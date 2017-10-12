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Настоящие Белые МоГоЛо -Тартары. Часть 1

08:41. 12 октября 2017 Просмотров - 53 Один комментарий Опубликовал:

04 октября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему – «Настоящие Белые МоГоЛо – Тартары. Тартарская Империя (вплоть до 19 века) – наследница Скифии (5600 лет назад)».

Автор–сказитель – Виктор Максименков
часть 2: https://youtu.be/LHat2MpiSO4

В передаче мы рассмотрели следующие вопросы:

- Кто такие настоящие Белые МоГоЛы (дети ТарХа и ТаРы – ГоГ и МаГоГ) и их магическое и техническое наследие (робототехника, управление погодой и т.д.);

- Путь МоГоЛоВ из Северной прародины (Дальнего Востока сегодняшней России) до Африки и доколумбовой Америки;

- Империя (Именем Перуна) – от Скифии (5600 лет назад) до Тартарии (вплоть до 19 века) – над которой не заходило Солнце, которую создали, и тысячи лет сохраняли Белые строители и Учителя Человечества.
Статья В. Максименкова “Настоящие Белые МоГоЛо – Тартары. Тартарская Империя (до 19 века) наследница Скифии (5600 лет назад)” https://cont.ws/@divo2006/718143
Ссылки на видеоролики В. Максименкова: Настоящие Белые МоГоЛо – Тартары. 1 часть -
https://youtu.be/DheJ6H6gcZA

2 часть – Тартарская Империя (вплоть до 19 века) наследница Скифии (5600 лет назад) – https://youtu.be/G1KN87iAjoM

Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 04 октября 2017 в 20 часов по Москве.
Надеемся с вашей помощью более подробно раскрыть тему передачи посредством чата сайта slavmir.org

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 3215 1601
    Maleos 12 октября 2017 в 9:38 Ссылка Пометить
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    Еврейское радио с еврейскими же ведущими убаюкивает гойских долбойобов еврейскими сказками… Гойские долбойобы разинули рот и развесили уши…

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