Главная » История, Творчество

1950-1960-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева

15:27. 21 октября 2020 116 просмотров Один комментарий Опубликовал:


1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 1
1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 2

1960. Памина машина. Ленинский пр., 30
1960. Папина машина. Ленинский пр., 30

1955. Крымский мост
1955. Крымский мост

1957. Кремлевская стена
1957. Кремлевская стена

1957. Строительство бассейна «Динамо». Ленинградское шоссе
1957. Строительство бассейна «Динамо». Ленинградское шоссе

1957-1958. Юго-западный район. Старое Калужское шоссе (село Семеновское)1
1957-1958. Юго-запад наступает. Строительство Ломоносовского проспекта. Старое Калужское шоссе, (село Семеновское)

1957-1958. Юго-запад наступает. Строительство Ломоносовского проспекта. Старое Калужское шоссе, (село Семеновское)

1957-1958. Юго-запад наступает. Строительство Ломоносовского проспекта. Старое Калужское шоссе, (село Семеновское) (2)

1957-1958. Юго-запад наступает. Строительство Ломоносовского проспекта. Старое Калужское шоссе, (село Семеновское)

1957-1958. Юго-западный район. Старое Калужское шоссе (село Семеновское)

1960. Юго-Запад наступает

1958. Парад.. Фото с гостевой трибуны. Красная площадь. 7 ноября
1958. Парад. Фото с гостевой трибуны. Красная площадь. 7 ноября

1958. Физкультурники выполняют упражнения. Красная площадь. 7 ноября
1958. Физкультурники выполняют упражнения. Красная площадь. 7 ноября

1959—1961. Большой лыжный трамплин
1959—1961. Большой лыжный трамплин

1959—1961. Два храма. Воробьевы горы
1959—1961. Два храма. Воробьевы горы

1959—1961. Ленинские горы (ныне Воробьевы), здание МГУ имени М. В. Ломоносова
1959—1961. Ленинские горы (ныне Воробьевы), здание МГУ имени М. В. Ломоносова

1959—1961. Малая Лубянка
1959—1961. Малая Лубянка

1959—1961. Строительство Лужнецкого метромоста. Лужники
1959—1961. Строительство Лужнецкого метромоста. Лужники

1960. Актеры Инна Макарова и Евгений Самойлов на творческой встрече
1960. Актеры Инна Макарова и Евгений Самойлов на творческой встрече

1960. Нескучный сад. Подружки
1960. Нескучный сад. Подружки

1960-е. «С двойным сиропом!»
1960-е. «С двойным сиропом!»

1960-е. Софийская набережная
1960-е. Софийская набережная
Метки: история, Москва, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7439740.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 2
1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 11958. Разгром ...
1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева
Борис Максимович Косарев (1911—1989) — советский ... годы — официальный правительственный фотограф, автор снимков с Ялтинской конференции, фотографий советских.... Красная площадь. Вечерний обход1950-е. Москва строится. Юго-запад1950-е. Отъезд...
Новости России и Крыма. Сегодня 4 марта 2015
...Второго марта Пресненский суд Москвы отказался отпустить Навального, ...ей господдержки. Источник Москвичи задолжали за коммуналку 15...работы из-за публикации снимка обнаженного пациента в «Инстаграме... убитого оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщил РИА...
Победа!
...21. Салют Победы в Москве. Вид на Красную площадь....(1920—1989), начальник штаба Борис Мисакович Авжиян (1910-) с... берлинского трамвая. Авторское название снимка — «Первые пассажиры берлинского трамвая...05.1945 г.89. Москвичи танцуют на Манежной площади во...
Сводки от ополчения Новороссии 07 июля 2017
...нищенские деньги, совершенно непонятные москвичу, — 16000 рублей — ... материальная степень заинтересованности Москвы в независимости Донбасса. ...подконтрольной Украине. Как Борису Грызлову удалось уладить...маленькими детьми. Под этим снимком такая подпись: «Наше...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)