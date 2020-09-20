США на грани гражданской войны В США наступает цивилизационный кризис, хотя на Западе в это верят с трудом. Люди настолько разделены во мнениях, что президентские выборы, вместо избрания главы государства, превращаются в выбор пути, по которому должна следовать эта страна. В США близятся президентские выборы, и страна делится на два лагеря, подозревающих друг друга в подготовке госпереворота. С одной стороны, это Демократическая партия и беспартийные республиканцы, а с другой – джексоновцы, ставшие большинством в Республиканской партии и не разделяющие партийную идеологию.

Как вы помните, уже в ноябре 2016 г. компания по манипулированию СМИ, которую возглавлял специалист Агитпропа Дэвид Брок, собрала 100 миллионов долларов и потратила их на очернение образа новоизбранного президента ещё до его вступления в должность [1].



То есть даже до того, когда он ещё не предпринимал никаких действий, международная пресса описывала президента США как неумелого и выставляла его как врага народа. Некоторые газеты призывали даже к его физическому уничтожению. Почти все следующие четыре года его собственная администрация не прекращала выставлять его как предателя, продавшегося России, а международная пресса его жестоко критиковала.

А теперь другая группа под названием «Проект целостности переходного периода» (Transition Integrity Project – TIP) планирует сценарий по свержению президента, если он победит на президентских выборах 2020 г. Это дело прибрело общенациональное значение после того, как основательница TIP профессор Роза Брукс опубликовала длинную статью в Washington Post, где она регулярно печатается [2].

В июне этого года группа TIP организовала ролевые игры. Были смоделированы различные ситуации и определялись реакции кандидатов. Участниками были демократы и республиканцы (по идеологии, а не по партийной принадлежности), но джексоновцев среди них не было.



Не удивительно, что все эти персонажи считают, что «администрация Трампа постоянно нарушает фундаментальные нормы демократии и правопорядка. В ней процветает коррупция и авторитаризм». На этом основании сделан вывод о том, что президент Трамп будет пытаться совершить госпереворот, а их долг предотвратить его путём превентивного «демократического» переворота [3].

Особенность современной политической мысли состоит в том, что можно выступать за демократию, но нельзя поддерживать решения, идущие вразрез интересам правящего класса. В итоге члены TIP признают, что избирательная система США, за которую они выступают, является абсолютно «антидемократичной».



Напомним, что согласно Конституции, президента избирают не граждане, а команда выборщиков, состоящая из 538 человек, назначаемых губернаторами. Во время независимости участия граждан не требовалось, но оно постепенно вошло в практику, да и то лишь по усмотрению губернаторов. Так в 2000 г. во время избрания Джорджа Буша Верховный суд заявил о том, что он руководствуется не пожеланиями граждан Флориды, а только пожеланиями 27 выборщиков, назначенных губернатором Флориды.

В противоположность распространённой идее, Конституция США не признаёт суверенитет народа. Суверенными являются только губернаторы. Кроме того, Коллегия выборщиков, введённая Томасом Джефферсоном, с 1992 г. не работает должным образом: избираемый кандидат не располагает большинством голосов граждан в штатах, что искажает выборы [4].

TIP выявила почти всё, что может произойти в течение трёх месяцев от выборов до вступления президента в должность, Признаётся, что будет трудно предугадать результаты из-за введения в период пандемии заочного голосования. TIP намеренно не проанализировала гипотезу о том, что произойдёт, если Демократическая партия объявит об избрании Джо Байдена ещё до завершения подсчёта голосов, а председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси примет от него клятву до того, как Дональд Трамп будет объявлен проигравшим. В этом случае будет два соперничающих президента, что ознаменует собой начало Второй гражданской войны.

Такой расклад событий ведёт к тому, что некоторые штаты начинают поговаривать об отделении и одностороннем провозглашении независимости. Особенно это касается западного побережья.



Для предупреждения этого процесса раздаются голоса о разделе на две части Калифорнии с тем, чтобы предоставить населению больше выборщиков в Коллегию. Однако и это решение может явиться поводом для общенационального конфликта, так как предоставляет большие привилегии для народа и ущемляет власть губернаторов.

Кроме того, в марте этого года я сообщал о попытке ряда военных совершить госпереворот [5], о чём впоследствии упоминали и некоторые офицеры из высшего командного состава [6].

Расхождение мнений свидетельствует о глубоком кризисе, в который ввергнуты США.



«Американская империя» должна была распасться вслед за Советским Союзом. Но этого не произошло. И она начала проводить политику финансовой глобализации.



Но здесь её постигла неудача. Агонизирующая империя оживала после каждого развязанного ею конфликта (этническое разделение Югославии, теракты 11 сентября). Но надолго отодвинуть смертный час ей всё равно не удастся [7].

[1] « Кампания Клинтон по дискредитации Дональда Трампа », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Al-Watan (Сирия) , Сеть Вольтер, 28 февраля 2017.

[2] “What’s the worst that could happen? The election will likely spark violence — and a constitutional crisis”, The Washington Post, September 3, 2020.

[3] Preventing a disrupted presidential election and transition, Transition Integrity Project, August 3, 2020.

[4] Presidential elections and majority rule, Edward B. Foley, Oxford University Press, 2020.

[5] « Путч под прикрытием коронавируса », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 31 марта 2020.

[6] « Le Pentagone contre le président Trump », Réseau Voltaire, 11 juin 2020. Do we risk a miltary coup?, by Colonel Richard H. Black, August 24, 2020.

[7] « США: реформироваться или распадаться? », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 26 октября 2016.

Тьерри Мейсан,

Перевод Эдуард Феоктистов



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