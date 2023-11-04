Маск: ИИ освободит людей от необходимости работать
Искусственный интеллект (ИИ) может открыть дорогу к обществу изобилия, в котором необходимость работать исчезнет для большинства людей. Такое мнение выразил владелец компаний SpaceX, Tesla и социальной сети X (ранее Twitter*) Илон Маск в разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Беседа состоялась по итогам первой глобальной конференции по вопросам ИИ, проходившей в Соединённом Королевстве.
«Существует потенциал для того, чтобы ИИ оказал в целом положительный эффект, создав общество изобилия, где не будет недостатка в товарах и услугах. Однако тут встает проблема джинна из лампы, который может исполнить все ваши желания. Обычно такие сказки плохо заканчиваются, – сказал миллиардер. – Настанет момент, когда работа станет необязательной. У вас будет возможность работать ради личного удовлетворения, но ИИ сможет делать всё. Не знаю, приятна или неприятна вам мысль об этом, тут есть и хорошие и плохие стороны».
Сунак на это отметил: «Я думаю, работа – это хорошо, она даёт людям цель в жизни».
Маск ожидает, что в будущем ИИ сможет решать подавляющее большинство интеллектуальных задач значительно лучше человека и преобразит устройство общества.
«У нас будет не безусловный базовый доход, а безусловный высокий доход. ИИ хорошо скажется на образовании – он будет самым лучшим учителем», – уверен бизнесмен, заметив, что развитие технологии идёт очень быстрыми темпами.
Миллиардер также призвал британского премьера вводить налоговые льготы для предпринимателей в королевстве, чтобы стимулировать их к созданию новых инновационных компаний в сфере технологий.
Маск, который является самым богатым человеком в мире, обладая состоянием в $218 млрд, посетил Великобританию, чтобы принять участие в организованном Сунаком международном саммите по безопасному использованию ИИ. В мероприятии принимали участие представители правительств разных стран, лидирующих компаний и экспертов в этой области.
Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, премьер ФРГ Олаф Шольц, глава канадского Кабмина Джастин Трюдо и японский премьер Фумио Кисида на саммит не приехали. С Сунаком остались только итальянский премьер Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек ООН Антониу Гутерриш. Дискуссию вёл президент Microsoft и владельцы компании OpenAI.
Россию среди приглашённых не рассматривали по политическим причинам. Долго думали, звать ли Китай, опасаясь, что в китайской делегации будут сотрудники разведки. Но в итоге китайцев пригласили, и Пекин делегировал своего замминистра науки.
В ходе саммита 28 странами была принята декларация Блетчли. В ней представители США, Китая, ЕС, стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии приветствовали международные усилия по изучению создаваемых ИИ рисков, призвав к безопасной и ответственной разработке и внедрению технологий, использующих ИИ. Кроме того, Австралия, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Сингапур, США, Франция, Южная Корея, Япония, Евросоюз, а также компании Amazon Web Services, Anthropic, Google, Google DeepMind, Inflection AI, Meta (признана в РФ экстремистской), Microsoft, Mistral AI и Open AI договорились о совместном тестировании новых моделей ИИ до и после их вывода на рынок.
Ранее в британском правительстве высказывали опасения, что технологии ИИ в скором времени продвинутся настолько, что позволят создавать оружие массового поражения или выйдут из-под контроля человека. В связи с этим на конференции обсуждались риски использования ИИ со злым умыслом в целях конструирования биологического оружия или осуществления кибератак.
По материалам ТАСС, РИА Новости, НТВ, Time
Комментарий редакции
Основные тезисы и выводы:
- Илон Маск считает, что искусственный интеллект в будущем сможет выполнять большинство интеллектуальных задач лучше человека. Это приведет к тому, что работа станет необязательной для многих людей.
- По мнению Маска, ИИ может создать общество изобилия, где у людей будет "безусловный высокий доход". Однако есть опасения по поводу того, что ИИ может выйти из-под контроля.
- На саммите по ИИ в Великобритании страны договорились о необходимости ответственного и безопасного развития технологий ИИ.
- Обсуждались потенциальные риски использования ИИ в злонамеренных целях, например для создания оружия или кибератак.
Вывод: Маск и другие эксперты видят большой потенциал в ИИ для создания общества изобилия и решения многих задач. Но при этом необходим тщательный контроль и регулирование разработки ИИ, чтобы избежать рисков его неконтролируемого распространения и использования во вред.
Важно понимать, что современные ИИ используют человеческие знания, а не генерируют их самостоятельно. Это значит, что без прогресса человеческого интеллекта не будет и прогресса в области ИИ. Это повышает требования к квалификации разработчиков ИИ. Кроме того, никто не отменял необходимость развития науки, которая требует человеческого интеллекта и взаимодействия с реальным миром.
ИИ может высвободить людей из некоторых простых сфер, таких как доставка, логистика, транспорт. Однако в наукоемких сферах он может быть только помощником, а не заменителем человека.
В целом, внедрение ИИ хотя и может облегчить жизнь некоторым людям, но повышает требования к квалификации тех, кто занимается его разработкой и обслуживанием. Полной замены человеческого труда в обозримом будущем не предвидится.
два лживых урода ,похожих на человеков вроде.
Когда необходимость в людях как рабочего ресурса отпадёт, геноцид неизбранного населения выйдет на новый уровень.
Если ко времени РАБочий люд не поймет что он всего лишь ресурс.., то да.
Геноцид выйдет на новый уровень.
“Если ко времени РАБочий люд не поймет…” Вожаков и единства нет, одна атомизация общества, над этим долго работали.
Самый богатый из “видимых”
Замена работы на “халяву” не отменяет рабства, а только дезувалирует его.
Только труд на земле (для себя и семьи) делает из обезьяны человека.Это наверное одно из немногих определений Дарвина с которым не поспоришь.
Многие и сейчас не работают или создают видимость, что они работают.
Например, не посещают заседания и голосуют, даже не читая за что голосуют,
но при этом получают доходы 500-600 тыс. руб. в месяц, а другие ещё больше.
А всё потому , Руса , что нет обратки. Например, – эффективного быстрого процесса отзыва де-путатов. “Мгновенной кармы”,тык сказать.
А при “ЦарствИИ ИИ” – соцкарту (кусок пластика или соцсчёт в банке) заблокировал ( кто ?) , и индивидуум быстро лыжи сбросил.