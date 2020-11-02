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1970-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 2

17:10. 2 ноября 2020 38 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


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1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 2
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1970-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Кузнецкий мост
1970-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева

1970-е. Веселые картинки
1970-е. Веселые картинки

1970-е. Детский сад. Дети играют в группе.
1970-е. Детский сад. Дети играют в группе

1970-е. Детский сад. Дети играют в группе

1970. Генеральный Секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев на трибуне Мавзолея
1970. Генеральный Секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев на трибуне Мавзолея”

1971. Американский бизнесмен и филантроп Арман Хаммер и его жена Фрэнсис на приеме в свою честь
1971. Американский бизнесмен и филантроп Арман Хаммер и его жена Фрэнсис на приеме в свою честь

1971. Похороны Александра Твардовского. Александр Солженицын, Мария Илларионовна (вдова Твардовского) и Владимир Лакшин (соратник Твардовского)
1971. Похороны Александра Твардовского. Александр Солженицын, Мария Илларионовна (вдова Твардовского) и Владимир Лакшин (соратник Твардовского)

1972. Госсекретарь США Уильям Пирс Роджерс общается с москвичами на рынке
1972. Госсекретарь США Уильям Пирс Роджерс общается с москвичами на рынке

1972. Екатерина Фурцева и американский бизнесмен, филантроп и коллекционер живописи Арманд Хаммер
1972. Екатерина Фурцева и американский бизнесмен, филантроп и коллекционер живописи Арманд Хаммер

1972. Министр культуры СССР Екатерина Фурцева и американский бизнесмен и коллекционер Арманд Хаммер

1972. Первый официальный визит действующего президента США в СССР. Ричард Никсон и Алексей Косыгин
1972. Первый официальный визит действующего президента США в СССР. Ричард Никсон и Алексей Косыгин

1973. Дэвид Рокфеллер с балалайкой-контрабас на гала-приеме в гостинице Метрополь в честь открытия московского отделения Chase Manhattan Bank в СССР
1973. Дэвид Рокфеллер с балалайкой-контрабас на гала-приеме в гостинице Метрополь в честь открытия московского отделения Chase Manhattan Bank в СССР

1974. Актер и режиссер Сергей Бондарчук
1974. Актер и режиссер Сергей Бондарчук

1970-е. Метатель молота
1970-е. Метатель молота

1974. Мстислав Ростропович покидает СССР
1974. Мстислав Ростропович покидает СССР

1974. Приезд американских астронавтов в СССР. Астронавт Роберт Франклин Овермайер
1974. Приезд американских астронавтов в СССР. Астронавт Роберт Франклин Овермайер

1974. Приезд американских астронавтов в СССР. Астронавт США Дональд Слейтон
1974. Приезд американских астронавтов в СССР. Астронавт США Дональд Слейтон

1974. Приезд американских астронавтов в СССР. Астронавт США Юджин Сернан и космонавт Алексей Леонов
1974. Приезд американских астронавтов в СССР. Астронавт США Юджин Сернан и космонавт Алексей Леонов

1974. Приезд американских астронавтов в СССР. В центре астронавт США Вэнс Бранд
1974. Приезд американских астронавтов в СССР. В центре астронавт США Вэнс Бранд

1974. Приезд американских астронавтов в СССР. Космонавт Николай Рукавишников и астронавт США Рональд Эллвин «Рон» Эванс
1974. Приезд американских астронавтов в СССР. Космонавт Николай Рукавишников и астронавт США Рональд Эллвин «Рон» Эванс

1974. Члены делегации NASA осматривают ракету-носитель «Восток»
1974. Члены делегации NASA осматривают ракету-носитель «Восток»

1976. Председатель КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов с бокалом шампанского в своем кабинете на Лубянке
1976. Председатель КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов с бокалом шампанского в своем кабинете на Лубянке
Метки: история, Москва, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7455004.html

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