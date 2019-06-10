Как возникают языки.

Автор orion

Историки и лингвисты во все времена пытались разгадать тайну возникновения языков и как-то соотнести их во времени и пространстве. Принципиальный вопрос: имеется ли у нас какое-то врожденное знание или оно все приобретенное. По другому: дается ли язык ребенку по факту отношения к разумному существу, или же ребенок должен все выучить от взрослых.

В 1957 году в книге «Вербальное поведение» психолог Беррес Скиннер одним из первых научно объяснил процесс усвоения языка детьми. Он утверждал, что главный влияющий на изучение детьми языка фактор – воздействие окружающей среды. Дети учат язык, основываясь на принципах подкрепления, связывая слова со значениями. Например, когда ребенок говорит слово «сок», а мама в ответ даст ему стакан сока, то ребенок воспримет итог этого взаимодействия как вознаграждение, и далее это будет улучшать языковое развитие ребенка. Не желая принимать ментальное как ненаучное, Скиннер утверждал, что знание языка – это владение определенным набором поведенческих диспозиций: говорить и делать определенные вещи в ответ на высказывания других. Скиннер по сути уклонился от прямого ответа на вопрос: может ли ребенок научиться говорить без посторонней помощи.

Но Скиннера не поддержал один из ведущих лингвистов мира Ноам Хомский. Он выдвинул теорию минималистской программы, которая утверждала, что дети рождаются с определенным набором грамматических правил. Он назвал это универсальной грамматикой. Универсальная грамматика – концепция, которая описывает фундаментальные свойства каждого естественного языка. Обычно человек не осознает тех правил, в соответствии с которыми осуществляется интерпретация предложений в языке, который он знает, и в сущности, нет причин предполагать, что эти правила могут стать осознанными, но тем не менее правила изначально имеются в мозгу ребенка. Хомский как и Скиннер ничего не захотел говорить о главном: может ли ребенок принципиально научиться говорить сам.

Ученые пишут многотомные монографии, разбирают до мелочей не принципиальные моменты, но не дают ответ на главный вопрос: как возникли тысячи совсем не похожих языков, а за ними и письменность? При этом, еще и добавляют сомнений. Есть грамматика русская, китайская, английская. Очень сомнительно, что ребенок, попав в младенчестве из Китая а Англию, начнет применять в познании мира китайскую грамматику. Зачем тогда грамматике в школе учат. Этой тьме правил, которую ученики и за 11 лет учебы осилить не могут?

Полунаучные источники нам так же не помогут. Коротко, что пишет Википедия об истории, скажем китайского языка:

Китайский язык является одним из самых древних из ныне существующих языков. Также он обладает самой древней письменностью из применяемых в настоящее время. Иероглифику китайского языка, вместе с собственными азбуками кана и хангыль используют японский и корейский. Старейшим корпусом письменных документов, фиксирующих существование китайского языка, являются гадательные надписи на костях жертвенных животных и панцирях черепах (XIV—XI века до н. э.). Они свидетельствуют о существовании сформированной языковой системы уже в период Шан-Инь. Основным элементом, скрепившим китайскую языковую традицию, стал официальный письменный язык вэньянь. Доминирование единой письменной системы стало уникальным явлением, позволявшим существование разнородных диалектов, некоторое время развивавшихся в рамках независимых государств.

Как видим, текст ни о чем. Но есть хорошая фраза:

В отличие от большинства письменностей, китайское письмо состоит не из букв, а из иероглифов, хотя всё чаще употребляются и различные китайские алфавиты.

То есть, китайцам иероглифы не нужны, поскольку нормально писать на них нельзя, а время требует от людей уметь писать и читать. Так выбросьте ненужные иероглифы, потому что они не письменность, а не поддающаяся расшифровке ерундень. Не врите людям, которые вас дармоедов кормят. Покайтесь. Бог не злопамятный в отличие от вас.

Может Википедия скажет что-то полезное о древнекитайском языке?

Не существует единого мнения относительно природы древнекитайского языка. Большинство исследователей считают, что он сформировался на основе живых доциньских диалектов и отражает разговорный язык эпохи до III в. до н. э. Некоторые же синологи полагают, что древнекитайский язык представлял собой специально разработанный письменный язык, обслуживавший поначалу акты ритуальной коммуникации и уже изначально не имевший прямого отношения к разговорному языку.

Кто разработал? Кто создал доцинские диалекты? Ходили себе люди молча, а потом как заговорят не с того ни сего…

И с древнерусским такая же тьма. Диалекты, то да се. Поставим вопрос прямо: «На каком языке разговаривали Адам и Ева»? На каком диалекте? Ведь их учителем был сам творец. Очень хочется знать. Может древнерусский? А если творца не было, то откуда взялись самые первые диалекты? Как новый язык создается с нуля?

Давайте попробуем перебрать возможные варианты.

Языки бывают разные. Для того чтобы народ обрел свой язык и значит мог претендовать называться народом, язык можно создать искусственно.

В первом варианте на создание языка требуется около 100 лет, деньги и желание. Нужно запретить, унизить, сделать не престижным прежний язык, придумать новую историю, создать национальных писателей, и организовать выпуск учительских кадров. По такому варианту пошли в Украине. Но это демократичный и потому долгий вариант.

Раньше Ватикан поступал эффективнее. Солдаты вырезали взрослое мужское население на определенной территории, женщин объявляли ведьмами и казнили, детей направляли в приюты и учили на нужном языке. 20 лет и народ готов. К тому же католики. Так создали Испанцев.

Но как создали, скажем, китайцев или эскимосов? Кому это было нужно, и кто мог такому птичьему языку научить вообще. Где взять таких учителей? Даже если боженько таким образом наказал человечество за желание превзойти своего творца, то ангелы ведь щебетали на своем родном языке и других не ведали. И даже если среди них были полиглоты, то их никак не хватит в качестве учителей.

Вероятно возникновения нового языка в естественных условиях происходит автоматически. Давайте проведем эксперимент.

Мы возьмем десять младенцев и не будем с ними разговаривать. Скажем, ребенок тянет руку к игрушке и произносит какие-то звуки. В таком случае мать объясняет ребенку, что это мишка. Ребенок получает целеуказание и запоминает «миска». Так ребенок постепенно выучивает язык.

Но мы не будем подсказывать. В результате мишка станет, скажем «авгуг». Поскольку ребенок не один, то остальные девять будут знать, что эта штука называется авгуг. Постепенно каждый ребенок привнесет в маленький закрытый мир другие слова: авик, калам, сюи, оловур и т.д. Через год-два никто уже этих детей не поймет. Если вы попытались связать перечисленные слова с имеющимся у вас словарным запасом в целях идентификации, не трудитесь зря. Нет таких слов, они не имеют отношения ни к какому языку. Язык новый и абсолютно уникальный. А возник он по той причине, что дети не могут не разговаривать. Если нет ориентиров, они все назовут по своему. Однажды один ребенок сказал да, второй яа, третий ес, четвертый ви. Так возникли русский, немецкий, английский и французский языки. Пример условный.

Если люди попадают в замкнутое пространство младенцами и с ними никто не разговаривает, новый язык возникнет неминуемо. Язык будет абсолютно уникальным. Но это не говорит о возрасте языка, о том насколько он древний. И совершенно бессмысленно искать сродство этого языка с другими.

Конечно прямых примеров сказанному в научной литературе нет, но есть косвенные свидетельства. В 1979 году в Никарагуа, сандинисты организовали школы-интернаты для глухих детей. Дети есть дети, общение друг с другом было им куда интересней - на уроках за спиной у учителя, во время игр, по пути в школу, в интернате.

Затем в школы стали брать детей младшего возраста. Эти малыши четырёх-пяти лет, легко и быстро освоили язык жестов старших детей и создали на его основе новый полноценный язык, дополнив его всеми необходимыми конструкциями.

Никто из учителей не заметил появление нового языка, настолько он был не похож на обычные языки. Учителя считали, что дети просто играют. Более того, они даже пытались с этим бороться. Наконец признав провал, департамент образования Никарагуа пригласил для консультаций американских специалистов по языкам.

Трудно представить революционеров которые обращаются к мировому жандарму за помощью, но тем не менее американские лингвисты взялись помочь. Американцы испытали шок, когда неожиданно поняли, что имеют дело с абсолютно новым незнакомым языком, созданным детьми, по сути, на пустом месте.

На тщательное изучение нового языка ушло несколько лет. Позже была разработана и письменность для этого языка. На сегодняшний день носителями языка являются более трех тысяч человек.

Однако, если дети создали язык жестов, они с таким же успехом создадут и речевой язык. Не вызывает никакого сомнения, что эксперименты по созданию языка в закрытом пространстве проводились. И не такое делается подальше от глаз общественности. Просто нас как обычно держат за дураков, которым знать не положено. А свободное место в мозгах заполняют бесполезной ерундой. Крепись студент – ученым станешь!

Теперь можно понять зачем была нужна великая китайская стена.

Манускрипт Монте 1587

Стену построили не китайцы чтобы защититься от северян, и не северяне чтобы защититься от китайцев. Это не военный объект. Стену построил кто-то совсем другой, чтобы вывести очередную породу людей (расу) с уникальной культурой, в том числе языком. Язык получился автоматически по причине полной изоляции от окружающего мира.

Поскольку стена идет от воды до воды, явно понятно, что китайцы не были водоплавающими. Лезть вводу им запрещали или обычаи или крокодилы с акулами.

На карту отдельным рисунком наложен план современных руин от китайской стены. Как видим современники сильно увеличили количество стен по меркантильным соображениям. Кому история, а кому доход. Действительности соответствует только длинная желтая линия на плане.

Если знать что планисфера Урбано Монте изображает допотопный мир, то путем сравнения рисунков можно понять куда смещалась литосфера в 10450 году, и почему порвало стену. Заодно становится понятно когда существовал древний город Кинсай, и почему его не стало. И конечно же, Китай имеет гораздо более чем тысячелетнюю историю.

Но китайский язык далеко не самый древний. Самому древнему языку более 60 тысяч лет. Мало того, этот язык дошел до нашего времени. Какой это язык, читатель узнает по мере выхода статей из рубрики "Кратчайшая история человечества".

Источник: http://www.tart-aria.info/kak-voznikajut-jazyki-i-kakoj-iz-jazykov-samyj-drevnij/