1950-1960-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева
15:27. 21 октября 2020 116 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 1
1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 2
1960. Папина машина. Ленинский пр., 30
1955. Крымский мост
1957. Кремлевская стена
1957. Строительство бассейна «Динамо». Ленинградское шоссе
1957-1958. Юго-запад наступает. Строительство Ломоносовского проспекта. Старое Калужское шоссе, (село Семеновское)
1958. Парад. Фото с гостевой трибуны. Красная площадь. 7 ноября
1958. Физкультурники выполняют упражнения. Красная площадь. 7 ноября
1959—1961. Большой лыжный трамплин
1959—1961. Два храма. Воробьевы горы
1959—1961. Ленинские горы (ныне Воробьевы), здание МГУ имени М. В. Ломоносова
1959—1961. Малая Лубянка
1959—1961. Строительство Лужнецкого метромоста. Лужники
1960. Актеры Инна Макарова и Евгений Самойлов на творческой встрече
1960. Нескучный сад. Подружки
1960-е. «С двойным сиропом!»
1960-е. Софийская набережная
Воспоминания с другой планеты…