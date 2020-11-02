1970-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 2
17:10. 2 ноября 2020 38 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
[прошлые выпуски]1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 1
1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 2
1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 3
1950-1960-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева
1960-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 1
1960-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 2
1960-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 3
1960-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 4
1967. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева
1970-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Кузнецкий мост
1970-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева
1970-е. Веселые картинки
1970-е. Детский сад. Дети играют в группе
1970. Генеральный Секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев на трибуне Мавзолея”
1971. Американский бизнесмен и филантроп Арман Хаммер и его жена Фрэнсис на приеме в свою честь
1971. Похороны Александра Твардовского. Александр Солженицын, Мария Илларионовна (вдова Твардовского) и Владимир Лакшин (соратник Твардовского)
1972. Госсекретарь США Уильям Пирс Роджерс общается с москвичами на рынке
1972. Екатерина Фурцева и американский бизнесмен, филантроп и коллекционер живописи Арманд Хаммер
1972. Первый официальный визит действующего президента США в СССР. Ричард Никсон и Алексей Косыгин
1973. Дэвид Рокфеллер с балалайкой-контрабас на гала-приеме в гостинице Метрополь в честь открытия московского отделения Chase Manhattan Bank в СССР
1974. Актер и режиссер Сергей Бондарчук
1970-е. Метатель молота
1974. Мстислав Ростропович покидает СССР
1974. Приезд американских астронавтов в СССР. Астронавт Роберт Франклин Овермайер
1974. Приезд американских астронавтов в СССР. Астронавт США Дональд Слейтон
1974. Приезд американских астронавтов в СССР. Астронавт США Юджин Сернан и космонавт Алексей Леонов
1974. Приезд американских астронавтов в СССР. В центре астронавт США Вэнс Бранд
1974. Приезд американских астронавтов в СССР. Космонавт Николай Рукавишников и астронавт США Рональд Эллвин «Рон» Эванс
1974. Члены делегации NASA осматривают ракету-носитель «Восток»
1976. Председатель КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов с бокалом шампанского в своем кабинете на Лубянке