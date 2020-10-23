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1960-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева

20:36. 23 октября 2020 104 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 1
1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 2
1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 3
1950-1960-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 1

1960-е. Стакан газировки
1960-е. Стакан газировки

1960. Патриаршие пруды. Оттепель
1960. Патриаршие пруды. Оттепель

1960-е. Uостиница Варшава. Октябрьская (Калужская) площадь
1960-е. Uостиница Варшава. Октябрьская (Калужская) площадь

1960-е. Большой прием
1960-е. Большой прием

1960-е. Вид на гостиницу «Украина» и строящееся здание Дома Советов РСФСР. Вид с борта вертолета от Краснопресненской улицы
1960-е. Вид на гостиницу «Украина» и строящееся здание Дома Советов РСФСР. Вид с борта вертолета от Краснопресненской улицы

1960-е. Строительство новых корпусов Института физической культуры на Сиреневом бульваре
1960-е. Строительство новых корпусов Института физической культуры на Сиреневом бульваре

1960-е. Гимнастка
1960-е. Гимнастка

1960-е. Дела идут на поправку
1960-е. Дела идут на поправку

1960-е. Иван Великий
1960-е. Иван Великий

1960-е. Измайлово.
1960-е. Измайлово

1960-е. Кремль
1960-е. Кремль

1960-е. Окна. Гостиница «Юность». Хамовнический вал
1960-е. Окна. Гостиница «Юность». Хамовнический вал

1960-е. Окна. Гостиница «Юность». Хамовнический вал1

1960-е. Крепостная стена. Саввинская башня. Новодевичий монастырь
1960-е. Крепостная стена. Саввинская башня. Новодевичий монастырь

1960-е. Мокрый снег
1960-е. Мокрый снег

1960-е. Морозное окно. Ул. Малая Лубянка
1960-е. Морозное окно. Ул. Малая Лубянка

1960-е. Ноша. Для уюта
1960-е. Ноша. Для уюта

1960-е. Ноша. Новая мебель
1960-е. Ноша. Новая мебель

1960-е. Разговор по телефону
1960-е. Разговор по телефону

1960-е. Садовое кольцо. Пересечение Нового Арбата и Садового кольца
1960-е. Садовое кольцо. Пересечение Нового Арбата и Садового кольца

1960-е. Софийская набережная
1960-е. Софийская набережная

1960-е. Строительство новых корпусов Института физической культуры на Сиреневом бульваре
1960-е. Строительство новых корпусов Института физической культуры на Сиреневом бульваре
Метки: история, Москва, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7442577.html

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