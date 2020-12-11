Нужен открытый суд над предателями СССР

Наша с вами общая родина — Россия — распадалась не раз. В последний пока раз — двадцать девять лет назад. 8 декабря 1991 года избранный 1 декабря президент Украины Кравчук, избранный 12 июня президент Российской Федерации Ельцин, избранный 18 сентября председатель Верховного совета Белоруссии Шушкевич собрались на охотничьей базе «Вискули» в Беловежской пуще и отменили союзный договор, подписанный 30 декабря 1922 года. Четвёртый участник договора — Закавказская федерация — 5 декабря 1936-го разделён на три отдельные союзные республики.

Открытым текстом объясняю: к моменту сходняка троих свежевозникших паханов три четверти граждан Союза проголосовали на референдуме 17 марта 1991 года за сохранение нашего единства. К августу девять республик из пятнадцати уже подготовили новый союзный договор, к декабрю его дошлифовали. Так что в Вискулях и весь народ предали, и свои же республики. Отчего же посиделки на троих всё удалось?

Горбачёв, избранный 11 марта 1985-го главой правящей партии, а 15 марта 1990-го президентом Союза, не пытался ни опротестовать явно незаконное решение, ни арестовать его соучастников, ни даже толком объяснить пагубность раскола страны. Зато потом красочно рассказывал, как с юности мечтал сокрушить коммунизм.

Открытым текстом уверяю: Горбачёв — не хитроумный заговорщик. Он, скорее всего, мечтал преодолеть кризис, куда Русь попала, по сути, ещё при Хрущёве. Но он — слабак! — кувырсот швырнадцать раз отрёкся от военных, подавлявших антисоветские выступления в разных концах страны, и заявил, что действовали они без его ведома. Даже если бы он приказал задержать троих начинающих политиканов, силовики могли его не послушаться. Поэтому он побоялся действовать. И предал уже весь народ. Всех нас и наших детей.

Великая держава на долгие годы порвана в слабые провинции. Российская Федерация чудом не стала колонией США! Чтобы пережить такой исторический опыт, нужен открытый суд над заговорщиками и предателями! Хотя бы народный!

Желающих распада России надо бить по языку и рукам

Опыт распада России 29 лет назад столь разорителен для нас, что многие надеются вновь поживиться на распаде Российской Федерации — крупнейшей из частей нашей общей родины. Их надо бить по языку и рукам.

8 декабря президент Российской Федерации подписал федеральный закон о поправках в статью 280 УК РФ. Теперь за публичные призывы к действиям, направленным на нарушение целостности страны, возможно лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Открытым текстом объясняю: сболтнуть дурь вроде пожелания разделить страну по Уралу можно и по обычной либероидной глупости, а потому закон теперь сперва предупреждает штрафом, а всерьёз судит только при рецидиве. Но теперь это уголовное преступление!

Сам закон нужен был ещё в советское время! Тогда и с Крымом, и с Малороссией, и с моей родной Одессой ничего страшного не случилось бы. В 1991-м эти чисто русские земли мешали захватывать власть фанатичным антирусским из Галичины. Но тогда и ельцинцам-гайдаровцам лишние русские были не нужны.

Теперь Российская Федерация восстанавливается. И Россия близка к воссоединению. И никому — ни снаружи, ни внутри — не даст в обиду своих. Правда, либероиды, давно работающие на интересы наших вечных конкурентов и вероятных противников, с этим не просто не согласны, но и готовы пакостить.

Бывший адвокат Марк Захарович Фейгин на своей странице в соцсети пишет — цитирую: «Всех причастных к беззакониям, рано или поздно, мы будем… нет, не люстрировать (это для слабаков), мы вас будем собирать на краю большого, глубокого рва. Таковы правила игры. Не забывайте об этом. Учите русскую историю…»

Открытым текстом сообщаю: мы, товарищ Фейгин, помним про рвы и про то, кто нас к ним подводил! Помним, чем для них и для тех, кто им подтявкивал, это кончилось. Нюрнбергским трибуналом и петлей! Так что учите вы русскую историю: пригодится!