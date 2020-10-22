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1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 3

15:11. 22 октября 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 1
1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 2
1950-1960-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева

1958. Весна пригрела. Игра с увеличительным стеклом
1958. Весна пригрела. Игра с увеличительным стеклом

1958. Весна пригрела. Юный исследователь оптики
1958. Весна пригрела. Юный исследователь оптики

1958. Выступление писателя Михаила Шолохова
1958. Выступление писателя Михаила Шолохова

1958. Нескучный сад
1958. Нескучный сад

1958. Демонстрация 1 мая. Красная площадь. Праздничный сувенир.
1958. Демонстрация 1 мая. Красная площадь. Праздничный сувенир

1958. Праздничный сувенир

1959. Демонстрация 1 мая. Красная площадь (1)
1959. Демонстрация 1 мая. Красная площадь

1959. Демонстрация 1 мая. Красная площадь (2)

1959. Демонстрация 1 мая. Красная площадь (3)

1959. Демонстрация 1 мая. Красная площадь (4)

1959. Демонстрация 1 мая. Красная площадь (5)

1959. Демонстрация 1 мая. Красная площадь (6)

1959. Демонстрация 1 мая. Красная площадь (7)

1959. Демонстрация 1 мая. Красная площадь (8)

1959. Демонстрация 1 мая. Красная площадь (9)

1959. Красная площадь. Пасмурный день
1959. Красная площадь. Пасмурный день

1959. Морозное утро. Индустриальный пейзаж
1959. Морозное утро. Индустриальный пейзаж

1959. С прогулки
1959. С прогулки
Метки: история, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7440903.html

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