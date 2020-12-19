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1950-1970-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева

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1950-е. Главный вход в ЦПКиО им. Горького
1950-е. Главный вход в ЦПКиО им. Горького

1950-е. Главный вход в ЦПКиО им. Горького.

1950-е. Вид на Лужники. Воробьевы горы
1950-е. Вид на Лужники. Воробьевы горы

1950-е. Большой лыжный трамплин. Воробьевы горы
1950-е. Большой лыжный трамплин. Воробьевы горы

1950-е. Самарий Михайлович Гурарий на Красной площади.
1950-е. Самарий Михайлович Гурарий на Красной площади

1950-е. На Красной площади
1950-е. На Красной площади

1960-е. Стройка гостиницы «Россия». Зарядье
1960-е. Стройка гостиницы «Россия». Зарядье

1970-е. «После приема». Поэт Константин Симонов с супругой Ларисой Ждановой. Спасопесковский переулок, 10 (резиденция посла США)
1970-е. «После приема». Поэт Константин Симонов с супругой Ларисой Ждановой. Спасопесковский переулок, 10 (резиденция посла США)

1970-е. На швейной фабрике
1970-е. На швейной фабрике

1970-е. В ассортиментном кабинете швейной фабрики.
1970-е. В ассортиментном кабинете швейной фабрики

1970-е. В ассортиментном кабинете швейной фабрики

1970-е. На Красной площади
1970-е. На Красной площади

1970-е. Военные атташе. Красная площадь
1970-е. Военные атташе. Красная площадь

1970-е. Военные атташе. Красная площадь1

1970-е. Военные атташе. Красная площадь2

1970-е. Москва строится.
1970-е. Москва строится

1970-е. Москва строится

1970-е. Сотрудник органов госбезопасности А.Н.Малыгин и Председатель исполкома Моссовета В. Ф.Промыслов на первомайской дем ( (3)
1970-е. Сотрудник органов госбезопасности А.Н.Малыгин и Председатель исполкома Моссовета В. Ф.Промыслов на первомайской демонстрации

1970-е. Сотрудник органов госбезопасности А.Н.Малыгин и Председатель исполкома Моссовета В. Ф.Промыслов на первомайской дем (

1970-е. Сотрудник органов госбезопасности А.Н.Малыгин и Председатель исполкома Моссовета В. Ф.Промыслов на первомайской дем (1)

1972. Идут сталевары. Красная площадь (1)
1972. Идут сталевары. Красная площадь

1972. Идут сталевары. Красная площадь (2)

Источник: https://humus.livejournal.com/7515891.html
Рубрики: История, Творчество
Метки: история, Москва, Россия, фото
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