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1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 2

14:55. 20 октября 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 1
1958. Разгром посольства ФРГ на Большой Грузинской в отместку за разгром Советского посольства немецкими и венгерскими студентами в ФРГ
1958. Разгром посольства ФРГ на Большой Грузинской в отместку за разгром Советского посольства немецкими и венгерскими студентами в ФРГ

1958. Разгром посольства ФРГ на Большой Грузинской в отместку за разгром Советского посольства немецкими и венгерскими студентами в ФРГ (1)

1958. Разгром посольства ФРГ на Большой Грузинской в отместку за разгром Советского посольства немецкими и венгерскими студентами в ФРГ (2)

1958. Разгром посольства ФРГ на Большой Грузинской в отместку за разгром Советского посольства немецкими и венгерскими студентами в ФРГ (3)

1950-е. После большого дождя. Площадь Свердлова
1950-е. После большого дождя. Площадь Свердлова

1950-е. У Большого театра. Площадь Свердлова
1950-е. У Большого театра. Площадь Свердлова

1950-е. Первый снег. У служебного подъезда Большого театра. (2)
1950-е. Первый снег. У служебного подъезда Большого театра

1950-е. Первый снег. У служебного подъезда Большого театра. (1)

1950-е. Первый снег. Площадь Свердлова
1950-е. Первый снег. Площадь Свердлова

1950-е. Красная площадь. Зимнее утро
1950-е. Красная площадь. Зимнее утро

1950-е. Красная площадь. Зимнее утро

1950-е. Кузнецкий мост. Ателье МИДа
1950-е. Кузнецкий мост. Ателье МИДа

1955. Смотровая площадка на Ленинских горах
1955. Смотровая площадка на Ленинских горах

1950-е. Лужники (1)
1950-е. Лужники

1950-е. Лужники (2)

1950-е. Лужники

1950-е. Новые дома на Проспекте Вернадского
1950-е. Новые дома на Проспекте Вернадского

1950-е. Пионеры. Садовая-Черногрязская ул.
1950-е. Пионеры. Садовая-Черногрязская ул.

1950-е. Президиум. Колонный зал Дома Союзов
1950-е. Президиум. Колонный зал Дома Союзов

1958. Лев Яшин. Товарищеский матч СССР – Англия
1958. Лев Яшин. Товарищеский матч СССР – Англия
Метки: история, Москва, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7437835.html

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