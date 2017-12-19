Тьерри Мейсан. Джаред Кушнер перестраивает Ближний Восток

В администрации Трампа к Джареду Кушнеру относятся по-разному, а у президента он пользуется полным доверием. Ему поручено разрешить проблему Ближнего Востока согласно «принципу реальности», невзирая на позиции сторон. После ощутимого успеха в Саудовской Аравии он снова идёт в атаку и намерен урегулировать арабо-израильские отношения.

Джаред Кущнер личность малоизвестная, и что он собой представляет, никто толком не знает. Известно лишь, что он всегда проявлял интерес к правосудию и хотел стать прокурором. Однако после того, как его отца арестовали и судили за мошенничество, он потерял веру в справедливый суд. Посчитав, что его отец попал в юридический капкан, он прекращает изучать право и пытается возродить принадлежащую семье строительную компанию. И ему это удаётся. За это время ему также удаётся заслужить уважение и дистанцироваться от выдвинутых против отца обвинений.

Его тесть Дональд Трамп доверяет ему до такой степени, что поручает ему руководство своей предвыборной кампанией. Некоторые из его противников удивлялись его способности довести эту кампанию до конца при смешных средствах и притом одержать победу.

Придя в Белый дом, президент Трамп обеспечивает ему участие во всех особо секретных совещаниях, хотя у него не было допуска. Но у него нет допуска и по сей день.

Желая оставить след в истории и разрешить проблему, о которой его предшественники говорили, но ничего не делали, президент Трамп поручает Кушнеру заняться арабо-израильским конфликтом и успокоить Ближний Восток. Дело это рискованное, тем более что молодой человек (ему 36 лет) до этого выступал на стороне Израиля, поддерживая финансирование Цахала и еврейские поселения на палестинских землях. Однако если учесть, что Кушнер должен быть принят окружением, нельзя исключать, что эти поддержки не имеют того значения, которое ему приписывают с первого взгляда.

Назначить на эту должность лицо, которому доверяешь, но которое не имеет опыта дипломатической работы, – не менее рискованный шаг президента Трампа. Учтя неудачи профессиональных дипломатов, он избирает новый подход к старой проблеме. Для её решения Кушнер получает редкую привилегию: он единственный из высокопоставленных чиновников, чьи переговоры с иностранными политиками не подлежат стенографической записи. Таким образом, никто не сможет упрекнуть его в совершении промахов или даже высказать критические замечания по тому, каким образом он решает конкретные вопросы. Даже госсекретарь, потому что отчитывается он только перед президентом.

По мнению тех, кто с ним встречался, Кушнер привержен тем же принципам, что и его тесь:

• во-первых, признавать реальную ситуацию, даже если это требует

• во-вторых, учитывать все преимущества, которые можно извлечь из ранее заключённых соглашений;

• в-третьих, соблюдать, насколько это возможно, международное право.

Единственное, что отличает его от тестя, – это его неразговорчивость, контрастирующая с провокационными и противоречивыми заявлениями, которые президент использует в полемике со своими недоброжелателями.

За последние десять месяцев Джаред Кушнер зачастил с визитами на Ближний Восток и, в частности, в две страны, к которым у него особое предпочтение, – Саудовскую Аравию и Израиль. Мы являемся свидетелями начала операции, суть которой нам пока не ясна.

Саудовская Арвия

По мнению Трампа, высказанного им во время предвыборной кампании, Саудовская Аравия характеризуется следующими основными признаками:

• нефтедолларовые накопления, которые в основном представляют собой плату США за нефть, которую сами саудовцы не производят;

• главная роль королевства состоит в борьбе против арабского национализма и в манипуляциях исламским терроризмом под контролем МИ6 и ЦРУ;

• следующие один за другим кризисы.

Основным двусторонним договором является «пакт Куинси», подписанный Франклином Рузвельтом в 1945 г. и продлённый в 2005 г. до 2065 г. Джорджем Бушем младшим. И хотя он не был опубликован, те, кто участвовал в его разработке, кратко характеризуют его следующим образом:

• Король Аравии согласен предоставить контроль над своей нефтью Соединённым Штатам, а последние обязуются защищать короля и, как следствие, его собственность – Саудовскую Аравию.

• Король Аравии обязуется не чинить препятствий по созданию государства для евреев бывшей Османской империи, а Соединённые Штаты будут способствовать усилению его влияния в регионе.

27 мая 2017 г. в Рияде состоялся саммит с участием президента Трампа и глав государств мусульманского мира. Готовил этот саммит Джаред Кушнер. Сразу после саммита Саудовская Аравия разрывает связь с Братьями-мусульманами и прекращает финансировать все джихадистские формирования, разбросанные по всему миру. В крайнем случае, если не все, то почти все, кроме Йемена [1]. Королевство использовало своё влияние для навязывания своей концепции другим мусульманским странам, присутствовавшим на саммите. Однако за победу пришлось заплатить:

• Катар отказался от новой политики США. Не желая согласиться с тем, что 137 миллиардов долларов [2] на войну против Сирии потрачены впустую, он продолжил поддержку ряда джихадистских формирований. Тогда Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты в одностороннем порядке решили объявить Катару блокаду. И хотя госсекретарь Рекс Тиллерсон пытался держаться в стороне, Кушнер и президент Трамп встали на сторону Аравии.

• Кушнер обязался помочь королю Салману обеспечить передачу трона по его усмотрению.

Дворцовый переворот 4 ноября

В конце октября Джаред совершает трёхдневный визит в Саудовскую Аравию. У него состоялось много рабочих встреч с сыном короля принцем Мохамедом бин Салманом (МБС), и они вместе разработали список членов королевской семьи, подлежащих нейтрализации. Не обращая внимания на действия Королевской гвардии после отставки принца Мутеба, Кушнер оказал МБС поддержку в аресте этих лиц с помощью наёмников из ЧВК Academi (бывшая Blackwater). А в довершение, памятуя о кампании, развязанной в СМИ против его отца, он поручил своим политтехнологам замаскировать этот переворот под более мягкую «борьбу с коррупцией».

Он уже покинул Рияд, когда Премьер-министру Ливана Сааду Харири – по документам сын Рафика Харири, хотя его биологическим отцом является принц Фадх [3] – было предложено срочно прибыть в Рияд «на приём к королю Салману». Продолжение известно всем [4] : разговоры о смещении Харири, аресты и казни принцев, способных оспорить или востребовать право на трон.

Некоторые кузены МБС были арестованы и помещены под домашний арест или заключены под стражу. Один за другим, они соглашались, часто под пытками, передать своё состояние сюзерену. Согласно данным Wall Street Journal [5], последнему удалось собрать более 800 миллиардов долларов.

И во всём мире не нашлось ни единого голоса в поддержку обнищавших миллиардеров, ранее состоявших в разного рода престижных управляющих организациях.

Очевидцы рассказывают, что некоторые члены королевской семьи были госпитализированы, и их подлечивали, прежде чем вести на допрос. Сам МБС сообщил об освобождении нескольких лиц, среди которых принц Метаб, Турки бин Абдалла, доктор Ибрагим бин Абдалла аль-Ассаф (бывший министр финансов) и Мохаммед бин Абдель Рахман аль-Тубайчи (бывший глава протокольной службы при королевском дворе).

Но на этом история не заканчивается. Согласно указаниям президента Трампа, Джаред Кушнер постарается, чтобы часть конфискованных средств была передана Соединённым Штатам.

Дело Харири

В противоположность тому, что утверждает французская пресса, своим освобождением ливанский Премьер-министр вовсе не обязан Парижу. Конечно, президент Эмануэль Макрон должегн был вмешаться в это дело – ведь Саад Харири имеет тройное саудо-ливано-французское гражданство. Конечно, он должен был лично поехать в Рияд, но кроме унижения, ничего не добился [6]. Единственно, что повлияло, были действия его ливанского коллеги президента Мишеля Ауна.

Франция не приняла во внимание очевидную вещь: согласно консульскому праву, граждане, имеющие двойное гражданство, не могут пользоваться дипломатической неприкосновенностью в стране, выходцем которой они являются. Однако президент Аун нарушил это положение, защищая Саада Харири не как своего гражданина, а как Премьер-министра. Нет сомнения в том, что задержать и поместить под стражу главу правительства третьей страны, вне юридической процедуры, равносильно объявлению войны. Впрочем, мировые СМИ распространяли слухи о возможном нанесении Саудовской Аравией бомбовых ударов по Ливану. А президентский дворец в Баабде угрожал передать дело в Арбитражный суд ООН и одновременно обратиться в Совет безопасности. Через своего сирийского коллегу Башара аль-Ассада он связался с президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сисси, который одинаково дружен как с противниками, так и с союзниками США. Последний по телефону переговорил с Джаредом Кушнером и при его поддержке добился освобождения ливанского Премьер-министра. Поэтому сразу после освобождения премьер направился в Каир, чтобы поблагодарить своего спасителя.

Арабо-израильский конфликт

Остаётся палестино-израильский вопрос.

Суровая реальность заключается в том, что:

• На протяжении 70 лет Израиль не прекращает присоединять к себе земли своих соседей. Он захватил сирийские Голанские высоты, ливанские фермы Шабаа, значительную часть палестинских земель, включая почти весь Восточный Иерусалим.

• Почти все руководители палестинского Сопротивления были нейтрализованы Израилем. Одни были убиты, те, кто остались в «Фатахе», – подкуплены, а кто перешёл в «Хамас», открыто сотрудничали с Моссадом и сводили счёты со своими соперниками [7]. А за свои права теперь борются всего лишь несколько небольших группировок, таких как «Исламский джихад».

• Конечно, палестинцы и ряд других арабских и мусульманских народов привержены чувству справедливости и поддерживают борьбу за соблюдение неотчуждаемого права палестинского народа. Однако в отсутствие достойного политического руководства ничего, кроме десятитысячных шествий в «День Иерусалима», они добиться не могут.

К основным двусторонним соглашениям относятся:

• Реализация проекта, намеченного британской Декларацией Бальфура и 14 пунктами американского президента Вильсона по созданию государства Израиль [8].

• Письмо Премьер-министру Ариэлю Шарону от президента Джорджа Буша младшего, в котором отвергается право палестинских беженцев на возвращение, а территории, присоединённые после 1949 г., признаются составной частью Израиля [9].

К многосторонним соглашениям относятся:

• Резолюции 242 [10] и 338 [11] Совета безопасности ООН и статья 49 Женевской конвенции.

Лишь президент Трамп и ряд его советников осведомлены о написанном Джаредом Кушнером сценарии. Он продолжает политику своих предшественников по сведению арабо-израильского конфликта к простому палестино-израильскому вопросу. Продолжая линию Джона Керри, он способствовал устранению противоречий между Фатахом и Хамасом по отношению к Израилю и подписанию ими ( но не ГС НФОП и Исламским джихадом) 12 октября в Каире взаимного соглашения [12]. Во главе Хамаса он назначил друга детства и лидера Фатаха Мохаммеда Дахлана, подготовив тем самым слияние двух движений в одно.

В итоге, все палестинские организации разрознены и не могут между собой договориться. Фатах считает Израиль второй Родезией, то есть колонией, провозгласившей себя независимым государством. А Хамас, ссылаясь не на Коран, а на Хадисы, считает, что мусульманские земли не могут управляться не мусульманами.

Главные события начались после заявления о переводе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Не исключено, что Белый дом намерен поиграть мускулами. Ведь планом раздела Палестины первоначально предусматривалось, что столицей еврейского государства будет Западный Иерусалим. Однако Совет безопасности осудил Израиль, когда он в одностороннем порядке объявил Западный Иерусалим своей столицей [13].

На необычном саммите Организации исламского сотрудничества, состоявшемся в Стамбуле, предложено перенести столицу палестинского государства из Рамаллы в Восточный Иерусалим [14]. Только это не будет сделано, да сделано быть не может. Скорее всего, это попытка спасти честь и примирить мусульман с мыслью об отказе от такого переноса.

Предварительные выводы

Противники президента Трампа всеми средствами пытаются вынудить его заменить Джареда Кушнера другим советником. Тем не менее, он всё ещё на своём месте. На данный момент ему удалось положить конец саудовской поддержке террористических формирований и разрешить вопрос о наследовании трона, разрубив таким образом гордиев узел, то есть нейтрализовав королевскую семью. Об использованных средствах можно только сожалеть: стариков подвешивали ногами вверх и пытали, пока они не отказывались от своих банковских счетов. Однако любые другие решения или, что ещё хуже, непринятие решений привели бы к гражданской войне. Вина не лежит на Джареде Кушнере. Во всём виноваты те, кто на протяжении многих лет поощрял этот варварский средневековый режим.

На сегодняшний день несправедливо не переносить американское посольство в Западный Иерусалим, а отказывать Палестине в размещении своего правительства в Восточном Иерусалиме. И в этом случае это не вина Джареда Кушнера, это вина «мирового сообщества» и, в частности, арабских просионистских правительств, с молчаливого согласия которых Израиль на протяжении 70 лет освобождал в этом городе от палестинцев одну квартиру за другой.

Тогда как 70 лет подряд западные дипломаты умудрялись множить и заводить в тупик конфликты на Ближнем Востоке, Джаред Кушнер оказывается первым, кто их разрешает. Так что советник президента с ликом ангела может стать грозным реформатором.