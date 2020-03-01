Кратчайшая история человечества. Первая цивилизация

В первой части Кратчайшей истории человечества - "Начало", рассмотрено как образуются планеты, звезды и галактики. Показано, что для развития жизни, планета должна находиться не слишком далеко от звезды, и обязана обладать магнитным полем. Обращено внимание на невозможность в прошлом эволюции рептилий в млекопитающих и определено будущее рептилий - птицы. Млекопитающие, в том числе человечество, не имеют сродства с рептилиями и могли появиться на Земле только в результате искусственного вмешательства. Пришло время посмотреть в глаза творцам.

Первая цивилизация Земли была не человеческой, но похожей на нас. Доказательств существования этой цивилизации так много, что люди их не замечают. Привыкли. Первейшее доказательство – сами люди, созданные по образу и подобию. Но разглядывать себя в зеркале не сильно интересно, к тому же отражение не дает ответа на вопрос: «Откуда ты взялся, и что тебе надо»?

Если вы думаете, что во Вселенной существую иные формы высшего разума кроме той, что смотрит на вас из зеркала, глубоко ошибаетесь. Никаких разумных осьминогов, рептилий и прочих чудес. Все везде одинаково. Таков закон Вселенной. Летать между звездами могут только продвинутые гоминиды.

Как летают между звездами?

Никаких звездных врат не существует, ничто никуда не перемещается мгновенно. Нужно долго-долго лететь. В наше время очень много мифов о космосе и начинаются они с догмы, что скорость света постоянная. Впрочем, все кто хочет знать уже знают, что не постоянная. Существуют и другие особенности.

Все те звезды, что видно на небе, давно уже не там где их видно. Свет от звезд идет многие сотни и тысячи лет. За это время звезда улетит очень далеко и попытаться долететь именно к ней – бесполезная затея. Мало того, мы совершенно не представляем расстояния до звезд, поскольку в межзвездном пространстве свет идет медленнее и к тому же этот свет искривляется на изменяющихся плотностях пространства. А плотности изменяются сильно. Чем дальше от звезды или созвездия, тем плотнее мировой эфир.

Если в астрономическом справочнике написано, что до такой-то звезды 100 световых лет, можете смело умножить расстояние на 2 или 3. Нет особой разницы. Все равно у нас нет карты эфирных плотностей и течений, а по сути космической лоции. Да и звезды там нет. Возможно у вас возникнет закономерный вопрос:а зачем тогда звездные атласы? Ответ прост: придворным астрономам ведь нужно чем-то заниматься. Требования к гороскопам все время растут. Что касаемо практического применения атласов – хватит одной Полярной звезды для навигации, и двенадцати созвездий для любви.

Развитые цивилизации если и имеют лоции, то лишь до ближайших звезд. Лететь дальше можно только на удачу, и с билетом в один конец. В космосе нет дорог, есть только направления. Направление выбирается просто – оттуда не должно быть предупреждающего сигнала «занято». На такой сигнал ни одно разумное существо не полетит. Выглядит сигнал как любая передача на волнах Тесла. Это само по себе говорит о разумности существ. Если же передача идет на обычных волнах Герца – лететь можно. Пока долетишь, там уже никого не будет.

Вселенная четко следует физическим законам. В ней все закономерно и даже очень развитая цивилизация неизбежно упирается в предел. Сверхсветовая скорость существует так же как и сверхзвуковая, но летать на сверхсвете не рационально и опасно. Легко никуда не прилететь. Поэтому летают со скоростью 0.1-0.3 С (скорости света у Земли). Это 33-99 тысяч километров в секунду. На такой скорости полет от Земли до Луны займет считанные секунды. Не успеете разглядеть ни Землю ни Луну. Для сравнения: спутники вокруг Земли летают со скоростью только 7 километров в секунду.

Если ваша цель находится на расстоянии сотни световых лет, лететь до нее придется лет пятьсот. Но вы ведь не всегда знаете где ваша цель. В итоге лететь приходится очень долго. Население звездолета – миллионы пассажиров и команда. Звездолет размером с Луну. Меньше не получится. Нужна многокилометровая защита от астероидов, которые на скорости 0.1-0.3 С способны пробить стальную броню толщиной сотни километров. Мгновение и броня испарилась. Каменная броня лучше и по защитным свойствам и по долговечности.

Отследить астероид бесполезно. Пока радиоволна от радара пойдет к нему, пока вернется, он уже влепится в броню. А подогнать радиоволну никак невозможно. Ее скорость определяется пространством, а не радаром. Конечно существуют радиоволны, которые бегут быстрее скорости света, но не намного. Они распространяются подобно ударной волне, но не отражаются обратно. К тому же корабль не может маневрировать за миллисекунды. Он лет сто будет разгоняться, а затем столько же тормозиться. В конечном итоге, не то что отвернуть, даже выстрелить по астероиду не успеть.

Звездолет должен обладать естественным гравитационным полем. Другим приемлемым способом притяжение на звездолете не создать. Быстрое вращение не выход. Кроме того, два объекта, обладающие гравитационными полями, с некоторого расстояния отталкиваются. В космосе можно наскочить на другой звездолет. Вероятность конечно мизерная, но ставки слишком высоки.

Теперь вы представляете чего стоило пришельцам добраться до Земли. А когда они добрались, то прослезились. Их женщины плакали навзрыд, а мужчины сурово щурились, чтобы не выдать крайнее огорчение.

Земля!

Земля встретила пришельцев ослепительным блеском бескрайних льдов. Как выглядела планета, мы уже знаем, пора познакомиться с пришельцами. Облик творцов восстановлен по скелетам и черепам. Слева показан рост пришельца в сравнении с человеком.

Черепа обнаружены в Южной Америке, Антарктиде и на других континентах планеты. От искусственно удлиненных культовых человеческих, черепа пришельцев отличаются строением и большим объемом. Генетический анализ, крайне неохотно обнародованный учеными, показал, что черепа не человеческие, а принадлежат неизвестному ученым существу.

Конечно ученым хорошо известно какому существу принадлежат черепа, но в истории и антропологии задействовано очень много специалистов и смежников. Эти люди всю жизнь врали и будут продолжать, чтобы сохранить работу и ученые степени. Пока же доказательства под различными предлогами изымаются из музеев и коллекций, а информационное пространство заполняется примитивной дезинформацией о том, что черепа поддельные.

Вторым вещественным доказательством является Луна.

До недавнего времени исповедовалась гипотеза, что Луна когда-то оторвалась от Земли, но теперь в это веруют только большие оптимисты. Остальные догадываются, что Луна искусственная. Имеются веские основания считать Луну искусственным объектом. Ниже приведены основные факты:

На Луне много огромных кратеров от астероидов. Считается, что поскольку на Луне отсутствует атмосфера, то кратеры могут сохраняться вечно. Нет, ничто не вечно. За миллион-другой лет любой камень распадется в пыль. Разрушает не только атмосфера, но и перепады температур и радиация. Особенно перепады температур. Поэтому кратеры на Луне свежие, а получить такие кратеры можно только двигаясь за пределами Солнечной системы через межзвездное пространство со скоростью, гораздо большей чем по орбите.

Дело в том, что почти все лунные кратеры – круговые. Но не все астероиды падают отвесно, большая часть столкновений пройдет по касательной и на поверхности останутся рвы. Рвов на Луне почти нет, потому, что при очень больших скоростях столкновения, при первом же ударе астероида, от него ничего не остается: возникает взрыв, который выворачивает воронку диаметром и глубиной десятки-сотни километров. При низкой орбитальной скорости, круговых и столь огромных кратеров не возникло бы.

Но глубоких воронок на Луне нет. Есть только периферийные следы от ударов, указывающие где были воронки. Все воронки засыпаны. И засыпаны не слишком давно. Сами по себе воронки быстро пылью не заполнятся, и к тому же в воронках нет десятков километров пыли. Там очень прочное плоское дно. Значит воронки кто-то засыпал.

Таким образом имеем два факта: Луна двигалась с очень большой скоростью в межзвездном пространстве, и получила множественные повреждения от столкновения с астероидами. После этого повреждения были устранены.

Дополнительный факт искусственности: у Луны не естественное гравитационное поле. Оно не обычное сферическое, а состоит из двух пересекающихся сфер. Гравитационные поля космических объектов формируются сверхплотными гравитационными сердечниками, состоящими из одних только нейтронов. Нейтронный сердечник – он же нейтронная звезда – находится в центре каждой планеты и создает все гравитационное поле планеты. Поле естественного объекта всегда имеет сферическую форму. У Луны два нейтронных сердечника. Они автоматически устанавливают Луну одним боком к Земле, а в открытом космосе позволяют управлять движением.

Факты искусственности Луны можно перечислять долго, но наш рассказ о Земле. Ограничимся сказанным и постараемся четко понять, что Луну ниоткуда не притаскивали, а на ней прилетели. По другому межу звездами не летают. Писатели-фантасты с их картонными звездолетами очень далеки от реальности. Но они в принципе пишут то, что хотят читать массы.

Третье доказательство - свидетельские показания. Главный свидетель пророк Иезекииль.

И я видел их: и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него;

а из середины его как бы свет пламени из середины огня; и из середины его видно было подобие четырех животных: их облик был как у человека; и у каждого — четыре лица, и у каждого из них — четыре крыла;

а ноги их — ноги прямые, и ступни ног их — как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь (и крылья их легкие).

И руки человеческие были подкрыльями их, на четырех сторонах их;

и лица у них, и крылья у них — у всех четырех; крылья их соприкасались одно к другому; во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего…

И смотрел я на животных — и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их.

Вид колес и устроение их — как вид топаза, и подобие у всех четырех — одно, и по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе.

Когда они шли, шли на четыре свои стороны; во время шествия не оборачивались.

А ободья их — высоки и страшны были они; ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз…

А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира; а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем.

И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я увидел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него.

В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом»

Пророк явно описывает летательный аппарат. Колеса с покрышками, лопасти, проблесковый маячок - все как положено. Теперь этим можно удивить только тюленей. Ниже показан вертолет Ка-26. У него четыре лица, в которых сидят ангелы.

Руки человеческие также присутствуют, они держат колеса. Конечно далекие от техники люди видят в словах пророка то, что хотят увидеть. Но не все же люди далекие от техники.

Имеются и другие свидетели, но не будем долго и нудно их цитировать. Думается, для всякого здравомыслящего существа приведенных доказательств достаточно с избытком. Возвращаемся к первой цивилизации.

Первое что сделали пришельцы по прибытию к Земле – отремонтировали свой корабль. Это естественно, и вы бы так сделали. Материалы для ремонта брали с Земли. Первая цивилизация этим и занималась, и только потом разведением млекопитающих. Огромные карьеры хорошо сохранились на Земле, но ученые не хотят понять кто мог это вырыть:

Куда столько породы? Что добывали? Говорят золото. И золото, но для другого. Для них золото не ассоциировалось с золотым тельцом, а использовалось в качестве материала для радиационной защиты. Основным ремонтным материалом был гранит. Горы на Земле изрыты до такой степени, что от них мало что осталось. Можно предположить, что в те времена на Земле было гораздо меньше равнин.

Реальной информации о пришельцах в открытом доступе мало, а фантазий много. Например, шумерские таблички об аннунах с Ни-Биру не более чем вброс с целью дезинформации. Планета Ни-Биру не может существовать по законам Вселенной, а они нерушимы. Таблички - полупрофессиональные подделки.

Началом первой цивилизации можно считать прилет Луны. Время прилета точно определить нельзя, но не более 100 тысяч лет назад. Это и есть время меловой катастрофы, когда сгинуло большое количество рептилий. Именно по причине недавности события динозавры сохранялись на Земле вплоть до 19 века, пока их окончательно не истребили.

Первая цивилизация не была чисто Земной. Они активно использовала Землю и Луну, что естественно. Откуда прилетели пришельцы, вряд ли имеет значение. Там давно уже пустое место. Важно, что прилетели, иначе вы бы этого не читали.

Далее имеется два варианта развития событий. Выбирайте какой больше нравится. На истории человечества это не отразится.

Первый вариант: они не знали куда прилетят, просто искали подходящую планету для колонизации и то, что нашли, их не сильно устроило.

Но ремонтировать Луну все равно нужно. Без этого дальше не полетишь. Затем возникла дилемма: побыть в Солнечной системе еще или уже улетать куда глаза глядят. Мнения разделились. Произошло деление на лунян и землян, что естественно. Этого не могло не произойти и это не могло закончиться по хорошему. Если вы подумали о войне между Землей и Луной, то немного ошиблись.

Захотите ли вы умереть в 20-30 лет, если знаете, что можете гарантированно прожить тысячу лет? Вас ни при каких условиях не заставишь воевать. Свои права вы будет отстаивать другими способами, например введением санкций. А права отстаивали во все времена.

Луна обладала технологиями. Земля обладала сырьем. Если вы разбираетесь в современной экономике, без труда допишете дальше - мы ведь созданы по образу и подобию. Эта экономика теперь используется в мире, но более локально. Луна в нее включается только для пи-ара.

В конечном итоге цивилизация пришельцев разделилась. Простые земляне могли посещать Луну только по разрешению. Знатные земляне имели на Луне вид на жительство или держали там своих редких детей. Знакомая картина? С той разницей, что детям с Земли на Луне были очень рады, поскольку сами луняне не размножались. И эти дети почти никогда не возвращались на Землю. Так возникла проблема отцов и детей. Первые считали себя выше родителей и фактически администрировали Землю. А Земля относилась к такому администрированию достаточно нервно.

Хотите ли вы иметь президентом вашей страны дочь нынешнего президента? Эта дочь выросла не в вашей стране. Ее родной язык не ваш. Она далека от вашей культуры, но считает, что разбирается в ней лучше других и стремится внести поправки. Она прилетает в столицу только изредка, но без нее ничего не решается. И конечно же она считает вас вторым сортом, но при этом искренне жалеет. Вы ведь не смогли устроиться на Луне, рано умрете, не успеете стать таким же умным. Как вам такое отношение?

Но у вас есть контраргументы. Луна вымирает и теряет технологии. Если раньше луняне свободно летали на Марс и Сатурн то теперь не могут. Цивилизация лунян обречена. У нее нет перспектив. Ей некуда расширяться. А на Землю мы вас не пустим. Не вмешивайтесь в наши дела. Оставшиеся технологии в обмен на сырье и все отношения.

Дошло до демонстрации силы, но так чтобы не порушить экономические отношения. К примеру, бомбардировки не слишком населенных территорий и ответные удары по непробиваемому панцирю Луны. Верхи должны демонстрировать низам свою непоколебимость и отвлекать от внутренних проблем. У них не было равноправия. Его вообще не существует во Вселенной, поскольку оно противоречит прагматизму, а прагматизм – единственный способ существования разумных существ. Чем меньше прагматизма, тем больше проблем и значит меньше разума.

Но безидейным прагматиком быть трудно и скучно. Хочется воплотить какую нибудь идею, даже когда знаешь, что будет хуже. Прагматики позволяют себе такую роскошь, только когда имеется запас прочности системы. Это как год зарабатывать, а затем прогулять все за один день. Нужно быть уверенным, что заработаешь еще.

В результате пришельцами был дан старт программе «Человек». Нам остается только догадываться насколько далеко шли их планы. Возможно они просто хотели создать слегка наделенных интеллектом слуг, способных выполнять простую роботу. Но после решили пойти дальше, по пути развития интеллекта, чтобы превратить слуг в себе равных существ. Из дальнейшей истории следует, что не только боги вели человечество, но и человечество вело богов.

Второй вариант: они знали куда летят. В их планы входила именно Земля и разведение людей. Этот вариант предпочтительнее, поскольку все же трудно представить сверхцивилизацию, полагающуюся на случай.

Такой вариант предпочтителен в том случае, если пришельцы родом из Солнечной системы и были вынуждены из нее улететь много лет назад. Это бывшие марсиане, организовавшие на Земле рептилий из генного концентрата. Вполне возможно, что какая-то часть населения Марса успела спастись. Другого варианта кроме как улететь из Солнечной системы у них не имелось. На Земле стояла жара, на Венере тем более. На Юпитере, Сатурне, Уране жить было уже нельзя, а на их спутниках еще нельзя.

Возможно еще раньше часть марсиан улетела осваивать не слишком далекую звезду. В любом случае, бывшие соседи Земли вернулись, рассчитывая застать лето и заселить планету млекопитающими, то есть, продолжить начатую работу. Но застали осень, и пришлось резко ускорить процесс. Возможно также, что они заблаговременно знали о том, что Земля перешла на этап осени, и использовали крайнюю возможность.

Вспомним, что значат понятия весна, лето, зима, осень для планет:

Весна – этап развития земноводных и рептилий. Планета находится достаточно близко от звезды. Температура на поверхности позволяет тварям быть холоднокровными и в то же время не позволяет существовать млекопитающим, для которых слишком жарко. Лето – этап развития млекопитающих и потомков рептилий – птиц. Планета удаляется от звезды. Для рептилий на планете слишком холодно. Осень – этап прекращения жизни на поверхности планеты. Планета постепенно замерзает по причине слишком большого удаления от звезды. На этом этапе планеты начинают размножаться – создают спутники. Зима – этап развития спутников. Спутники увеличиваются в размерах и готовятся стать планетами. После зимы планета становится звездой, а спутники планетами.

В наше время имеются горячие головы, говорящие о колонизации Марса, но это они по незнанию законов Вселенной. Пришельцы списали Марс не без оснований. На рисунке, слева изображена Земля, а справа, на примере Марса, показано, что с нашей планетой может произойти в будущем. Вероятность 50%.

Далеко не все планеты выживают. Марс сдулся и скукожился. По сути планета умерла. В ядре прекратился синтез нейтронов, мантия полузастыла. Оживить планету нельзя.

Прекрасно понятно, почему пришельцы торопились с созданием человечества, но в то же время возникает вопрос: почему они не слишком торопились? На первый взгляд кажется, что человека можно создать чуть ли не за сотню лет. Вырастили из пробирки, размножили и все. Делов то.

Или по другому: почему нельзя создать разумное существо типа человек без длительного процесса адаптации в условиях планеты-биомассы где все друг друга едят? Зачем тратить десятки тысячелетий, если можно не тратить, а вылепить сразу?

Сразу вылепить не получается. Разумному существу нужна прописка – планета, к которой существо было бы адаптировано – место, где существо прошло путь от первобытного состояния до космического уровня. Творение должно быть уникальным, иначе его не примет Вселенная, посчитав не новым разумным видом, а подвидом или биороботами.

Что значит не примет? Кто она такая чтобы решать? Чем ей решать то?

Проблема в том, что всякая сверхцивилизация неизбежно упирается в потолок, когда все уже сделано, все осмыслено, все понятно, и нет возможности ошибаться. Человек – существо промежуточного уровня, существует методом проб и ошибок. Он получает не всегда то, что хотел получить. Человеку все время приходится ждать и догонять, и это делает жизнь не скучной. Человечество может сегодня выйти в космос, а на другой день скатиться на пещерный уровень. Затем снова добраться до космоса. История человечества полна взлетов и падений.

Сверхцивилизация скатиться в пещеры не может. Она достаточно разумная, чтобы не совершать критических ошибок, потому что, если скатится, то уже не поднимется. Сверхразвитые существа не умеют дичать. Но и стоять на месте невозможно. Во Вселенной все обязано двигаться. Когда сверхцивилизация достигает потолка, она попадает в патовую ситуацию и начинает вымирать. Растет продолжительность жизни, снижается рождаемость. Все, антракт. Есть только один выход и его нельзя не использовать. Так Вселенная диктует условия.

Выход состоит в том, чтобы продлить существование в дикой поросли, которой еще топать и топать до своего потолка. У высших существ возникает непреодолимое стремление кого-нибудь сотворить и передать творению свои гены. Только так или никак. По сути, это то же размножение, но другой уровень. Вот пришельцы и занялись тем, что должны, хотя и припоздали.

Из-за лимита времени человечество создавали по ускоренному компромиссному варианту, когда работала и природа и творцы одновременно. Вряд ли творцы имели опыт компромисса. В таких случаях возможны ошибки – может получиться не совсем то, что должно получиться. В идеале, созданные существа должны быть уверенными, что они эволюционировали сами. Они обязаны так думать, даже вопреки фактам, и будут хотеть так думать.

Возникает грандиозное противоречие: с одной стороны разумное существо должно быть адекватным – воспринимать мир таким, как он есть на самом деле. С другой стороны, адекватность недопустима. Созданная искусственно история человечества, показывает, что мы идем по второму пути. И это естественно. Фальшивая история устраивает 99% людей, хоть и лишает адекватности. Оставшийся один процент пользуется такой ситуацией, дополнительно усугубляя проблему. Неизвестно, чем это закончится, дорогой читатель. Это может закончиться большим фиаско.

То есть, по идее вы не должны знать ничего из того, что здесь уже прочитали и еще прочитаете. Возникает закономерный вопрос: «Может лучше и не знать»? Здесь каждый выбирает сам. Дальнейшая история – не копание в песочнице, а психологическая драма. Ее не хотят знать ни официальные, ни альтернативные историки, ибо удел человеческий - копаться в ограниченном метр на метр пространстве. Дальше «низя». Людей вполне устраивает плодить нежизнеспособные версии, бесконечно переиначивая события. Это здорово похоже на мартышкин труд.

Писателей истории отличает от мартышки неплохо развитый интеллект. Непонятно благо он или беда. Ибо интеллект в совокупности со стратегической неадекватностью пугает бездной. Очень не хотелось бы, чтобы человечество в нее влетело. Именно потому мы и пойдем дальше.

Но прежде хотелось бы обратить внимание на следующее: если бы человечество развивалось более естественным путем на протяжении лет тысяч пятьсот, мы бы не имели сегодня катастрофического разрыва в уровне развития отдельных индивидуумов. Между самым умным человеком и не слишком умным, пропасть больше чем между человеком средних умственных способностей и дельфином или шимпанзе. От этого большинство наших проблем.

В следующей части мы наконец доберемся до первых людей и первых проблем. Человек и проблема – синонимы. Но можно с полной уверенностью утверждать, что вначале был один только человек - мужчина без проблем. Ему все было лень. Затем возникла проблема. И процесс пошел.

Источник: https://www.tart-aria.info/kratchajshaja-istorija-chelovechestva-pervaja-civilizacija/