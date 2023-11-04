Искусственный интеллект (ИИ) может открыть дорогу к обществу изобилия, в котором необходимость работать исчезнет для большинства людей. Такое мнение выразил владелец компаний SpaceX, Tesla и социальной сети X (ранее Twitter*) Илон Маск в разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Беседа состоялась по итогам первой глобальной конференции по вопросам ИИ, проходившей в Соединённом Королевстве.

«Существует потенциал для того, чтобы ИИ оказал в целом положительный эффект, создав общество изобилия, где не будет недостатка в товарах и услугах. Однако тут встает проблема джинна из лампы, который может исполнить все ваши желания. Обычно такие сказки плохо заканчиваются, – сказал миллиардер. – Настанет момент, когда работа станет необязательной. У вас будет возможность работать ради личного удовлетворения, но ИИ сможет делать всё. Не знаю, приятна или неприятна вам мысль об этом, тут есть и хорошие и плохие стороны».

Сунак на это отметил: «Я думаю, работа – это хорошо, она даёт людям цель в жизни».

Маск ожидает, что в будущем ИИ сможет решать подавляющее большинство интеллектуальных задач значительно лучше человека и преобразит устройство общества.

«У нас будет не безусловный базовый доход, а безусловный высокий доход. ИИ хорошо скажется на образовании – он будет самым лучшим учителем», – уверен бизнесмен, заметив, что развитие технологии идёт очень быстрыми темпами.

Миллиардер также призвал британского премьера вводить налоговые льготы для предпринимателей в королевстве, чтобы стимулировать их к созданию новых инновационных компаний в сфере технологий.

Маск, который является самым богатым человеком в мире, обладая состоянием в $218 млрд, посетил Великобританию, чтобы принять участие в организованном Сунаком международном саммите по безопасному использованию ИИ. В мероприятии принимали участие представители правительств разных стран, лидирующих компаний и экспертов в этой области.

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, премьер ФРГ Олаф Шольц, глава канадского Кабмина Джастин Трюдо и японский премьер Фумио Кисида на саммит не приехали. С Сунаком остались только итальянский премьер Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек ООН Антониу Гутерриш. Дискуссию вёл президент Microsoft и владельцы компании OpenAI.

Россию среди приглашённых не рассматривали по политическим причинам. Долго думали, звать ли Китай, опасаясь, что в китайской делегации будут сотрудники разведки. Но в итоге китайцев пригласили, и Пекин делегировал своего замминистра науки.

В ходе саммита 28 странами была принята декларация Блетчли. В ней представители США, Китая, ЕС, стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии приветствовали международные усилия по изучению создаваемых ИИ рисков, призвав к безопасной и ответственной разработке и внедрению технологий, использующих ИИ. Кроме того, Австралия, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Сингапур, США, Франция, Южная Корея, Япония, Евросоюз, а также компании Amazon Web Services, Anthropic, Google, Google DeepMind, Inflection AI, Meta (признана в РФ экстремистской), Microsoft, Mistral AI и Open AI договорились о совместном тестировании новых моделей ИИ до и после их вывода на рынок.

Ранее в британском правительстве высказывали опасения, что технологии ИИ в скором времени продвинутся настолько, что позволят создавать оружие массового поражения или выйдут из-под контроля человека. В связи с этим на конференции обсуждались риски использования ИИ со злым умыслом в целях конструирования биологического оружия или осуществления кибератак.

По материалам ТАСС, РИА Новости, НТВ, Time

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы:

- Илон Маск считает, что искусственный интеллект в будущем сможет выполнять большинство интеллектуальных задач лучше человека. Это приведет к тому, что работа станет необязательной для многих людей.

- По мнению Маска, ИИ может создать общество изобилия, где у людей будет "безусловный высокий доход". Однако есть опасения по поводу того, что ИИ может выйти из-под контроля.

- На саммите по ИИ в Великобритании страны договорились о необходимости ответственного и безопасного развития технологий ИИ.

- Обсуждались потенциальные риски использования ИИ в злонамеренных целях, например для создания оружия или кибератак.

Вывод: Маск и другие эксперты видят большой потенциал в ИИ для создания общества изобилия и решения многих задач. Но при этом необходим тщательный контроль и регулирование разработки ИИ, чтобы избежать рисков его неконтролируемого распространения и использования во вред.

Важно понимать, что современные ИИ используют человеческие знания, а не генерируют их самостоятельно. Это значит, что без прогресса человеческого интеллекта не будет и прогресса в области ИИ. Это повышает требования к квалификации разработчиков ИИ. Кроме того, никто не отменял необходимость развития науки, которая требует человеческого интеллекта и взаимодействия с реальным миром.

ИИ может высвободить людей из некоторых простых сфер, таких как доставка, логистика, транспорт. Однако в наукоемких сферах он может быть только помощником, а не заменителем человека.

В целом, внедрение ИИ хотя и может облегчить жизнь некоторым людям, но повышает требования к квалификации тех, кто занимается его разработкой и обслуживанием. Полной замены человеческого труда в обозримом будущем не предвидится.