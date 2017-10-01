Новости Славянского Мира. Выпуск 68
Сегодня в новостях:
- Что было, что есть и что будет интересного.
- Находки и артефакты земель славянских.
- Праздники и славянские гулянья.
В Шлиссельбурге можно посетить выставку – «Находки древнего Орешка»
Масштабная выставка «Живой источник» представляет сотни предметов традиционных промыслов — от хрупкого вологодского кружева до роскошного оружия златоустовских мастеров.
Тюмень — единственный город в Сибири, существующий с 14 века. Этот факт уже доказан учеными и является величайшим открытием археологов.
В Норвегии обнаружено предположительно самое древнее наскальное изображение лодки.
3 октября в 15.00 музей «Смоленский лён» проводит этнографическое познавательное мероприятие «Трофимовская вечорка».
В Новокузнеце приглашают на КУЗНЕЦКИЕ ВЕЧОРКИ 15 октября, в воскресенье, в 16 час.
2 октября в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Эгрегоры. Помощники или враги? (что это такое и с чем их едят)».
3 октября, вторник
Сердце тебе не хочется покоя
Автор-сказитель – Захар Белинский
4 октября, среда
Настоящие Белые МоГоЛо – Тартары. Тартарская Империя – наследница Скифии
Автор-сказитель – Виктор Максименков
5 октября, четверг
Славяне и Арии – Дети Солнца
Автор-сказитель – Юрий и Ольга Шевченко
7 октября, вы услышите запись передачи из цикла «Пространство Женщины» -Домовой. Его предназначение и место в пространстве Женщины».
Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени
Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени.
если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.
Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com