...верные или фальшивые соответствия.... что порадовали нас и «мёртвые... по течению корма»; (см....), super-undo (изобиловать), sudar, sudore ...Сам же придумал, сам же про-пропагандировал, сам же проголосовал, сам же объявил, и сам...ленитесь, прежде чем заклеймить, ...
... не теоретические циклы, в изобилии описанные в научной литературе, ... Сбой идет уже с самого начала – с гипотезы возникновения...чемунас учат. И люди ясно увидят, что официальная физика столь же фальшива... по сути, пойдут на корм спутникам. Через 10-20 ...
...с ужасом понимают, что кормили собой чужую мечту. И...Картина изобилует штампами на тему предыдущего фильма об этом же самом -... демагогией, ложными сигналами, фальшивыми символическими жестами и прочими ... отказов растет в опросах. Чем тяжелее жизнь — тем больше...
... знает, что её кормят плохо, кормят редко, пищей низкого ... тебя никто ни к чему не принуждает, не ... это насквозь фальшивые люди с фальшивыми лозунгами, фальшивыми идеалами, выдуманным..., что и товарное изобилие, и защиту от ... у нас есть то, что мы сами сделали ...
..., вкусно и сытно корми ли. Той тюрьмы... отличилось то самое ведомство, которое сам президент Грузии ...изделий у нас было несколько хуже, чем в той...два основных условия – изобилие всех видов товаров, ...и явные спекуляциям на фальшивой ностальгии, превратившиеся в...
... проверке: прежде чем купить лампу или...детализации – приводит нас к советского ... миф обещает изобилие не через...их будут даром кормить импортной колбасой ... наивности делаете самую распространённую логическую ... цели, используя фальшивое средство, которое...
Ты ощутишь полновесность слова «гора» в моей поэме, только если сам карабкался по камням на вершину. Но сколько слов и сколько лет понадобится мне, чтобы объяснить тебе, что такое гора, если ты живёшь на степном берегу у моря?