...что говорят письменные источники о национальном составе войск МоГоЛо -Тартар: Ибн-Батута... 143000 лет. Сама письменность является отражением узелковой письменности наших предков, которую...том что МоГоЛо - Тартары имели 4 вида письменности описал Марко Поло в...
...Российская империя, став наследницей Тартарии автоматически становится величайшей державой... окончательно. Интеллектуальное наследие Тартарии Методики преподавания учебных дисциплин...критерием при определении происхождения письменного источника является язык, ...
...жили татаро-монголы. Вот их письменность, многовековая и даже тысячелетняя, ...Витсену (Северная и Восточная Тартария). Так он изображает письменность жителей Сибири, которая... в 17 веке была еще частью Тартарии...
... Потому что тартары = скифы, и если была известна скифская письменность, значит, автоматически... среди прочего описывает также и письменностьтартар. Об этом я писала в... «Петроглифы и древняя письменность Сибири» О том, что тартары – это переименованные скифы...
... изображали скифы - многим известно. Письменность скифов очень похожа на этрусскую...: Тартарию, Парфию (то есть Персию), Бактрию (тоже имели почти греческую письменность)...) Эпоха расцвета Тартарии Что касается письменности, то императоры Тартарии по каким-то...
Письменность того чего не было? Это как?
Цивилизация, само собой, всё что полагается, оставила. Но потом пожаловали гости, прикинулись корефанами, а когда цивилизация поверила, что гости в натуре корефаны, гости цивилизацию разбомбили вхлам. После этого гости занялись уборкой следов былой цивилизации и зело в этом преуспели. Осталась сущая мелочь да каменные расплавы разрушенных зданий, которые убирать некуда из-за их гигантских размеров. Но на тот случай, если какой-нибудь выживший после термоядерной бомбардировки потомок былой цивилизации, не до конца обдолбанный ядовитой жратвой, химиотерапией, вакцинами и лживой насквозь исТорией и “наукой” вдруг заметит, что как-то всё через жопу, – была приготовлена запасная история о “великих славяно-ариях” (укро-ариях, казахо-ариях и прочих папуасо-ариях) и запасная география с геологией, в которой вулканическая лава (при отсутствии вулканов в пределах видимости радаров) застывает квадратными и прямоугольными каменными кирпичами, и это так и должно быть…