Настоящие Белые МоГоЛо – Тартары

Целью данной статьи является знакомство широкого круга читателей с:

• настоящими Белыми МоГоЛами ( детьми ТарХа и ТаРы – ГоГ и МаГоГ) и их магическим и техническим наследием (робототехникой, управлением погодой и т.д.);

• также показать весь путь МоГоЛоВ от их Северной прародиной с забытыми там Пирамида (дальнего востока сегодняшней России) до Африки и доколумбовой Америки;

• и той Империей (Именем Перуна) над которой не заходило Солнце, которую создали, и тысячи лет сохраняли её Белый строители, и Учителя Человечества от Скифии (5600 лет назад) до Тартарии (вплоть до 19 века).

Статья в видео формате на моем канале.

Для того чтобы широкий круг читателей понял что речь пойдет о наших предках (тех в ком Бог Есть Любовь – т.е. Белых, чистых и душой и телом людях), я хотел бы Вас познакомить с тем как выглядели настоящие Белые МоГоЛы, а затем уже показать их Культуру, и Империю по всей Земле прошлого.

Начнем мы конечно же со знаменитого Ченгис Хана (ма) ( предположительно 1 января 1155 – 18 августа 1227 гг.), и рассмотрим те письменные источники, и иллюстрации древности дошедшие до наших дней.

Вот сохранившийся китайский рисунок XIII-XIV веков, на которой изображён Чингис Хан во время соколиной охоты, у него голубые глаза, густая рыжая борода и все признаки белого человека.

Коронация Чингисхана. Миниатюра из «Цветника историй земель Востока» (или «Истории тартар») Хайтона (Хетума) (середина 1240-х-1310-е).

Вот как опысаваются представители рода Борджигинов – это могольский род, к которому принадлежал Тимур-Чингисхан. Борджигин переводится как «синеокие». Рашид ад Дин в своём «Сборнике летописей» также пишет о том, что ЧингисХан принадлежал к роду Борджигинов, и имел светлые глаза. Вот еще один источник 1896 года выпуска в котором описан род Борджигинов: ” У Борджигинов глаза «сине зеленые …» или «темно синие, где зрачок окружен бурым ободком» ««Histoire de Mogols el des Tatares par Aboul Ghazi Bahadour Khan, publiee, traduite el annotee par Baron Demaison. SPb., 1874. Т. 11. P. 72, Cahun L. Introduclion a l’histoire de l’Asie. Paris, 1896. P. 201 »”.

Чингисхан на смертном одре. Гравюра из «Универсальной Космографии» Себастьяна Мюнстера, Швейцария, 1588

Чингисхан пьёт с баязидкой. Недатированная гравюра.

Вот еще парочка изображений из Европейских источников.

Также историк Гумилёв в своей книге «Древняя Русь и Великая степь» описывает моголов следующим образом: «Древние монголы были, согласно свидетельствам летописцев и находкам фресок в Маньчжурии, народом высокорослым, бородатым, светловолосым и голубоглазым…”

Не зря на картах европейцев место современной Монголии таки называется: Великая Моголия Блондинов, красным цветом отмечена территория где жили МОГОлы изначально.

Также Ченгиз-хан изображен на Французской гравюре Пьера-Дюфло (Pierre-Duflos-1742-1816).

Также Дюфло нарисовал не только самого Чингиз Хана, но и его жену по имени (Hyu-Chen) Хи-Чен (или Пурте Куждин). И внешность у неё тоже Славянская, и разная торговая мелочь и сегодня продается с её портретьм в Лондоне.

И хоть современные историки её не хотят замечать, но эта жена Чингиз Хана описана в 4 томе энциклопедии «Современная часть Всемирной Истории с ранних времён» (The Modern Part of an Universal History: From the Earliest Account of Time), изданной в Лондоне в 1759 году, представляющей собой сборник исторических сведений: «Западные азиатские историки приписывают четверо сыновей Чингисхана Хи-Чен (или Пурте Куждин), тогда как китайские историки называют её матерью только двоих из них. (The western Astatic historians ascribe the first four sons of Jenghiz Khan to Purta Kujin (or Hyu-chen); whereas the Chinese history makes her the mother of two of them).

Также Чингиз Хан изображен и в книги Марко Поло вот миниатюра из этой книги “Коронование Чингиз-хана”.

В той же книги Марко Поло есть еще одна миниатюра “Смерть Чингиз-хана”. Она содержится в большом томе “Le Livre des Merveilles” (Fr. 2810), хранящемся во Французской Национальной Библиотеке [1264], т.2, с.527.

Сон Чингисхана. Белый рыцарь предсказывает его коронацию.

И тут мы видим ЧингисХан вовсе не родственником Чукчей! А типичным славянином, с густой бородой и всеми признаками белого человека.

Ну может быть это единичный случай и все остальные МоГоЛы были похожи на тех кого нам рисует современная историческая наука? Для опровержения этого постулата приведем еще парочку самых известных МоГоЛов которые являются прямыми родственниками Ченгиз Хану.

Так в той же книги Марко Поло изображен Хан Хубилай и он тоже типичны Славянин! Черты лица, борода – всё указывает на то, что перед нами человек Белый человек.

Мы видим, как Николай и Матвей Поло получают золотую ханскую доску – подорожную для путешествия по Империи у Хана Хубилая. На голове у Хана – золотой колпак-шлем. Его придворный – тоже в колпаке. В таких же колпаках раньше ходили на Руси.

Да и 4 жены Хубилая изображенные в той же книги явно славянской внешности:

Тут хотелось бы напомнить основы строения Вселенной по традиции Славящих Янь и Инь (Славянин по современному). У Славян все миры построены по принципу – РаМХа, где: Ра – Белый свет: М – материя: Ха – положительная сила (оттуда же ХаРаМ – положительная сила в материальном мире).

Только в 20 веке современная наука начала потихоньку признавать что только 4% всего нас окружающего это Материя (М -у Славян), а остальное это Темная энергия (у нас это – Ра) и Темная материя ( у нас это – Ха). Наука назвала найденные силы темными по одной причине – они об этих силах и энергиях совершенно ничего не знают.

Вот что пишет об отголосках этих понятий в государственном управлении древних Славян Н. Гумилёв : «Раньше на Руси за управление государством отвечали 2 человека: Князь (он же Конунг, КОНь – это полярная звезда, Ра или аР, он же Царь, он же Цезарь, Василевс=Властитель и т.д.) и Хам (н) (где ХаМ – положительная сила материального мира, или военная сила, или с окончанием Н – наша).

Князь отвечал за управление государством в мирное время. Хам (н) или «военный князь» брал бразды управления на себя во время войны, в мирное время на его плечах лежала ответственность за формирование орды (армии, он же орден) и поддержание её в боевой готовности. Чингис Хан – это не имя, а титул «военного князя», который, в современном мире, близок к должности Главнокомандующего армией. Самым выдающимся из них был потомков Чингиз Хана Тимур – Тамерлан (1336-1405). В сохранившихся исторических документах этот человек описан, как воин высокого роста с синими глазами, очень белой кожей, мощной рыжеватой шевелюрой и густой бородой. Что явно не соответствует приметам представителя монголоидной расы, но полностью подходит под описание славянской внешности».

Также Тамерлан изображен на Французской гравюре Пьера-Дюфло (Pierre-Duflos-1742-1816).

Давайте посмотрим на другие изображение Тамерлана из различных источников.

На гравюре написано: Tamerlan, empereur des Tartares –Тамерлан – Император Тартар, а в книге «Histoire de Timur-Bec, connu sous le nom du grand Tamerlan, empereur des Mogols & Tartares», написанной Шарафом аль Дином Али Язди в 1454 году и изданной в Париже в 1722, он, как видим, назван Императором Могол и Тартар.

Но гробница Тамерлана была вскрыта и исследована в 20 веке, так дадим слово антропологу Герасимову:

“Волосы Тимура толсты, прямы, седо-РЫЖЕГО цвета, с преобладанием темно-каштановых или рыжих. Волосы бровей сохранились хуже, но все-таки по этим остаткам нетрудно представить и воспроизвести общую форму брови. Хорошо сохранившиеся отдельные волоски… Цвет их темно-каштановый… Оказывает-ся, Тимур носил ДЛИННЫЕ УСЫ… Небольшая ГУСТАЯ борода Тимура имела клиновидную форму. Волосы ее жесткие, почти прямые, толстые, ярко-коричневого (рыжего) цвета, с значительной проседью”.

Перевод: Тамерлан хам Тартарии, как и многие победы в Персии его сила и храбрость помогли завоевать большую часть Индии и Китая, а также Тартарии, но главную победу он одержал у города Ангора (ныне-Анкара), и взял в плен турецкого султана Баязида, посадив его в железную клетку и заковав в наручники, и повсюду возил за собой. В клетке Баязид и умер. Вот изображение этого события в европейских источниках прошлого. Обратите внимание на то, что Тамерлан тут изображен рыжим. Что говорит о том что он унаследовал основные черты своего предка Чингиз Хам (н)а.

Вот, ещё несколько средневековых гравюр, изображающих Тамерлана.

Тамерлан правитель Тартарии властелин гнева Божия и ужаса Земного именуемый, умер в 1402 году(Tamerlanes tartarorum imperator potentiss ira dei et terror orbis appellatus obiit anno 1402) из книги Ричарда Кноллерса (Richard Knolles) Общая история турков(The Generall Historie of the Turkes), Лондон, Адам Ислип (Adam Islip) 1603 г.

Гравюра «Тамерлан Великий. Император Тартарии, 1398»(Tamerlanes. Magnus. Imperator Tartarorum, 1398), Amsterdam, Cloppenburch, 1621 из датской книги «Государства, империи и княжества мира»(«Wereld Spiegel, waer in vertoontword de Beschryvinge der Rijken Staten, ende vorstendommen des gantsen Aerdbodems»). Автор –Pierre Davity. Издатель и гравёр – Nicolaes de Clerck;

Тамерлан император восточный, Тартарии властитель мира (Tamberlanes imp. Orientis tartaror terror); Картина флорентийского художникаCristofano dell’Altissimo (1525-1605);

Картина Тамерлан Великий(Tamerlanus magnus). Музей Бонапарта, Осон, Франция (Auxonne, musee Bonaparte). Скорее всего этот портрет написан с этой книги.

Вот еще изображение Тамерлана из Европейских источников:

Нам интересны другие Европейские источники которые утверждают что Тамерлан это руководитель СКИФИИ:

Вот что говорят письменные источники о национальном составе войск МоГоЛо -Тартар:

Ибн-Батута писал: “В Сарае Берке было много русских”. Более того: “Главную массу вооруженных обслуживающих и рабочих сил Золотой Орды составляли русские люди” (перевод – А. А. Гордеев)

Венгерский король писал латинскому первоиерарху:

“Когда государство Венгрии от вторжения монгол, как от чумы, в большей части, было обращено в пустыню, и как овчарня было окружено различными племенами неверных, именно: русскими, бродниками с востока, болгарами и другими еретиками с юга…”.

Оказывается, нет упоминай о воинах ЧУКЧАХ в войсках “татаро-монголов”. В войсках “монголо-татар” были бродники. Бродники — это вольные русские дружинники (предшественники казаков). Вот парочка карт средневековья на которых показана Орда состояцая из КАЗАКОВ.

Поэтому ХАМы(ны) это воинские звания наших князей. Давайте перечислим самых интересных для нас – вот некоторые полные имена Военных начальников:

- Дмитрий Донской – Хан Токтамыш.

- Александр Невский – Хан Батый (или Батя). “Батый” – на русско-калмыцком языке это значит КРЕПКИЙ.

- Иван Вельяминов – темник Мамай.

Есть и такие факты – 1572-1575, в Московии, Глава Заёмщины – царевич с Астраханской Орды Михаил Кайбулович.

Великий Князь Всея Руси 1575-1576 – Саин-Булат Хан, он же Симеон Бекбулатович, потом Великий Князь Тверской (до смерти 1606 г).

Но все эти изображение и описания от Европейцов, а как же МоГоЛо – Тартар видели летописцы Руси? Да так же и видели, т.е. на всех древних миниатюрах отличить моголо-тартар от русичей практически не возможно.

Вот эпизод из так нападении Тохтамыша на Москву в 1380 году, а попробуйте найти разницу между противостоящими войсками русских и МоГоЛо-Татар:

Вот еще одно изображение с так называемым “Стоянием на реке Угре” в 1480 году (и здесь попробуйте найти разницу):

Миниатюра из книги житие Евфросиньи Суздальской где изображен Хан Батый, он в короне слева.

Кстати в турецком городе Сегют стоит памятник Хану Батыю:

Взятие Владимира Монголо-татарами. Русская летописная миниатюра

Миниатюра XVII века Куликовое поле:

Конечно, рукописи где написано, что Князь Ярослав например Хан Чингиз, а Александр Ярославович “Невский” Хан Батый, нам никто не покажет. Можем только косвенно сопоставить информацию.

По Александру Невскому смотрим все военные кампании 1236-1245 годы. При варианте Александр и Батый – разные люди, возникает куча противоречий. При варианте Александр с прозвищем Батый это один человек – никаких противоречий НЕТ. Все военные кампании вёл ОДИН человек, с одним и тем же войском. Он же навёл порядок, который существовал до прихода Тамплиеров, продажности Князей и создания Московии.

Больше информации можно найти в этом видео:

Всё вооружение тартаро-моголов (сталь высшего качества, технологии недоступны современным спецам с ВПК) произведено на заУральских заводах, которые были разрушены при Петре Первом, а уже потом появились всякие “Демидовы”.

Обращает внимание на себя то что во всех древних изображениях воины Золотой орды одеты в золотые чешуйчатые доспехи, изобретение которых наука приписывает Скифам, использовались на Руси вплоть до 16 века.

Распространение огнестрельного оружия привело к изменению одежды воинов, и распространению нового термина для них КАЗАК. Вот карты того времени которые ясно дают понять из кого состоят так называемые Золотые Орды (Арда) поясним и эти понятия.

ОРДА – это понятие современный человек знает как РОД где Р и д (прописная) вписаны в О (он же ВСЕРОД – всерождающий, или мир предков Славь), или Янь и Инь, все вместе СЛАВЬ ЯНЬ ИНЬ. Символ А показывает что речь идет про РОД Земной. Написание может быть и таким АРД, где АР – земля- отражение небесного понятия РА на тверди (земли), и Д – дающая. На “языке богов” и на арабском Арда – это Страна/Земля. И произносится оно от “Арда” на русском до “Орде/Орду” в других языках. Великая Арда = Великая Страна Славящих Янь и Инь.

Посмотрим в самую известную во всём Мире карту, на которую любят ссылаться историки -Аль-Идриси, 1154 год, до появления Чингиз Хана у наших историков еще 50 лет, а АРДА уже есть практически по всему известному миру.

Россия

Англия:

Египет

Вот восстановленный трон Чингиз Хан(м)а из современной Монголии.

Заметьте сокола окружает 20 символов, которые являются основой всех календарных систем древних, от палеолита Сибири, до майя, Скифов, Крита и т.д. Среди этих символов есть и трезубец, символ Ния-Нептуна, и коловраты -Солнечные символы и т.д.

Также совершенно не случайно Родовым символом Чингиз Хана(ма) является Сокол- он же символ троичности, в древности называемый РюРиК. Но наши предки ранее не писали согласующие символы, и запись была бы такой Р Р К, что напрямую отсылает нас к нашему древнейшему ГЕРБУ на котором изображены два символа: Солнца, он же Феникс, он же Ра – символизирует возрождение из пепла, и весь БЕЛЫЙ свет, и символ прямого Божественного управления птица РоК.

Вот военный начальник из Китая с таким символом. Мы его уже встречали в моей статье: < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@divo2006/6796…< ![CDATA[]]> - Белые Боги, правители и населения Китая от времен глубокой древности до 19 века.

Так что РаРоК (он же РюРиК) это не только основа герба, но и название прявящей династии у Белых людей Славящих Янь и Инь (по современному СЛАВЯНЕ), они же дети Тарха – звезды из созведия большого ковша, и ТаРы полярной звезды.

Совместное движение этих созвездий в течении года дает такой символ как ГО – оно же небесной движение. Поэтому одно из названий древности для Белых людей это народы ГОГа (он же ТаРХ) и МаГОГа (полярная звезда она же ТАРА она же КОН(ь)).

Так движется ПОЛЯРНая звезда она же КОНь. Такие Лабиринты встречаются по всему миру.

Именно поэтому все дети ТарХа и Тары (Татары) на гравюрах европейцев это исключительно белые люди, без каких либо примесей от чукч, широко пропогандирумые современными так называемыми учеными историками. Вот некоторые из них.

Отдуда же ведет свое понятие ГОЙ – т.е. носитель света, в обратном прочтении ЙОГ, если речь про женщину то получится БаБа ЙОГА.

Поэтому на изначальном Гербе изображены и космические прародины Белых Людей, а именно Полярная зведа (она же ТАРА или МАГОГ), и созвездие Большой Ковш со звездой ТАРХА (оно же Корова Зимун, оно же Большая Медведица, оно же Лось – изменения названия связаны с тысячелетиями наблюдений, при этом изменялось положение самих Звезд и форма созвездия видимая с Земли). Сравните изначальный герб, и сегодняшний.

Из времен глубокой древности, а именно из ВСЕЯСВЕТНОЙ ГРАМОТЫ, письменности используемой белыми людьми более 100 000 лет назад, берет свое начало такое понятие как МоГоЛ(о чем подробнее можно почитать в моих статьях: < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@divo2006/6363…< ![CDATA[]]> - Даария – Северная прародина человечества, и первая Луна земли Леля возврат из бездны моря, и тьмы тысячелетий. Город и пирамида в России возрастом 110000 лет.

Согласно Всеясветной Грамоте Мо Гол – это два символа вместе означающие Великий, или Мог учие/щие Люди (при приставке Гранд читается как ВСЕМОГУЩИЕ), от туда же понятие Маг- человек который может все.

Именно поэтому на ЯРЛЫКАХ (ЯРА Лик – именно отсюда Ярлы Скандинавии или Светии) Великих Моголо-татар изображены две луны древности (Леля -7 дней и Месяц – 28 дней), символ которому более 143000 лет.

Сама письменность является отражением узелковой письменности наших предков, которую мы знаем под названием Авестийской (найденого еще в Аркаиме), а в конечном итоге названной Арабской. Именно поэтому все оружие наших предков в изобилии украшено так называемой Арабской ВЯЗЬЮ (прямое указание на Узелковую письменность), или Воинской тайнописью наших предков. Про это можно побробнее почитать в моей статье: < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/< ![CDATA[]]>@divo2006/626768 – Белые Боги ближнего Востока, от Шумеров до Скифов и Тартарии. Дея – возврат 5 Планеты, и её спутников Фаты и Люцифера.

О том что МоГоЛо – Тартары имели 4 вида письменности описал Марко Поло в своей книге в главе XVI: -«Марко, сын Николая, как то очень скоро присмотрелся к тартарским обычаям, и научился их языку и письменам. Скажу вам по истинной правде, научился он их языку, и четырем азбукам, и письму в очень короткое время, вскоре по приходе ко двору великого хана.».

Это Святорусская буквица она же Жреческая письменность, матрица 7*7 потенциал одной частицы света(в искажении известная как Кирилица):

Это Глаголица (она же Литица в древности) – письмо торговых людей:

Это Руница:

И Так называемая тайнопись воинов, она же Арабская вязь впоследствии.

Монеты Золотой Орды

С этими видами письменностей можно познакомится в моей статье: < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/< ![CDATA[]]>@divo2006/463187 – Узелковая письменность СЛАВЯН – Праписьменность всей Земли!

Тут хотелось бы сказать что Марко Поло не показали все виды письменности, так как есть еще Векторная геометрия, и техника Колослова, а также чертежы и разрезы (т.е. черты и резы) и ВСЕЯСВЕТНАЯ ГРАМОТА, и т.д. Вот такие они НЕГРАМОТНЫЕ ВАРВАРЫ наши предки, а мы их “всезнающие” потомки.

Посмотрите как изображали МоГолов в древности, среди них чукчей нет.

Вот Султан генерал Тартарии Брат Великого ХАМА:

Это Крымский Хам.

Поэтому МоГолы не появились в 13 веке в степях современной Монголии, а были выходцами из северной прародины человечества Даарии – Северный полюс, после её гибели 111000 лет назад, наши предки Могучие – МоГоЛы переселились на освободившиеся от воды земли современной Евразии, где мы их потомки и живем до сих пор. В дальнейшем эти территории освободившиеся от воды стали называть Расения, так как там разселились белые люди.

Поэтому и МоГолы на картах древности живут в районе полярного круга, т.е. максимально близко к своей ПраРодине Северному полюсу=Даарии.

Об этом прекрасно знают Европейцы которые еще в 16 веке составляют подробные карты как Северного полюса, так и дальнего востока России(подчеркнуто желтым – Тартар, красным-Могол), на которых показаны города и в Северной Америке.

Вот Европейская карта Тартарии 17 века:

Рассмотрим в приближении один из её фрагментов, на котором есть: 1 – Тартар, 2-3 Гог и МаГОГ, 4- Бельгийская пустыня, 5- Тендук, плюс Пирамиды с расположенными в том районе усыпальницами королей Тартарии.

Вот что пишет Марко Поло про место проживания МоГоЛов:

« Сендук (Тендук) — область на восток; много там городов и замков; Принадлежит она Великому Хаму (Чингиз Хану)… Главный город называется Тендук. Царём здесь поп Иван из рода Отца Ивана, по прозвищу Жор, или Георгий; Страной правит от имени Великого Хама, но не всей, а только её частью. Великие Хамы всегда выдавали дочерей своих за царей из рода Отца Ивана…

Здесь, главным образом пребывал Отец Иван, когда властвовал над тартарами, и владел этими областями и соседними царствами; потомки его жили тут же. И тот Жор (Георгий), и он из рода Отца Ивана, шестой император после Отца Ивана. Место это зовётся страною Гога и Магога, с провинциями Ун и Могул; в каждой провинции свой народ. В Ун — Гог, а в Могуле — тартары…».

Хоть Марко как настоящий иностранец, и смешал все в кучу, но я думаю вы хоть знаете кто такие ИВАНЫ, современные историки например до сих пор не знают. Чуть выше я уже пояснял кто такие МоГоЛы, ГоГи и МАГОГи, пришла пора пояснить кто такие іВАНы, так как очень часто можно встретить в истории ВАНские царства.

і – такой знак означает ВСЕЛЕНСКОЕ понятие (именно поэтому его отменили в русском языке), а ВАН – это ПЕРВЫЙ (в латинице это сохранилось), он же ОДИН (у Скандинавов это тоже есть), он же РАЗ (или АС -бог живущий на земле), Единица или Един, он же КОЛ (в обратном прочтении ЛОКи – есть у Скандинавов). Т.е. іВАН – это Первый во Вселенной, человек космического масштаба со сверх способностями равными высшим созданиям.

Карта Ortelius 1571 год.

Посмотрите международный титул Ивана Грозного в 1550 году:— Magna Universorum Rhutenorum Imperatori —Император Великой Вселенской Русской Империи.

Именно поэтому и Ханы, и Ваны упоминаются еще в эпосе РаМаяма.

РаМаяма – считается созданой в 4 веке до н.э., но описывает события которые произошли примерно 5000 лет назад. Один из главных действующих персоонажей Хан У МАН. (ман – это руна обозначающая человека.)

Хан У МАН – могущественный ВАНаРА, и одиннадцатое воплощение бога Шивы (или РудРа – очень похоже на искажение от РОД и РА – авт.), идеал преданного выполнения долга чести. Сын бога ветра.

Карта Де Береаскущеффа 1575. На этой карте изображена и прародина Даария, и основные места проживания МоГоЛов и детей Тарха и Тары. Плюс показана сама империя Моголов над которой незаходило Солнце, так так в неё входила и Южная Америка с такой страной как ПЕРУ (Н). (на карте Асия МоГолов и Южная Америка обозначены одним цветом).

Именно в Перу очень много зеленоглазых и колубоглазыъ белокожих Индейцев с сиволом Тартарии, совой на голове. Они отнесены к культуре Моче (с 1 по 8 век) и Chimú (14 -15 век) хранятся в музее Museo Oro del Perú.

И элита индейцев просто жить не может без КОКОШНИКОВ. На фото воин Инков, все при нем и голубые глаза, и булава, и кокошник.

На вопрос как выглядели Индейцы Америки и их Боги я уже отвечал в своей статье: < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/< ![CDATA[]]>@divo2006/452076 – Белые боги в Америки еще тысячи лет назад! Все коренные народы Америки выходцы из СИБИРИ!

Еще одно изделие Инков.

Таких изображений найдены десятки, с ними можно подробнее ознакомится в моем профиле на этом сайте:< ![CDATA[ ]]> https://ru.pinterest.com/divo2…< ![CDATA[]]>

Но вот вам еще парочка свежих фактов, как изображение из книги выпущенной в Англии в 1671 году на которой даны самые новые сведения об Америке, а именно показаны ИНДЕЙЦЫ в ЛАПТЯХ, в Скифо-Татаро-Русских (это я их так называю – авт.) шапках, с густыми бородами которые живут в Вигвамах и охотятся на каяках.

Книга вышедшая в Лондоне в 1671 году книгу “Америка: самое свежее и полное описание Нового Света”.

America: Being The Latest, And Most accurate Description Of The New World. Ogilby, John, 1671. Ссылка на источник чуть ниже.

< ![CDATA[ ]]> https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RU…< ![CDATA[]]>“Montanus%2C%2BArnoldus%2C%2B1625%3F-1683″%3Bsort%3Apub_list_no_initialsort%2Cpub_list_no_initialsort%2Cpub_list_no_initialsort%2Cpub_list_no_initialsort%3Blc%3ARUMSEY~8~1&mi=31&trs=135

< ![CDATA[ ]]> http://www.tart-aria.info/indejtsy-v-laptyah/< ![CDATA[]]>

Плюс нам интересно изображения Короля Флориды.(в “Атласе Азии” 1653 год Николаса Сансона)

Кстати USA- правильно переводится как Соединенные ГОСУДАРСТВА Америки, случайно не “тяжелое” ли это наследие МоГоЛо – Татарского ига в Америке.

Вот карта Monte (Monti), Urbano, 1544-1613 напечатана в 1587. Надпись на ней (обведена красным) в вольном переводе с Итальянского гласит: Летний тренировочный (сборочный) лагерь ТАРТАР! И это в СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ в 1587 году!!!!

Чуть ниже ссылка на эту карту в Интернете:

< ![CDATA[ ]]> https://www.davidrumsey.com/lu…< ![CDATA[]]>

Кстати у Ацтеков был флаг с Гербом Тартарии.

Так как Колорадо – это Круг Радости, ТехАс – это технические Боги, а рядом в Мексике есть город ТУЛА – где стоят храмы, живших там ранее Богов занимавшихся производством технических устроуйств. например как этот перфоратор в руках скульптуры из Храма города ТУЛА.

Вы спросите ну откуда у тех кого нам описывают как кочевников степняков флот? Вот вам ответ от Марко Поло который в 13 веке утверждал в своей книге о том что: “Корабли Хубилая одновременно могли перевозить до 30000 воинов, и пересекать морские пространства расстоянием в 1500 миль запросто” (2500 км.). Плюс Марко Поло описывает корабли Моголов как 5-ти мачтовые, такие Европейцы научились делать только в 19 веке!

И это только на Тихом океане. До Америки оттуда на таких кораблях вполне можно добратся, именно поэтому мы встречаем еще в 13 веке в книге Рюи Гонзалеса о путешествии ко двору Тимура в Самарканде упоменание о широком применении кукурузы (маиса).

Поэтому нас теперь не очень должна удивлять карта 13 века из региона ближнего востока на которой показана береговая линия Америки. Карта мира из персидской рукописи XIII века. (вот ссылка на источник – < ![CDATA[ ]]> http://manuscrits-drac.bnsa.aquitaine.fr/zoom.aspx…< ![CDATA[]]>)

Вот еще одна до Колумбовая карта всего Мира, уже из Китая (Чины), это копия карты Адмирала Чжэна, сделанной в 1418 году.

Именно по этим картам добытым Кристофором Колумбов на востоке он и поплыл “открывать” Америку, притом делал это по кратчайшому пути, и приплыл туда где Белого человека знали.