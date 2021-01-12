26 ноября 2020 года Президент РФ Путин В.В. на встрече с губернатором Нижегородской области Никитиным Г.С. задал ему вопрос о том, что, несмотря на увеличение государственных денежных расходов по проекту «Демография», численность постоянного населения в области сокращается. - Почему?

Г.С. Никитин на этот вопрос ответил, дословно, так: «Да, за счёт такого рода решений мы его (сокращение) не остановим, поэтому, действительно, я считаю, что это один из основных вызовов, и воспринимаю это как свой личный вызов. Необходимо менять качество среды и, самое главное, ожидания людей, ожидания перспектив – что происходит в городе в сравнении с тем, что происходит в Москве, в стране, в мире».

Что делать, чтобы ожидания и перспектив у людей изменились в позитивную сторону? – Предложений так и не был названо.

Почему в России ежегодно сокращается коренное население, умирает больше людей, чем рождается»? – Этот вопрос стоит не только перед Нижегородской областью, но и перед всей страной и особенно в её северных и восточных регионах.

С 1992 года смертность населения в России превышает рождаемость и до нашего дня численность коренного населения (без учета прибывших мигрантов) сократилась на 14 миллионов человек. На 1.01. 2020 г. умерло людей больше чем родилось на – 13.879.303 (родилось – 43.710.271, умерло – 57.589.574).

Так, например, убыль населения по сравнению с началом 90-х годов: на Чукотке – (минус) 70%, в Магаданской – 65%, в Коми – 34%, на Сахалине – 32%, в Архангельской обл. – 28%, в Карелии – 23%, в Новгородской обл. – 21%, в Курской – 17%, Саратовской обл. – 12% и так далее. (Информация из Википедии).

Почему в России народ начал вымирать с 1992 года?

Потому, что с 1992 года открыли границы России для доступа импортных товаров и одновременно с этим начали девальвацию рубля (то есть уничтожение покупательной способности своих денег, финансовых доходов населения и обесценивание результатов своего труда). Девальвация вызвала рост цен (гиперинфляцию) на услуги и товары собственного производства, увеличив их стоимость до уровня зарубежных.

В России с 1992 годы было шесть периодов падения курса рубля.

Первый период 1992 – 1998 г. был самый убийственный для России, когда российские деньги обесценились в 11232 раза. По этой причине в 1997 году произвели деноминацию денег в 1000 раз. Если на 1.1.1992 г. курс рубля составлял 56 копеек за 1 доллар, то уже 1.07.1992 г. – 125 руб., 1.01.1994 – 781 руб., 1.01.1996 – 4661 руб.

16.08.1998 – 6290 руб. (6, 29 руб. после деноминации с 1.01.1998 года).

Второй период девальвации продолжался с 1998 г. по 2006 год. Рубль обесценили в 4,55 раза (на 455 %). На 1.01.2006 г. курс уже составлял – 28,78 руб. за доллар.

Третий период 2008 – 2009 год. 16.07. 2008 г. – 23.15 руб. за доллар

19.02.2009 г. – 36,43 руб. Обесценивание рубля произведено ещё на – 58%.

Четвертый период 2014 – 2016 годы. 1.1.2014 г. – 32,66 руб. 20.12.2014 г. – 60,68 руб. 1.01.2016 г. – 72,93 руб. /доллар. Девальвация в 2,23 раза или на – 223%.

Пятый период в 2018 году. 1.01.2018 г. – 57,60 руб., 1.01.2019 – 67,41 руб./доллар

Шестой период 2020 год. 1.01.2020 – 62,88 руб. – 1.01.2021 – 73,88. руб. доллар.

2021 год – опять начался с падения рубля.

Итого с 1992 рубль обесценили в 131928 раз.

Шесть «волн-цунами» девальвации рубля практически полностью «смыли» отечественную промышленность, а вместе с ней и миллионы рабочих мест в стране.

Уничтожение покупательной способности своих денег – ведёт к истощению и разрушению финансовой составляющей «рублевых» предприятий, люди лишаются работы, источников постоянного доходов, надежд и перспектив. – Так вымирает народ.

Немного официальной аналитической статистики. (Инф. из Википедии).

На начало 2020 г. в России было – 82,2 млн. человек трудоспособного возраста.

По информации Пенсионного фонда РФ – среднегодовая численность работающих (данные за 2018 г.) составляла 49,2 млн. Разница этих цифр – 33 млн. человек (или же 40%) не имели официальной работы. А, учитывая события в 2020 г. их стало ещё больше.

Безработные (как правило) в большинстве своём не имеют семей и детей.

Далее.

Количество пенсионеров в России на начало 2020 г. было 43,5 млн. человек.

33 млн. безработных плюс 43,5 млн. пенсионеров в сумме – 76,5 млн. человек, или 52,1 % от числа жителей всей России (на 1.01.2020 г. – 146.745. 098 человек).

Эти 76,5 млн. в ближайшие годы находятся в «зоне риска». К их числу надо добавить сельское население России, которое составляет 25,34% – 37,18 млн. человек, так как в селах практически полностью отсутствует медицина (и ещё многое чего другое).

Если в России возраст дожития после выхода на пенсию составляет в среднем – 20 лет (для мужчин старше 60 лет – 15,96 лет, для женщин старше 55 лет – 25,62 года), то через 20-30 лет в России, от ныне живущих (146,7 млн.) убудет около 70 млн.

Количество родившихся в России детей в последние 50 лет неуклонно снижается. Например, в 1949 г. родилось – 3,089 млн., в 1959 – 2,796 млн., 1979 – 2,178 млн. 2009 – 1,761 млн. в 2019 – 1,481 млн.

Если рождаемость и далее будет уменьшаться, то в ближайшие 20-30 лет родится максимум 25 – 35 млн. человек.

Таким образом, складывая все приведенные выше цифры, убыль коренного населения в России через 20-30 лет будет около 35 – 45 млн. человек.

Миграционный же приток людей из других стран принесёт в Россию (на примере нынешней ситуации в США и Европе) множество новых проблем.

Чтобы сберечь российское население – первое, что надо делать это прекратить уничтожение (девальвацию) рубля и, таким образом, остановить разрушение отечественной промышленности, всей экономики и сокращение рабочих мест.

Это единственный путь увеличения доходов и покупательной способности людей, чтобы изменить их ожидания в сторону улучшения жизни. Другого пути нет.

Постоянное укрепление рубля будет достаточно, чтобы сначала замедлить, а потом остановить вымирание народа. Это позволит остановить отток капитала из экономики и послужит началом её последующего развития.

Затем при устойчивой тенденции укрепления рубля, следует принять комплекс мер, направленных на восстановление всего разрушенного хозяйства в стране.

О том, что конкретно следует далее делать перечислено ранее в моих других материалах на: http://garmatyuk.viperson.ru

Здесь же коротко сказано о причине вымирания народа в России и пути его сохранения.

Владимир

Россия, г. Вологда

12.01.2021 г.