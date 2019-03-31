Тайна Железной Маски раскрыта! Одна из главных загадок человечества — Железная Маска. И вот немецкий историк доктор Кайзер наконец ставит точку в этой до крайности тёмной истории. До сих пор мы не знали ни кто скрывался под железной маской, ни даже как она выглядела и из какого материала была сделана. МНогие историки утверждали, что маска вообще была из бархата. А уж по поводу инкогнито, скрывавшегося под личиной, так и вовсе раздолье версий. Но все они не выдерживают критики.

Критика чистого разума

Самая известная версия — под маской скрывался незаконный брат / брат-близнец короля Людовика XIV. Чтобы избежать споров о престолонаследии, одного брата посадили на трон, а второго в тюрьму.

Эту версию запустил в обиход сам Вольтер, а потом на ней паразитировали всякие деятели литературы и кинематографа.

Особенно оттоптался старик-Дюма.

Вольтер был известный майданщик, ему лишь бы абсолютизм лягнуть, а Дюма хайпанул на Маске не слабо да и мыльную оперу запустил, на чём и бабла приподнял.

Да и то-версия богатая, красивая… но нежизнеспособная.

Начнём с самого начала.1669год

Узник был арестован в 1669году и помещён в крепость Пиньероль (ныне Пинероло, Италия), т.е. у чёрта на рогах.

Потом содержался в ряде других мест, В отдалённых пограничных крепостицах с малочисленными ненадёжными гарнизонами, далеко от Парижа.

И лишь в 1698 году,перед смертью, был переведен в Бастилию.

То есть, в течение 30лет сверхсекретный и суперважный VIPболтался неизвестно где…

На протяжении всего этого времени имел всего-лишь одного постоянного охранника Бенинь Доверн де Сен-Марa, человека алчного и корыстолюбивого, который объедал узника, присваивая деньги, выделяемые казной на его содержание.

Как-то странно получается, Государственный Узник номер 1, от изоляции которого зависит само существование королевства, охраняется безобразно, недостоверно и совершенно недостаточно. Он содержится в камере с несколькими дверями и под железной личиной… И его лицо может видеть только корыстолюбивый комендант.

Читатель уже догадался, в таких условиях сидеть может кто угодно, и совсем необязательно заявленный брат Короля.

Отловили какого-нибудь бедолагу, посадили в камеру, напялили маску-и кричи-не хочу, всё равно никто не услышит. Как-то такая схема охраны не внушает.

А самого короля -двойника можно хорошо продать конкурирующим организациям, государствам, воюющим с Францией. И за ценой не постояли бы.

Людовик 14сцепился со всеми монархиями Европы, и житья им от него не было… Ставки были неимоверно высоки. Да Испанцы с Австрияками озолотили бы того, кто сдал бы им двойника Короля-Солнца…

Это не суточный рацион узника пилить… Уж Сен -Маррв такой ситуации не сплоховал бы....

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Только полный идиотможет предполагать, что королевская власть согласилась бы содержать в таком формате Узника номер Один.

Древние говорили "Держи друга близко, а врага ещё ближе"

Будь под Железной Маскойблизнец Короля, держали бы его рядышком, под бочком, в Париже, а не на отдалённых границах, откуда смыться, как два пальца об асфальт...

И ещё маленькая деталь. После смерти Узникаего закопали в общей могиле, как собаку, на одном из многочисленных парижских кладбищ для бедноты… Вроде мелочь. Но Дьявол, как известно, именно в мелочах и обитает...

Эххх, был бы это брат Короля — Солнца, разве так бы с телом поступили?

Это же Помазанник Божий, королевская кровь, внук Генриха IV, Бурбон во плоти, святая скрепа...Oдно дело в тюрьме содержать, ничего не поделаешь, государственная необходимость, а когда умер и не опасен уже, в общую могилу кидать ???

Станиславский не верит....

Много букофф и вывод-не Король!

А кто ?

Конь в пальто!

Из самых раскрученных-экс министр финансов Фуке.

Король на Фуке сильно обиделся, деньги все забрал, недвижимость конфисковал и в тюрьму посадил. Это нормально. Везде так делают. Вчера, сегодня, завтра… Эка невидаль!

А маска зачем? Кто его в лицо знал? Тогда ни газет, ни интернетов, ни телевидения не было, Короля ладно, на монетах в профиль можно было увидеть, а кто такой экс минфин? Кому нужен? Он же пожизненно получил с конфискацией! Кому интересен? Это всё равно, как на Улюкаеважелезную Маску напялить. Совсем версия дохлая. Неее, однозначно не Фуке

Тогда кто?

Отдельные извращенцыот истории предполагают, что под Железной Маскойскрывали Петра 1.. Настоящего. Мол, поехал Пётр Алексеевичучиться уму-разуму в Европу, а там подлые еврогеи его схватили, двойникомподменили.

Двойник поехал в Россию царствовать и активы на Запад выводить, а настоящего Русского Царя под железной Маскойупаковали. Вот только непонятно, чего сразу не грохнули? И зачем Маску напялили? Опять же, кто его в Европе в лицо знал? Где имение, где наводнение? Поймали Петразловредные голландцы, или подлые англичане, а на ответственное хранение передали почему-то французам, своим заклятым врагам. Что бы это значило? Своих тюрем не было?

И ещё, по датам, предполагаемая подмена Петра 1произошла в 1698 году, а кто же тогда грел место Петру под Железной маской до этого времени? С одна тысяча шестьсот шестьдесят девятого года? 29 лет, как с куста!!!

Версия про Петра I в железной маске имеет под собой ретроспективный исторический подтекст. Дело в том, что Железную Маску нашли по приказу Наполеона Бонапарта.

Раскопали парижское кладбище и подняли из могилы.

После поражения в России Наполеонвсюду возил эту маску с собой, как фетиш. Он говорил, что когда разобъёт русских в будущем, то оденет эту маску на русского царя Александра, потомка Петра Великого

Восстановит историческую справедливость. Мол, русские-это звери, не хотят воевать по европейским правилам, надо им намордник выписать… Но бодливой корове, как известно, не подфартило… Тем не менее, миф о Железной Маске, способной обуздать Россию, пошёл в массы.

Адольф Гитлер, как известно, был страстным коллекционером. Он собирал артефакты, имеющие всемирно-историческоезначение. Задача -повлиять на ход истории. Общеизвестно, что главной целью аншлюсса Австриибыло Копьё Лонгина, Копьё Судьбы., хранившееся в Вене.

И в ПарижГитлер рвался не из-за Эйфелевой башни, а с целью завладеть Железной Маской.Что и произошло в 1940 году.

Гитлервсегда возил Маску с собой. Он обещал одеть Железную Маскуна товарища Сталина.

Но товарищ Сталин в мистику не верил, и вместо Железной Маскивыписал геноссе Гитлеру деревянный бушлат.

Экономика должна быть экономной...

Таким образом, версию о Петре 1в Железной Маскеможем отбросить.

Тогда кто?

Дед Пихто!

Существует около 50 претендентовна роль узника Железной Маски,но при внимательном рассмотрении ни один из этих вариантов не может быть признан достоверным

Какие-то мелкие, проходные авантюристы, клоуны и шарлатаны. Не заслуживают они Железной Маски! Не тот масштаб.

Одна из главных тайн истории казалось, никогда не будет разгадана. Сама Железная Маска, после разгрома Германии, бесследно исчезл

В апреле 1945 года Гитлерпонял, что все артефакты мира не в силах помочь в его борьбе и утратил интерес к ним.

Маска была спрятана сотрудниками Аннэнербе в Альпах, в специально оборудованном тайнике

В 2019 году немецкий историк доктор Кайзер обнаружил Железную Маску в тайнике немецкой исторической организации Аннэнербе.

Изучение устройства Маскипривело к неожиданному открытию.

Этa конструкция из кованного железа, призванная изолировать носителя её от окружающих, крепится к голове ремнями.

Маска имеет одну примечательную особенность -круглое отверстие посередине.

Т.е. она так выкована с отверстием посередине на уровне рта. Изначально. Предназначение отверстия совершенно непонятно?

Доктор Кайзер предполагает, что это отверстие предназначалось для кормления Узника.

Питательная смесь через тонкую трубку-соломинку, подавалась через Маску.

Но кого могли кормить таким странным образом?

Конструкция маски также предполагает наличие у узника рогов, проходившив в верхние прорези, чем обеспечивалось дополнительная жёсткость крепления маски на голове монстра...

Тут заканчивается всё понятное и начинается самое интересное.

Возможна только одна версия.

Это был явно не человек, а существо другой породы. Существо с другой системой пищеварения. Кто может иметь такие параметры?

Существо с другой планеты ?

Это был Инопланетянин. .

Видимо, Железная Маска не только скрывала его облик от людей, но и защищала окружающих от него самого… Возможно, присутствовали ядовитые клыкиили другие средства поражения.

Становится понятным огромный лист претендентов на роль узника Железной Маски. Ни один из них не соответствовал по тем или иным параметрам. В очередной раз чёрную кошку не там искали. становятся и меры секретности вокруг таинственного узника. Его поимка поставила в тупик французские власти. Они не понимали, с чем им пришлось столкнуться… Они не могли придумать ничего лучшего, чем надеть на непонятное существо Железную Маскуи заточить в отдалённую тюрьму… Мы никогда не узнаем, как этот Экземплярпопал в руки французов. Но сам факт содержания в Бастилии инопланетного существаможно считать доказанным.

Лишь благодаря широте взглядов и естественнонаучным интересам Короля-Солнце, Чужогоне убили сразу, а даровали ему ещё долгую жизнь под тюремными сводами. Секретность обеспечивала невмешательство Церкви, иначе Гостьбез всякого сомнения и промедления, угодил бы на костёр. Несменяемый комендант Сен-Марробеспечивал операцию прикрытия, дезинформируя окружающих., вбрасывая различные версии .

Мы не знаем, откуда прибыл Гость, как он попал на нашу планету, но, видимо, его возможности были исчерпаны, идти ему было некуда, и пребывание под Железной Маскойгарантировало ему хоть какую-то жизнь.

Вольтербыл неправ. Проклятый абсолютизм доказал свою способность к толерантности и под Железной Маскойспасал представителя чужеродной фауны.

В Писаниисказано" Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы"

Тайна Железной Маскираскрыта!!! Но от этого не легче, ибо на смену одной тайне, пришла другая, ещё более трудноразрешимая..

Вильгельм Кайзер

Источник: https://salik.biz/articles/55150-taina-zheleznoi-maski-raskryta.html