Новости Славянского Мира. Выпуск 68

Сегодня в новостях:

- Что было, что есть и что будет интересного.

- Находки и артефакты земель славянских.

- Праздники и славянские гулянья.



В Шлиссельбурге можно посетить выставку – «Находки древнего Орешка»



Масштабная выставка «Живой источник» представляет сотни предметов традиционных промыслов — от хрупкого вологодского кружева до роскошного оружия златоустовских мастеров.



Тюмень — единственный город в Сибири, существующий с 14 века. Этот факт уже доказан учеными и является величайшим открытием археологов.



В Норвегии обнаружено предположительно самое древнее наскальное изображение лодки.



3 октября в 15.00 музей «Смоленский лён» проводит этнографическое познавательное мероприятие «Трофимовская вечорка».





В Новокузнеце приглашают на КУЗНЕЦКИЕ ВЕЧОРКИ 15 октября, в воскресенье, в 16 час.





2 октября в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Эгрегоры. Помощники или враги? (что это такое и с чем их едят)».



3 октября, вторник

Сердце тебе не хочется покоя

Автор-сказитель – Захар Белинский



4 октября, среда

Настоящие Белые МоГоЛо – Тартары. Тартарская Империя – наследница Скифии

Автор-сказитель – Виктор Максименков



5 октября, четверг

Славяне и Арии – Дети Солнца

Автор-сказитель – Юрий и Ольга Шевченко



7 октября, вы услышите запись передачи из цикла «Пространство Женщины» -Домовой. Его предназначение и место в пространстве Женщины».



Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени.



если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.

Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com