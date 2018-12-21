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Экономика России : что происходит и что делать

20:50. 21 декабря 2018 Просмотров - 163 Один комментарий Опубликовал:
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В статье мы  рассказываем  о том, что происходит в нашей стране, и что надо делать, чтобы победить бедность населения, и чтобы Россия стала в ряд самых развитых экономик мира.

Абрамов М.Д., к.т.н., Кашин В.А., д.э.н.
 

1. Оценка ситуации

Прежде чем обсуждать, что происходит и что делать, посмотрим, что произошло с экономикой за последние 27 лет.

По сравнению с 1990 годом катастрофически сократились  объёмы производства  большинства видов промышленной продукции в натуре, в том числе на 93,9%, то есть до 6,1% упало производство металлорежущих станков, тракторов – до 3,4%; экскаваторов – 6,3%; бульдозеров – 4,3%; зерноуборочных комбайнов – 9,8%; кузнечно-прессовых машин – 9,1%; грузовых машин – 24,4%; троллейбусов – 11,2%; мотоциклов – 1,7%; шерстяных тканей – 2,3%; хлопчатобумажных тканей – 20,1%; льняных тканей – 3,8%; кожаной обуви – 10,3%; трикотажных изделий – до 13,8% и т.д.

За годы реформ (1991-2017) по России прошел хан Мамай. Уничтожены 78 тыс. заводов и фабрик, в том числе 35 тыс. средних и крупных предприятий прекратили деятельность с 2005 по 2015 год. Чтобы понять, много ли это, вспомним, что за годы Великой Отечественной войны было разрушено 32 тыс. предприятий[2].  Особенно сильно реформы ударили по машиностроению. Численность работников машиностроения сократилась с 9,7 млн. чел. в 1990 году до 2,6 млн. чел. в 2013 году, т.е. в 3,7 раза.

В остатках промышленности ситуация становится хуже с каждым днем.

Незагруженными даже наполовину, простаивают и досрочно выходят из строя производственные мощности, в том числе на 55% в пищевой промышленности, на 60% в химии, на 67% в машиностроении и т.д. По разным оценкам не задействовано, проржавело и подлежит сдаче в металлолом от 15 до 20 % нового оборудования, добрая половина среди которого – это дорогостоящие импортные поставки.

Разрушается промышленность, разрушается и социальная сфера. В 2015 году по сравнению с 1991 годом в России стало меньше на 25600 (1,6 раза) школ; на 6900 (в 2,2 раза) – поликлиник; на 5000 (в 1,3 раза) – больниц; на 45000 (в 2,1 раза) – детских садов.[3]

Россия медленно вымирает. Коэффициент смертности в 2017г. составил 12,4 человека на 1000 граждан. По международным оценкам это 207 место в мировом рейтинге из 226 стран. На последнем месте Королевство Лесото – 15,0 на тысячу населения.[4] В 14 регионах России смертность выше, чем в Королевстве Лесото.

Четвертый год подряд падают реальные доходы населения. Соответственно снижается платежеспособный спрос – главное условие экономического роста.

Некоторые эксперты считают, что модернизацию России не с того начали – в первую очередь были нужны политические преобразования и создание демократических институтов.

Мировая история предлагает разные варианты успешного развития. По пути доминирования командно-волевых методов и ограничения демократических институтов и ценностей в своё время успешно шли оккупированные Германия и Япония, коммунистический Китай, диктаторские режимы Южной Кореи, Сингапура, Малайзии, Чили и др. При этом по мере экономического роста успешно строились и развивались демократические институты.

Можно воспользоваться и российским опытом. Исходный уровень коррупции и демократии при Николае I и Александре II был примерно одинаков, а результаты разные. Царствование Николая I завершилось позорным поражением в Крымской войне, вскрывшей все недостатки режима. Период царствования Александра II историки называют «Эпохой великих реформ», в результате которых Россия встала в один ряд с наиболее развитыми державами.

И сегодня России нужны реформы. К сожалению, и правители, и оппозиция (формальная и неформальная) конкретных рекомендаций по изменению ситуации в экономике не предлагают. Лозунги «Не врать!» и «Не воровать!» хороши, но недостаточны для решения проблем экономики. Одни советуют делать то, другие – это, но как сделать, чтобы то или это было делать выгодно и с пользой для всех, не знают ни одни, ни другие. В этом случае положительного результата не будет. Еще свежи в памяти события 1996 года, когда, потерпев поражение на экономическом фронте, некоторые сегодняшние оппозиционеры призывали на выборах «голосовать сердцем» и при подсчете голосов использовали те методы, против которых сегодня выступают.

Всем понятно, что главная причина разрушения промышленного производства в России: некомпетентность и коррупция на всех уровнях управления страной.

Следствием некомпетентности и коррупции является низкое качество основных инструментов управления экономикой: кредитно-финансовой, таможенной, налоговой, судебной и др. систем. А без надежных инструментов ничего нельзя сделать.

 

2.   Совершенствование налоговой системы

Прежде всего, нуждается в коренном реформировании налоговая система.

Наша налоговая система неудовлетворительно выполняет фискальную функцию и почти не выполняет стимулирующую, контрольную, распределительную и социальную функции. Она не способствует развитию производства, росту благосостояния и снижению социального расслоения населения. Наша налоговая система сложна, запутана и противоречива.

На производственный бизнес налоговая нагрузка избыточна. На каждые 100 руб. зарплаты, выплаченной на руки работнику, надо заплатить 76,3 руб. в виде налогов (НДФЛ, социальные взносы, страхование от травматизма на производстве и НДС). Если не платить налоги, то из того же дохода можно заплатить работнику на 76,3% больше.

Не в этом ли одна из причин того, что многие платят и получают зарплату в конвертах? Аргумент, что без накопительных отчислений в пенсионный фонд работник может лишиться небольшой прибавки к пенсии через 20-25 лет, вряд ли на кого-нибудь действует.

Собираемость налогов сегодня не превышает 50%. Одни (несырьевое производство) не полностью платят налоги, чтобы выжить, другие – из принципа «зачем платить, если можно не платить».

Повышение собираемости налогов в сегодняшних условиях ведет к массовому банкротству предприятий. О росте банкротств свидетельствуют исследования Высшей школы экономики: «10% работающих в России предприятий находятся фактически в предбанкротном состоянии… Доля абсолютно благополучных промышленных компаний в стране – не более 12-14%... Многие из этих предприятий в той или иной степени аффилированы с государством».[5]

«Налоговики хвалятся «достижениями». А нам от их статистики грустно. За 2016-2017 годы деятельность прекратили 476 тыс. 057 предприятий».[6]

«…Мишустина, руководителя ФНС, многие хвалят, как хорошего управленца, но сегодня его "работа" напоминает труд того забойщика-шахтёра, который рубит уголь своим отбойным молотком, не обращая внимания, что обслуживающая его бригада по укреплению свода шахты осталась далеко позади. Завалит же … всех, остановись, "Стаханов" ты наш!».[7]

Наконец-то это начали понимать и в Минфине: «30% одних страховых взносов! Я уж не говорю про НДС, про подоходный налог. В других странах нет такой нагрузки. И здесь мы проигрываем конкуренцию, конкурентоспособность нашей налоговой системы по сравнению с другими странами», – заявил Силуанов в ходе панельной сессии «Налоговая система России: образ будущего» на Гайдаровском форуме в январе 2018 г. в Москве.[8]

К сожалению, чтобы дойти до этой простой истины Минфину потребовалось уничтожить российскую промышленность. Но и теперь никаких мер по совершенствованию налоговой системы Минфин не принимает, а предложения со стороны (в том числе наши) в упор не видит.

Из-за высоких налогов производство в России неконкурентоспособно по сравнению с другими странами.

Сравним с Канадой. Там россиянам принадлежит тракторный завод. На одном из совещаний В.В. Путин попросил объяснить, почему завод не переводят в Россию. Ему представили аналитическую записку[9], из которой видно, что, если завод перевести в Россию, он работать не сможет. Завод в Канаде в 2012 г. получил прибыль $16,4 млн. В России он получил бы убыток $21,7 млн. Главная статья налоги: в Канаде уплатили налоги на сумму $47,9 млн., а в России должны были бы уплатить $74 млн., т.е. на $26,1 млн. больше. При этом на заводе в Канаде работают 14 бухгалтеров, в России для такого завода потребуется 65 бухгалтеров.

Аналогичный результат получен при сравнении работы в России и в США модельного предприятия, предложенного Минфином в «Основных направлениях налоговой политики…». В США нагрузка на это модельное предприятие в 5-8 раз меньше, чем у нас. В США нет НДС (у нас – 20%), нет налога на имущество предприятий (у нас – 2,2%), расходы до $2 млн. в год на приобретение оборудования сразу списываются на производство (амортизационная премия – 100%; у нас сначала заплати 20% налог на прибыль, потом – покупай, что хочешь), социальные взносы – 13,3% (у нас – 30%), годовой доход работника до $9000 налогом не облагается. У них прогрессивные шкалы НДФЛ до 39,6% и налога на прибыль от 10 до 35%. Общий принцип: бедным гражданам и предприятиям дают возможность «подняться», а потом разумно «стригут». Половина граждан освобождена от уплаты налогов.

В России не выгодно работать на производстве не только по сравнению с другими странами, но и с другими отраслями. В добывающей промышленности и в финансовом секторе зарплата в 2-3 раза выше, чем в обрабатывающих отраслях.[10]  Естественно, самые квалифицированные кадры, выпускники МВТУ, МЭИ, МГУ и других престижных ВУЗов работают именно там.

В результате, как было показано выше, промышленное производство в России сходит на нет. Заметного сдвига в импортозамещении не произошло, усилилась тенденция к снижению объемов производства в отраслях обрабатывающей промышленности и в электроэнергетике. Объемы производства в добывающей промышленности остались в целом на уровне предыдущего периода.

В рамках совершенствования налогообложения мы предлагаем:

- ввести прогрессивную шкалу подоходного налога с необлагаемым доходом до 20 тыс. руб./мес., 13% – от 20 тыс. руб. до 250 тыс. руб./мес., 30% – от 250 тыс. до 1 млн. руб./мес. и 50% свыше – 1 млн. руб./мес.;

- снизить ставку НДС до 8%; считать НДС прямым способом как произведение добавленной стоимости на ставку налога и никаких возмещений для продукции, потребляемой внутри страны;

- возмещение НДС экспортерам продукции с высокой долей добавленной стоимости производить на основе представленных калькуляций;

- отменить возмещение НДС экспортерам сырья;

- снизить ставку социальных взносов с 30% до 20% и отменить предельные ставки для взносов в ПФР и ФСС, т.е. отменить регрессию;

- уменьшать налогооблагаемую базу прибыли, если она инвестируется в производство в объеме до 50 млн. руб. в год (для справки: в США – $2 млн. в течение года);

- отменить налог на имущество предприятий;

- упростить налоговую систему для всех, в частности, объем налогового отчета сократить до одной страницы для всех предприятий – и крупных и мелких, как это сделано, например, в Швеции. Форма такого отчета нами разработана.

Предлагаемые нами меры позволят снизить налоговое бремя на промышленное предприятие, работающее на Основной системе налогообложения (ОСН), более чем два раза, что в корне улучшит предпринимательский климат в нашей стране.

На предлагаемую нами систему мы предлагаем перевести предприятия, работающие на Упрощенной системе налогообложения (УСН). Им это будет выгодно. В зависимости от режима УСН, для них налоговая нагрузка при работе по предлагаемой нами шкале будет ниже в 1,3-1,6 раза. При этом будет существенно повышена их конкурентоспособность, т.к. предприятиям, работающим на ОСН, будет все равно, являются «упрощенцы» плательщиками НДС или нет.

За счет оптимизации налоговых ставок, совершенствования администрирования и повышения собираемости налогов, дополнительные доходы бюджета РФ составят не менее 5 трлн. руб. В дальнейшем доходы бюджета будут расти за счет роста налогооблагаемой базы.

Подробности и обоснования приведены в нашей книге.

А если в соответствии с нашими рекомендациями налоги на производство будут снижены вдвое, Россия станет другой страной – будет и рост ВВП, и доходы бюджета, и рост благосостояния граждан, и импортозамещение, и здравоохранение, и образование, и цифровизация, и прорыв, и т.д.

 

3.   Преодоление офшорной зависимости

Почти все, что в прошлые годы было построено нашими отцами и дедами и досталось новым собственникам менее чем за 1% балансовой и 0,1% реальной стоимости, сегодня России не принадлежит. Предприятия зарегистрированы в офшорах. Если бы завтра все офшорные зоны были закрыты, бюджет нашей страны был бы, как минимум, вдвое больше. Ведь миллиарды от «распилов», «откатов» и «заносов» большей частью идут за рубеж в офшоры. Туда же идут дивиденды, размеры которых, зачастую, существенно превышают фонд оплаты труда всех работающих на зарегистрированных за рубежом российских металлургических комбинатах, шахтах и других предприятиях.

Президент России неоднократно ставил вопрос о преодолении офшорной зависимости и о необходимости принудительной деофшоризации системообразующих российских компаний. Но правительство решило[11] этого не делать. Проект постановления о деофшоризации получил отрицательное заключение. Чиновники пришли к выводу, что «принудительные меры перевода широкого круга системообразующих организаций в юрисдикцию РФ создаст значительные риски для экономики страны… Риски возникнут из-за ослабления конкурентных позиций на мировых рынках и неисполнения контрактов во внешнеэкономической сфере». Это говорится в докладе первого вице-премьера Игоря Шувалова». Речь идет о 199 юридических лицах, на которые приходится 70% валового национального дохода. В этот список входят «Алроса», «Газпром», «Башнефть», «Норникель», «Роснефть», крупнейшие розничные сети, сотовые операторы и другие компании.

Около ста процентов угля, железной руды, меди, золота, никеля, металлов платиновой группы, серебра, кобальта, бокситов, молибдена, магнезита добывают на нашей территории иностранные компании, т.е. компании, находящиеся в иностранной юрисдикции.

«По оценке аналитиков «Сбербанк КИБ», на иностранных инвесторов приходится около 70% акций российских компаний, находящихся в свободном обращении… В целом же треть активных инвесторов в России представляют фонды из США, а еще треть – фонды из Европы».[12] В целом иностранцам принадлежит не менее 65% крупной российской собственности, в том числе в энергетическом машиностроении – 95,2%; в цветной металлургии – 76,6%; в черной металлургии – 67,7%; в железнодорожном машиностроении – 75,4%; в химической промышленности – 50,7% и т.д.[13]

Засилье иностранного капитала в пищевой промышленности угрожает продовольственной безопасности России. Его доля уже составляет 60% и продолжает устойчиво расти[14].

Иностранным компаниям принадлежат предприятия, производящие такие «исконно российские» молочные продукты "Домик в деревне", "Весёлый молочник", "Простоквашино", "Растишка", воду "Ессентуки", соки "Фруктовый сад", "Любимый", "Тонус", "Я", "Добрый", пиво "Кружка и бочка", "Юбилейное", "Охота", "Три медведя", "Балтика", "Невское", "Жигулёвское", "Клинское" и «Сибирская корона», шоколад "Воздушный" и «Российский» (со слоганом «Россия – щедрая душа»), конфеты "Белочка", "Мишка на севере", "Причуда" и "Коркунов", мороженное «48 копеек» и многие другие.

Большинство торговых сетей также принадлежат иностранцам:[15] «Ашан» (более 220 магазинов) – Франции, О’Кей (более 100) – Люксембургу, «Пятерочка» (более 5500), «Перекресток» (более 600), «Карусель» (более 80) и «SPAR» более 300) – Нидерландам, «Метро» (более 80) – Германии, «Лента» (более 150) и «7Я семьЯ» (более 500) – Британским Виргинским островам и т.д.

Мы предлагаем на первом этапе запретить пользоваться офшорами, офшорными схемами и зарубежными юрисдикциями чиновникам, а также руководителям предприятий с государственным участием (Газпром, Роснефть, Транснефть и др.), предприятий, полученным в результате залоговых аукционов (Норильский никель, Лукойл, Сибнефть, Новолипецкий металлургический комбинат и др.) и предприятий, работающих в сфере ЖКХ.

И этого было бы достаточно, чтобы изменить в России экономическую ситуацию и решить многие социальные проблемы нашей страны. График вывода предприятий из офшоров и иностранных юрисдикций может быть разработан в течение полугода. И в течение 1-2 лет этот График должен быть выполнен. После того, как предпринимательский климат в России станет нормальным и контроль доходов станет повсеместным, под российскую юрисдикцию перейдут и другие предприниматели.

Реализация этой меры позволит существенно увеличить доходы бюджета за счет роста налогооблагаемой базы и даст бюджету дополнительные доходы в размере 5-6 трлн. руб. ежегодно, а Россия избавится от внешней зависимости и получит полноценный экономический суверенитет.

 

4. О повышении эффективности изъятия природной ренты.

Нефтегазовые доходы, включающие НДПИ на углеводороды, экспортные пошлины на нефть, нефтепродукты и газ, в 2017 г. составили около 40% от общих поступлений в госбюджет.[16] Но могло бы быть существенно больше. Основные «утечки» происходят из-за воровства при экспорте и из-за заинтересованности нефтегазовых компаний в росте издержек производства, благодаря чему они добиваются снижения НДПИ и других преференций от государства.

Например, значительная часть экспортируемой нефти идёт «мимо кассы», не попадая в сводки Росстата и Федеральной таможенной службы (ФТС) об экспорте. По данным ООН,[17] полученным от ФТС, в 2015 году Россия поставила в США нефтепродукты на $3,1 млрд., а по данным, представленным США, поставки из России за тот же период составили $9 млрд. Соотношение данных по нефтепродуктам с Германией составляет $10,9 млрд. и $27,1 млрд. Т.е. эти две страны получили в 2,6 раза или на $22,2 млрд. (1,36 трлн. руб. по среднегодовому курсу ЦБ в 2015 году) больше, чем мы им поставили. Если это и не воровство, то, как минимум, информация к размышлению.

Злоупотребления и потери бюджета были выявлены в результате исследований,[18] выполненных ЭАЦ «Модернизация» в 2013 году по заданию Комитета Государственной Думы по транспорту.

По результатам этих исследований, межведомственная комиссия, созданная в 2015 году по поручению Д.А. Медведева при Государственной Думе, установила, что бюджет в 2013 году потерял 2,5 трлн. руб. в виде причитающихся таможенных пошлин и НДС.[19] В результате, в 2015 году директора ФТС сняли и перевели на новую ответственную работу. Но и в последующие годы ситуация не изменилась – достаточно обратиться на сайт ООН.

Только этих денег хватило бы, чтобы удвоить расходы на образование, науку, культуру, кинематографию и здравоохранение, на которые в сумме в 2015 г. было потрачено 1,22 трлн. руб.

Первая мера по сокращению потерь при экспорте и импорте очень простая: Федеральная таможенная служба должна с применением «зеркальной статистики» объяснять и подкреплять документами разницу своих данных и данных, представляемых странами-партнерами.

Вторая мера – обычная при борьбе с коррупцией: любой гражданин (в том числе работник таможни) должен быть всегда готов дать разумное объяснение происхождению своих богатств (недвижимости, банковских счетов и др. в России и за рубежом), не подкрепленных декларацией об уплате налогов, или не соответствующих получаемым доходам.

К тому же, наши якобы государственные нефтегазовые компании работают крайне неэффективно.

Например, «Роснефть» в 2016 году показала выручку в $74,4 млрд. (5 трлн. руб.) против $226,1 млрд у ExxonMobil[20] – однако в «Роснефти» работают 295,8 тыс. человек[21], тогда как в Exxon Mobil заняты всего 71,1 тыс. сотрудников,[22]что соответствует разрыву в выручке на одного занятого в 12,6 раз. При этом, добыча нефти в тоннах на одного работника «Роснефти» в 2015 году в три раза меньше, чем в 2005 году. К тому же, долги «Роснефти» в 2017 г. составляют 5,2 трлн. руб.[23]

Еще менее эффективно работает Газпром. Там выручка на 1 занятого в 25 раз ниже, чем у того же Exxon Mobil.[24]

Оттого, что «Газпром» и «Роснефть» числятся государственными, эффективности им не прибавляет и народу России лучше не становится.

Правительство пытается оптимизировать нефтегазовые доходы «налоговыми маневрами», манипуляциями с НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), с НДД (налог на дополнительный доход), с акцизами и с таможенными пошлинами. В результате мы имеем то, что имеем – неэффективное производство, потери бюджета и повальные злоупотребления.

Между тем ситуацию можно исправить.

Для этого следует изменить порядок взаимодействия российского государства с добывающими компаниями: право добычи нефти, газа и др. следует давать компаниям на конкурсной основе с фиксированной платой за единицу добываемого ими сырья. При этом сырье остается в собственности государства, которое продает его за рубеж и внутри страны (в том числе добывающим компаниям) по разумным ценам без использования офшоров и посредников.

На таких условиях работают страны ОПЕК и некоторые другие страны.

За право работы на таких условиях российские компании ведут борьбу за рубежом. Например, в 2009 году при проведении тендера в Ираке победила заявка "Лукойла" и Statoil (Норвегия), так как консорциум предложил самые выгодные Ираку условия: государство отдает компаниям в качестве вознаграждения 1,15 доллара за каждый добытый баррель, а консорциум обязуется нарастить добычу до 1,8 миллиона баррелей в сутки.[25] В таких тендерах принимают участие компании всего мира. Нефтяные компании не могут заработать на повышении мировых цен на нефть, но зато заинтересованы в повышении производительности труда и снижении издержек при добыче.

Вводить предлагаемый порядок недропользования можно постепенно. Например, сначала проверить его эффективность на новых месторождениях.

И не нужны никакие НДПИ, СРП, НДД, нефтетрейдеры, офшоры и пр.

За счет изменения порядка взаимодействия государства с добывающими компаниями бюджет России получит дополнительно около 3 трлн. руб.

Добывающая компания в этих условиях начнет работать, как обыкновенное промышленное предприятие: его не будут интересовать мировые цены, оно будет заинтересовано в снижении издержек и повышении производительности труда.

В результате реализации вышеуказанных мер можно будет вдвое снизить тарифы на энергоресурсы (бензин, дизтопливо, электроэнергию, тепло и т.д.) и существенно увеличить расходы на социальные нужды и на инвестиции в экономику.

А цены на бензин внутри страны правительство России могло бы регулировать, исходя из задач развития нашей страны. И 15 рублей за 1 литр бензина АИ-95 – вполне нормальная и реальная цена.

Снижение цен на нефтепродукты (бензин, солярка, мазут) будут способствовать развитию села; потянут за собой снижение цен на электроэнергию, тепло и услуги ЖКХ.

Для реализации указанных рекомендаций менять законы не обязательно – достаточно Распоряжения Правительства и политической воли Президента России.

Все виды деятельности, связанные с добычей полезных ископаемых, регулируются законом № 2395-1-ФЗ «О недрах» (ред. от 30.09.17).  Согласно Статье 1.2. «Собственность на недра» (третий абзац), «Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии могут находиться в федеральной государственной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной, частной и в иных формах собственности». Достаточно распоряжения Правительства, чтобы Лицензии на разработку полезных ископаемых выдавали на предлагаемых нами условиях.

Заключение

России нужны стратегия развития и реформы, обеспечивающие ее реализацию.

Содержание стратегии должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к стратегиям: ясность целей, постановка задач с учетом имеющихся ресурсов и возможностей, выявление проблем, препятствующих достижению целей, наличие или создание эффективных инструментов решения задач, создание среды, благоприятной для решения задач и достижения целей, четкое функционирование системы обратных связей, контроля и персональной ответственности и наказаний за уклонение от исполнения или ненадлежащее исполнение принятых решений.

Стратегии, предлагаемые сегодня правительством и другими авторами, большинству этих требований не соответствуют. Эти стратегии представляют парад директивных задач, цифр и фактов, которые, как правило, предлагаются без расчетов и обоснований, без объяснения причин и следствий и поэтому не выдерживают критики, не говоря уж об испытании временем. Уже при появлении они теряют свое практическое значение как ориентиры и проводники будущего. Такому подходу следует положить конец.

Разработку Стратегии развития России целесообразно вести в два этапа.

На первом этапе (2018-2019 годы) должны быть предложены и реализованы меры, которые коренным образом изменят предпринимательский климат в нашей стране и за счет перераспределения ресурсов дадут бюджету средства для экономического развития.

Частично такие меры нами разработаны и представлены в нашей книге.

По ориентировочным расчётам бюджет России уже в 2018-2019 г. г. может получить ежегодно дополнительные доходы в сумме от 11 до 15 трлн. руб., в том числе за счёт:

 

1. Совершенствования механизма учёта и возврата НДС (1,5-2 трлн. руб.).

2.   Совершенствования подоходного налогообложения (2-3 трлн. руб.).

3.   Наведения порядка на таможне (2-3 трлн. руб.).

4.   Повышения эффективности изъятия природной ренты (1,5-2 трлн. руб.)

5. Деофшоризации экономики и перехода российских предприятий под юрисдикцию России (4-5 трлн. руб.). 

В дальнейшем доходы будут расти за счет роста производства и увеличения налогооблагаемой базы.

Расчеты и обоснования предлагаемых мер также представлены в нашей книге.

 

Статья опубликована в журнале "Горизонты экономики", № 4 (44) за 2018 год, изд. "Экономика", стр. 101-108

 

Источник: www.facebook.com

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Один комментарий»

  • 1605 1021
    ФЕДОР ЗИМИН 21 декабря 2018 в 22:40 Ссылка Пометить
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    Статья сильная! Чудовищно то что происходит. Что делать статья даёт ответ. Однако, исправлять положение некому!

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