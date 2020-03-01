Кратчайшая история человечества. Начало

Официальная история человечества наполовину вымышлена и сознательно искажена. Это не тайна и не открытие. Любой, кто пробовал внимательно анализировать исторические события, неизбежно находил подлог. Историки с энтузиазмом предавались фантазиям во все времена. Продолжают фантазировать и в наше время. Хороший пример - книжка профессора Юваля Харари «Sapiens: Краткая история человечества». Эта интеллектуальная продукция откровенно низкого качества, усиленно продвигается в массы с использованием всевозможных инструментов пи-ара и маркетинга.

Но в истории людей есть то, что невозможно подделать. В этой связи читателю предлагается альтернатива: Кратчайшая история человечества.

О главном инструменте истории

Планетарный хронометр.

У планеты Земля имеются геофизические циклы, которым подчинено все живое, и человечество в том числе. Это не теоретические циклы, в изобилии описанные в научной литературе, не виртуальные спирали развития, не интерполяция современного мира в прошлое, а точный хронометраж.

Земля имеет встроенные часы, которые отсчитывают время между катастрофами для всего живого на планете. Люди называют такие катастрофы катаклизмами. Часы идут очень медленно. Одна стрелка описывает полный круг за 26 тысячелетий, вторая за 16 тысячелетий. Когда стрелки сходятся или расходятся в противоположные стороны, происходит смещение литосферы. Земная кора проскальзывает, и планета обретает новые географические полюса. Ниже показано положение стрелок на планетарных часах в 11 тысячелетии до нашей эры, когда сместилась литосфера.

Кроме того, между смещениями географических полюсов, происходит смена полярности главного магнитного поля планеты – меняются магнитные полюса. Оба явления сопровождаются мощной тектонической активностью, катастрофическими наводнениями и последующим опустыниванием, хотя физическая суть явлений различная.

Наша цивилизация уже вошла в зону риска. Это заметно по росту тектонической активности и климатическим аномалиям. В ближайшие годы произойдет инверсия магнитных полюсов. Инверсия не настолько опасна как смещение, но поскольку современный мир сильно зависит от централизованного энергоснабжения и информационных технологий, катастрофа окажется разрушительной. Предыдущие цивилизации переживали инверсии гораздо легче.

Ниже показаны ближайшие катаклизмы:

Кратчайшая история человечества

Смещения литосферы происходят через каждые 20.5 тыс. лет. Инверсии магнитного поля чередуются с интервалами 16 и 26 тыс. лет. Никаких миллионов лет и случайностей. Все гораздо быстрее и абсолютно предсказуемо. Сомневаетесь? Возможно вы видели другую шкалу магнитных инверсий? Вероятно эту:

Увы, геология мало чем отличается от истории по количеству фантазий. При такой шкале нас бы не было. По версии ученых, смена полярности магнитного поля занимает годы, на этот период поле исчезает. Но людям хватит и месяца без магнитного поля, чтобы сойти с ума и умереть. Отдельный разговор как учеными определяется полярность. Точность плюс-минус 90 градусов. Скажем, если остаточная намагниченность породы указывает немного выше чем на Запад или Восток, то это уже Север. А если чуть ниже – Юг. Землетрясений шкала вообще не учитывает, хотя они перемещают породу. Шкала - отличный пример фальсификации геологии. Причем эта шкала заложена в основу магнитной хронологии. При ее помощи измеряют историю.

У современной науки не существует инструментов для датировки событий ранее нашей эры. Все методы датировки не выдерживают критики. Все они основаны на допущениях и предположениях, например, определенного уровня радиоизотопов в воздухе миллионы лет назад. В итоге дают смешные результаты, когда куриная косточка от обеда археолога претендует на десяток миллионов лет возраста неизвестного науке существа.

Современные ученые часто говорят, что лучше такая наука, чем никакая. Им может и лучше, но мы не можем ждать, пока наука повзрослеет.

Четкая периодичность смещений и инверсий определяется особенностями планеты. Вы можете сомневаться в предоставленной информации, это ваше право. Однако работу земного хронометра скоро проверит на себе все человечество, и будет лучше хотя бы психологически подготовиться к катастрофе. Иначе сорветесь в философию, суть религию. Спутаете звон планетарных курантов со вторым пришествием фальшивого, как и вся наша история бога.

Посмотрите на показанную хронологическую шкалу и попробуйте мысленно заполнить ее событиями. Каждая отметка катаклизма это новая цивилизация. Думаете одной только шкалы недостаточно? Вам нужны дополнительные сведения или даже древние пергаменты из сгоревших библиотек? Древних пергаментов у нас нет, и уже не будет. То, что сохранилось, не слишком древнее - даже до 500 лет не дотягивает. То копии копий цена которым копейка из-за политической и религиозной ангажированности авторов. Поэтому нам остается только реальная физика и логика. Этого в принципе достаточно.

Немного физики

Прежде чем начать летописать человечество, нужно от чего-то оттолкнуться, найти точку опоры во Вселенной. Оттолкнуться возможно только с помощью физики, но сделать это крайне не легко.

Физика не слишком отличается от истории в отношении достоверности. За 500 лет физикам удалось доказать только то, что Земля не плоская, а круглая, и что она держится не на слонах или китах, а как-то стоит сама. Как - непонятно. Большего от официальной науки наук добиться трудно. И это при том, что в распоряжении ученых оказалась космонавтика.

Сбой идет уже с самого начала – с гипотезы возникновения Вселенной. Никакого большого взрыва по науке не было, и быть не могло. Газ не имеет свойства собираться в планеты и звезды, и потому взрывать Вселенную бессмысленно.

Однако, несколько лет назад, ученые вдруг заметили что Земля растет. Знали они еще раньше, но не обращали внимания - это нельзя монетизировать. Помогли ученым энтузиасты-любители, которые по наивности своей, напрягают мозги бесплатно, из чистого любопытства.

В результате получила известность гипотеза гидридного ядра. По этой версии ядро состоит из металлических гидридов – соединений водорода с металлом. Водород выделяется из гидридов и соединяется с кислородом в мантии. В результате образуется вода. Планета, таким образом, увеличивается в размерах. Эта же гипотеза отменила каменноугольный период, показав что уголь образуется не с падших деревьев, а напрямую с углерода и водорода. То же нефть, которая раньше по версии нефтяников образовывалась из планктона, который нефтяники считали растением вопреки мнению биологов, однозначно выяснивших, что планктон это маленькие раки.

Однако гипотеза гидридного ядра не объясняла откуда берутся гидриды и кислород, а также остальные элементы. Чтобы объяснить возникновение всего разнообразия элементов, ученым пришлось смириться с мыслью, что эти элементы возникают в результате синтеза. Так возникла гипотеза расширяющейся Земли.

Из чего синтезируются химические элементы? Конечно из водорода. А откуда берется водород? Конечно из гидридов. На первый взгляд логично. Но водород не бесконечный. Чтобы Земля росла, нужно чтобы из чего-то синтезировался сам водород. А он может синтезироваться только из ничего. Ничего - это отвергнутый наукой эфир. Дальше хода нет. Гипотеза расширяющейся Земли уперлась в глухую академическую стену. Возник казус, когда не ученые могут позволить себе знать и понимать больше чем искусственно ограниченные в познании ученые.

Не ученые поняли: водород синтезируется из свободных нейтронов. Нейтрон – дырка в эфире. Дырки в эфире могут возникать в любых количествах. Предела для синтеза атомов из ничего не существует.

А вот придуманные учеными протоны Вселенной не нужны. Ученым прошлого века протоны были нужны, чтобы связать в атомах электроны. Затем оказалось, что электронов в атомах нет. Физики застенчиво заменили электроны на виртуальные орбитали, но теперь нужно как-то избавиться и от ставших лишними протонов. А как? Куда тогда деть атомных гениев прошлого, уважаемых Резерфорда и Бора с их учениками? Вера в науку имеет предел. Может треснуть. Не случайно в наше время наука теряет будущие кадры. Кадры, мимо университетов текут в семинарии.

В современной физике возникает все больше неудобных половинчатых тем. Мы имеем полунаучную гипотезу расширяющейся Земли, но логического продолжения она не получила, и не только из-за отрицания эфира. Там спрятана нейтронная бомба. Ведь расширяется не только Земля. Придется вдумчиво пойти от спутников к планетам, от планет к звездам. В итоге придем к расширяющейся Вселенной. А пока будем идти, насобираем реальных знаний о мире, которые противоречат многому из того, чему нас учат. И люди ясно увидят, что официальная физика столь же фальшива как история. Ну что вы готовы?

Развиваем гипотезу расширения Земли

Земля была спутником Солнца в ту пору, когда Солнце еще имело статус планеты. Затем Солнце стало звездой, а Земля планетой. Именно так растет Вселенная. Мало того, планеты размножаются.

На определенном этапе, планеты выбрасывают из себя гравитационные зародыши будущих спутников. Зародыш - сверхплотное нейтронное образование величиной с футбольный мяч. На орбите зародыш продолжает расти за счет самостоятельного синтеза нейтронов из эфира. Вокруг зародыша появляется оболочка из атомов. Попутно зародыш собирает астероиды, пыль, газы.

Ключевое слово «гравитационный». Только сверхплотные нейтронные образования могут иметь гравитационное поле. Просто булыжники, каких бы размеров они не были, гравитационного поля не имеют. Астероиды эфир пронизывает не замечая. Физики и об этом догадываются, но списать в утиль Кеплера, Ньютона, Кавендиша и вообще большинство европейских академических апостолов никак нельзя. Историки категорически запрещают трогать фундамент вымышленной человеческой истории.

Вы наверняка слышали о бездонных дырах в земной коре, из которых что-то вылетает и устремляется в космос. Это назвали гравиболидами – телами с так называемой отрицательной гравитацией, но тема не пользуется популярностью. Людям куда интереснее кто станет следующим президентом и насколько реально вырос ВВП.

Ответить на вопрос о будущем президенте ну очень просто. Его фамилия на букву М. На сколько долей процента вырос ВВП и в какую сторону, нам важно так же как верна ли теория относительности. Достаточно знать, что все относительно. И это «все» - ничто по сравнению с вечностью. Вот она, дыра от гравиболида, а по сути нейтронного зародыша будущей планеты. Эту огромную дыру в литосфере пробил маленький нейтронный шарик. Представляете какая у него энергия?

Термин «отрицательная гравитация» - попытка уйти от слова «антигравитация» Анигравитации как отдельного явления не существует. Есть только гравитация, и она действительно может иметь два знака. Если взять молекулу водорода, в ней будет два атома. Атомы находятся на таком расстоянии, когда отталкивание меняется на приталкивание. Приталкивает эфир, он же и расталкивает.

Точно так же со звездой и планетой. Всякая планета находится ровно на таком расстоянии от звезды, когда отталкивание сменяется на приталкивание – уравновешиваются гравитационные силы. Инерциальная масса планеты не имеет значения. Если из планеты достать ядро, оно будет обращаться по той же орбите, что и планета. Остальная часть планеты, без ядра развалится на куски. Ядро их постепенно соберет обратно, как магнит железные опилки.

Дыры от гравиболидов в коре указывают, что Земля вошла в период размножения. Мы оказались на планете на последнем этапе ее пригодности для жизни. Если образно сравнить с временами года – у Земли начался этап осени. В Солнечной системе есть планеты, которые свою осень уже прошли. Хороший пример будущей звезды - Юпитер. Жить на Юпитере уже давно нельзя. Будущие планеты Юпитер уже создал.

Ближние спутники Юпитера обращаются по круговым орбитам. Они обязательно станут планетами. Круговая орбита – признак наличия у спутника гравитационного поля, то есть, такой спутник имеет в центре нейтронный сердечник. По эллипсам обращаются объекты без собственных гравитационных полей. Вне зависимости от размеров такие объекты не более чем мертвые астероиды. Они не могут расти, и будут лишь разрушаться - по сути, пойдут на корм спутникам.

Через 10-20 миллионов земных лет, Юпитер превратится в инфракрасного карлика и Солнечная система станет двойной. Затем Солнце и Юпитер разойдутся. Юпитер станет самостоятельной звездой. Но еще раньше звездой станет Уран, а затем Сатурн. У Урана будущих планет гораздо больше. Он создаст очень плотную звездную систему.

Обратите также внимание на простой факт: У Юпитера колец еще нет, у Сатурна они весьма развиты, а у Урана колец уже почти нет. Но у Юпитера имеется большое количество мертвых спутников, которые постепенно разрушаться и образуют кольца. Вещество из колец соберут «живые» спутники и увеличатся в диаметре. У Урана этот процесс уже фактически завершился. Он «выкормил» своих детей.

В процессе расхождения старых звезд с образовавшимися из планет новыми, образуются созвездия. Сейчас Солнце находится в созвездии Центавра. Просто ученые забыли посчитать себя.

Казалось бы, что мешает физикам принять сказанное во благо торжества науки? Человеку свойственно жертвовать. Но «нейтронная бомба» в теории расширяющейся Земли гораздо опаснее, чем представляется. Чтобы привести физику в порядок, нужно пересчитать всю Солнечную систему. Гравитационные массы планет и соответственно силу притяжения на поверхности, считали по закону Кеплера-Ньютона. Масса считалась исходя из скорости планеты на орбите и расстояния до Солнца. Но так можно считать только массы объектов, не имеющих собственных гравитационных полей. Массы планет совершенно другие. На самом деле, чем дальше планета от Солнца, тем сильнее у нее гравитационное поле. Например, гравитационная масса Урана значительно превышает массу Юпитера, хотя Юпитер больше в диаметре и казалось бы, должно быть наоборот.

Стоит ли из-за этого переживать? Подумаешь проблема. Взяли и пересчитали. Может и так, но на Марсе сила тяжести больше чем на Земле, хотя официально она меньше. Понимаете, что это значит? Это значит, что межпланетные станции на Марс не летали и марсоходы там не ездили. В крайнем случае, можно предположить, что летали, но реальные характеристики Марса от человечества скрыли. Люди привыкли, что их все время обманывают, но всякому обману есть предел.

Разговор о физике затеян не для того, чтобы показать ее несостоятельность, а для того чтобы приобрести нужную нам точку отсчета. На Земле вселенская осень, на Юпитере, Сатурне и Уране зима. Сказанное наводит на мысль, что на Земле когда-то была весна, а за ней лето. Начало весны станет нашей точкой отсчета.

Доисторические времена

Весна пришла на Землю после появления у планеты магнитного поля. Оно и есть неизвестная науке причина так называемого кембрийского взрыва, когда резко пошла в количественный и качественный рост флора и фауна. До этого, на планете могли существовать только беспозвоночные твари, поскольку гемоглобиновая кровеносная система без магнитного поля не способна обеспечить кислородом скелет. Основа крови – ионы железа, без магнитного поля не эффективны.

Эволюции животного мира в прямом понимании слова не существует. Возможна только деградация. Скажем, имеются такие твари как двоякодышащие рыбы.

Они примечательны строением ген, которые настолько сложные, что путем их урезания можно получить рептилию на любой вкус. Но обратно рыбу из рептилии получить невозможно. Не хватает строительного материала. Не вызывает никакого сомнения, что рептилии деградировали из рыб путем потери части ген, но откуда взялись генные концентраты в виде рыб?

Вариант только один: кто-то поработал с Землей. Жили они на Марсе. Больше негде. Ради разведения рыбы никто между звездами не полетит. Не подумайте, что это было слишком давно. Планеты стареют раньше чем представляется. Биологическая жизнь долговечнее камня, потому что мертвая материя не может размножаться.

У марсиан что-то не срослось. С вероятностью 90% Марс перенес рукотворную катастрофу. После этого, Солнечная система осталась без хозяев. Рептилии оказались предоставлены сами себе.

Земля в ту пору была маленькой, с меньшей силой притяжения. Планета находилась ближе к Солнцу и хорошо прогревалась. Рептилии получались большими, хотя и не такими огромными как их изображают в учебниках. Система обогрева тела рептилиям была совершенно ни к чему и даже больше – обогрев их бы убил. Наоборот имелась необходимость в охлаждении. Млекопитающие на этапе весны, на Земле жить не смогли бы. Им нужно лето. Но они спокойно жили на более удаленном от Солнца Марсе. Это закрывает распространенную версию разумных рептилий. Развитый мозг не может зависеть от температуры окружающей среды.

В определении времени, когда Земля была маленькой легко ошибиться. Будем рассуждать логично: миллиард лет никакие окаменелости не сохранятся. Даже десять миллионов лет - слишком много. Камень превратится в пыль. Ничто не вечно. Поэтому, если дадим миру рептилий 5 миллионов лет будем правее чем ученые.

Однако, рептилии не могут стать не только рыбами, но и млекопитающими. Не тот набор ген. Рептилии предназначены только для весны. Имеем случай, когда проще сделать с нуля, чем переделать. Млекопитающие – те, кто рождаются из материнской утробы и первое время питаются материнским молоком. Только так. Никакие другие «млекопитающие по науке» нас не устраивают.

Долгое время считалось, что млекопитающие появились в результате эволюции и имеют в своих предках рептилий. Затем как всегда ученые уперлись в тупик. Полное отсутствие переходных видов опровергло стройную теорию эволюции. Ради спасения науки однажды даже причислили к млекопитающим откладывающего яйца утконоса по причине наличия у этой птички молочных желез. Но, сконструированные с размахом музейные муляжи пришлось убрать под напором общественного мнения, когда пошли скандалы об умышленном искажении истории, а потом и иски в суды. Хотя, тем не менее, ошибочная теория продержалась по инерции около ста лет.

Но если не от рептилий, то тогда от кого? Страшный вопрос для докторов. Они подозревают, что происходить млекопитающим не от кого, а божественное происхождение наука не может принять принципиально. По крайней мере, пока не может. Священники на кафедрах уже есть, а там и остальное прибудет. Библия правильно говорит, что лошадь всегда была лошадью, а слон слоном. Новых видов у млекопитающих не возникает, но при этом, каждый катаклизм часть видов уничтожает. Хорошо известный пример – мамонты. А неизвестных, безвозвратно потерянных видов, тысячи. Если будем так терять и дальше, ничего не останется.

Потомки рептилий - птицы. У птиц появляются новые виды. Они даже пол после рождения могут менять, если это нужно для размножения. Птицы способны населять планеты даже на этапе поздней осени. Посмотрите на пингвинов. Они живут в таких условиях, в которых не может жить более никто. А вот млекопитающие на Земле не по правилам. Планета была приспособлена под них специально, и уже поздновато - когда наступила осень. Что такое осень? Это когда планета уходит слишком далеко от звезды и на ней становится слишком холодно для развития жизни.

Земля на 80-90% была покрыта льдом. Рептилии обитали в экваториальной зоне и медленно вымирали. Рептилиям было очень плохо. Трупы их предков лед уже накрыл на обширных территориях, ранее пригодных для жизни. А вот пингвины и гуси чувствовали себя замечательно.

На рисунке показано как приблизительно выглядела Земля. Теперь таким рисунком настоящих историков не удивить. Гипотеза Земли-снежка хорошо известна. Но у нее имеется проблема – нет приемлемого объяснения почему планета оттаяла. Мы такое объяснение выведем из факта литосферных смещений.

В наше время полярные ледники на планете тают. Но они тают лишь последние 10 лет, а еще через десяток лет никто даже не вспомнит о глобальном потеплении. Перед инверсией магнитных полюсов растет температура внутри Земли. Затем температура упадет.

Ледники будут расти еще 8 тысяч лет. Площадь увеличится раза в полтора-два. Затем, в 10 тысячелетии, произойдет смещение литосферы. Ледники сместятся в средние широты и медленно растают, а на новых полюсах начнут расти новые ледники.

Если бы ледники периодически не смещались, то росли, пока не покрыли всю планету. Чем больше льда, тем холоднее, чем холоднее – тем больше льда. Это закон природы. В законах природы не бывает исключений. Вот такой он вселенский октябрь. Кто может с ним поспорить? Только очень разумные существа и то временно. Кто-то включил механизм оттайки - он же механизм литосферных смещений. Кто и как? И зачем?

Прекрасно понятно, что включили не пингвины. Им не нужно. Не менее ясно, что Земля для колонизации пришельцами не годится. Если только для временного приюта. Через 100-200 тысяч лет планете уже ничто не поможет. Перетащить Землю ближе к Солнцу не получится. Она тут же вернется на свою, положенную ей по законам Вселенной, орбиту.

Чтобы запустить временный механизм смещений, достаточно было поставить на орбиту Земли Луну. Луна потряхивает Землю с периодом 18-19 лет (лунная нутация). Нутация и делает возможным проскальзывание литосферы. Без Луны литосфера с места не тронется. Таким образом, к планетарным часам как бы приспособили механический будильник. Результат достигнут с минимальными издержками. Существа то разумные.

После парковки Луны, Земля изменила траекторию движения. Планета жидкая внутри, ее болтало и корежило до такой степени, что на поверхности мало кто уцелел. Ученые назвали этот период меловой катастрофой, совершенно не понимая причины. Фантазии о столкновении с астероидом как раз от непонимания. Астероид лед по всей планете не растопит и не предотвратит его нарастание. И млекопитающими планету не заселит.

Утверждение что первые млекопитающие жили еще при динозаврах не совсем верное. Правильно: последние динозавры еще жили при млекопитающих. Млекопитающие их вытеснили как отработавший свое материал, не успевший превратиться в птиц. Условия для такого превращения Природа создала в виде минимума территории, пригодной для жизни холоднокровных рептилий и обширной территории для обитания птиц.

К заселению готовились заранее. На Землю не заселяли все те виды, которые есть сейчас и были раньше. Это не реально и не нужно. Первые млекопитающие были универсальными гермафродитами, но в потомстве давали обычных зверей. Скажем, у кошачьих был один общий предок. То же у других. Среди первопредков был и наш. Он произвел всех известных и не известных гоминоидов.

Ученые знают о двуполости первопредков, но не понимают зачем и почему это было нужно. Пытаются исходить из теории эволюции, искать причины, по которым млекопитающим было жизненно необходимо разделиться на самцов и самок. Нет такой причины. Есть оптимизированный механизм, а не причина. На этом заканчиваем с доисторическим периодом, и приступаем к предистории человечества.

Гипотез появления человека много. Со временем они становятся все более изощренными, но тенденция общая – эволюция больше не принимается серьезно, упор делается на искусственное сотворение. Достаточно посмотреть в зеркало чтобы понять, что прежде человека появилась бритва и возможно ножницы. Хотя бы приличный топор. Без режущего инструмента мужчины запутаются в бородах и вымрут.

Голое тело и не лимитированные по длине волосы отличают человека от животных сильнее, чем способность произносить членораздельные звуки. Говорить может и попугай и ворона. Некоторые животные выдают такие мелодии, что становится совершенно понятно, жалуются ли они, негодуют или радуются. Многие люди на такое не способны. А вот неумеренные волосы имеет только человек, и те животные, что селекционированы человеком с ножницами.

Отсюда существует только один вариант появления человечества: людей создавали так же, как люди создают породы собак и других животных. А под людей создавали домашний скот и растения, обеспечивая базу для существования. Это нужно понять и смириться ради перспективы развития разума.

Создать людей было сложно, гораздо сложнее, чем любое другое земное существо. Процесс сотворения занял около ста тысячелетий. Первым в цепочке был неандерталец, затем кроманьонец, заем шла специализация по расам и отдельным категориям под определенные нужды и климатические условия. То, что было до неандертальцев, к человеку не относится от слова «вообще». Оно никогда бы не стало человеком. Мозг, как и все остальное у млекопитающих, не эволюционирует. Свободное пространство заполняют какие угодно клетки, но не нейроны.

Вопросы в том, что за пришельцы поработали на Земле? Кто такие, откуда взялись, как выглядели, куда делись? Или не делись? И наконец, зачем им надо нас творить? Что у них на уме? На поставленные вопросы существует так много ответов, что это равносильно отсутствию ответов. Любимая тема воинствующих параноиков. Здесь вам и эфирные тела, и рептилоиды, и какие-то бледные грибы со здоровенными глазами. Причем большинство существ отличается изощренной враждебностью к человеку. Сосут кровь, вытягивают жилы, режут на части из чистого любопытства, а потом еще и стирают память. Первее только фантазии на тему устройства эфира. Люди с удовольствием изобретают версии в тех областях, где версию проверить невозможно.

Мы будем руководствоваться здравым смыслом:

Земля пришельцам не нужна. Жить на ней без специальных мер уже нельзя. Пришельцы готовились к заселению Земли иди другой планеты млекопитающими заблаговременно. Пришельцы знали, что человечество на Земле долго существовать не сможет.

Заниматься людьми перестали буквально вчера. Событие окончания экспериментов положило начало нашей эре. Нам предоставили видимость свободы, чтобы посмотреть что вышло. А мы посмотрим как было и почему так вышло.

Впереди нас ждет 4 суперцивилизации от смещения литосферы до смещения литосферы. Мы расставим достойные внимания исторические события в том порядке, как они происходили. Вы также узнаете, где реально находились географические полюса Земли и куда они смещались. Вы даже увидите, где будет следующий Северный полюс после 10 тысячелетия. Если будет. Не факт, что пришельцам понадобится обитать в Солнечной системе дальше, а без них… смотрите выше картинку ледяной Земли.

Источник: https://www.tart-aria.info/kratchajshaja-istorija-chelovechestva-nachalo/