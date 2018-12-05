Тьерри Мейсан. Чудовище, пожирающее своих детей

По мнению Тьерри Мейсана, французы – первые в Европе, кто сталкивается с последствиями финансовой глобализации сразу, как только выходит из дома. И хотя они этого не осознают и считают, что их проблемы исключительно национальные, тем не менее, враг у них тот же самый, что уничтожил Великие Африканские озёра и часть Большого Среднего Востока. Чтобы понять, что события, кажущиеся несвязанными между собой, подчинены единому проекту, совершим небольшой экскурс в прошлое.

Причины рецессии в странах Запада

Международные отношения претерпели глубокие изменения, когда в СССР после ядерной катастрофы в Чернобыле [1] в 1986 г. начался период застоя, приведший к роспуску Варшавского договора в 1989 г., после которого Коммунистическая партия Германии [2] принялась рушить Берлинскую стену, и закончившийся распадом СССР в 1991 г.

В это время президент США Джордж Буш ст. решил сократить вооружённые силы на один миллион человек и сосредоточить усилия на экономическом развитии страны. Он хотел покончить с гегемонией США в отдельных зонах влияния и сделать страну мировым лидером и гарантом стабильности. Основы «Нового мирового порядка» были сформулированы им сначала в его речи в институте Аспена в 1990 г. в присутствии британского Премьер-министра Маргарет Тэтчер, а затем во время выступления 11 сентября 1990 г. в Конгрессе, когда была объявлена операция «Буря в пустыне» [3].

Постсоветская эпоха характеризуется свободным передвижением под контролем США не только товаров, но и капиталов. То есть переходом от капитализма к «финансизации» – высшей форме колониальной эксплуатации всего мира, включая Запад, при сохранении свободы торговли. За четверть века состояния наиболее богатых людей США увеличились в несколько раз, что вызвало значительное увеличение мировых финансовых активов.

Не так много тех, кто будет сомневаться в том, чем всё это обернулось для Запада. Конечно, в странах третьего мира появится средний класс, хотя и не такой зажиточный, как средний класс на Западе, что позволит новым государствам, в основном азиатским, выйти на мировую арену. Но одновременно это приведёт к исчезновению на Западе среднего класса [4], что сделает невозможным существование созданных там демократических институтов. Но самое важное состоит в том, что были полностью опустошены целые регионы, начиная с Великих Африканских озёр. В Анголе, Бурунди, Намибии, Уганде, Демократической Республике Конго, Руанде и Зимбабве за время первой региональной войны погибло 6 миллионов человек при всеобщем непонимании и безразличии.

Социальная перестройка мира идёт небывалыми темпами. Сегодня у нас нет возможности провести точную оценку. Тем не менее, все видят рост могущества Евразии (не в смысле деголлевского «от Бреста до Владивостока», а в смысле России и Азии без Западной и Центральной Европы) и поиск ею свободы и процветания, тогда как страны Запада, включая США, постепенно угасают, ограничивая личные свободы граждан и погружая половину своего населения в нищету.

Сегодня процент заключённых в Китае в четыре раза меньше, чем в США, при том что покупательная способность там несколько выше, чем в США. Как ни крути, но при всех своих недостатках Китай стал более свободной и более процветающей страной, чем США.

И процесс этот можно было предвидеть с самого начала. Во всяком случае, спор об этом идёт давно. Так, 1-го сентября 1987 г. один сорокалетний американец в New York Times, Washington Post и Boston Globe опубликовал на правах рекламы несколько статей. Он предостерегал своих соотечественников против того, что президент Буш-отец собирался взвалить на Соединённые Штаты все расходы по установлению «Нового мирового порядка». Тогда все над ним смеялись. Автором этих статей был руководитель строительной компании Дональд Трамп.

Применимость экономической модели к международным отношениям

Через месяц после терактов 11 сентября 2001 г. министр Обороны США Дональд Рамсфельд назначил своего приятеля адмирала Артура Цебровски директором вновь созданного «Бюро трансформации силы» (Office of Force Transformation). Его задача состояла в изменении стратегии американских вооружённых сил и обеспечении ими способности полностью отвечать новым задачам.

Вопрос заключался в том, чтобы использовать вооружённые силы не в качестве защитника принципов или интересов, а в качестве политического инструмента для разделения мира на две части: с одной стороны, Соединённые Штаты, интегрированные в глобализированную экономику, а, с другой стороны, все остальные [5]. Разделение мира на две части, инспирированное процессом глобализации, отбросило половину населения Запада на обочину мировой цивилизации. А теперь предполагалось сократить наполовину население всей планеты [6].

Перестройка всего мира началась с так называемого «Большого Ближнего Востока», то есть на территории, простирающейся от Афганистана до Марокко, за исключением Израиля, Ливана и Иордании. Это была эпидемия гражданских войн в Афганистане, Ираке, Судане, Ливии, Сирии Йемене, в которых погибло три миллиона человек.

Словно чудовище, пожирающее собственных детей, основанная в США глобальная финансовая система в 2008 г. потерпела первый финансовый кризис. Лопнул пузырь субстандартного кредитования. В противоположность распространённой идее, речь шла не о глобальном, а исключительно западном кризисе. Это был первый случай, когда страны НАТО испытали первые последствия проводимой ими политики. Однако правящие круги стран Запада не стали вести себя по-другому и лишь с состраданием взирали на то, как погибал их средний класс. Единственной значительной поддержкой стало принятие «Правила Волкера» [7], запрещающего банкам использовать информацию, полученную от клиентов, для проведения спекулятивных операций, противоречащих интересам клиентов. Однако, хотя конфликт интересов и способствовал быстрому обогащению проходимцев, главной проблемой он не является. Последняя гораздо сложнее.

Бунт Запада

Недовольство среднего класса и нижних слоёв населения в странах Запада глобализированными верхами проявилось два года назад.

Сознавая, что Запад уступает Азии по экономическому росту, британцы стали первыми, кто попытался сохранить свой уровень жизни, отвернувшись от Европейского Союза в сторону Китая и Британского Содружества наций (референдум от 23 июня 2016 г.) [8]. К сожалению, руководителям Соединённого Королевства не удалось заключить задуманного соглашения с Китаем, а при возобновлении связей с Британским Сообществом наций столкнулись с серьёзными трудностями.

Большинство американцев, видя крах собственной гражданской индустрии, 8 ноября 216 г. на выборах президента проголосовали за единственного кандидата, выступавшего против Нового мирового порядка, Дональда Трампа. Очень хотелось возродить «американскую мечту». Но к их большому разочарованию, у Дональда Трампа нет команды, его поддерживает только его семья, и ему удаётся лишь слегка подкорректировать, а не полностью изменить военную стратегию страны, в которой почти весь высший офицерский состав и высокопоставленные чиновники ему враждебны.

4 марта 2018 г. итальянцы, уверенные в том, что правящая верхушка их предала, голосовали за партии, выступавшие против Системы: Лигу и Движение 5 звёзд. Эти партии создали союз по проведению новой социальной политики. Но, к сожалению, Европейский союз их не поддержал [9].

Во Франции, где налоги, и без того самые высокие в мире, за последние десять лет увеличились на 30%, сотни тысяч французов вышли на улицы и высказались против их чрезмерного роста. Но к их большому разочарованию, французские политики заражены американскими идеями, от которых в Соединённых Штатах давно отказались. Но вместо того, чтобы тоже от них отказаться, они пытаются подстроить свою политику к общественному негодованию.

Чтобы понять, что происходит в этих четырёх странах, можно рассматривать каждую из них в отдельности. Но если их анализировать как единое целое, но с учётом культурных особенностей, можно обнаружить одни и те же механизмы: во всех этих странах постепенно с окончанием эры производственного капитализма исчезал средний класс, и вместе с ним сходила на нет и политическая система, которую он собой воплощал, – демократия.

Либо западные лидеры откажутся от выстроенной ими финансовой системы и вернутся к производственному капитализму времён холодной войны, либо Запад, который руководил всем миром на протяжении пяти столетий, надолго погрузится во внутреннюю смуту.

Сирийцы стали первым не поддавшимся глобализации народом, способным жить и сопротивляться разрушениям, предусмотренным планами Рамсфельда-Цебровски. А французы стали первыми из тех, кто, поддавшись глобализации, выступает против разрушения Запада, хотя они и не сознают, что вместе с первыми борются против единого врага всего человечества.

Как сохранить свои привилегии

Кажется, британские власти нашли собственное решение: если Лондон, в частности, и Запад, в общем, более не способны управлять миром, следует, чтобы не допустить разгореться пожару, разделить мир на две части. Такую политику проводила в последние месяцы нахождения во власти администрация президента Обамы [10], затем Тереза Мэй, а теперь и Дональд Трамп после его отказа от сотрудничества и язвительных обвинений сначала в адрес России, а затем и Китая.

Представляется также, что Россия и Китай, несмотря на многие неразрешённые споры, осознают, что они не смогут объединиться с Западом, который никогда не отказывался от желания их раздробить. Этим объясняется партнёрский проект «Большая Евразия»: если мир будет разделён на части, свой мир каждый должен обустраивать сам. Для Пекина это означает отказ наполовину от проекта «шёлкового пути», то есть его строительство будет осуществляться совместно с Москвой только в «Большой Евразии».

Определить линию раздела

Запад и Большая Евразия должны как можно раньше определить линию раздела. Например, на какую сторону перейдёт Украина? Строительство Россией Керченского моста предусматривало разделение этой страны на две части, поглощение Донбасса и бассейна Азовского моря, а затем и Одессы с Приднестровьем. А керченский инцидент, организованный Западом, направлен на то, чтобы вовлечь всю Украину в НАТО и не допустить её раздела.

Поскольку корабль финансовой глобализации дал течь, многие принимаются спасать частные интересы, не задумываясь о других. Этим объясняется, например, растущая напряженность между Европейским Союзом и Соединёнными Штатами. В этой игре сионистские круги, как всегда, видят дальше всех. Этим объясняется внезапная перемена стратегии Израиля, который оставляет Сирию России и поворачивается в сторону стран Залива и Восточной Африки.

Перспективы

Если учесть всё, что поставлено на кон, станет очевидным, что бунт во Франции представляет собой всего лишь начало более масштабного процесса, который будет распространяться на другие европейские страны.