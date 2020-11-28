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Маски и ответственность [Цербер мини-подкаст]

15:11. 28 ноября 2020 174 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YEufYOd4dbc

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 8315 7807
    KT 28 ноября 2020 в 16:38

    “Зачем же долгой жизни ты желаешь,
    Коль тайну мира так и не узнаешь?”
    )))

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  • 12335 7008
    Lada 28 ноября 2020 в 17:24

    Беда в том, что слишком много абсурда наросло на эту «псевдопандемию»…
    Ведь это именно ПСЕВДОпандемия…И здесь минусы намного перевешивают обозначенные автором плюсы…Почему-то каждый делает выводы, исходя из субъективных обстоятельств…не замечая ( или умалчивая) об объективных…
    Нет не только пандемии, но нет и эпидемии!( Об этом заявляют честные медики)
    Сезонные вспышки были всегда, всегда был какой-то процент осложнений и смертей…Но никогда не было такой ИСТЕРИИ и такого ПСИХОТЕРРОРА…А это намного опаснее для тех же пожилых людей, которых в одночасье лишили и свежего воздуха ,и движения, и общения… лишили больничного лечения обычных старческих болячек…не работали даже процедурные кабинеты в поликлиниках! Скорые не выезжают к больным на дом! Искусственный дефицит лекарств в аптеках… Посеяли страх общения пожилых людей с детьми и внуками…Это для пожилых людей пострашнее «модного гриппа»…
    Маски должны носить только больные с явными признаками гриппа, но никак не здоровые люди… Этим их уподобили животным и доказали их НЕДЕЕСПОСОБНОСТЬ! И лишили многих жизненно важных Прав и Свобод! Лишили права Выбора, Воли и Духа!!! А это пострашнее гриппа… Нам стыдно, что мы дожили до такого позора!

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  • 14354 11812
    марина 28 ноября 2020 в 17:56

    “Россиянам с начала пандемии выписали 1,7 млрд рублей штрафов за нарушение коронавирусных ограничений. МВД России впервые обнародовало статистику по штрафам за нарушения ограничительных мер, оформленным с начала пандемии коронавируса. Полицейские за это время выписали более 1,1 млн протоколов за нарушение режимов повышенной готовности, карантина и самоизоляции, передает ТАСС.
    2,«А куда коронавирус подевался?»: петербуржцы возмутились масштабным концертом Басты во время пандемии.
    В Ледовом дворце 27,11,20 собрались тысячи поклонников российского репера, которые забыли про социальную дистанцию, сообщает Питерские 78 | НОВОСТИ…https://nnils.livejournal.com/3750243.html
    П.С. спасение утопающих ,как всегда дело….

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