демократов, во главе с председателем палаты Нэнси Пелоси, сразу же обвинили президента Трампа в том, сто он, якобы, намеревался использовать вооружённые силы для штурма Конгресса. И хотя до окончания срока оставалось всего 13 дней, они предложили отстранить его от власти, основываясь на 4 абзаце 25 поправки к Конституции. Об этом они заявляют не в первый раз, и если бы им это удалось, они лишили бы его права выставлять свою кандидатуру на следующих выборах.

Однако упомянутая поправка в данном случае неприменима, так как в ней говорится только о случае, когда президент не способен к управлению по состоянию здоровья. Эта поправка была использована при дебатах после сердечного криза Вудрова Вильсона, в результате чего он оказался неспособен выполнять свои обязанности в конце своего мандата (со 2 октября 19190 г. по 4 марта 1921 г.), и после инсульта (не очень серьёзного) у президента Дуайта Эйзенхауэра в конце его мандата (с 24 сентября 1955 г. по 20 января 1961 г.), что временно лишило его некоторых функций, и он вынужден был передать ряд своих полномочий вице-президенту Ричарду Никсону.

Правящий класс почувствовал запах пороха. Независимо от того, был захват Капитолия обусловлен упущениями со стороны охраны, в чём нас пытаются убедить, или он был организован под ложным флагом врагами Дональда Трампа, те, кто его спланировали, способны перевернуть вверх дном любое учреждение и уволить его персонал.

Реакция за рубежом

Для американской «Boston Hérald» происходящие в США события – это хаос.

После столетнего доминирования Соединённых Штатов над всем миром многие до сих пор не знают, что они собой представляют на самом деле. Они не знают, что Конституция была написана для закрепления режима, навязанного британской монархией, и была подправлена 10 поправками, которые гарантировали людям права. Страна свободы, которую Алексис Токвиль описал в своей книге De la Démocratie en Amérique [9], это страна, построенная на этом компромиссе, но он был нарушен во время президентского срока Барака Обамы. Ослеплённые, люди так и не заметили, что Соединённые Штаты вновь стали тем, чем они были первые четыре года после их основания – олигархической системой на этот раз на службе международных миллиардеров, которые сознательно закрывают глаза на бедственное положение среднего класса, перегруппировку населения по культурным признакам и подготовку двух третей населения страны к гражданской войне.

А китайские СМИ не могли обойти стороной двойные стандарты, сравнивая фотографии захвата перевозбуждённой толпой Парламента в Гонконге с фотографиями, сделанными в Вашингтоне. А российские СМИ, занятые празднованием православного Рождества, не обращают особого внимания на события, происходящие на земле их исторического соперника.

Что до западных СМИ, они искренне придерживаются пуританского принципа «cancel culture» (отменить культуру), который разрушает все республиканские ценности и заменяет их на другие, прославляющие меньшинства, но не за то, что они делают, а просто потому, что они меньшинства. При этом они всё больше отождествляют себя с идеологией, которая разрушает Америку [10]. Будучи вассалами, они представляют выборы в США, как если бы их читатели собирались в них участвовать, и их новым хозяином стал бы Джо Байден.

«Chicago Tribune» (США) считает, что это не бунт, а восстание.

Высказываясь в отношении событий, произошедших в Капитолии, европейские политики выдают желаемое за действительное. Германский президент и бывший глава спецслужб Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Капитолий был захвачен вооружёнными сторонниками Трампа, тогда как французский президент и бывший секретарь известного философа Эммануэль Макрон осудил нарушение фундаментального принципа демократии – «один человек, один голос».

Только всё не так.

За единичными исключениями, протестующие не были вооружены.

Конституция США не во всех штатах предполагает равенство граждан.

Правящий класс презирает демократию, а защищают её только джексоновцы.

«Да поможет нам Бог!» – взывает «Philadephia Daily News» (США). «Негражданская война дошла до крайней степени – повстанцы захватили Капитолий».

Три самых крупных богача, стоящие за Джо Байденом, уже во власти и действуют как им заблагорассудится. Они покончили со свободой слова. Они закрыли аккаунты президента Трампа и его сторонников в Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat с тем, чтобы «помешать распространению призывов к новым насилиям». При этом они присвоили себе полномочия правосудия и отказались выполнять указ Трампа от 28 июня 2020 г., обязывающий их исполнять роль либо нейтрального передатчика информации, либо заинтересованного производителя информации [11].