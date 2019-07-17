Что делать?

Для того, чтобы окончательно лишить людей и народы свободы и прав неолиберасты изобрели и всемерно поддерживают террористов, наркодельцов и т.п. выродков по всему миру.

Над всем утверждается верховенство денег независимо от источника: спекуляция, ростовщичество, коррупция, грабеж эксплуататорский, колониальный, торговый, рентный всех видов и т.п., через эти источники сейчас получается более 90% доходов всех четырех ветвей власти под зонтиком капиталократии.

Все культурные ценности перевернуты, при этом неолиберасты претендуют на абсолютную монополию в части определения хорошего и плохого, правильного и неэффективного, более того демонического, подлежащего уничтожению через санкции, запреты, цветные революции, войны и т.п.

…Неолиберализм, декларируя неограниченную свободу (либерализм и демократию), на самом деле в настоящее время взял в жесточайшие тиски все сферы общественной и личной жизни, превратив ее прессом денег и власти в плоскую одномерность потребительства . На всех уровнях человеческого существования лживые «Новояз» неолиберализма и его мощнейший пропагандистский аппарат из продажных СМИ и политиков быстрыми темпами не только опускают сознание людей и народов, не только подменяют историю, они подменяют человеческую жизнь, через отказ от самых очевидных гуманистических ценностей: от семьи. Родины, уважения, самобытности и духовности, Веры и Любви, Совести и справедливости, солидарности, честности и братства людей, от смысла жизни.



А неолиберасты – трансгуманисты с апломбом и достоверностью, аналогичными магнитовским, вещают миру о необходимости решительного сокращения населения Земли сначала путем социального зажима большей части людей, качественного ухудшения их медицинского обслуживания, продовольственного обеспечения, лишения образования, работы и оплаты.



А затем, очевидно, станет вопрос о радикальных мерах: – искусственных пандемиях, технокатострофах, широкомасштабных терактах и, наконец, локальных и мировых войнах.

Почти все из перечисленных качеств неолиберализма присутствует (и процветает) также в России, на чем остановимся позднее…

*

…К счастью, пока в России нет государственной поддержки террористов, наркодельцов и мы далеки о радикальных мер по сокращению населения: – искусственных пандемий, технокатастроф, широкомасштабных терактах, мы не стремимся к войнам.

Правда, у нас и без этого идет процесс сокращения населения, а правительство дает мелкие подачки, изображая «работу» по сбережению народа…

*

..Успешно создается искусственный средний класс, который устраивает сложившееся положение и который российская суперэлита и сросшиеся с нею высшие эшелоны власти и бизнеса будут время от времени подкармливать. Этот псевдосредний класс состоит из чиновников, наемных армии, менеджеров госкорпораций, спекулянтов и ростовщиков, и т.д. и т.п. Их в разы больше, чем это действительно необходимо.



К примеру, в ЦБ РФ работает 75 тысяч человек, в ФРС США – 20 тысяч человек, и во всех 28 ЦБ Западной Европы вместе взятых – 51 тысяча человек. При этом количество банков в РФ сейчас в 50-80 раз больше объективно необходимого. В то же время работников среднего класса занимающихся действительно производством мизерное количество.

К этому псевдосреднему классу защитников власти примыкают территориальные и профессиональные анклавы в виде большей части жителей Москвы, Санкт-Петербурга, работников Газпрома, Роснефти и им подобных. Этих 18-20 миллионов (с семьями) россиян пока устраивает сегодняшнее положение, которое, по их мнению, будет длиться вечно. Тем более оно (положение) устраивает финансовую, нефтегазовую и т.п. элиту, владеющую сейчас более 90% ресурсов России.

К большому сожалению сложившийся в РФ, ничего не производящий «средний класс» мало волнует судьба 20 миллионов беспросветно нищих (за чертой бедности и возможности работать, а также получающих мизерную пенсию, которой не хватает даже на лекарства и оплату ЖКХ) россиян и еще 40-45 миллионов просто бедных (не имеющих доступа к саморазвитию и к расширенному самовоспроизводству).



И совсем равнодушна к жалкой участи почти половины россиян (и большей половины русских) российская «элита». Складывается твердое убеждение, что власть (и капитал) предержащие в России поставили целью изменить нашу цивилизационную эксоматрицу Коллективного бессознательного повсеместно заменив в ней наши природные: – Веру, Любовь, Надежду, Пассионарность, Доброту, Мужество, Любовь к Родине, Верность долгу и Силу Духа, Свободу Возвышения и Соборное Единение, на гордыню, алчность, зависть, леность, лживость, неблагодарность, на продажность и садомазохистское предательство.



Под эту задачу активно перестраиваются системы образования, науки, медицины, социально-экономические отношения и т.д. и т.п.



Оставшиеся (146-20-20-40) 60-65 миллионов россиян просто не знают, что делать, программы и лозунги четырех думских партий не отличимы друг от друга, и ни одна из партий не собирается исполнять обещанное, новых молодых (хотя бы относительно), харизматичных лидеров ни в одной партии нет, как и нет возможностей исправить ошибку выборов в дальнейшем.



Тем более, что неолибералы России, применяя повсеместно тактику и методы интеллектуально-психологического фашизма, организованы намного лучше и современнее возможной оппозиции во всех смыслах: – конституционно-законодательном, партийно-пропагандистском, теоретическом, финансовом, структурном и т.д.

Недаром пятая и шестая колонна российского общества так яростно противятся изменению «конституции» побежденного государства, навязанной нашему народу в проклятые девяностые и не позволяющей выявить подлинное звериное лицо толпо-элитарной формы управления Россией…

*

…Поэтому, настало время вдумчиво поговорить об истинных причинах поражения социалистической системы и необходимых условиях возрождения социалистического движения на новой основе, как в России, так и в Евразии, и во всем мире.

Сразу хочу обозначить свое отношение к утверждениям типа:



Это работа капиталократии в лице Бильдербергской группы, Трехсторонней комиссии, Римского клуба и других лож, принявших и осуществивших программу «Лиоте» с помощью американских и натовских спецслужб;



Это результат предательства Яковлева, Ельцина, Горбачева, Шеварднадзе и иже с ними;



Это был сговор разложившихся национальных верхушек союзных республик, рвущихся к богатству;



Это происки международного сионизма, создавшего, через оккупированный им Госплан и развал сельского хозяйства, товарный коллапс;



Это следствие грубых ошибок политического руководства СССР, втянувшегося в гонку вооружений, поддержку революционных и псевдореволюционных движений и активное противостояние с американцами по всему миру и т.д. и т.п.;



Все эти факты и факторы действительно имели место и активно взаимодействовали во время развала СССР и социалистической системы и продолжают также целеустремленно и активно действовать против России и на добивание социалистической идеи в настоящее время.



Однако, считать их главными в проигрыше могут лишь наивные люди или иудушки второго плана, которые крайне не заинтересованы во вскрытии истинных причин и нахождении путей действительного возрождения.

Советская Россия была гораздо слабее в годы гражданской войны и интервенции 14 стран, в числе которых были США, Япония, Франция, Великобритания и иже с ними, но выстояла;

Советский Союз, будучи многократно экономически слабее, разгромил объединенную мощь Европы, при фактическом нейтралитете США и Великобритании и восстановил тяжелейшие раны войны на уничтожение в течение одной пятилетки, а во вторую – добился ядерного равновесия с разжиревшими на войне США.



И все это несмотря и вопреки действиям разведок, сионизма, предательства, ошибок, центробежных сил и т.д. и т.п. Потому, что были живы питающие корни и ствол социализма, окончательно отмершие к концу восьмидесятых годов прошлого века, чего не понимали, не понимают и не хотят понять Зюганов, Купцов и им подобные и, к большому сожалению, плохо осознают достаточно искренние, на мой взгляд, Глазьев, Миронов и др…

Это не позволяет им создать полноценную социал-демократическую партию, обладающую животворной теорией, для которой были бы смешны нападки апологетов Николая кровавого, на совести которого 103 млн. жизней россиян, умерших от голода за 23 года его правления (это официальные цифры, только в 1902 году умерло 8,3 млн. человек, в основном дети, половина из которых в эти годы вообще не доживала до 5 лет) и более 600 расстрелов демонстраций мирных граждан.

Теперь перейдем к истинным причинам поражения.

Для начала обозначим несколько фактов:



После В.И. Ленина в руководстве правящей партии СССР не было ни одного достаточно глубокого теоретика, способного на критический анализ, глобальные обобщения, наоборот их ростки уничтожались или глушились в зародыше;



Из трех общесоциологических законов диалектики (на самом деле полилектики) рассматривался и применялся на практике, при этом крайне односторонне, наполовину лишь один – Единства и борьбы противоположностей. Остальные законы (и особенно основа развития – закон отрицания отрицания) не только не изучались и не развивались на практике, но всячески замалчивались, искажались, выхолащивались, формализовались;



Не велось (и не ведется) планомерного поиска подлинных физических причин этих законов, их трансформации и развития в социуме.



В работах автора [ 67-77] убедительно доказано, что:



Всеобщая диалектика Бытия определена эволюцией тотального континуума энергии и информации и его составляющих в каждой точке Мироздания;



Всеобщая триалектика Бытия задается основным законом сохранения (в первую очередь энергии), природная эволюция которого последовательно породила три вида относительности, три всеобщих принципа и три всеобщих общесоциологических закона, принявших в человеческом обществе формы: – стремления к свободе, возвышению возможностей и потребностей и единению на основе соревнования ;

;

В целом монизм эволюции Мироздания обеспечивается тотальной полилектикой, создаваемым комплексом эгрегоров, рожденным предыдущим саморазвитием, в том числе мягкой направляющей силы ЕЭИП (Единого энерго-информационного поля) и последующих – созданных эрами и Вакуумами эволюции Мироздания.



На уровне человеческого общества основное диалектическое противоречие достигло своего апогея в паре бытие – сознание, а тройка триалектики определилась, как производительные силы – социально-экономические отношения – надстройка.



И в диалектической паре, и в триалектической тройке исторически всегда коренным, главным регулятором самонастраивания, саморазвития выступет закон возвышения потребностей и возможностей, как человеческое воплощение закона отрицания отрицания, своим регулятивным действием создавая все расширяющийся количественно и качественно фронт новых возможностей и потребностей, увлекающий за собой все общество на все более высокий уровень развития.

Полное иссушение теоретического источника привело на практике к следующему:

Во-первых, и это самое главное – у советских людей практически были отсечены родовые атрибуты человека и социума:

- Свобода выбора и повсеместного заинтересованного участия в управлении реальностью;

- Развитие, личное и социальное, через открытый В.И. Лениным закон возвышения (а не принижения) истинных потребностей и возможностей и постоянное осознание собственной нужности;

- Соревнование на высшем уровне качества и производительности, а также в уровне и образе жизни (через реальную, а не ограниченную, искусственную внутреннюю псевдоконкуренцию).

Тем самым у нас и у наших детей была полностью отобрана реальная перспектива, а фраза «коммунизм – наше завтра» превратилась в горькую насмешку и повод для анекдотов.

Во-вторых, вместо свободы, возвышения и соревнования в образе и уровне жизни советских людей, мы, усилиями неграмотных теоретически и нищих духовно руководителей: – Хрущева, Брежнева, Черненко, Горбачева, были втянуты в совершенно ненужные затраты по гонке вооружений и тотального противостояния (в соревновании с печатным станком США), поглощавших две трети бюджета и лишавших нас энергии развития и всеобщего благосостояния.

Именно поэтому 19 млн. коммунистов скромно промолчали при Беловежском сговоре и Ельцинско-Горбачевском перевороте. Им не было чего защищать, плюс их купили на обещания свободы, развития и конкуренции, плюс сработал старый лозунг «Земля – крестьянам, фабрики – рабочим» в новой упаковке. То, что их обманули – вопрос другой, для нас важно понять – почему они так легко поддались на обман?

Именно потому, что за предыдущие 40 лет (1951 – 1991 гг.) полностью иссякла вера в возможность обретения людьми свободы, возвышения и единения, высохли корни этих природных родовых атрибутов и внешне могучее дерево упало от напора обычных, постоянно действующих ветров.

Содействовала этому непродуманность открытия дверей к «свободе слова» со стороны «мастера незаконченных инициатив» (так называли его на Ставрополье) Горбачева. Хотя у него уже был перед глазами пример десятилетнего (1978-1988гг.) бурного, но строго направляемого, развития Китая под руководством Дэн Сяо Пина.



Практика Китая это несколько иная тема, но опыт безответственности действий Горбачева нам важен, как наглядный пример того, к чему ведут теоретическая и духовная нищета, доведшие его до рвения стать предателем.

Итак, главной причиной поражения социалистической системы в конце XХ века был полный застой и иссушение теории социализма и, как следствие, всеобъемлющие догматизм, схоластика, полная оторванность практики псевдосоциалистов от интересов людей с одновременным всесторонним вырождением (вполне естественным) верхушки Союза и союзных республик.

Глубинным, атрибутивным и основополагающим принципом социализма является отрицание частной собственности на средства производства (без отрицания личной собственности) и утверждение различных форм общественной собственности. И в первой части (стороне) этого краеугольного принципа и во второй его стороне, как показала практика претворения их в жизнь, есть определенные нюансы, особенности, зачастую радикально изменяющие его суть.

К примеру, общественная собственность на средства производства в СССР, не нашла естественного развития из-за исторически обусловленного, сложившегося, однобокого воплощения, когда вместо трех онтологических принципов Отбора, Развития и Единения и соответственно гармоничного применения трех Всеобщих общесоциологических законов длительное время всецело доминировала половинка закона Единства и борьбы противоположностей с акцентом на борьбу, не ища Единения изнутри, за счет Возвышения возможностей и потребностей и предоставления Свободы их достижения каждым.



Действительно: – первая мировая война, гражданская война, попытка НЭП, индустриализация, коллективизация, Великая Отечественная война, послевоенное восстановление народного хозяйства и т.п. все время проходили в балансе всей страны на острие ножа, когда было не до Свободы Возвышения возможностей и потребностей, что крайне деформировало наше сознание и Мировосприятие.



Хотя и Свобода Возвышения возможностей и потребностей в целом после 1918 года и до середины 50-х годов достигалась достаточно наглядно, но в основном за счет крайне низкого исходного уровня, а также за счет проводимой социальной политики равенства и братства. Правда, опять во многом за счет русского народа.

Однако, когда на экономику СССР дополнительно легли безрассудное, нерасчетливое соревнование с печатным станком США в части избыточного вооружения с параллельным тотальным консервированием открытий и изобретений (в то время как США и Западные страны усиленно внедряли все найденное в гражданское производство) и сумасбродное противостояние по всему земному шару в части поддержки псевдо революционных движений, в дополнение к огромным затратам на поддержку экономик стран Варшавского договора, она стала трещать по швам, темпы ее развития не только перекосились, но изначально снизились.



А так как все это нивелировалось опять за счет русского народа, то русские окончательно потеряли перспективу, стали вымирать, на фоне сплошного алкоголизма от безысходности и планомерного уничтожения «неперспективных» населенных пунктов.

Возвращаясь, к вопросу в заголовке статьи, думаю, что сейчас можно еще и еще раз утверждать об императивной необходимости принципиально отличной от существующей общей теории, объединяющей физику, метафизику, космологию и религию, и ее онтометодологического философского обобщения…

*

…На мой взгляд, корнями сложившегося хаоса в науке (в первую очередь в физике, следом в метафизике, философии, космологии, обществознании и т.д.) являются, с одной стороны, материоцентричность всех наших наук (и человековедения в том числе) в первую очередь физики (как ранее 1600 лет – геоцентричность), а с другой – проблема проистекает от излишнего доверия к математике, геометрии и логике, которые имеют собственную гносеологию, далеко уводящую от реальности и крайне запутывающую наше представление о природе.



Это привело к тому, что мы не понимаем физических оснований и физической сути пространства, времени, массы, заряда, энергии, информации, физических полей, темных энергии и материи, взаимоотношений материи и антиматерии и много другого.

Кстати, Ньютон хорошо понимал недостаточность формул, как таковых, даже дающих верные результаты. Он отчетливо представлял, что его закон недостаточно физичен и не дает ответа, как минимум, на четыре вопроса (на которые современная физика не нашла ответов до сих пор) – каковы:

- Физическая природа тяготения;

- Источник тяготения;

- Агент тяготения, его посредник и скорость;

- Среда тяготения и способ передачи взаимодействия.

Возведенный Западом пьедестал А. Эйнштейну, который своими антикритериальными работами разрушил веру в познаваемость Мироздания, а также в то, что у человека и Человечества есть смысл существования, имеет далеко идущие последствия и в физике, и в философии, и в идеологиях, и в политологии, и, соответственно, в человеческой практике.

В физике, в частности, это развязало руки геометрам, формальным логикам и математикам, которые гносеологию потенций своих наук стали выдавать за онтологию Бытия, а полилектику сегодняшнего дня искусственно переносить на начало материального Бытия.



Отсюда, сверхсложные логико-геометро-математические конструкции, лишенные реального физического содержания, типа различных модификаций множественности миров, признание за ними онтологической конкретности и т.п., которые привели к потере физикой, а за ней и философией реальности и бытийной однозначности.

В итоге современная наука и философия прячут свои непонимание и незнание за трансцендентальностью скрытых постоянно-переменных, неизбежно приводящих к релятивизму непознаваемости и узаканивают любое воображаемое развитие и любой порядок.

Аналогично, ускользает от нас суть атрибутивной информации, которая имеет информационно-темпоральную сущность и соответственно шесть измерений в шести физических мирах, в которых мы одновременно, одномоментно существуем, но в упор не видим.



Это стало также причиной неимоверного усложнения в современной физике представлений о структуре вакуума, который не может быть сложным по определению и эволюционному месту, непонимания строения элементарных и фундаментальных частиц, физической сути всех взаимодействий и многого другого.



Пространственно-временные координаты, заданные Эйнштейном, серьезно исказили наше Мировосприятие, подменив собой энергоинформационный континуум и выведя информационную формоцелесоставляющую в ранг дополнительного качественного конструкта, более вербального характера, чем смыслоцелесозидательного, каковым он на деле является.



С другой стороны, время приобрело несвойственный ему характер демиурга, а пространство окончательно утратило энергосодержательное субстанциональное основание и связь пространства и времени потеряла физический смысл.



Здесь хочу заметить, что возвеличивание Эйнштейна, как ученого, до уровня Аристотеля и Ньютона произошло именно из-за того, что теория относительности, в том виде как он интерпретировал работы Пуанкаре и Умова, подрывала гносеологический фундамент развития людей и общества.

Я попытался концентрировано собрать проблемы и парадоксы современной физики в приложении № 1 моей статьи [ 71] .

В.И. Ленин, будучи диалектиком от Бога, к сожалению, в своем понимании материи, как таковой, был недостаточно триалектичен и не учел качественных скачков рождения и преобразований материи, очевидно, под тяжестью основного, по его мнению, противоречия. Отсюда его зацикленность на материоцентричности и вывод о беспредельной количественно-качественной делимости материи.

В настоящее время энергоинформизм (создаваемый мною, прошу не путать с энергетизмом или энергоинформатикой, часть работ на блоге: http://chebanov.trinitas.pro/ ) успешно разрешил все эти проблемы и парадоксы, в том числе квантовые эксперименты, вскрыл физическую суть пространства, времени, масс, зарядов, электричества и всех других.

Впрочем, основные открытия энергоинформизма, строго доказываемые и легко проверяемые, перечислены в приложении 11 вышеупомянутой статьи [ 71]…

*

…В настоящее время активно развивается в различных аспектах старый, как человечество, вопрос о соотношении и взаимосвязи материи и сознания.



В физике он упирается в неопределенность невидимого мира, становящегося в современной науке все более проявляемым тысячами парадоксов, начиная от пресловутого дуализма всех частиц, невидимых темных энергии и материи и кончая квантовыми скачками, нелокальностью, различными видами «материальных» полей без носителей и т.п.

В философии и религии – это обострившееся искусственное противоречие между диалектикой и триалектикой, это длящийся две тысячи лет спор о святой троице (Двоице?), это видимое безразличие Бога к добру и злу, к судьбе человека и человечества.

В физиологии – многочисленные загадки генома, расшифровка которого породила массу вопросов и нестыковок.

В психологии – загадки паранормальных способностей, эффекты «Наблюдателя» и многое другое.

В космологии, наряду с вышеупомянутыми темными энергией и материей, калейдоскоп космологических постоянных и вводимых коэффициентов, скрытых параметров, большой взрыв из «Ничто», ускоренно расширяющаяся Вселенная и т.д. и т.п.

По крупному, несмотря на существенное расширение экспериментального базиса, понимание парадоксов всех перечисленных наук по сравнению с Лао Цзы, Буддой, практикой йогов, дзен – Буддизмом практически не изменилось, приобретя лишь наукообразную терминологию, оставаясь по сути метафизически – эзотерическим.



Это порождает многочисленные интерпретации надмирного (к сожалению) плана появления и развития у личности таких ее граней, атрибутов, как Свобода выбора, Воля, Совесть, Творческая креативность, Нужность, Доверие, Любознательность, Соревновательная инициативность, Гармония, Альтруизм, Соборность, Ответственность, Справедливость, Любовь, Самоотверженность, Самопознание…

*

…Управляемый хаос в современной науке хорошо выявляется в ее попытках дать определение трем основным эволюционным акторам: энергии, информации и логосу. Приводить и разбирать по существу эти определения, в различных источниках, долго и бесперспективно. Итоги можно выразить несколькими цитатами:



« Энергия (греч. – действие) – общая количественная мера различных форм движения материи, мера различных процессов и видов взаимодействия, всякое изменение в свойствах вещества, дающее ему возможность производить работу; имеет размерность работы, связывает воедино все явления природы »; Сокращенно: «Энергия – общая мера различных процессов и видов взаимодействия, имеющая размерность работы». То есть, это не содержание, не сущность, не атрибут, не категория, не свойство и уж тем более не всеобразующая субстанция, просто мера, имеющая размерность . ???

»; Сокращенно: То есть, это не содержание, не сущность, не атрибут, не категория, не свойство и уж тем более не всеобразующая субстанция, просто .

« Философы все еще не могут договориться о том, что же значит слово информация, но практикам исчерпывающая ясность, похоже, и не нужна: неопределенность ведь в каком-то смысле свобода» (Брусенцов Н.П.).

(Брусенцов Н.П.).

«Информация – это не материя и не энергия. Информация – это информация » (Винер Н.) . «… Строгого и универсального определения понятия об информации не может быть» (Моисеев Н.Н.) . То есть, непонятно что, не поддающееся определению, поэтому определяемое Википедией как просто «сведения независимо от формы их представления » или «Информация – мера (опять мера В.Ч.) структурного разнообразия» (Эшби У.Р.).

. (Моисеев Н.Н.) То есть, непонятно что, не поддающееся определению, поэтому определяемое Википедией как просто » или (Эшби У.Р.).

«Имея внепространственную и вневременную природу, логос принципиально недоступен для прямого научного изучения» (Хоменков А.С.). Тут даже не нужно комментировать – «принципиально недоступен» и баста.



Такое понимание (точнее непонимание) сути и роли основных эволюционных акторов (точнее демиургов) Бытия привело к тому, что, к примеру, квантовая физика якобы опровергла классическую взаимосвязь целого и его частей, а наблюдателя сделала реальным участником пространства событий.



Тем самым признала не только единство «субстанций» мышления и квантомеханических объектов, но и отказала последним и в тварности, и в протяженности, и в длительности.



Далее, наряду с якобы невещественной формой неживой материи – полями различных видов, появилась аналогичная невещественно-полевая форма живого вещества, которая обеспечивает не только оплодотворение, но и дальнейшую непознаваемую программацию его и биологической, и психической, и социальной жизни.

Релятивистские ограничения возможностей познания через потоп якобы информации, в том числе научной, по существу есть отрицание познания, как такового, что противоречит всем основным принципам Бытия: – Отбора, Развития и Единения, противоречит предоставленной человеку Свободе Воли (даже от Бога), но дают Свободу таким «научным» псевдопарадоксам как «Смысл мира должен лежать вне его» (Л. Витгенштейн), «Ничто есть сущность Бытия» (М. Хайдеггер Логико-философский трактат), а также отрицательным энергиям (Я.Б. Зельдович), отрицательным массам (Я.П. Терлецкий), скрытым параметрам и т.д. и т.п.

Основной процессор – закон сохранения. Сублимация основного процессора сохранения в остальные сектора ментального пространства, по мере формирования личности, происходит путем сложнейшего комплекса взаимоотношений Бытия и сознания, трех основных всеобщих принципов (вырастающих из трех всеобщих видов относительности) – отбора, развития и единения.

Энергия, как сущность, как энергопаттерн, это потенциальная материя, «материя в возможности», как писал Аристотель, он же продолжал, что «энтелехия это форма материи в возможности». Первое утверждение великого ученого и философа древности абсолютно верно, а второе не совсем.



Понимая под энтелехией информархетип, атрибутивно-информационную целеформу, мы можем сказать, что энтелехия это потенция информархетипа и в этом плане это конечно форма материи в возможности.



Но проявляются и сущность – содержание, и ее форма в случае, когда вторая наделяет первую дискретной стабильностью и структурированной осязаемостью проявления в недвижимом, неосязаемом и непроявляемом свете энергоокеана нулевого пространственного слоя потенциальной дискретности, бесформенной энергобесконечности.

Однако, последняя, даже в её теперешнем остаточном состоянии, дефицитном для спонтанного процесса структуризации, является активным эволюционным фактором, обеспечивающим энергетическую подпитку сохранения и развития Мироздания.

То есть, на извечно неразрешенный вопрос, что появилось первым курица или яйцо? теперь можно дать вполне обоснованный ответ – яйцо, как информархетип. Однако яйцо, снесенное не курицей, а порожденное предыдущим эволюционным уровнем.



Тем самым подтверждается гениальная догадка древних «Вначале было слово». Однако, если идти еще глубже к началу материального мира, то надо все же признать, что форма, информархетип, определивший появление дискретного, материального, появился из бесформенной энергосущности.

Первым принципом самоорганизации Бытия (и материи в том числе) является закон сохранения, принцип целостности лишь его следствие, равно как и принцип дуальности является отражением, следствием взаимодействия двух несубстанциональных субстанций: – энергии, как тотального энергопаттерна и информации, как целеинформархетипа, вместе породивших и материю в биллионах форм, и сознание, как высшую форму информархетипа.

Взаимодействие этих основных принципов, имеющих, таким образом, твердое физическое основание, их эволюционная реализация привела к тому, что бесконечный цикл (круг) существования без движения и времени, через строение первичных материальных сущностей – нейтрино, гравитона и фотона, превратился в мебиусоподобный, бесконечно развивающий и развивающийся аттрактор, утверждающий и целостность, как эволюцию без конца, и диалектически напряженный дуализм, как способ существования реальности, и триалектику, как метод обновления, роста, и полилектику, как гармонику действующих сил, их единение.

Также думается, что диалектическая заостренность формулировки закона единства и борьбы противоположностей излишне напряжена. Точнее – Закон соревновательного единства противоположностей для их нового единения, снятия. Распада противоположностей не происходит никогда, они, даже распадаясь, не теряют континуальности, а лишь переформатируются в новых пропорциях и структурах.

Истина – это гармония единения противоположностей, несущая в себе и вне себя огромные напряжение и мощь созидания (или разрушения – зависит от уровня носителя и точки приложения), а красота – манифестация целей истины, ее явление.

Мироздание, во всех его аспектах, безусловно диалектично так как везде и всюду, в любой его составляющей присутствуют энергосодержание – энергопаттерн и инфоцелеформа – информархетип.

В такой же степени в Мироздании властвует триалектика, так как основной энергозакон – закон сохранения породил в процессе развития сущности – энергопаттерна – три вида всеобщей относительности, те – три всеобщих принципа – отбора, развития и единения, те в свою очередь, три всеобщие общесоциологические закона, превратившиеся на человеческом уровне в свободу, возвышение и соревнование в соборности.

Однако, и диалектика, и триалектика являются частными (хотя и очень важными, в том числе и как метод исследования) проявлениями всеобщей полилектики, создавшей (одновременно существующих в каждой точке Мироздания) шесть физических миров со своими пространственно-временными и энергетическими параметрами, обеспечивающими единство и эволюцию Мироздания энергетически, материально и информационно.

Материя, тело, мозг являются пока достаточно пассивными участниками всех взаимодействий, включая сознание. Они не акторы, а акцепторы и доноры. Однако, их ролевая функция также эволюционирует.

При этом, хочу подчеркнуть, что Энергия, Информация, Логос, как и Бог, присутствуют везде, во всем и со всем, не являясь непосредственно нигде. Бог дал нам полную свободу Воли, в том числе от Себя самого, Бог в нас верит.

Основополагающей идеей триады ООД+ККДС+АСНП должно быть превращение каждого Россиянина из объекта в субъект жизни, имеющий все возможности и свободы для самореализации, самовозвышения, управления реальностью и собственной нужностью для окружающей жизни. Это действительно высшая цель, охватывающая все стороны жизни.

Безусловно, с одной стороны, нам необходимо взять все хорошее (которого немало) из предшествующего и настоящего опыта, как нашей страны, так и всего мира, критически приложив к поставленным целям. А с другой – понять, что предстоит долгая и кропотливая работа, которая может быть облегчена и ускорена глубоким научным поиском и широким творческим опытом народа.

И здесь мы вновь и вновь должны вспомнить о том, что Человек создан «по образу и подобию Божьему» и представляет собой совершенную биокибернетическую систему, совмещенную с ЕЭИП (Единым энергоинформационным полем), которой присуща системная организация, высочайшая тотально-когерентная информационная насыщенность и мгновенная обратная связь, обеспечивающие закон целесообразности и принцип необходимости и достаточности.

ООД, как форма социального устройства, ККДС, как его содержание и система АСНП, как один из механизмов их реализации, дают в совокупности высокофункциональную динамическую саморегулирующуюся систему, в которой все гармонично связано со всем фрактально-голографическим образом, на основе принципа сквозной встречной иерархии, обеспечивающей, с одной стороны, резонансную синхронизацию за счет информационных и энергетических воздействий и отклика изнутри, со стороны, снизу и сверху любой общественной ячейки.



Современные IТ технологии позволяют осуществить это технически и технологически, и обеспечить скоростное коллективное принятие даже микрорешений, а тем более проведение, по примеру Швейцарии, нескольких десятков общероссийских референдумов в год по важнейшим вопросам жизни нашего общества.

А с другой – в такой системе создаются и развиваются условия и возможности для органичного слияния индивидуального и социально-общественного, появления многоуровневого, соборного организма, в котором синергирующая личность и синергирующее общество эмерджентно обретают свободу возвышения в единении, то есть подлинного самоосуществления в истине благодати – любви…

*

…Без прошлого, которым можно гордиться, и будущего, к которому стоит стремиться, общество жить и развиваться не может. С утратой того и другого возникает бездумное одномерное существование настоящего, его пустота и бессмысленность ведут к душевной катастрофе, полному упадку сил у людей, усугубляемому потерей веры в Бога, справедливости, смысла жизни.

Опыт клятых девяностых, современная российская социально-экономическая и научно-образовательная политики наглядно показывают на разрушительность, навязываемых народу частью нашей элиты западных моделей (и по форме, и по содержанию) общественного устройства.



Воистину справедлива шотландская пословица (с добавкой сионизма): «Хуже войны с англосаксами и сионистами только дружба с ними».

Что делать? Трудиться целеустремленно, умно, научно-обоснованно и неустанно на благо Семьи, Родного края, своего Отечества, своего Народа. Трудиться с незамутненным сознанием, открытыми глазами и на несокрушимом онтологическом фундаменте.



В.К. Чебанов