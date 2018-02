Тьерри Мейсан. Разброд и шатание на МКБ-2018

Организованная Германией Мюнхенская конференция по безопасности стала мировым форумом министров иностранных дел и обороны. Если гости высказывались о своём видении международной ситуации и её дальнейшей эволюции, то сами организаторы пытались лишь обсуждать вопросы, связанные с перевооружением вооружённых сил своей страны. Несмотря на то, что позиции сторон были чётко высказаны, вопрос о новых правилах игры остался нерешённым.

Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) стала важным местом встреч по обсуждению мировых проблем. Созданная во время холодной войны знаменитым ультраконсерватором и героем Сопротивления против нацизма Эвальдом-Генрихом фон Клайст-Шменцином, она всегда имела атлантистскую и антикоммунистическую направленность. В наши дни она стала не столько германской, сколько американской инициативой.

