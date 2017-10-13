1917 год — начало преображения человечества. „О текущем моменте” № 4 (132), октябрь 2017

В силу такой кадровой политики Сергей Михайлович стал «главным артиллеристом» Российской империи. За сто лет до него «главным артиллеристом» Российской империи был граф А.А. Аракчеев.

Дело не в том, занималась ли сексом Матильда поочерёдно с цесаревичем Николаем и его младшим братом великим князем Георгием, дело в том, что она стала любовницей великого князя Сергея Михайловича, естественно, не став при этом его законной супругой: сословные предрассудки — на такой мезальянс великий князь пойти не мог, однако беспрепятственно блудить с простолюдинкой — мог, а другой великий князь Андрей Владимирович в это же время «наставил рога» Сергею Михайловичу. Но в Российской империи великие князья обычно были на военной службе и по праву рождения в императорской семье занимали должности первостепенной значимости, подчас мало чего понимая в подвластном им деле.



Если императора Франции Наполеона I считать лучшим артиллеристом Европы тех лет, то по итогам наполеоновской кампании против России А.А. Аракчеева следует признать лучшим артиллеристом той эпохи, поскольку именно он подготовил артиллерию Русской армии к победе в Отечественной войне 1812 — 1814 гг. Великий князь Сергей Михайлович в таковом качестве состояться не смог, а Матильда Кшесинская в этом приняла посильное участие.

«Русско-Японская война, помимо всего прочего, выявила тот факт, что одних только трёхдюймовок для полевой артиллерии явно недостаточно, и потому в 1907 году ГАУ решило объявить конкурс на лёгкую полевую гаубицу дивизионного звена.



В отличие от большинства европейских стран, где для лёгкой полевой гаубицы был принят 105-миллиметровый калибр, наше ГАУ, решив пожертвовать подвижностью в пользу разрушительной силы снаряда, остановилось на 48-линейном калибре. На такое решение ГАУ подтолкнул опыт недавно прошедшей войны, в позиционных боях которой разрывной силы пудовых снарядов 42-линейной осадной пушки образца 1877 года оказывалось недостаточно для разрушения полевых укреплений противника.

В то же самое время чудом сохранившиеся в войсках отдельные экземпляры 12-фунтовой стальной осадной пушки образца 1867 года неожиданно оказались эффективным средством борьбы с японскими блиндажами. Калибр этой пушки в линиях как раз и составлял 48, что в переводе в миллиметры равняется 121,92 мм.

Однако в начале ХХ столетия принять на вооружение новый образец артиллерийского орудия было уже не так просто, как в предшествующие годы. Дело в том, что в 1905 году генерал-инспектором артиллерии стал Великий князь Сергей Михайлович. Период его генерал-инспекторства ознаменовался переходом русской артиллерии на французские образцы. И не просто на французские, а исключительно на образцы фирмы Шнейдер.

Эта компания, основанная в 1838 году бывшими портными братьями Адольфом и Иосифом Шнейдерами (от евр. שנײַדער — портной) занимала прочные позиции на машиностроительном рынке Франции, но за ее пределами авторитетом не пользовалась.

Формально в России продолжали проводиться конкурсные испытания опытных образцов артиллерийских систем, на которые по-прежнему приглашались фирмы Круппа, Эрхардта, Виккерса, Шкода и другие, а также русские казенный заводы Обуховский и Санкт-Петербургский орудийный. Но в подавляющем большинстве случаев победителем конкурса оказывалась фирма Шнейдер .

При этом эта французская компания, заключая контракт с Военным ведомством России, непременно оговаривала, что определенное количество лет такая-то пушка системы Шнейдера будет изготавливаться исключительно на Путиловском заводе, или вообще будет изготавливаться только на нём. Дело в том, что в числе акционеров завода, помимо промышленника Путилова и банкира Вышнеградского , была ещё и третья особа — балерина Мария-Матильда Адамовна-Феликсовна-Валериевна Кшесинская. (Рассказы о её сожительстве с разными великими князьями опустим по изложенным выше причинам — ВП СССР)



Затем она стала любовницей сразу двух грандюков — молодого Андрея Владимировича, четвёртого сына великого князя Владимира Александровича, и уже упомянутого Сергея Михайловича (начальник ГАУ: пояснение ВП СССР), который был пятым сыном Михаила Николаевича — самого младшего из сыновей Николая I. От кого-то из этих двоих 18 июля 1902 года Матильда родила сына Владимира, пополнившего плеяду незаконнорожденных князей Романовских и ставшего впоследствии британским шпионом во Франции.

Однако в 1907 году на конкурс, объявленный ГАУ, фирма Шнейдер опоздала. Конкурс пришлось проводить «по-честному» — отдать предпочтение тем, кто даст больший откат. В результате на вооружение под индексом «48-линейная полевая гаубица обр. 1909 г.» была принята полевая гаубица фирмы Крупп.

Однако Кшесинская только что закончила строить новый дворец в Петербурге и сильно поиздержалась — поиздержалась настолько, что денег от крупповского отката ей едва хватило на покупку виллы в Ницце.

Поэтому уже на следующий год грандюк настоял на том, чтобы была принята на вооружение ещё и гаубица Шнейдера. И как ни странно, на вооружение её приняли, присвоив ей индекс «48-линейная полевая гаубица обр. 1910 г.». Эта гаубица не имела никаких преимуществ по сравнению с гаубицей Круппа. В итоге артиллерия получила две конструктивно различные системы одного калибра, выполнявшие одну и ту же задачу, и юнкера Михайловского артиллерийского училища тут же обозвали шнейдеровское орудие гаубицей системы Кшесинской» .

Из Михайловского артиллерийского училища это определение вместе с его выпускниками распространилось по всей армии. И это не единственный случай, когда Матильда оказывала воздействие на политику развития артиллерии в России. Ниже фрагмент из воспоминаний академика А.Н. Крылова (описываемые им события происходили в 1912 г.):

«Начальником Главного артиллерийского управления был великий князь Сергей Михайлович, только что вернувшийся из Англии; там ему в числе разных артиллерийских новостей показали такое прицельное приспособление для береговых орудий, где простой наводкой прицельной трубы на ватерлинию цели орудию автоматически придается и надлежащий угол возвышения.

Англия применяла такие приспособления для Адена, Гонконга и прочих колониальных местностей, где орудия ставились на высоте свыше 1500 м. При таких условиях эта система была применима и могла давать довольно точные результаты, а у нас эти орудия предназначались для низменных побережий Финского залива с высотою не более 15 м — погрешность была бы примерно в 100 раз больше, и система абсолютно не могла быть применена.

Вернувшись с <Обуховского> завода, я написал записку, в которой расчетами и формулами в 12 пунктах показал непригодность предложения.

На следующий день поехали с директором Федоровым в Главное артиллерийское управление. Ввели нас в зал Артиллерийского ученого комитета. Стали постепенно сходиться артиллерийские генералы, пришел и Н.А. Забудский. Началось заседание, прочел я свою записку, и, вместо ее обсуждения по существу, начали артиллеристы-генералы судить и рядить о том, как бы все это скрыть от Сергея; нельзя же ему доложить, что он внес нелепое предложение.

Решили отложить рассмотрение до следующего заседания через неделю под предлогом, что не было генерала А.А. Маниковского , начальника артиллерии Кронштадтского района, для которого главным образом и предназначались эти пушки.

Через неделю опять приехали, приехал и А.А. Маниковский, которого я знал уже лет десять:

— Ваше дело совершенно ясное, это только не по разуму ученый Забудский мог разную ерунду городить.

На этот раз нас с Федоровым в зал заседания не пустили, а предложили подождать в приемной.

Примерно через час выходит капитан, ученый секретарь комитета:

— Решено снабдить установки прицелами вашего завода, можете продолжать изготовление, но журнала с этим постановлением вам прислать не можем: надо дождаться, пока Сергей уедет в отпуск, нельзя же этот журнал поднести ему на подпись. Вы себе вообразить не можете, какой скандал был. Генерал N. стал возражать Маниковскому и говорит:

— Я не усматриваю, почему обыкновенная прицельная труба не будет давать требуемой точности.

Маниковский и ляпни:

— Ваше высокопревосходительство, если вы эту трубу всунете окуляром себе в ж…, тогда, может быть, усмотрите.

Такая поднялась ругань, что пришлось закрыть заседание.

— Но как же быть заводу, ведь дело миллионное и срочное, нельзя же работать, не имея журнального постановления.

— Попробуйте устроить так, чтобы Сергей поскорее поехал за границу, где сейчас сезон, — в Трувиль или в Ниццу, — посоветовал ученый секретарь.

Едем с Федоровым обратно на завод.

— Вы поняли, что посоветовал капитан? — спрашивает меня Федоров.

— Понял, поднесите пачечку штук в сто «катенек» (сторублевок) Матильде (балерина М. Кшесинская, метресса Сергея), пусть она увлечет Сергея с собою купаться в Трувиль, тогда и журнал получите.

Отсюда ясен вред, который бессознательно приносили великие князья, стоящие во главе управлений. Знаниями они не обладали, но все должностные лица боялись «огорчить» великого князя оспариванием его мнения: к празднику припомнит строптивость, да из наградного списка и вычеркнет.

Дворец Матильды на углу Каменноостровского проспекта и Дворянской улицы привлекал всеобщее внимание. Еду как-то на Металлический завод мимо этого дворца, извозчик на козлах и отпускает философское замечание:

— Дом-то какой, слышь, царская фря построила, … нажила, — причем он выразился чисто по-извозчичьи.

Но он, очевидно, не знал, что Матильда обладала и другими способами наживы. На артиллерию тратилась в то время сотня миллионов в год; один процент комиссии — вот уже миллион».

Император Николай II к такому подрыву боеспособности империи на протяжении всего своего царствования относился безучастно.

В общем, к первой мировой войне артиллерия армии Российской империи не была готова — ни по соответствию стоящего на вооружении набора арт-систем условиям и задачам ведения боевых действий, ни по количеству артиллерийских орудий и боезапаса к ним, ни по мощности производств, обеспечивающих боевые действия артиллерии, ни по научно-техническому заделу на будущее. А за роскошную жизнь Матильды при великом князе Сергее Михайловиче за счёт артиллерии — мужики в солдатской амуниции и офицеры — профессионалы и добровольцы — платили своею кровью…

Те, кто считает, что академик А.Н. Крылов и другие клевещут, пусть подумают, почему никакая другая балерина императорских театров не нажила дворца, такого, какой был у М. Кшесинской, и не стала акционером (как бы «инвестором») наиболее доходных предприятий Российской империи.

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Фильм на тему «Гаубица системы Кшесинской» был бы куда более полезен, нежели обсуждаемая в СМИ «Матильда» вне зависимости от исторической достоверности либо клеветнической лживости снятого А. Учителем «кина про будущего святого царя-мученика и его юношескую “любовь”»…

Тем не менее «Матильду» отсняли, и СМИ отрабатывают социальный заказ на скандал вокруг неё как клеветнического произведения, порочащего святого царя-мученика.

2. Либерасты, монархисты и прочие «государственники» — как бы

патриоты России: противоречия и общие интересы

С точки зрения либерастов: зловредная циничная шлюха, среди всех прочих её дел мешавшая созданию должной обороноспособности страны, достойна того, чтобы предать забвению её истинные дела и подать зрителю в качестве наивной девочки, ставшей жертвой независящих от неё исторических обстоятельств.



Соответственно такому подходу, все те, кто положил жизнь на создание мощи нашей страны, в том числе и военной, должны быть порицаемы и преданы забвению как враги «общечеловеческого прогресса» и либерального «гуманизма».

Дополнением к реакции либерастов на порицание «Матильды» монархистами и частью православно воцерковленных стала реакция либерастов на открытие в Москве в День оружейника 19.09.2017 г. памятника выдающемуся советскому оружейнику М.Т. Калашникову (1919 — 2013).



Андрей Макаревич (музыкант, фронт-мен группы «Машина времени», бывшей популярной в 1970‑е — 1980‑е гг. среди подростков и молодёжи, мировоззренчески застрявшей в детстве) высказал следующее мнение:

«Ну хорошо. Памятник Калашникову. Пусть нам будет чем гордиться. Если подсчитать, сколько людей на планете убиты из его оружия, получатся миллионы. (Хотя вот что интересно — войну с фашистами АКМ не застал, появился после. Так где он защищал рубежи нашей Родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке?)

Ладно. Пусть Калашникову. НО ПОЧЕМУ ТАКАЯ БЕЗДАРНАЯ, УРОДЛИВАЯ СКУЛЬПТУРА? Даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет. Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?»

Как видно из представленных фотографий, памятник передаёт прижизненный образ Михаила Тимофеевича достоверно, включая выражение лица, вследствие чего оценка художественных достоинств памятника А. Макаревичем — либо поистине дебильная, либо заведомо злобно-клеветническая .

Что касается права народов России гордиться М.Т. Калашниковым и его произведениями, то если отстроиться от дебильно-клеветнических бредней Р. Рейгана и отечественных и зарубежных либерастов об СССР как об «Империи Зла», то автомат Калашникова, превосходивший на протяжении десятилетий стрелковое оружие стран НАТО, — исторически реально стал весомым фактором сдерживания агрессивных намерений натовцев в отношении СССР (прежде всего в случае рассмотрения сценариев агрессии против СССР без применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения с обеих сторон).

Кроме того, автомат Калашникова присутствует в государственных гербах и на государственных флагах ряда государств мира как символ их освобождения от колониального угнетения со стороны «гуманных» и высоко цивилизованных либеральных государств Запада, чья политика столь по нарву отечественным либерастам и о многовековой, — нацистской по сути, — колониальной политике которых либерасты предпочитают умалчивать.

Однако именно за этот памятник М.Т. Калашникову в первозданном виде этого памятника всё же должно быть стыдно — прежде всего скульптору (Салават Щербаков) , архитектору и приёмной комиссии бюрократов из министерства культуры во главе с В. Мединским, утвердивших проект и принявших готовый памятник, но по другой причине, а не по той, которую называют либерасты.



Дело в, том, что на памятнике среди всего прочего изображена схема штурмовой винтовки вермахта STG‑44 (см. фото слева), внешне похожей на АК-47, вследствие чего самодовольные дебилы, не вникающие в конструктивные особенности обеих систем, пропагандируют версию, согласно которой М.Т. Калашников просто скопировал германскую конструкцию с некоторыми незначительными изменениями внешнего вида.

Хотя в действительности в конструкции автомата М.Т. Калашникова — именно благодаря личности его создателя — воплотились многие идеи и технические решения, известные в среде оружейников и ранее, но в творчески переработанном виде и в на редкость гармоничном сочетании, в том числе и с новаторскими техническими решениями самого М.Т. Калашникова, что и создало новое и неподражаемое качество этого автомата и всех прочих разновидностей оружия, созданного на основе базовой модели. Но это выше понимания «бандерлогов»: либералы, как и все прочие психтроцкисты, превыше того, чтобы вникать в суть чего бы то ни было.

Понятно, что монархисты и прочие «государственники» и по вопросу о памятнике М.Т. Калашникову выступают против либерастов. Так вследствие выступления А. Макаревича в стране на одну общественно-политическую дискуссию стало больше.

Тем не менее у либерастов, монархистов и прочих «элитариев»-«государственников» как бы патриотов России есть общий интерес: он состоит в том, чтобы предать забвению идеалы Великой октябрьской социалистической революции и убедить всех в том, что преступлением против народов России была не политика Николая II, приведшая к краху имперской государственности и разрушению империи, а Великая октябрьская социалистическая революция и вся Советская эпоха.

«Историки оставили упоминание Октябрьской революции в концепции единого учебника истории России под нажимом общественности, но отказались признать ее «великой» и «социалистической» и обозначили лишь как «этап Великой русской революции», заявил замдиректора Института российской истории РАН, член авторского коллектива проекта историко-культурного стандарта Сергей Журавлев.

«Первоначально мы не хотели упоминать словосочетание «Великая Октябрьская социалистическая революция». И в концепции осталось «Великая русская революция». Вот очень многие наши граждане выступали за то, чтобы упоминание Октябрьской революции оставить в концепции. В результате, если вы посмотрите, там говорится о Великой российской революции, прошедшей в своем развитии несколько этапов (в скобочках: в том числе Октябрьская революция). Нет ни слова «великая», ни «социалистическая», — рассказал Журавлев в интервью телеканалу «Дождь».

Он отметил, что термин «Великая русская революция» — «это примерно то же самое, что говорят французы о своей революции».

Общественное обсуждение концепции проекта единого учебника по истории России началось в сентябре.

Ранее сообщалось, что в создании концепции единого учебника истории России поучаствуют ветераны Великой Отечественной войны. Чеченские историки также включились в работу над единым учебником, чтобы «упомянуть на страницах учебника ряд выдающихся общественных и политических деятелей, героев войн и знаменитых личностей из числа народов Северного Кавказа», пишет "БалтИнфо".

Напомним также, как писала ГАЗЕТА.СПб , по требованию историков из Татарстана, из учебников, возможно, исчезнет термин "татаро-монгольское иго". Его заменит политкорректная формулировка: "система зависимости русских земель от ордынских ханов".

Применительно к военным завоеваниям России не будет употребляться грубое слово "колонизация", ее заменит мягкое определение "расширение территории российского государства и присоединение других народов".

Не упоминаются такие явления российской истории 19 века, как освободительное движение, масонство, терроризм (выделено нами жирным при цитировании).

Культ личности получит новое определение — "сталинский социализм". Роль Иосифа Сталина в новом учебнике вообще оценена неоднозначно. Первые годы его правления названы «периодом форсированной индустриализации, модернизации, осуществленной чрезвычайными методами». Результатом той модернизации названо преодоление технологического отставания от западных стран.

Сам Сталин охарактеризован как автор «сталинского социализма» — диктатор, подменивший власть советов партийной номенклатурой, опустивший «железный занавес» и применявший насильственные методы для решения политических и экономических задач.

Массовые репрессии отнесены только к периоду 1937 — 1938 гг. Они названы методом борьбы с потенциальной «пятой колонной».

Заканчиваться учебник будет 2012 годом, однако, ни словом не будут упомянуты многотысячные акции оппозиции, да и, по мнению историков, само слово "оппозиция", применительно к современности, школьникам не нужно.

Среди современных политиков детям нужно будет знать только лидеров КПРФ и ЛДПР — Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. Другие оппозиционеры упомянуты не будут .

Правда, в учебнике, возможно, появится имя Михаила Ходорковского вместе со скупым упоминанием о деле ЮКОСа.

Среди деятелей отечественной культуры место Иосифу Кобзону нашлось, Мстиславу Ростроповичу — нет.

А вот период правления самого Владимира Путина выделят в отдельный раздел» .

Опубликованное 19 декабря 2016 г. на сайте президента РФ В.В. Путина «Распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию революции 1917 года в России» — вообще не разграничивает февральскую буржуазно-либеральную революцию и Великую октябрьскую социалистическую революцию.



По сути такое отношение к истории — попытка самообмана и введения в заблуждение общества и, прежде всего, — подрастающих поколений, в отношении которых либерал-буржуинской постсоветской государственностью проводится политика в стиле «они и их выродки должны читать только свои же СМС-ки, смотреть футбол, сосать сигаретки и пиво и получать наслаждение от всевозможного разврата».

Характерно и то обстоятельство, что распоряжение главы государства о подготовке и проведении неких мероприятий есть, а мероприятий — нет: ни по поводу отречения Николая II от престола; ни по поводу создания временного правительства и Советов; ни по поводу «Приказа № 1», которым именно временное правительство дало старт разложению армии и флота до состояния почти полной небоеспособности; ни по поводу событий 3 июля; ни по поводу иных событий 1917 г.



Это всё — следствие политики, направленной на предание забвению всех событий 1917 г. и замещению памяти о них историческими мифами на тему «большевики во всём виноваты», в чём одинаково заинтересованы все как бы патриоты — и либерасты, и монархисты, и «элитарии»-«государственники».

Но политика предания забвению прошлого ещё никогда никого до добра не доводила. Прошлое надо помнить и переосмыслять, исходя из достигнутого качества миропонимания, которое должно в нормальном обществе непрестанно совершенствоваться.



Если проводится политика предания прошлого забвению, то она всегда направлена на некое мошенничество в отношении будущего.

Поэтому обратимся к вопросу о связях прошлого с будущим.

Внутренний Предиктор СССР

17 сентября — 11 октября 2017 г.

___________

С 7 сентября 1904 — инспектор всей артиллерии. С 1905 года — генерал-инспектор артиллерии в чине генерал-лейтенанта и начальник Главного артиллерийского управления (ГАУ).

В основе такого рода «побед» лежали не стрельбы и опытная эксплуатация орудий в войсках, а особенности составления отчётов об испытаниях каждой из предлагаемых артиллерийских систем.

Алексей Иванович Путилов — однофамилец и земляк основателя Путиловского завода, Николая Ивановича Путилова (1820 — 1880). По образованию А.И.Путилов — юрист, финансист, банкир, масон. См. о нём также: http://www.hdoc.ru/index.php?productID=7987&ukey=product . По ссылке, среди всего прочего сообщается, что главбух Путиловских заводов при А.И.Путилове имел отдельную расходную книгу, куда заносил все взятки и «откаты». Однако из-за колоссальных долгов, вчетверо превосходивших собственный капитал, неспособности в сроки выполнить военные заказы, в 1916 г. заводы были взяты под государственное управление до конца войны.

Сын министра финансов времён Александра III.

«Грандюк» — слово, избранное автором цитируемой публикации для обозначения «великих князей», производное от французского именования «великих князей» «grand duc».

Сергей Михайлович — младший брат упоминавшегося ранее великого князя Александра Михайловича.

Гаубица системы Кшесинской. ( http://gilljan.livejournal.com/2213333.html ).

Того, что она была не заурядной балериной, а после революции, обосновавшись во Франции, держала в Париже балетную школу, — этого у неё не отнимешь.

Если индивид либерал, то он — враг свободы потому, что ему свойственно одно из трёх либо некоторый коктейль из этих трёх качеств:

искренний идиот, который по слабоумию и невежеству не в состоянии понять объективных закономерностей, которым подчинена жизнь людей, социальных групп, культурно своеобразных обществ и человечества в целом и их проявлений в истории и текущей политике;



проходимец типа Павла Чичикова и Остапа Бендера, желающий пошарить в карманах граждан и в закромах Родины на законных основаниях, а если кто будет против этого возражать, то юридическая система обязана его защитить (порицание либералами следственных действий в отношении режиссёра Кирилла Серебренников, обвиняемого в расхищении 68 миллионов рублей бюджетных средств, — тому пример);



изменник и предатель, который право пошарить в карманах и кошельках граждан и в закромах Родины, а также право защиты себя любимого, передаёт транснациональной ростовщической корпорации, её хозяевам и подконтрольным им государствам Запада.



Проживающий в России Майкл Бом, участник многих политических ток-шоу на российском телевидении, тоже осудил памятник М.Т. Калашникову, назвав его «преступным символом советской и российской истории».

Если же признавать и роль ядерного оружия в сдерживании агрессивных устремлений натовцев в отношении СССР, то следует поставить памятник Л.П. Берии и другим участникам атомного проекта в СССР.

«И это уже первый случай, когда этот "творец" совершает подобные ошибки, сообщил в интервью Царьграду историк Юрий Пашалок. По его словам, скульптор уже отметился тем, что в одном из своих памятников вложил в руки советскому солдату немецкую винтовку, а также по одному шаблону отлил всех воинов на Поклонной горе» ( https://tsargrad.tv/news/istorik-sozdatel-pamjatnika-kalashnikovu-ne-uvazhaet-nashu-istoriju_86596?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen ). И очередной «ляп» в памятнике М.Т. Калашникову — одно из многих выражений некомпетентности во всём и дебилизма постсоветской власти и её прихлебателей.

После того, как публикации об этом появились в интернете, схема STG-44 была удалена с памятника в течение суток, и её пообещали в кратчайшие сроки заменить правильной схемой. В СССР ошибок такого рода ни в кино, ни в скульптуре, ни в иных агитационно-пропагандистских материалах не было потому, что деятелей искусств всегда консультировали историки, знающие соответствующую предметную область, но в постсоветской России на консультантах экономят либо доверяют эту миссию верноподданным идиотам или заведомо некомпетентным чьим-либо протеже, чтобы им заплатить достаточно большие деньги без какой-либо работы с их стороны. И за такого рода «ляпы» в постсоветской России никто и никак не отвечает, хотя в СССР таким консультантам мало бы не показалось, особенно во времена сталинского большевизма.

Когда и как Зюганов и Жириновский проявляли свою оппозиционность постсоветской власти в РФ? — после уничтожения СССР, в какое дело каждый из них внёс свой вклад делом и бездеятельностью, всегда предельно лояльны и безупречно политкорректны по отношению к буржуазному либерализму.

Алесь Адамович (белорусский писатель, 1927 — 1994), будучи членом «межрегиональной депутатской группы», наиболее активно работавшей в Верховном Совете на разрушение СССР, высказал с трибуны Чрезвычайной сессии Верховного Совета СССР глупость о ГКЧП и его крахе: "Это была революция с лицом Ростроповича!" Заслуги М.Л. Ростроповича перед либерастами в том, что во времена СССР на его даче перед высылкой из страны некоторое время жил графоман А.И. Со-ЛЖЕ-ницын. В постсоветские времена М.Л. Ростропович, узнав о ГКЧП, специально прилетел из Парижа на защиту «демократии». Представленное выше его фото — ситуационно карикатурно и абсурдно. Автомат принадлежит приставленному к М.Л. Ростроповичу как бы телохранителю — Юрию Иванову, юристу по образованию и помощнику кого-то из депутатов Верховного Совета СССР. Но пока Ю. Иванов спит, утомлённый защитой «демократии», М.Л. Ростропович, не умеющий пользоваться автоматом, пребывает как бы на страже и своего телохранителя, и автомата, и зарождающейся российской либерально-буржуазной тирании, возникновению и становлению которой предатели из КГЧП не пожелали воспрепятствовать ( http://zagopod.com/blog/43782723813/Oruzhenosets-Rostropovicha-raskryil-sekret-znamenitogo-snimka ). Памятник М.Л. Ростроповичу с автоматом Калашникова, охраняющему мирный сон защитника «белого дома» (здания Верховного Совета РСФСР) Ю. Иванова, надо думать, Макаревичу и ему подобным пришёлся бы по душе — даже при всей абсурдности и карикатурности такой скульптурной композиции. И надо думать, что возражений либералов не вызвала бы и совсем фантасмагорическая композиция: М.Т. Калашников вручает автомат М.Л. Ростроповичу, благословляя его на защиту «белого дома». — Чего не сделаешь ради «улучшения истории» «министерством либеральной правды».