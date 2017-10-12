Настоящие Белые МоГоЛо – Тартары. Часть 2

04 октября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему – «Настоящие Белые МоГоЛо – Тартары. Тартарская Империя (вплоть до 19 века) – наследница Скифии (5600 лет назад)».



Автор–сказитель – Виктор Максименков

часть 1: https://youtu.be/HgTX56MWljI



В передаче мы рассмотрели следующие вопросы:



- Кто такие настоящие Белые МоГоЛы (дети ТарХа и ТаРы – ГоГ и МаГоГ) и их магическое и техническое наследие (робототехника, управление погодой и т.д.);



- Путь МоГоЛоВ из Северной прародины (Дальнего Востока сегодняшней России) до Африки и доколумбовой Америки;



- Империя (Именем Перуна) – от Скифии (5600 лет назад) до Тартарии (вплоть до 19 века) – над которой не заходило Солнце, которую создали, и тысячи лет сохраняли Белые строители и Учителя Человечества.



Статья В. Максименкова “Настоящие Белые МоГоЛо – Тартары. Тартарская Империя (до 19 века) наследница Скифии (5600 лет назад)” https://cont.ws/@divo2006/718143



Ссылки на видеоролики В. Максименкова: Настоящие Белые МоГоЛо – Тартары. 1 часть -

https://youtu.be/DheJ6H6gcZA



2 часть – Тартарская Империя (вплоть до 19 века) наследница Скифии (5600 лет назад) – https://youtu.be/G1KN87iAjoM



Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 04 октября 2017 в 20 часов по Москве.

Надеемся с вашей помощью более подробно раскрыть тему передачи посредством чата сайта slavmir.org



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Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com