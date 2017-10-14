1917 год — начало преображения человечества. „О текущем моменте” № 4 (132), октябрь 2017

Главная проблема человечества состоит в следующем. Биологический вид «Человек разумный» в чисто биологическом аспекте — стадно-стайная обезьяна, «слабо вооружённый» биологический вид. И соответственно, будучи «слабо вооружённым» видом, «Человек разумный» несёт и весьма «слабенькую» «врождённую мораль», доходящую до вседозволенности, типичную для всех стадно-стайных обезьян , а также — и весь комплекс инстинктивных программ, ориентированных на воспроизводство в преемственности поколений стада-стаи, предельно эффективной в смысле устойчивости к давлению среды обитания.

Именно эта «обезьянья» «врождённая мораль» и является первичным генератором несправедливости во всех её разновидностях и проявлениях на протяжении всей предъистории и истории нынешней глобальной цивилизации и всякого культурно своеобразного общества, а также — и генератором всех прочих малых и больших проблем как индивидов, так и обществ.

Эта слабость «врождённой морали» «Человека разумного», обезьяний характер этой «врождённой морали», влечёт за собой два жизненно важных следствия:











3.2. Политика Российского государства и задачи развития:

краткий исторический обзор

3.2.1. Крах империи и становление новой государственности







с одной стороны — весьма дальновидная внешняя политика, направленная на обеспечение безопасного развития империи на перспективу как минимум до середины ХХ века ;



с другой стороны — указ о «кухаркиных детях» , который был направлен на воспроизводство невежества широких народных масс и тем самым подрывал потенциала развития страны на основе компетентной и творчески состоятельной благонамеренной инициативы всех слоёв народа .







Пирогов попытался реформировать сложившуюся систему школьного образования, его действия привели к конфликту с властями, и учёному пришлось оставить свой пост. Его не только не назначили министром народного просвещения, но и отказались даже сделать его товарищем (заместителем) министра, вместо этого его «сослали» руководить обучающимися за границей русскими кандидатами в профессора» .

Главной задачей системы образования Н.И. Пирогов (1810 — 1881) видел воспитание человека, и состоятельность индивида в качестве человека понимал в смысле, идентичном тому, как это понимается ныне в КОБ , хотя и выражал своё понимание этого вопроса в иной терминологии, соответственно уровню развития науки и культуры в целом в его эпоху.

Идейное наследие К.Д. Ушинского (1824 — 1871) также не было востребовано. Не был востребован и творческий потенциал П.Ф. Лесгафта (1837 — 1909), которому государственная власть фактически мешала работать, а идейное наследие которого до настоящего времени игнорируется системой образования России, и это — вредительство.

А один из факторов сдерживания научно-технического прогресса в России состоял в следующих обстоятельствах:



безграмотный «рабочий» от сохи, оказавшийся на заводе или фабрике вследствие беспросветности нищенской жизни в деревне, не может быть кадровой основой высокоэффективной инновационно развивающейся промышленности;



научно-технический прогресс, как социальное явление требует не только квалифицированных исполнителей, но и генерации идей, для чего необходимы:



как можно более широкий слой носителей высшего образования естественнонаучного и философского характера, обладающих эффективной личностной культурой познания и творчества;



единая (а не сословно-кастовая) этика для всего общества.



Но, к сожалению, последним царём, кто целенаправленно занимался развитием системы образования, был император Николай I, а его потомки не уделяли этой задаче должного внимания. Николай II по вопросу образования занимал принципиально иную позицию:

Он «… считал необходимым усилить давление на студентов, симпатизировал идее князя Мещерского о сокращении университетского образования, о введении дополнительных трудностей для его получения.



В письмах Николая II министрам народного просвещения Ванновскому и Зенгеру подчеркивалась необходимость сократить число классических гимназий, так как они давали возможность поступать в университеты, принимать в университеты только окончивших эти гимназии, поднять роль профессоров в налаживании порядка и дисциплины, предлагалось перенести ряд факультетов в небольшие города» .

Главное здесь — сокращение университетского и гимназического образования.

Следующий вопрос: как и какой вклад в решение этой задачи внесла государственность Российской империи в период царствования Николая II? — Как было отмечено выше в разделе 1.1 настоящей записки, потенциал развития, унаследованный от царствования Александра III на протяжении всего царствования Николая II уничтожался, Россия шла по пути к тому, чтобы ведущие державы Запада разрушили её целостность, а её обломки стали их колониями.

Что было причиной этого:



непонимание Николаем II перспектив его политики и эгрегориальная подчинённость его британскому имперскому эгрегору через императрицу Александру Федоровну, в детстве много времени проведшую при дворе её бабушки — британской королевы Виктории?



либо осознание обречённости вследствие веры в предсказание монаха Авеля о судьбах династии и империи как в пророчество от Бога, которое он не смог осмыслить как предостережение Свыше, праведной реакцией на которое было бы изменение прежде всего внутренней и в особенности — кадровой политики?



— вопрос открытый.

Во всяком случае, Николай II действительно не противился злому, миловал злых , а в каких-то случаях и сам соучаствовал во зле, что вело имперскую государственность к краху. Как уже было отмечено ранее, принятие позиции «не противлюсь злому…» эквивалентно передаче полноты ответственности за дальнейшее течение событий Всевышнему.



Но Всевышний осуществляет свою Вседержительность через природные стихии и людей — людей таких, каковы они есть, т.е. соответственно их реальной, а не декларируемой нравственности и миропониманию, выражающимся в их деятельности, осуществляемой по их собственному усмотрению. Соответственно:

Приход большевиков к власти — вовсе не «ошибка Истории», а промыслительное ОТКРЫТИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ посредством пресечение движения России к катастрофе распада и колонизации обломков, которая вызрела бы к середине ХХ века, если бы Николай II продолжал царствовать и проводить политику в стиле «не противься злому…» без должного понимания работы этого принципа на преображение людей и общества.

Поэтому А. Блок в январе 1918 г. по итогам 1917 г. имел полное жизненное основание писать в завершающих строфах поэмы «Двенадцать» :

— Кто там машет красным флагом? / — Приглядись-ка, эка тьма! / — Кто там ходит беглым шагом, / Хоронясь за все дома? // — Всё равно, тебя добуду, / Лучше сдайся мне живьем! / — Эй, товарищ, будет худо, / Выходи, стрелять начнем! // Трах-тах-тах!— И только эхо / Откликается в домах… / Только вьюга долгим смехом / Заливается в снегах… // Трах-тах-тах! / Трах-тах-тах! / …Так идут державным шагом — / Позади — голодный пёс. / Впереди — с кровавым флагом, / И за вьюгой невидим, / И от пули невредим, / Нежной поступью надвьюжной, / Снежной россыпью жемчужной, / В белом венчике из роз — / Впереди — Исус Христос.

Предсказано в этих строфах и богоборчество по невежеству рождающейся Державы, как этап её развития, и водительство в отношении неё Свыше («Бог помогает большевикам» — И.В. Сталин), сокрытое за пеленой вьюги — символе житейской суеты.

И эти стихи А. Блока тематически дополняют другие стихи, но уже от лица противников большевиков. Есть «Белая песня» Юрия Борисова :

Всё теперь против нас, будто б мы и креста не носили / Будто аспиды мы басурманской крови / Даже места нам нет в ошалевшей от горя России / И Господь нас не слышит — зови не зови…

Но эта жизненно состоятельная взаимная дополнительность стихов А. Блока и Ю. Борисова не осознаётся теми, кто, зная либо не зная их, пребывает под властью атеизма в любой из его разновидностей . И как следствие — Жанна Бичевская скорбно исполняет «Всё теперь против нас…» и «Поручика Голицына» , лживо транслируя в психику самозабвенных её почитателей беспросветность будущего и безосновательные упования на возвращение страны в «великое православное прошлое» образца до 1917 г., до 1861 г., до 1682 г., до 1605 г., до 1584 г. — кому какая эпоха милее…

До настоящего времени многие привержены ложным концепциям истории гражданской войны в постимперской России, как произведённым партийно-советской бюрократией, так и концепциям, произведённым разного рода антисоветчиками в советское и в постсоветское время. Необходимо понять и признать следующее:

Во-первых, первые очаги гражданской войны возникли до октябрьского переворота — в частности, Тамбовское восстание началось при временном правительстве.



По существу же, начавшись как массовые вооружённые бунты в городе и в сельской местности в ходе революции 1905 — 1907 гг., гражданская война не прекращалась после «умиротворения», а продолжала тлеть в психодинамике общества, не выражаясь в массовых боестолкновениях представителей разных социальных групп и государственной власти империи. И именно этот потенциал начал работать немедленно после краха императорской власти в феврале 1917 г.

Во-вторых, фронты гражданской войны разделяли не те идейно-политические силы, о каких повествуют учебники истории советских и постсоветских времён. Принципиальное отличие реальной истории гражданской войны от культовых мифов о ней в том, что:



идейные монархисты в среде белого движения составляли меньшинство, и их вообще не было среди его лидеров;



основу белого движения, если говорить о командном составе армий и «гражданских администраций» в регионах «белой России», составляли приверженцы либерально-буржуазной демократии, которую так и не смогли создать и ввести в режим функциональной состоятельности к моменту октябрьского переворота ниспровергатели монархии — творцы февральско-пуримского государственного переворота 1917 г.;



к тому же в руководстве белого движения было много лиц, которые видели своей задачей:



не столько восстановление государственного управления и хозяйственной деятельности в границах России в целом (неосуществимость этого многие из них чуяли),



а скорейшую продажу обломков империи подороже транснациональному капиталу и прикарманивание вырученных денег (в силу этого белое движение не было внутренне однородным и по своим целям );



вследствие невозможности прямого перехода к либерально-буржуазной демократии в условиях социального хаоса и невежества широких народных масс — лидеры белого движения даже если и не намеревались, но в случае своей победы вынуждены были бы в течение весьма продолжительного времени поддерживать режим военной диктатуры и зачистки политического поля от приверженцев разного рода социал-демократических идей (т.е. победи они — репрессии были бы ещё более массовыми, поскольку были бы направлены против более многочисленного в сопоставлении с «элитой» простонародья) — это произошло в Финляндии и Польше, даже при том, что размах революционных выступлений был не столь интенсивен, как на территории остальной Российской империи;



за исключением некоторой части казачества (не всего казачества поголовно — красные казаки тоже не были одиночками-отщепенцами от казачества) на уровне рядового состава на стороне белых простонародье участвовало в гражданской войне в большинстве своём по принуждению, а командный состав воспринимался ими как чуждый (потенциал конфликта «баре — мужики» белые армии несли в себе, и этот потенциал неоднократно реализовывался в самой белой армии), вследствие чего боевые действия против красных простонародьем, мобилизованным в белое движение, велись, мягко говоря, «без энтузиазма».



поддержка населением освобождённых белыми территорий, если и была в начальные моменты, то вскорости пропадала под воздействием массового и безнаказанного мародёрства и вседозволенности со стороны белых и сопутствовавших им в ряде регионов интервентов — кураторов и спонсоров белого движения ;



красные на уровне руководства со своей стороны тоже не были однородны, руководство красных представляло собой временный — тактический — союз 1) идейных марксистов интернационал-фашистов и 2) большевиков, которые в ту историческую эпоху — в силу унаследованного от эпохи царизма невежества — воспринимали марксизм как научную основу построения желанного им общества справедливости ;



кроме того, и в среде белых, и в среде идейных марксистов действовали масонские идейно-политические мафии разного толка , деятельность которых и объясняет многие, казалось бы ничем не мотивированные «странные случаи» — как в ходе первой мировой войны до момента устранения либералами монархии , так и в период двоевластия временного правительства и Советов , а также и в ходе гражданской войны ;



В третьих, в годы гражданской войны простонародье поддержало:



не лидеров белого движения, чья политика была ориентирована на построение системы неперсонифицированного финансового рабовладения в условиях либерально-буржуазной демократии и эксплуатации страны внешним капиталом (что это такое на практике — многим памятно по «лихим девяностым» и большинству ощутимо по воздействию на их качество жизни «мирового финансово экономического кризиса 2008 и последующих годов», за каким термином скрывается просто антинародное управление финансами и экономикой страны);



не идейных марксистов интернационал-фашистов, чья политика была ориентирована на построение глобальной закулисной тирании «мудрого масонства» под видом социализма и Советской власти и ликвидации как «пережитка прошлого» всех национальных культур;



а большевиков, чья политика была ориентирована на реализацию потенциала развития всех людей, кто не желает ни быть паразитом, ни влачить существование под властью паразитов, и на развитие в этом направлении всех исторически сложившихся национальных культур .



Если коротко, то в годы гражданской войны:



на стороне белых руководство принадлежало сторонниками февральской либерально-буржуазной революции, и ставленникам зарубежного и транснационального капитала;



а на стороне красных руководство принадлежало временному тактическому союзу идейных марксистов интернационал-фашистов и большевиков, также считавших марксизм в тот период времени своим учением, поскольку они были убеждены в его жизненной состоятельности («Учение Маркса всесильно потому, что оно верно» — В.И. Ленин. «Три источника и три составных части марксизма», 1913 г.).



В результате победы красных в гражданской войне состоялось становление СССР как государства принципиально нового типа, обладающего огромным потенциалом развития, который, однако, не был реализован к 1991 г.



Большевики, пусть и не без ошибок, подчас очень тяжёлых по своим последствиям, смогли обеспечить интенсивное развитие культуры, рост экономики, развитие науки и системы образования.



Эти успехи позволили профилактировать сценарий разрушения целостности страны и колонизации её обломков более развитыми в научно-техническом отношении государствами Запада.



Это выразилось в Победе в Великой Отечественной войне и в разгроме армий «Евросоюза 1», созданного под непосредственным руководством А. Гитлера.

Внутренний Предиктор СССР

17 сентября — 11 октября 2017 г.

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Т.е. если вывести из рассмотрения культуру либо рассматривать начальную стадию развития цивилизации при близком к нулю уровне развития культуры. Культура вариативна, в силу чего она может быть потенциально убийственной для несущих её обществ, а может автоматически обеспечить гармонию цивилизации и природы, что высвободит творческий потенциал людей на решение задач, о сути которых мы в нынешней культуре даже помыслить не в состоянии.

См., например:

Лабас Ю.А., Седлецкий И.В. Этот безумный, безумный мир глазами зоопсихологов. / Учебное пособие для властьимущих, нынешних и грядущих. Этнопсихологические очерки. 1992 г. ( http://www.etologia.narod.ru/ ).



Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей и детей. — СПб: Петроглиф. 2009 г. ( http://www.etologia.narod.ru/ ).



Об этом см. работы ВП СССР «Разгерметизация» и «Власть на Руси и Русь: возможности упущенные и возможности актуальные…» (аналитическая записка из серии «О текущем моменте», № 4 (111), ноябрь 2013 г.).

«Доклад о сокращении гимназического образования» (официальное название) был издан в 1887 г. и получил одобрение Александра III. «Доклад рекомендовал директорам гимназий и прогимназий при приёме детей в учебные заведения учитывать возможности лиц, на попечении которых эти дети находятся, обеспечивать необходимые условия для такого обучения; таким образом «гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию» (по тексту, приводимому «Википедией»). Но пока ребёнок не начинает учиться, сказать о том «одарён он гениальными способностями» либо же нет — для большинства людей невозможно.

Сопоставьте историю развития культуры в обществах Японской империи после реставрации Мейдзи (1867 г.) и Российской империи после отмены крепостного права (1861 г.).

См. «Вопросы жизни» — первую педагогическую статью Н.И. Пирогова, которая впервые была опубликована в журнале "Морской сборник" в 1856 г. (июльская книга, № 9, с. 559 — 597). С нею можно ознакомиться по интернет-публикации: http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000052/st004.shtml .

Аврус А.И. История российских университетов. ( http://bubook.net/book/167-istoriya-rossijskij-universitetov-avrus-ai/10-42-mezhdu-dvumya-revolyuciyami.html ).

Миловать злых — значит притеснять добрых.

О создании этой поэмы А. Блок писал так: «…В январе 1918-го года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе девятьсот седьмого или в марте девятьсот четырнадцатого. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией (с тем звуком органическим, которого он был выразителем всю жизнь), например, во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно шум от крушения старого мира). Поэтому те, кто видит в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой, — будь они враги или друзья моей поэмы» (Александр Блок. «Поздние статьи». Составители П. Фокин, С. Полякова. Блок без глянца. — СПб: «Амфора», 2008. — С. 357 — 358. — 432 с.). Т.е. это о том, что поэма «Двенадцать» — не только его индивидуального ума произведение. «Если бы в России существовало действительное духовенство, а не только сословие нравственно тупых людей духовного звания, оно бы давно «учло» то обстоятельство, что «Христос с красногвардейцами». Едва ли можно оспорить эту истину, простую для людей, читавших Евангелие и думавших о нём…» (А.А. Блок. Записные книжки. 10 марта 1918 г.). Обе цитаты приведены по публикации в «Википедии».

Юрий Аркадьевич Борисов (1944 — 1990), автор-исполнитель, поэт и композитор. «Белая песня»: http://www.proza.ru/2012/11/23/1079 . Полезно обратить внимание на то, что от белого движения фольклора, сколь-нибудь широко известного и идейного, не осталось, а произведения типа цитированной выше «Белой песни» или «Поручика Голицына» — это новодел советских времён, обретший популярность во времена, когда народ начал уставать от бюрократизма послесталинского СССР, а либерально недомыслящей интеллигенции несостоявшаяся победа белого движения представлялась как благая альтернатива презираемому ими «совку», по какому поводу они впадали в бесплодный интеллектуальный онанизм.

В последней строке как минимум неточность: Бог всеведущ и воспринимает все обращения к Нему, но если индивид действует вопреки Промыслу и не внемлет никому и ничему, будучи убеждён в своей правоте, то у него может возникнуть иллюзия, что Бог не слышит его молитв; однако, Бог слышит, но отвергает их по указанной выше причине: устремления просящих лежат вне русла Промысла, а они не желают этого понять и признать.

В беззастенчивой прямой форме отрицания бытия Бога либо в варианте псевдорелигиозности — обрядоверия, подменяющего веру Богу по жизни и совести верой в вероучение и ритуальную дисциплину.

Жанна Бичевская. «Всё теперь против нас»: https://www.youtube.com/watch?v=LKrvZcRX2NA .

Жанна Бичевская «Поручик Голицын»: https://www.youtube.com/watch?v=n-msvcQiBaM . (В СССР песня была известна ещё в 1970‑е гг. — т.е. задолго до 1983 г., и вряд ли она «подлинная белогвардейская песня»). Главная иллюзия в «Поручике Голицыне»: «Нас благословляет Россия страна». — Реально же не благословляет, а мучительно отторгает… Главное устремление — месть: «Мелькают Арбатом знакомые лица / Шальные цыганки заходят в дома / Все будет прекрасно поручик Голицын / За всё, тот кто должен, получит сполна (вариант: за всё комиссары получат сполна». Главное сожаление лирического «героя» во многих версиях этой песни, которого нет в версии Ж. Бичевской, выражено в словах: «А где-то их тройки проносятся к “Яру”(“Яр” — название нескольких элитарных ресторанов в Москве в конце XIX — начале ХХ веков), / Луна равнодушная смотрит им вслед. / А в комнатах наших сидят комиссары (вариант: за нашим бокалом сидят комиссары), / И девочек наших ведут в кабинет». — Если вынести за скобки сантименты и «романтику», то всё просто: оторвали похотливую свинью от корыта, и нет у неё возможности блудить — горе! горе! Но это же относится и к тем, кто эмоционально сливается с лирическим «героем», т.е. к тем, у кого смысл слов этой песни не вызывает реакции отторжения его. — Тех, кто хочет возразить против такой оценки, отсылаем возражать одному из лидеров белого движения — генералу А.И. Деникину, который в «Очерках русской смуты» прямо пишет, что массовое мародёрство и безнаказанность мародёров в белой армии стали одной из главных причин её поражения. А ещё один уровень мародёрства белых — обещание союзникам-интервентам после победы сдать страну в эксплуатацию их буржуинам. (См. подборку на эту тему: https://www.politforums.net/historypages/1504388043.html ). Возражения в том смысле, что большевики сами раздавали концессии, не принимается, потому, что в условиях разрухи действительно «раздавали концессии», но их стратегия предусматривала это как временное явление, а была устремлена на достижение полной научно-технической и экономической независимости страны от мира капитала с последующим выходом на уровень мирового лидера цивилизационного развития.

Если судить по воспоминаниям лидеров белого движения, то вопросам организации хозяйственной деятельности на подконтрольных территориях уделял внимание только атаман П.Н. Краснов (в годы второй мировой войны по своей инициативе деятельно сотрудничал с гитлеровцами, за что и был повешен в Москве в 1947 г.).

Из фильма «Бег» по роману «Белая гвардия» М.А. Булгакова — генерал Черно́та в адрес Парамона Корзухина (одного из тех, кто обогатился в ходе гражданской войны и потому не бедствовал на чужбине) уже в эмиграции: «Ну, Парамон?! Я грешный человек, нарочно записался бы к большевикам, чтобы тебя расстрелять. Расстрелял бы, и мгновенно обратно — выписался бы». — Это действительно было жизненно состоятельно, и М.А. Булгаков лично познал то, о чём писал. Но поскольку за мародёрство надо было расстреливать не одного «истинно русского» Парамона Корзухина, Черно́та мог и задержаться на стороне большевиков и понять, что именно на стороне большевиков в той гражданской войне была Правда, и что ВЧК не столько злоупотребляла властью, сколько обеспечивала восстановление управляемости социально-экономической системы, но делала она это гораздо эффективнее, нежели временное правительство и спецслужбы белого движения. Но идейные правопреемники Парамоши Корзухина (в том числе и в РПЦ, и в белоказачестве) и ныне ни в чём каяться не желают и убеждены в том, что каяться должны исключительно красные.

У. Черчилль о белом движении высказался вполне определённо и со знанием закулисных обстоятельств: «Было бы ошибочно думать, что в течение всего этого года мы сражались на фронтах за дело враждебных большевикам русских. Напротив того, русские белогвардейцы сражались за наше дело» (Черчилль. Мировой кризис. Глава 12).

После победы красных в гражданской войне потенциал этого конфликта реализовался в борьбе идейных марксистов интернационал-фашистов во главе с Л.Д. Троцким и большевиков во главе с И.В. Сталиным: внешне это всё выглядело как споры по поводу истолкования текстов классиков марксизма-ленинизма по отношению к задаче строительства социализма в СССР и во всём мире. Но реально это был конфликт двух типов нравственности и этических идеалов, а не идейно-теоретический конфликт: с одной стороны — «выдающихся интеллектуалов» марксистов, и с другой стороны — «недоумков» большевиков, которые якобы были не способны понять глубину идей Маркса (в этой неспособности понять глубину идей «мраксизма» некоторые ныне упрекают и ВП СССР), — как это представляют троцкисты и либерасты. В этом нравственно-этическом конфликте:

идейные марксисты интернационал-фашисты работали на то, чтобы под видом социализма и Советской власти построить режим мафиозной диктатуры масонства;



а большевики работали на то, чтобы Советская власть стала действительным самодержавием народа, и в обществе не было никаких тираний, покрывающих паразитизм того или иного меньшинства на труде и жизни большинства.



В этой связи обратим внимание на то, что предполагаемый единый учебник истории России (см. его характеристику в разделе 2) должен обойти молчанием тему масонства.

Первый «странный случай» — убийство наследника Австро-Венгерского престола эрц-герцога Фердинанда, давшее повод к началу войны, которое последовало вскорости после того, как министр иностранных дел Российской империи Сазонов, сопровождавший Николая II в ходе его визита в Румынию, в приватной беседе в первые дни июня 1914 г. сообщил королю Румынии о том, что «опасность войны наступит для Европы только в том случае, если Австро-Венгрия нападёт на Сербию» (Сазонов С.Д. Воспоминания. — М.: Международные отношения. 1991 г. — Репринтное воспроизведение парижского издания 1927 г. — С. 133), а король Румынии передал содержание этой беседы по телеграфу в Вену, в результате чего она стали достоянием масонской транснациональной политической мафии. По сути эти слова Сазонова, не опровергнутые Николаем II, дали понять заправилам Запада, что Российская империя отказалась от столыпинского принципа ведения внешней политики: «не допустить войны, втягивания России в военно-политические конфликты и противостояния, которые подорвали бы процесс реформирования России, её нового развития в условиях становления конституционной монархии на прочной правовой основе» (Воронин Е. Реформы П.А. Столыпина и внешнеполитические интересы России. — Международная жизнь. https://interaffairs.ru/jauthor/material/567 ). — Это в продолжение темы «не противься злому…» и определённой ответственности Николая II за возникновение первой мировой войны ХХ века: адресуя речи определённым людям, надо думать о последствиях и не болтать того, что способно повлечь за собой зло.

Ликвидация монархии была немедленно поддержана церковью, о чём нынешним православным, и прежде всего, — иерархам во главе с В.М. Гундяевым, не следует умалчивать в своих публичных выступлениях, призывая красных к покаянию: будущие красные до 1917 г. были противниками царской власти, а вот церковники демонстрировали свою лояльность до такой степени, что в ряде случаев нарушали тайну исповеди по просьбе полицмейстера и представителей охранного отделения.

А.Ф. Керенский к изумлению многих участников тех событий — так же, как и большевики — выступил против военного «мятежа» во главе с Л.Г. Корниловым. Победы «мятежа» нельзя было допустить, поскольку в случае его победы переход государственной власти из рук либерал-буржуинов в лице временного правительства в руки идейных марксистов социал-демократов в лице Советов, был бы невозможен. Марксизм изначально — не интеллектуальная стихия и мечтания на тему социализма, а глобально-политический проект, направленный на решение задачи ликвидации «общего кризиса капитализма». Поэтому передача власти идейным марксистам социал-демократам была частью социального заказа заправил мирового масонства в отношении внутренней политики постимперской России. Без такой передачи власти было проблемно организовать «мировую социалистическую революцию». Поэтому А.Ф. Керенский как масон, подчиняясь указаниям более высокопоставленных и знающих «братанов», не мог поддержать «мятеж» во главе с Л.Г. Корниловым.

Предательство интервентами А.В. Колчака, прекращение поддержки государствами-интервентами других лидеров белого движения поставками военного снаряжения и финансированием.