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Собянин рассказал, когда мы полностью вернёмся к прежней жизни и как долго придётся носить маски

08:53. 4 июня 2020 161 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Собянин рассказал, когда мы полностью вернёмся к прежней жизни и как долго придётся носить маски | Русская весна

Москва, как крупнейший мегаполис страны, приняла на себя основной удар в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ситуация требовала оперативного принятия решений по проблемам, с которыми раньше город никогда не сталкивался.

Мэр Сергей Собянин рассказал в интервью ТАСС, какова цена этих решений, готов ли город ко второй волне заболеваемости и когда столица может полностью вернуться к обычной жизни.

— Москва аккуратно начинает выходить из строгого режима ограничений. Это стало возможным после смены тренда заболеваемости в сторону понижения, а значит, принятые меры дали результат. При этом понятно, что с такими ситуациями никто раньше не сталкивался, и городу приходилось буквально по ходу кризиса познавать новую реальность и принимать решения.

Оглядываясь и анализируя действия за последние три месяца, какую оценку вы можете поставить? Что вы сделали бы иначе? Какие меры были избыточными, а какие, напротив, недостаточными?

— Даже сегодня, получив огромный страшный опыт пандемии, унесшей тысячи жизней, я до конца не понимаю, и думаю, вряд ли кто-то до конца понимает механизмы развития и затухания коронавируса. Насколько истинное количество зараженных соответствует официально выявленным случаям? Как меняется сила вируса после многократной передачи от одного человека к другому? Каково соотношение роли карантинных мер, естественной иммунизации населения и вирулентности? Статистика по другим странам не дает адекватного ответа.

Наш опыт и мнения ученых подсказывают, что играют роль все факторы, но в какой мере? Это фундаментальный вопрос, ответ на который предопределяет наши действия. Поэтому приходится полагаться не только на мнение специалистов, но и на собственную интуицию.

На мой взгляд, до сих пор принятые решения и меры были адекватны ситуации. При всей ее непредсказуемости. И я очень благодарен и президенту, и правительству за постоянную активную поддержку. Благодарен москвичам за их терпение и понимание.

— Помимо колоссальных трудностей пандемия принесла и очень важный опыт борьбы с ней. Какие вновь обретенные компетенции, на ваш взгляд, будут наиболее востребованы в жизни города и его управлении? Например, как могут быть использованы в дальнейшем системы социального мониторинга, цифровых пропусков, оперативного мониторинга эпидемиологической ситуации?

— Наоборот, все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и по сути является нарушением прав граждан.

Но очевидно, что электронные сервисы и «Госуслуги», сервисы для работы на удаленке, образовательные порталы и другие аналогичные инструменты получат мощный толчок в развитии. Современные иммуноферментные лаборатории с огромной производительностью сослужат в дальнейшем хорошую службу для управления эпидемиологическими процессами в случае различных заболеваний, не только коронавирусом.

Во многом неповоротливая машина госрегулирования станет более подвижной. Многие процессы пойдут быстрее.

И самое главное — отпадет всякая шелуха ненужной суеты. Мы больше будем ценить жизнь и простые человеческие радости.

— Как пандемия изменит медицинскую систему Москвы? Какие слабые места столичного здравоохранения выявил коронавирус? Какое развитие с учетом обретенных знаний получит система телемедицины? Временный коечный фонд — как он будет использоваться?

— Пандемия выявила скорее не слабые, а сильные стороны нашей системы здравоохранения. Конечно, нет ничего идеального, но все познается в сравнении. По сравнению со многими развитыми странами и городами московская медицина проявила себя очень достойно. С помощью других городских служб система здравоохранения, включая амбулаторное и стационарное звено, скорую и неотложную помощь, была перестроена на борьбу с COVID-19 и одновременно справилась с ургентной и важнейшей плановой помощью, например по онкологии и нефрологии. При активном участии федеральных и частных клиник в Москве была создана крупнейшая в мире система оказания стационарной помощи тяжелобольным COVID-19.

С помощью искусственного интеллекта была создана программа диагностики ковидных пневмоний с точностью свыше 90%.

Временные медицинские центры получились высокого уровня. Они будут сохранены вплоть до проведения массовой вакцинации населения как страховка на случай второй волны. Этот резерв позволит нам смелее возвращать капитальные больницы в режим нормальной плановой работы, что очень важно!

— Если говорить о возможной второй волне… Существует ли угроза того, что самоизоляция вновь вернется в нашу жизнь? Как вы в целом оцениваете сознательность москвичей в этом плане по сравнению с подходами жителей других мегаполисов, в частности зарубежных?

— Есть индекс снижения уровня активности городов мира. Москва находится в трети самых дисциплинированных. Москвичи показали высокий уровень ответственности. Это реально спасло нас от катастрофы.

— Какой урон с финансовой точки зрения нанес вынужденный режим самоизоляции? Например, туристической сфере. Есть ли примерные подсчеты, каков объем незапланированных расходов города — от оказания помощи жителям и бизнесу до развертывания временных госпиталей и закупки средств индивидуальной защиты? Какова судьба крупных проектов, которые задумывались в «мирное» время? От каких из них придется отказаться?

— Туристическая сфера просто остановила работу. Но надеюсь, что восстановит свои позиции уже в следующем году.

По предварительной оценке, город потратил и еще потратит на проблемы, связанные с пандемией, четверть триллиона рублей. И еще полтриллиона потеряет в доходах городского бюджета.

Тем не менее считаю, что не нужно отказываться от крупнейших городских проектов. Наоборот, их реализация послужит дополнительным драйвером выхода экономики из спада.

— Какой будет Москва после пандемии? Например, может ли социальное дистанцирование стать новой культурой поведения в мегаполисе? Вы верите в то, что жизнь после пандемии кардинально изменится? Или принадлежите к числу тех, кто считает, что с течением времени все вернется к привычному укладу? Есть очень разные оценки того, придется ли нам теперь до конца года как минимум ходить в масках и перчатках или нет. Как вы думаете?

— Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни.

Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины.

— Во время пандемии большинство подразделений правительства Москвы перешло на удаленку. Планируется ли сделать такой режим постоянным для чиновников?

— Дело не в чиновниках — от четверти до половины офисных работников перешли на удаленку. Наверное, частично это будет работать и в обычное время. Проблема одна: мы, люди, как правило, не выносим одиночество, нам важно живое общение.

— Одним из важнейших событий для города и страны станет общероссийское голосование по поправкам в конституцию. Как готовится Москва обеспечить меры эпидемиологической безопасности при проведении голосования? Считаете ли вы, что если не в этом случае, то на последующих выборах будущее — за электронным голосованием?

— Для Москвы это всегда актуально. Мы привыкли к обсуждению вопросов на портале «Активный гражданин» и к разного рода электронным формам голосования. Тем более сейчас это актуально.

— Борьба с пандемией потребовала решительных шагов в условиях жесткого прессинга со стороны общества, бизнеса, различных ведомств. Очевидно, что критика всегда слышна громче, чем согласие или одобрение. Вам удалось выработать иммунитет к пересудам и едким комментариям? Как вы анализируете мнение о московских властях в соцсетях и учитываете ли вы в работе такой глас народа?

— Конечно. Во все времена мнение горожан имеет решающее значение. В этом и сила Москвы — в активных горожанах с их ответственной гражданской позицией. Но всегда есть исключения.

Когда город сталкивается с пандемией, угрожающей жизни и здоровью людей, надо принимать безотлагательные решения. Брать на себя ответственность. Мнений может быть много, но за каждую жизнь москвичей отвечать мне. И я не хочу эту ответственность перекладывать на других.

Но еще раз повторю. Приоритетом принятия решений всегда были и будут интересы, жизнь и здоровье горожан.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1591249315

Метки: Новости

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