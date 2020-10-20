1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 2
14:55. 20 октября 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 1
1958. Разгром посольства ФРГ на Большой Грузинской в отместку за разгром Советского посольства немецкими и венгерскими студентами в ФРГ
1950-е. После большого дождя. Площадь Свердлова
1950-е. У Большого театра. Площадь Свердлова
1950-е. Первый снег. У служебного подъезда Большого театра
1950-е. Первый снег. Площадь Свердлова
1950-е. Красная площадь. Зимнее утро
1950-е. Кузнецкий мост. Ателье МИДа
1955. Смотровая площадка на Ленинских горах
1950-е. Лужники
1950-е. Новые дома на Проспекте Вернадского
1950-е. Пионеры. Садовая-Черногрязская ул.
1950-е. Президиум. Колонный зал Дома Союзов
1958. Лев Яшин. Товарищеский матч СССР – Англия