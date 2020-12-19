1950-1970-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева
1950-е. Главный вход в ЦПКиО им. Горького
1950-е. Вид на Лужники. Воробьевы горы
1950-е. Большой лыжный трамплин. Воробьевы горы
1950-е. Самарий Михайлович Гурарий на Красной площади
1950-е. На Красной площади
1960-е. Стройка гостиницы «Россия». Зарядье
1970-е. «После приема». Поэт Константин Симонов с супругой Ларисой Ждановой. Спасопесковский переулок, 10 (резиденция посла США)
1970-е. На швейной фабрике
1970-е. В ассортиментном кабинете швейной фабрики
1970-е. На Красной площади
1970-е. Военные атташе. Красная площадь
1970-е. Москва строится
1970-е. Сотрудник органов госбезопасности А.Н.Малыгин и Председатель исполкома Моссовета В. Ф.Промыслов на первомайской демонстрации
1972. Идут сталевары. Красная площадь