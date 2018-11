Тартария — это Скифия. Часть 7

Добруси, добрусины – по-моему, говорящие названия. Ныне встречаются только в виде фамилий. Но раньше была такая провинция в Болгарии:

«Добрусия, Добрук и Добругия, восточная Болгарская провинция, в прошлом часть Нижней Мёзии и Скифии. Называется так, потому что там проживали тартары добрусины, под покровительством Турции.»

Об иллирийцах уже писала, но еще одно упоминание и в том числе о городе Томы из книги Егора Классена «НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ для древнейшей истории Славян вообще и СЛАВЯНО-РУССОВ», 1854 г.:

«Германцы пишут, что Овидий изучал в Томи языки гетский и сарматский, которые принадлежали к славянским наречиям. M. Apendini доказывал, что древние фракийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, геты, даки, сарматы, кельтоскифы говорили одним славянским языком. Клуверий считает Сарматов предками венедов и слованцев. Iordan доказывает, что сарматами и меотидами называли славян, живших на Дону и Волге и после у Черного моря и Дуная. Антон выводит от волжских Сарматов будинов, роксолан и сербов. Гримм принимает древних иллирийцев и Сарматов за славян.»

Город Томь или Томы – столица Понтийской Скифии. Не знаю как у кого, а у меня возникает ассоциация с Сибирским городом Томском. Возможно, еще одно случайное совпадение?

«Томы, Томис — античный город на западном берегу Чёрного моря (современный город Констанца в Румынии). Находился на территории исторической Малой Скифии (ныне Добруджа, Болгария), основанный около 500 года до н. э.» Источник

От этого города кое-что дожило до наших дней:

Вопрос о том, как такие вещи изготавливались в 5 веке до н.э. мы рассматривать не будем, просто любуемся. Это надгробье очень похоже на те, что в больших количествах найдены в Краснодарском крае и в Крыму:

Сохранившийся фрагмент мозаичного пола с изображением свастики:

Свастику нельзя считать только славянским символом. Он скорее общепланетарный. Так как изображение свастики встречается во всех странах и на всех континентах. И на многих языках она называется одинаково – свастика. Собственное название свастики есть в русском языке – коловрат, в монгольском – хас.

Имеется в современной Константе, стоящий на месте античной Томы вот такой памятник:

Информацию о том, почему в этом городе находится памятник-близнец Капитолийской волчице в Риме, не смогла найти. Города-побратимы?

Константинопольская империя и Ко.

В связи с упомянутой в описании Понтийской Скифии Константинопольской империи хочу сделать небольшое отступление об истории империй в этом регионе.

Константинопольская империя, она же Латинская империя Романия (1204—1261) — средневековая империя, образованная после 4-го крестового похода на землях Византийской империи.



На латинском языке она называлась Романия (Romania). Кстати, также называется сейчас Румыния. Не в этой ли связи памятник волчице в румынском городе Константа?

Византийская империя (395—1453) была сформирована после распада Римской империи. Которая существовала с 27 года до н. э. по 476 год н.э., а восточная ее часть -до 1453г. Потому что название «Византийская» было введено историком Иеронимом Вольфов только в 1555 году, столетие после того, как империя прекратила свое существование. Об этом я писала в 4-й части этого цикла.

Римская империя в свою очередь образовалась на месте Македонской империи, существовавшей с 808 до 146 гг. до н.э.

Македонская империя тоже не на пустом месте возникла. Но на месте Персидской империи (550 до н. э. — 330 до н. э.), или по-другому империи Ахеминидов или Арийской империи:

«Держава Ахеменидов (Арийская Империя), она же Первая Персидская Империя, — древнее государство, существовавшее в VI—IV веках до н. э. на территории Передней Азии и северо-восточной Африки, созданное персидской династией Ахеменидов.



К концу VI века до н. э. границы Ахеменидской державы простирались от реки Инд на востоке до Эгейского моря на западе, от первого порога Нила на юге до Закавказья на севере." Источник

И была еще империя Сасанидов («Государство иранцев (ариев)»)

Примечательно, что в Географической Энциклопедии М. Баудранда (да и других энциклопедиях 17-го века) ничего ни о ахеменидах, ни о сасанидах не сказано. Есть упоминание о городе Сасима в Каппадокии, Сасо – остров в Малой Епирии (ныне Греции) и сасоны – народность Скифии по Птолемею, жители гор Имаум:

Арии в его книге упоминаются:

«Ария – Испания Ватика, горы в Испании; Ария – укрепленный город в Бельгии; Ария – был большой регион Персидского царства по Плинию, вместе с его 5 провинциями в большей мере на востоке, где собственно Ария, Аракосия, Дрангиана, Гедросия и Паропанис, простирающийся в сторону Индии. Ария собственная – регион Азии в Персидском царстве, по Птолемею, который сейчас называется Ситзистан и Хорасан, как говорит Якоб Кастальдо.



Ее области граничат с Бактрией и Маргианой, на востоке – с Паропанисом и Арахосией, на юге -с Дрангианой, на западе – с Парфией, была немного дальше от Хиркании. Столица Арии также называется Арией. Откуда произошло название региона. Другие города – Александрия и Бетара. В настоящее время народность арии и ариенсы. Ария – город Азии, столица в Персидской империи по Страбону, и Плинию, сейчас Герат. Ариаки – народность Скифии Внутреннего Имаума, по словам Птолемея, на реке Яксарте в смежной Согдиане. Сейчас часть региона Мауралнахарии.»

Речь идет об этом регионе:

Или более крупным планом:

Написано, что автор карты Себастьян Мюнстер, но она точно такая же, как в книге «География Птолемея» 1545г. Александрии и тут присутствуют, одна в Арии и одна в Арахозии. Столицу Арии Арию переименовали в Герат. Этот город и сейчас так называется:

«Герат — город на северо-западе Афганистана в долине реки Герируд. Центр провинции Герат. В древности — важный центр караванной торговли на Великом шёлковом пути. В империи Александра Македонского носил название Александрия Ариана.» Источник

На карте Птолемея и в Географическом описании Баудранда это все-таки разные города. Но по месторасположению города можем получить современную привязку к местности:

Можно сказать, что местонахождение этого города совпадает с древней картой. Интересно, что народ Ариаки проживали не в Арии, что казалось бы логичным, а рядом – в Скифии.



Река Яксарта – это Сырдарья. Мауралнахария – часть современного Узбекистана. Она знаменита тем, что ее царем был Бабур (или Захир-ад-дин Мухаммад Бабур):

«Бабур – царь Мауралнахии, основатель империи Великих Моголов. Потомок Тамерлана, царствовал до 1530 года.» Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

О Великих Моголах я уже много писала. Например, в статье «Кто построил дамбу Гога и Магога. Часть 3» , «Неизвестная Тартария. Часть 2». Выдержки оттуда:

"Тавернье говорит, что слово «могол» значит «белый» и что древние индийские язычники, жители современной Моголии, называли правителей Индостана так потому, что их [индейцев] кожа была коричневого и оливкового цвета. … но те, из Кашемира, красивее, и имеют более белую кожу, в особенности женщины, почему на них в Индостане большой спрос, чтобы потомство имело более белую кожу и больше походило на прямых потомков моголов. Тартары, которых он привел туда и которые были людьми светлой кожи (белой расы), смешались с темными индийскими женщинами, произвели народ, которому дано название Караунаса, означающее на языке страны смешанную породу.»

Но возвращаемся к империям. Перечисляю в порядке их возникновения: Арийская (Персидская), Македонская, Римская, Византийская, Латинская (Константинопольская). Одна за другой практически на тех же территориях и в тех же границах (с некоторыми вариациями).

Об ариях поговорим позже. Македония – славянское государство, как сейчас, так и в прошлом, население Македонской империи также было преимущественно славянским. В состав Римской империи также входило много славянских государств, и многие римские императоры, по словам Егора Классена, были славянами:

«Более двадцати Славян возведено было на престол Римский; упомянем имена хотя бы некоторых: Юстин I, Клавдий, Кесарь- Север и Валенций – иллирийцы; Юстиниан, Юстин II, Проб, Максимиан и Валентиниан – паннонцы; Диоклетиан – далмат; Константин-Хлор – Русин. Славянское происхождение этих императоров признано всеми, а по свидетельству Гамзы и Геннезия, и император Василий был также Славянин.



Одним словом, величайшие императоры римские последнего времени были Славяне, и легионы их отечества играли главную роль в Риме и Византии, составляя собою лучшее войско.



После этого весьма понятно, что Царь Иоанн Васильевич мог иметь причину выводить свое родство с римскими императорами. А сколько было в Дании, Швеции и Норвегии королей славянского происхождения?» (Древнейшая история Славян и Славяно-Руссов)

О лаетах, состоящих на службе Римской империи, и сарматских лучниках, которых охраняли дороги и на территории Римской империи и далеко за ее пределами, а фактически – по всему континенту, я писала во 2-й части этого цикла. И в дополнение информация о Скифском легионе – Legio quarta Scythica (4-й Скифский легион):

«Это был римские легион эпохи республики и империи. Был он сформирован Марком Антонием в период после 42 года до н. э. В первой половине I века легион был передислоцирован в Сирию, где и находился в течение следующих столетий. Принимал участие во многих конфликтах на восточной границе. Последние упоминания о легионе относятся к началу V века. Эмблемой IV Скифского легиона является козерог.» Источник

Тут речь только о 4-м скифском легионе, но надо понимать, что их было больше. Ни на одной старой карте все вышеперечисленные империи не упоминаются. Они присутствуют только на современных схемах.



Какие напрашиваются выводы? Не забудем упомянуть о последней империи, существовавшей на этой территории. После того, как Константинопольская империя прекратила свое существование, вместо нее образовалась Османская империя (1299—1453):

Другое название Османской империи Отоманская. Возникает ассоциация с «Атаманской», но не будем сейчас об этом говорить. Лучше поговорим об основателях первой империи в этих землях – ариях.

Арии

Официальная версия:

«Арии – это термин, который был использован в качестве самоназвания индоиранским народом. Это слово использовалось индийцами ведического периода в Индии в качестве этнической метки для себя и для обозначения благородного класса, а также географического региона, известного как Арияварта, где зародилась индоарийская культура.» Источник

Все словосочетания, в которых присутствует слова «Иран» или «иранский» относятся к 20-му веку. Потому что слово «Иран» появилось только в 1935 году. До этого времени страна называлась Персией. Считается, что слово «Иран» образовалось от «Ариана» (Арьяна):

«Современное название Ирана восходит к авестийскому Airyāna, которое образовано от самоназвания древних индоиранцев — «arya» и является или прилагательным «Арийская страна», или генетивом «Страна ариев» в выражении типа airyanam dahyunam — «страны ариев» Источник

По-моему, если слово возникло в 20-м веке, оно никак не может сочетаться со словом «древний». Это все равно, что сказать, что древние ленинградцы называли себя питерцами, а древние югославы – далматами.



И тем не менее словосочетания «древнеиранский» или «ираноязычный» (по отношению к древним народам) являются вполне рабочими современными терминами. «Обозначение благородного класса в Индии» – совпадает с тем, что выше говорилось о моголах. Об Арьяварте:

«Арьяварта – «обитель благородных или превосходных (ариев)», термин для частей индийского субконтинента в древних индуистских текстах, таких как дхармашастры и сутры.» Источник

Примерно совпадает с границами империей Великих Моголов и Индо-Скифского царства.

Кроме понятия «индоиранцы» существуют еще понятия «индоарии» или «индоарийцы» и «индоевропейцы». Об их происхождении:

«Это было частью распространения индоевропейских языков с протоиндоевропейской родины в Понтийской степи, большой площади пастбищ на дальнем востоке Европы, которая началась с 5-го по 4-е тысячелетие до н.э., и индоевропейские миграции из евразийских степей, которая началась примерно 2000 лет до нашей эры.» Источник

Тут имеем туже картину. Протоиндоевропейской родиной названы Понтийские степи – это Причерноморские степи, Южная Украина, или Малая Скифия, другими словами. «Дальний Восток Европы» – вероятно, Европейская часть России, до Уральских гор, или Скифия Внутреннего Имаума.



С какого-то перепугу, народы, проживающие в Скифии, были названы протоиндоевропейцами. Хотя из выше приведенной информации следует, что сами себя они называли АРИЯМИ. И далее из того же источника:

«Теория утверждает, что эти люди, говорящие на индоарийском языке, возможно, были генетически разнообразной группой людей, объединенных общими культурными нормами и языком, именовались ариями, «благородными». Распространение этой культуры и языка происходило с помощью системы «покровитель-подопечный», которая позволяла впитать и окультурить другие группы в эту культуру. Этим объясняется сильное влияние на другие культуры, с которыми она взаимодействовала.»

Арии-скифы пришли в Индию, и Южную Азию, принесли туда свою культуру и свой язык, став покровителями местных народов. Как-то не вяжется это со словосочетанием «степные кочевники». И индоарийским языком они говорили ДО того, как пришли в Индию.



А значит приставку «индо» можно смело отбросить. И получается, что народы, называющие себя ариями, говорили на арийском языке. Если смотреть по гаплогруппам, то арии – это R1a.

«Гаплогруппа R1a, как полагают, была доминирующей гаплогруппой среди северных и восточных индоевропейских народов, которые частью перешли в индо-иранскую (R1a1-Z93), частью в греческую (микенцы), фракийскую, балтийскую и славянскую ветви. В настоящее время, высокие частоты гаплогруппы R1a находятся в Польше (56% населения), Украине (от 50 до 65%), европейской части России (от 45 до 65%), Беларуси (45%), Словакии (40%), Латвии (40 %), Литве (38%), Чехии (34%), Венгрии (32%), Хорватии (29%), Норвегии (28%), Австрии (26%), Швеции (24%), северо-востоке Германии (23%) и Румынии (22%). У брахманов индийских штатов Западная Бенгалия и Уттар-Прадеш гаплогруппа R1a1 встречается с частотой 72 % и 60 % соответственно (субклад характерный для Центральной и Южной Азии R1a1-Z93).» Источник

Северные и восточные индоевропейцы – это как раз и есть скифы. Поэтому правильнее будет звучать: «Гаплогруппа R1a, как полагают, была доминирующей гаплогруппой среди скифов, которые частью перешли в индо-арийскую (R1a1-Z93), частью в греческую (микенцы), фракийскую, балтийскую и славянскую ветви.»

Информация по индийским брахманам совпадает с тем, что историки 17-18-го веков рассказывали о моголах? Я думаю, что совпадает. Но чтобы кому-то не было обидно, что он не является потомком великих моголов, нашла вот такую схему, на которой показана ситуация по гаплоруппам:

Желтым цветом обозначена гаплогруппа R1a. Как видим, в большом количестве она присутствует в Индии, на Алтае, в Киргизии и в России. Чуть в меньшем количестве – в Персии (Иране), Узбекистане, Татарстане, Норвегии, Германии, Финляндии и Исландии. Еще в меньшем – у северных народов России, Шотландии, Турции, Грузии и Армении, Казахстане и Суматре.



О Суматре я уже писала в 4-й части это цикла, что она являлась провинцией Тартарии. Как, кстати, и Персия. Об этом все в той же книге Марко Поло. В некоторых странах Западной Европы гаплогруппа R1a практически полностью вытеснилась гаплогруппой R1b.

Это что касается ариев, но я думаю, что как в Скифии, так и в Тартарии проживали не только арии. А примерно такие же народы, которые проживают и сейчас на этих территориях. Собственно, приведенная здесь схема, по-моему, отражает ситуацию на момент начала 16-го века. Т.е. как раз на момент существования Тартарии. Так зная территорию, занимаемую Скифией-Тартарией, можно понять, какие примерно народы ее населяли.

Бехистунская надпись

Самая ранняя эпиграфически засвидетельствованная ссылка на слово «ария» встречается в Бехистунской надписи , VI в. до н. э.., которая описывает себя как составленную «в Арии» :

Древнеперсидский – потомок арийского языка.

Эламитский – это вымерший язык, на котором говорили древние эламиты, соседи шумеров, аккадианцев, вавилонян, касситов, ассирийцев и халдеев. Ранее для этого языка использовались также названия «сузский», «анзанский», «ахеменидский язык второго рода», «туранский», «мидийский», «скифский».

Вавилонский, он же ассиро-вавилонский или аккадский язык— один из древнейших семитских языков.

Все эти языки представляют собой клинопись. Наверное, только специалист может увидеть между ними разницу. Фрагмент этой надписи крупным планом:

Нашла книгу «The Persian Cuneiform Inscription at Behistun, Decyphered and Translated; With a Memoir on Persian Cuneiform Inscriptions in General, and on That of Behistun in Particular» (Персидская клинописная надпись в Бехистуне, расшифрованная и переведенная; С описанием персидских клинописных надписей вообще и Бехистунскаой в частности), изданную в середине 19-го века, в которой приводится полная расшифровка надписи. В этой книге упоминаются и арии, и скифы, и тартары. Небольшой фрагмент:

Перевод:

«У классиков имеется много записей, в которых древняя мидийская речь связывается со Скифией, но которые под Скифией в этом случае имеют в виду Склавонию или Тартар. Я сомневаюсь, что мы сейчас в состоянии это решить.



Сарматы или Савроматы, которые говорили на скифском языке, хотя и плохо, были, конечно, поселением из Мидии. Смотрите: Геродот, IV глава, 110-117 стр.; Диодор Сицилийский, II глава, 3 стр. и Плиний, VI глава, 7стр.



Опять же, Помпоний Мела объединяет Сарматов с парфянами (lib. IV. глава III) и с парфянским языком, Юстин (lib. XLL глава 2) говорит, что это связующее звено между Скифией и Мидией; в то время как Иоанн Малала (редакция Диндорфа, стр. 26), цитируя из неизвестного отрывка Геродота, говорит: «Парфяне до наших дней сохраняют платье, язык и законы скифов».



Известный отрывок Страбона (стр.374), в котором он объединяет мидийцев, персов, бактрийцев и согдийцев в одной семье, относится, по-видимому, к более позднему периоду колонизации ариев.



Хотя в то же время следует признать, что цитата, которую он также приводит из Неарха почти аналогичного мнения, поскольку касается мидян и персов, может применяться только к раннему возрасту, как к завоеванию Александра.»

Парфяне, вероятно, были скифами, если верить общедоступным источникам:

«В античную эпоху в степях Средней Азии обитали кочевые племена массагетов (саки в древнеиранских источниках), скифского происхождения. Примерно в III веке до н. э. несколько из этих племён объединились в племенной союз под общим названием — Дахи. В среде этих племён на главенствующую роль вышло племя парны, из которого произошли будущие вожди и основатели Парфии, Аршак и Тиридат.» Источник «Парны были восточным иранским народом, который жил в долине Охуса (приток Амударьи), на юго-востоке от Каспийского моря, но считается, что их первоначальная родина, возможно, была южной Россией, откуда они эмигрировали с другими скифскими племенами.» Источник

Опять же, парны были иранским народом более чем за 2000 лет до того, как появилось название "Иран". Которое было образовано от "Ариан", а то в свою очередь – от "Арий". Почему так прямо и не сказать, чтобы не запутывать народ: парны были арийским народом? Еще один удивительный момент нашей истории касается шумер. Шумерия в книге «Географии в алфавитном порядке» Мишеля Баудранда почему-то упоминается только как город. И причем город даже не в Месопотамии, где, по общему мнению, проживали шумеры, а во Франции:

«Шумерия – город Малой Галлии, в Нижней Окситании, говорит Кателло. См. Соммерию. Соммерия или Шумерия, город Малой Галлии, в Нижней Окситании, на реке Видолий, на расстоянии 4 лье юго-восточнее Монте Пессулано; Немаус (ныне Ним, город на юге Франции -прим. мое) в том же направлении; был хорошо укреплен.»

Город с таким названием не смогла найти в современных источниках. Но почему у Баудранда ничего не сказано о шумерах? В 18 веке о них еще не было известно? В книге середины 19-го века, посвященной расшифровке Бехистунской надписи, они тоже не упоминаются. Нашла вот такое объяснение этому:

«О Шумере и шумерах исследователям ничего не было известно вплоть до середины XIX века: упоминания на этот счёт отсутствуют как в античных источниках, так и в Библии. Лишь в конце XIX века, уже после открытия Шумера, с ним стали связывать упомянутую в Библии (Быт. 10:10, Быт. 14:1) страну Сеннаар (Šinʿār), название которой якобы восходит к этому топониму; однако тщательное исследование вопроса показывает, что название «Сеннаар» восходит к имени «Шанхара» (Šanhar(a)), которым население к западу от Евфрата называло Вавилонию касситского периода (ок. 1400—1155 год до н. э.). Открытие шумеров произошло в процессе исследования аккадской (вавилоно-ассирийской) клинописи.» (Сэмюэл Н. Крамер. «История начинается в Шумере» и «Шумеры. Первая цивилизация на Земле», 2002г.)

Т.е. ни одного упоминания, нигде, вплоть до конца 19-го века. И это при том, что:

"Шумерская цивилизация сыграла важную роль в истории человечества. С шумерами связывается изобретение колеса, письменности, древнейшей цивилизации и связанных с ней базовых научных, социальных, правовых и политических знаний исторического времени.



Шумерская шестидесятиричная система счисления легла в основу современного деления времени (60 минут и секунд) и углового измерения пространства (360 градусов круга). Шумерской астрономии принадлежит честь изобретения зодиака (заимствованного позже греками и другими европейцами), разработки календаря и сопутствующие этом математические исследования. На шумерском написаны древнейшие в мире памятники законодательства — «Законы» Уруинимгины и Законы Ур-Намму (Шульги).



Прообразом библейского мифа о Потопе послужил шумерский миф, прообразом библейской Вавилонской башни — зиккураты, впервые появившиеся в шумерских городах.



Достижения шумерской цивилизации были восприняты последующим населением Древней Месопотамии — вавилонянами, которые развили их и вывели на новый уровень." Источник

На этом пока все. Продолжение следует.

В оформлении статьи использована фотография мозаичного пола столицы Понтийской Скифии, города Томы. Источник





i_mar_a