Тартария — это Скифия. Часть 5

Звучит как: это область СЕЙЧАС гористая, пустынная и немноголюдная. А раньше, значит, было по-другому? И так ясно, что было по-другому, но получается, что в не в далеком прошлом, а вполне обозримом, и хранящимся в памяти еще составителями карты. Об изображениях необычных существ ничего не сказано.

А также во многих мифах (?) и легендах многих частей мира, включая Древний Египет, Европу, Среднюю Азию и Китай. Многие исследователи сейчас приходят к мнению, что в древних мифах правды намного больше, чем в современной истории, хотя в это, возможно, трудно поверить. Другие существа, изображенные на карте, также встречаются в других источниках. Например:

Считается, что эта Псаломная карта была изготовлена в 1260 году и она соответствует схеме средневековых карт О-Т, . Где О – земной шар, а Т – разделение на три континента. Азия – вверху, Европа – внизу слева и Африка – внизу справа.

Интересно, самим не смешно такое писать – более 1000 лет изображать на картах каких-то мифических существ, которые никто никогда не видел? Причем их изображали не только на картах. Тут возникает сразу два сомнения: 1) что эти существа действительно были мифическими, и 2) что это длилось более 1000 лет. Они посчитали с 1-го века, когда об этих монстрах было впервые упомянуто, до средних веков, когда все еще изготовлялись карты с их изображением.

«В первом столетии нашей эры Плиний Старший рассказывал в своей Естественной Истории, что в Африке было много удивительных племен, в том числе «Нигро, чей царь имеет только один глаз», «Синамолги, у которых головы, как у собаки», и «Артабатита» , которые блуждают, как четвероногие дикие звери ». Эти мутантные расы обязательно включались в карты Африки на протяжении более 1000 лет, хотя их никто никогда не видел.» Источник

Позже этот символ был отображен в имперской державе, только букву «Т» перевернули вверх ногами, т.е. Европа и Африка оказались сверху, а Азия – снизу. Причем по всей Европе и в России эти державы были одинаковыми.

Сигизмунд , 14-15 век (1368 – 1437гг.) еще держит шар, не разделенный на три части , а цельный, с изображенными континентами на нем. Но 2х-главый орел, символ Священной Римской Империи , уже присутствует.

Об исседонах упоминали также Стефан Византийский и Геродот. Согласно Геродоту исседоны практиковали ритуальный каннибализм своих почтенных мужчин: на ритуальном празднике семья умершего патриарха ела его плоть, золотила его череп и затем хранила его как реликвию. На карте Птолемея имеется рисунок, на котором два человека расчленяют трупы. Но подписано, что это антропофаги:

«В Прасае [в Аттике] находится храм Аполлона. Говорят, что присланы первые плоды Гиперборейцев, и говорят, что Гиперборейцы передают их Аримаспиям, Аримаспии – Иссононам, от них скифы доставляют их в Синопу, оттуда они перевозятся греками в Прасай, и афиняне берут их в Делос ». Павсаний 1.31.2.»

К слову: если сравнивать карты Птолемея со средневековыми картами, то они выглядят скорее как карты 15-16 века, а не 2 века н.э. И если Птолемей жил на самом деле в 15-м или 16-м веке, то изображаемые им Скифия и Сарматия относятся к тому же времени. Возвращаемся к карте Птолемея. На ней имеется надпись «исседоны» и два города с тем же названием – Исседон, один на территории Скифии, а второй – на территории Серики. Что еще раз подтверждает общность этих территорий.

Идет ли здесь речь о каннибализме? Мнение ученых-археологов:

«Археологи Е. М. Мерфи и Дж. П. Мэллори из Королевского университета в Белфасте утверждали (Antiquity, 74 (2000): 388-94), что Геродот ошибался в своей интерпретации того, что, по его мнению, было каннибализмом.



Недавно раскопанные участки в южной Сибири, такие как большой могильник Аймырлыг в Туве, содержащие более 1000 захоронений скифского периода, выявили скопления костей, часто расположенных в анатомическом порядке.



Это указывает на захоронения полуразложившихся трупов или скелетных останков, иногда связанных кожаными или тканевыми ремешками. Мерфи и Мэллори полагают, что, поскольку Исседоны были кочевниками, живущими с крупным рогатым скотом, летом они поднимались в горы, но хотели, чтобы их умершие были захоронены в зимнем лагере; поэтому они расчленяли умерших летом людей, что было более гигиеничным, так как позволяло трупам разлагаться естественным образом в летнюю жару.



Похороны расчлененных останков производились осенью после возвращения в зимний лагерь, но до того, как земля была полностью заморожена. Такие процедуры дефлексирования и расчленения, возможно, были ошибочно приняты за доказательства людоедства иностранными наблюдателями.» Источник

Вот так и рождаются мифы, вернее вымыслы. Столько рассказов о каннибализме, а оказалось, что это на самом люди расчленяли трупы своих родственников, чтобы захоронить их в другом месте. Также на карте присутствуют названия народов: гиппофаги, антропофаги (тоже считавшиеся людоедами), аннибы, сизыги; областей: Auxacitis, Casta, Achassa. А также несколько городов, кроме Исседонов: Auzasia, Piada, Damna, Soeta, Chaurana. Некоторые из этих названий сохранились до сих пор.

Скифы в Восточной Сибири, продолжение

Описание Скифии Внешнего Имаума из «Географии в алфавитном порядке» Мишеля Баудранда:

«Скифия Внешнего Имаума – часть Скифии по Птолемею, расположенная на востоке, простирается между Гиперборейской Скифией на севере, регионом Серика на востоке, Скифией Внутреннего Имаума на западе, Индией на юге. Ее различные части носят названия: область Ачасса, Аузасити, Касия, Abii (губа) Скифии, где также исседоны с городами Скинтика и Аузасия, сейчас же обширная часть Тибетского царства, район Сисиана (ныне такое название носит город в Армении – прим.мое) и большая часть Каимачитарум или Великая Тартария. Но остальная часть этих утверждений до сих пор редко доходят до Европы.»

О каимачитах из того же источника:

«Каимачиты – это народность Великой Тартарии, занимающая обширную территорию вдоль реки Джаммам, между регионами Монгалов на севере и царствами Тибет и Тангут на юге. Сейчас море на востоке называют морем Каимачитарум морем, как указано на карте Абу-ль-Фида»

О какой реке и каком море идет речь, я не знаю. Может быть, озеро Балхаш? Река с похожим названием – Джамна, протекает в Индии и впадает в Ганг. Имеется в Индии и еще одно название, совпадающее с названием на карте Птолемея – Чаурана (Chaurana), так называется деревня в Индии. Но находится она в Гималаях:

Что, в общем-то, совпадает с расположением скифского города Чаурана на карте Птолемея:

Получается, что вся территорию нынешнего Западного Китая ранее принадлежала Скифии. Об этом же пишет и М. Баудранд, сообщая, что часть Восточной Скифии ныне является Тибетским царством.





Туркестан

Об упомянутом здесь городе Аузасия:

Аузасия – город Скифии Внешнего Имаума, согласно Птолемею, который сейчас называется Acru в области Туркестания. (Hofmann J. Lexicon universale. 1698)

И о Туркестане из книги Мишеля Баудранда:

«Туркестан – большая часть Азии, в Тартарии, между Большой Тартарией на севере и империей Великих Моголов на юге. Как почти все рассказывают в описаниях их путей. Тем не менее, есть много людей, которые считают Туркестан царством Тибет. Но столица Туркестана носит то же название.»

Не уверена, что совсем правильно перевела, но получается что Туркестания (ранее территория Скифии) занимала большую территорию, которая включает современные Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизию и Тибет. Как это показано на карте Николая Сансона:

На карте изображена уже более поздняя ситуация: Скифии уже нет, на ее месте Тартария. От Туркестана остался только Восточный Туркестан . А вместо западного появились две области: Узбек и Загатай. Граница Туркестана выделена красным цветом. На севера он граничит с Огромной территорией Пустынной Тартарии и Уральской Тартарией, на западе – с Катаем и Чиной, на юге – с Империей Великих Моголов. Ныне это Индия. Тибет на этой карте показан в составе Туркестана. Еще более поздняя ситуация:

Туркестан еще есть, а Тартарии и империи Великих Моголов уже нет. Не хочу сейчас подробно останавливаться на карте Сансона. Только одна интересная деталь:

Здесь почему-то вытирали дату, и вначале очень четко видно букву i или j вместо 1. И какой год был указан первоначально – 6994? На остальных картах этого атласа даты имеют привычный для нас вид.





Империя Великих Моголов или Индо-скифское царство

Информация об империи Великих Моголов в разных Википедиях разнится. Русская:

«Импе́рия Вели́ких Мого́лов или Мого́льская империя — тимуридское государство, существовавшее на территории современных Индии, Пакистана, Бангладеш и юго-восточного Афганистана в 1526—1540 и 1555—1858 годах (фактически же — до середины XVIII века). Границы империи на протяжении её существования значительно изменялись.»

Английская:

«Империя Моголов (Mughal Empire) или империя Могула (Mogul Empire) была империей на индийском субконтиненте, основанной в 1526 году. Она была основана и управлялась династией Тимуридов с корнями турко-монгольских чагатаев из Центральной Азии, происходящих напрямую от Чингисхана – второго сына Чингисхана, Чагатая и Тимура. Но со значительным количество индийских раджпутов (царских сыновей) и персидских родственников через брачные союзы.»

Французская:

«Империя Великих Моголов или Могулов была основана в Индии Бабуром, потомком Тамерлана, в 1526 году, когда он победил Ибрагима Лоди, последнего султана Дели в битве при Панипате.»

Когда сочиняли историю, расчет, видимо, был на то, что люди не станут изучать иностранные источники информации, и удовлетворятся имеющимися на их родном языке. И + появление в будущем интернета они тоже не учли. С его помощью нестыковки в истории проявляются очень быстро. Турко-монголами они назвали скифов, проживающих на этих территориях. Под Чагатаем, скорее всего, имеется в виду Загатай. Николаас Витсен (Северная и Восточная Тартария) об империи Моголов:

"Упоминая здесь могольских, или мугальских, королей, на основании древних писателей, я не могу не сообщить, что от настоящего могольского двора и из древней индостанской библиотеки мне прислали список имен всех королей, о которых было известно, что они когда-либо господствовали в Индии, в Зиахианбаде, или Дхилли, где теперь Ауренгзеб, князь в возрасте больше 100 лет, под именем Великого Могола, имеет свой трон и царствует, который родом из Мугалии, происхождением от Тамерлана, который был загатайским тартарином, происходившим, как некоторые говорят, от мугальского короля Чингиса. Каковой Мугальский или могольский род, в продолжение 323 лет в упомянутом месте господствовал и еще до сих пор господствует."

Итак моголы -они же мугалы, в последствие ставшие монголами – игра букв и никакого монашества. И, как говорится: легким мановение руки, а точнее пера скифы-славяне превращаются в татаро-монголов. А самое развитое в мире государство в сборище диких кочевников. Скифов, проживавших на этих территориях, не убрали полностью из истории, но отодвинули в далекое прошлое – в Индо-скифское царство:

«Индо-скифское царство — аморфное в плане границ государство, созданное в эпоху эллинизма на территории Бактрии, Согдианы, Арахосии, Гандхары, Кашмира, Пенджаба, Раджастхана и Гуджарата восточной ветвью кочевого племени скифов — саками. Источник

И из другого источника:

«Индо-скифы – это термин, используемый для обозначения скифов (саков), которые мигрировали в части центральной, северной и западной Южной Азии (Согдиана, Бактрия, Арахозия, Гандхара, Синд, Кашмир, Пенджаб, Харьяна, Уттар-Прадеш, Раджастхан, Гуджарат и Махараштра) с середины II века до н.э. до 4-го века нашей эры. Первым сакским королем в Южной Азии был Мауес / Мога (Maues/Moga 1 век до н.э.), который основал сакскую власть в Гандхаре и долине Инда. Индо-скифы расширили свое превосходство над северо-западной Индией, завоевав индо-греков и другие местные королевства.» Источник

Об Индо-греческом царстве я уже писала в предыдущей статье. Скифского царя, основавшего это Индо-скифское царство, звали Могом. Перекликается с Моголом, а также с Магом, и с Гогом, и с Магогом… Но об этом позже. Индо-скифское царство оставило после себя много артефактов: