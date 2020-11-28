...: «Комсомольская правда»Стариков: «Илон Маск с цээрушниками работает по полной... зарплаты положил конструкторам, высокая ответственность была за получение этих зарплат...Стариков:— А цифры, сколько получает Маск, не гуляли? Создание искривленной реальности...
...или подлые англичане, а на ответственное хранение передали почему-то французам... крепится к голове ремнями. Маска имеет одну примечательную особенность -круглое...чем обеспечивалось дополнительная жёсткость крепления маски на голове монстра... Тут заканчивается...
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... индивидуальному подбору грязи стоит подходить ответственно. Как сама грязь, так ...составляющих грязевой смеси. Правильное нанесение маски – половина успеха Готовая к ... не соответствует рекомендуемому. Грязевая маска для лица действует очень интенсивно...
“Зачем же долгой жизни ты желаешь,
Коль тайну мира так и не узнаешь?”
)))
Беда в том, что слишком много абсурда наросло на эту «псевдопандемию»…
Ведь это именно ПСЕВДОпандемия…И здесь минусы намного перевешивают обозначенные автором плюсы…Почему-то каждый делает выводы, исходя из субъективных обстоятельств…не замечая ( или умалчивая) об объективных…
Нет не только пандемии, но нет и эпидемии!( Об этом заявляют честные медики)
Сезонные вспышки были всегда, всегда был какой-то процент осложнений и смертей…Но никогда не было такой ИСТЕРИИ и такого ПСИХОТЕРРОРА…А это намного опаснее для тех же пожилых людей, которых в одночасье лишили и свежего воздуха ,и движения, и общения… лишили больничного лечения обычных старческих болячек…не работали даже процедурные кабинеты в поликлиниках! Скорые не выезжают к больным на дом! Искусственный дефицит лекарств в аптеках… Посеяли страх общения пожилых людей с детьми и внуками…Это для пожилых людей пострашнее «модного гриппа»…
Маски должны носить только больные с явными признаками гриппа, но никак не здоровые люди… Этим их уподобили животным и доказали их НЕДЕЕСПОСОБНОСТЬ! И лишили многих жизненно важных Прав и Свобод! Лишили права Выбора, Воли и Духа!!! А это пострашнее гриппа… Нам стыдно, что мы дожили до такого позора!
“Россиянам с начала пандемии выписали 1,7 млрд рублей штрафов за нарушение коронавирусных ограничений. МВД России впервые обнародовало статистику по штрафам за нарушения ограничительных мер, оформленным с начала пандемии коронавируса. Полицейские за это время выписали более 1,1 млн протоколов за нарушение режимов повышенной готовности, карантина и самоизоляции, передает ТАСС.
2,«А куда коронавирус подевался?»: петербуржцы возмутились масштабным концертом Басты во время пандемии.
В Ледовом дворце 27,11,20 собрались тысячи поклонников российского репера, которые забыли про социальную дистанцию, сообщает Питерские 78 | НОВОСТИ…https://nnils.livejournal.com/3750243.html
П.С. спасение утопающих ,как всегда дело….