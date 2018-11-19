Тартария — это Скифия. Часть 6

«Серика – очень обширная область Азии по Страбону и Птолемею, расположенная на Дальнем Востоке, считается включенной в Скифию, но отделена от нее. Граничит на западе со Скифией Внешнего Имаума, на юге с Китайским регионом, на востоке с Восточным океаном, а также Скифским океаном на Севере.



Она включает различные части: область Асмирия, народы дамны, исседоны, отторокоры, пиады и фагуры, которые все называются серами. Упоминается, что их городами были Исседон Серский, столица, Асинита, Дамна, Отторокода, Пиада и Фагура.



Сейчас эта территория называется царствами Тангут и Никан, которые относятся к Великой Тартарии. Народность называется наиманы, по мнению Сансона.»

Получается, что Серика сначала была частью Скифии, а затем стала частью Тартарии. Про Никанское царство есть статьяна сайте Тартария-инфо. Про Тангут писал Николаас Витсен в своей книге «Северная и Восточная Тартария», но размещал его немного не там, где более древние авторы:

«Тангут, иначе Таню, или Танну, – это довольно большое тартарское государство, расположенное своим северным концом на 40; на западе от него находится область Самахания, или Самарканд, к востоку пустыня Ксамо, или Лоп, к северу Мугалия и к югу Индия. В этой стране Тангут есть много укрепленных городов. В этой стране, говорит Марко Поло Венецианец, жили в его время (это было в 12 столетии) многие христиане, и считают, что это и есть страна известного священника, или попа, Яна.



Может быть, это был раньше христианский монарх, который одновременно владел и светской властью, либо это был христианский князь, который властвовал и над язычниками, и над христианами, и слово священник, или поп (Ян), может быть, происходит от неправильного истолкования слов.»

В книге Марко Поло поп Ян назван пресвитером Иоанном.



Еще несколько слов о Яне-Иване-Пресвитере Иоанне

Возможно, он был один и жил очень долго, а возможно всех правителей Тартарии называли папа Ян, как об этом пишет Николаас Витсен:

«Спустя несколько сотен лет забвения, название «Великая Тартария» в Европе снова стало известно, о чем упоминается у Закуда, еврея, в его хронике в 1000 г. после рождения Христа. Он называет ее королей христианскими королями великих тартар. То, что христианская вера раньше в Тартарии, Индии и Сине процветала, достаточно ясно. Некоторые из этих королей были последователями и сторонниками несторианских еретиков, патриарх которых господствовал над многими местами в Индии. Европейцы называли этих несторианских королей тартар Папа Ян.»

Ян и Иван – это одно и то же. Тут фактически пишется о том, что всех царей Тартарии раньше звали Иванами. Были ли они христианами – это уже другой вопрос.



Считается, что Чингисхан стал первым нехристианским царем Тартарии после долгого правления христианскими царями. Подробнее о царях Иванах в статье «Неизвестная Тартария. Часть2» . И в статье Кадыкчанского «Это было почти… В XVIII веке» .

Сейчас я уже сомневаюсь, что название «Тартария» существовало с таких давних времен, как пишет Николаас Витсен, ведь ранее Тартария называлась Скифией. А скифы были не языческими, но имели ведическое мировоззрение, которое язычеством не является.



В Тартарии уже параллельно с ведизмом существовали религии: христианство, ислам и буддизм, как это описывает Марко Поло, Николаас Витсен и другие авторы.



Мое мнение, что Скифия была переименована в Тартарию после планетарной катастрофы, произошедшей в 15-16-м или начале 17-го века, после которой началась эпоха Возрождения.



Северная Скифия

Но далее о Северной Скифии:

«Северная часть Скифии – третья часть Скифии, называемая ранее Гиперборейской Скифией. Простирается вдоль Скифского океана. Сейчас ее области называются Барги, Йека Моал, Су Моал, и Тартар, что теперь является Северной Тартарией.»





Маг-Магог-Моал-Монгал

Имеется карта Тартарии, опять же из атласа Николая Сансона, на которой эти названия присутствуют:



Можно рассматривать эту карту как промежуточный этап в названиях между Скифией и Тартарией. Она была изготовлена теми же авторами и примерно в то же время, что и карта Тартарии, о которой шла речь в предыдущей части этого цикла.

На карте написано:

Su Moal ou Tartar = Су Моал или Тартар.

Moal ou Mongal er Magog = Моал или Монгал – это Магог.

Su некоторые источники переводят как «водный», другие – как «суб» , т.е. находящийся под, подчиненный. Подчиненный моголам, другими словами? О Гоге и Магоге я уже писала в разных статьях, но вот интерпретация Магога из книги Мишеля Баудранда «География в алфавитном порядке»:

«Магог – регион Персии, который упоминается в священных писаниях, где жили маги, по свидетельству Суиды (Свиды)»

Считается, что первого скифского царя в Южной Азии звали Могом. Перекликается и с магом и с Магогом. Об упомянутой здесь Свиде:

«Лексикон Свиды, — крупнейший энциклопедический словарь на греческом языке. Составлен в Византии во второй половине X века. Это энциклопедический словарь, написанный на греческом языке, с 30 000 записей, множеством рисунков из древних источников, которые с тех пор были потеряны и часто отрывки оттуда встречаются у средневековых христианских составителей.» Источник

Новое для меня открытие значения слова "магог", и также нового источника древней информации, к сожалению, утерянного, как впрочем, и многие другие. Иностранные источники по разному интерпретирует значение слова "свида", но, по-моему, очевидно, что это "свидетельство", или "сведения" свод сведений.



О магах и магии рассказывает и Марко Поло, описывая Индию и Тартарию. О су-моалах упоминает Николаас Витсен (Северная и Восточная Тартария), называя их сумангалами. Из присланного ему письма Йоханеса Мелманома, находившегося в 1656 г. в Сине на службе Нидерландской компании в качестве переводчика:

«Глубокоуважаемый господин! Чтобы Вы были хорошо осведомлены о положении этих диких стран и народов, использую то, что я узнал от самых умных тартар и смог понять сам, побывав там. Сначала я должен рассказать немного об их происхождении и о том, как они разделены на орды под властью выборных начальников (они живут оседло, отдельно от других народов, в построенных для себя жилищах).



Вначале хочу отметить, что эти тартары хвастают своим происхождением от древнейшего рода знаменитых скифов и еще тем, что никогда не были порабощены, хотя их много раз пытались захватить войска, в том числе Александра Великого, Дария, Кира и Ксеркса.



Тяготы войны заставили их сплотиться в орды* Орда – группа людей, живущих в юртах или в палатках под властью одного начальника. С различными названиями: 1) йекамогал, что значит большие монголы; 2) сумангалы, то есть водные монголы; 3) меркат; 4) метрит.



Свои владения они назвали: Козан, Казаки, Бухар, Самарканд, – пока они не объединились настолько, чтобы образовать единое государство. Своим императором, или ханом, они выбрали опытного и известного человека по имени Чингис. Это произошло примерно в 1187 г. после Pождества Христова»

Он так же упоминает сразу несколько вариантов названия: могал, мангал, монгол.



И еще подтверждает утверждение Марко Поло, что Чингисхан был выбран всеобщим народным голосованием, как самый достойный руководитель. "Пока они не объединились настолько, чтобы образовать единое государство." – очень знаковая, по-моему, информация.



Почему собственно они должны образовать Единое Государство? Может, оно уже было? Что собственно и следует из информации старых карт и старых книг.



И правитель этого государства не был убит своим последователем, а погиб в катастрофе, выжившие же выбрали себе нового правителя – человека которого хорошо знали и уважали за его боевые и человеческие качества, чтобы он смог воссоздать господарство заново. Что и произошло.





Малая Скифия

О других областях Скифии из книги Мишеля Баудранда «География в алфавитном порядке»:

«Малая Скифия, или Скифия Европейская по Геродоту. Ранее называвшаяся Киммерией, была южной частью Сарматии Европейской по Страбону. Возле Понтийского (Черного) моря и Меотийского озера (Азовского моря).



Ее часть была в Таврике Херсонесской, где Скифия Таврическая: часть Меотийского озера на востоке, реки Борисфен (Днепр) на западе, где георги-скифы (колхи), номады – скифы, басилиды-скифы, говорил Сансон.



Ее города были: Каркин, Феодосия, Пантикапей, Naubarum, Тафра и Херсонес. Сейчас Малая Скифия называется Малой Тартарией или Перекопом."

Карта Малой Скифии, изготовленная сыном Николая Сансона, Гильомом в 1665 г.:





Называется карта «Киммерия, названная позже Скифией Европейской или Малой Скифией» . На карте имеются надписи: Сарматия Европейская, Есседоны. Очень перекликается с дальневосточными исседонами.



Очень случайное совпадение с разницей в 1 букву? Савроматы, Сарматия Азиатская и несколько областей Скифии: Georgi Agricolae Scythia, Nomades Pecuaria Scythia, Basilidae Regii Scythia Iazyges (языги), две Тавро Скифии, разделенные Каркинитским заливом. Кстати, этот залив называется так и сейчас. Он отделяет Крым от Южной Украины с западной стороны.

Георгию Агриколу Скифию еще называли Гилаей:

«Гилая – область Скифии европейской или Малой Скифии по Плинию, в которой Георгия или Агрикола Скифия, в районе реки Борисфен (Днепр), и номады (кочевники) или Скотоводческая Скифия по направлению к Черному морю и Каркинитскому заливу, по словам Ортелио.



На этом месте сейчас Малая Тартария. Ее упоминает Валерий Флакк (римский поэт, 1 век н.э.) в своей книге о походе аргонавтов.»

В скобках примечания мои. Гилея – это также тропический дождевой лес. А еще Агрикола – это распространенная немецко-голлансдко-фламандская фамилия. Означает, скорее всего «земледелие».



Существовал и человек с именем, полностью совпадающим с названием этой области Скифии – Георгий Агрикола. Это был немецкий учёный 16-го века, считающийся одним из отцов минералогии. Nomades Pecuaria Scythia , в отличие от Скифии Агриколы – земледельческой, означает Скифию скотоводческую.

«Басилиды – народность Сарматии европейской по Птолемею, под хамаксобиями, на территории, где сейчас располагаются Московское и Рязанское княжества, по мнению Брита»

Филипп Брит (1601-1668) – французский иезуит историк и картограф. Хамаксобии –народность Сарматии Европейской, занимавшие большое пространство, судя по карте, между реками Днепр и Дон.

«Языги, которые языги азовские, народность Сарматии Европейской по Страбону, проживавшие около Азовского моря, между наубарами на западе и роксоланами на востоке. У них были города Лианы, Акра и Кнема, по словам Меркатора, в настоящее время является восточной частью Малой Тартарии, упоминается Валерием Флакком в книге о походе аргонавтов.»

Городов там на самом деле было больше:



На карте кроме упомянутых городов показано еще несколько городов без названия. Если на карте справа показана Арабатская стрелка, то город Кнема – это, возможно, современный Геническ. И прямо на Крымском перешейке расположен город Taphra forte et Neapolis – Сильная Тафра и Неаполис. Неаполис – это новый город или Новгород, другими словами.



Возможно, это современные Армянск или Красноперекопск? Или, скорее всего, эти города сейчас разрушены и засыпаны точно так же, как все остальные античные города Крыма и Кубани, о которых я уже писала в 1-й части этого цикла.



Так как на более поздней карте этой территории этих городов уже нет, а места эти, вплоть до Центральной Украины уже названы «loca deserta» (пустынные места). Об этом я писала в 1-й части этого цикла.

Языги-сарматы в Западной Европе

Кроме языгов, проживавших на территории современной Южной Украины, были еще языги, проживавшие в Западной Европе:

«Языги Метанасты, народность Европы, по Птолемею и Страбону, по происхождению сарматы и в прошлом входили в состав Сарматии.



Позже Дакии, располагались к востоку от рек Вага и Дунай и к югу от Карпатских гор. Сейчас большую часть этой территории занимает Верхняя Венгрия, которая находится под владычеством Австрии, особенно в северной части.»

Языги метанасты на карте:





Карта целиком. Т.е. ранее эти территории еще входили в состав Сарматии. Затем какие-то области отделились, стали самостоятельными государствами, но они все еще оставались славянскими. Но уже входящими в состав Римской империи? Далматия (иллирийцы), Моесия (тоже иллирийцы), Дакия, Македония, Фракия -это все славянские государства. Еще о языгах:

«Языги были древним сарматским племенем, которое пришло на запад в 200 г. до н.э. из Средней Азии в степные территории, которые сейчас является Украиной.



В 44 г. до н.э., они переместились в современную Венгрию и Сербию вблизи дакской степи между реками Дунай и Тиса, где они приняли полуоседлый образ жизни.» Источник

Вот так выглядели языги метанасты:





Перевод: Скульптурный образ сармата (языг будет похож), Каза дельи Оминони. Casa degli Omenoni – это дворец в Милане, построенный около 1565 года.



Своим именем он обязан восьми атлантам, вернее, великанам украшающих его фасад. «Оmenoni» – большие (великие) люди на миланском диалекте. Почему-то они изобразили в качестве великанов сарматов. Вот так выглядят все 8 сарматов-великанов (вели-канов – великих ханов?):

И спрашивается, если сарматы как народ уже давно перестали существовать, зачем украшать их скульптурами фасады домов? Или они были настолько великими и оставили настолько глубокий след в народной памяти, что стоили того?



Было же популярным ношение сарматской одежды среди князей и руководителей высоких рангов в Речи Посполитой в 16-19-м веках. Об этом подробно было рассказано в 3-й части этого цикла.





Киев- Амадока

Возвращаясь к карте Малой Скифии, хочу показать еще один интересный фрагмент этой карты:





На этом фрагменте показаны два города: Amadoca и Metropilis. Amadoca –это Киев, судя по тому, что находится почти на развилке рек Днепр и Десна. Да и М. Баудранд, «География в алфавитном порядке», это подтверждает. А Metropilis тогда – Черкассы?

«Амадока – город Сарматии Европейской по Геродоту и Птолемею, на реке Борисфен (Днепр). Сейчас это, возможно, Киев, город большой провинции Украина в королевстве Полония, в настоящее время находящееся под правлением Московии. См. Киев. Амадоки, была народность Сарматии Европейской, часть Бастарнии, рядом с Борисфеном, между Малой Скифией на востоке, бастарнами на юге, боденами и вендами, по словам Клювера. Сейчас это Киевское воеводство королевства Полония, которое находится большей частью под владычеством турков с 1672 года. Их главным городом была Амадока.»

Филипп Клювер – немецкий ученый (1580—1623гг.), изучавший историческую географию. В истории создания Киева говорится о том, что согласно летописи, Киев был основан тремя братьями: Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью и назван в честь Кия, старшего брата. Существует такое объяснение другого названия города Киева:

«Смысловое значение названия города Киева от соответствующего перевоза в первые века его существования было очевидным. В таких случаях другие народы зачастую переводят названия на свой язык.



Поскольку об Амадоке сообщает древнегреческий географ, то логично заглянуть в словарь древнегреческого языка. Это сделал Иван Билык и обнаружил, что амадока означает – бревна, соединенные вместе, то есть плот или бревенчатый настил, который является неотъемлемой частью Киева перевоза, так же, как и забитые в дно реки кии.» Источник

В той статье говорится о том, что, возможно, название "Киев" связано с перевозом на плотах через реки, когда вместо весел использовались кии -жерди для отталкивания от дна реки.



Занятие таким промыслом в некоторых местах Украины называлось "киюваннем". Этот способ, правда, не подходит Киеву, так как возможен только на мелких небольших реках, коим Днепр не является.



Но вот заболоченная местность, наличие неглубоких озер (затопленных территорий?) и распространенный способ перемещения на плотах, может, и мог дать название народу, наблюдателями этого явления со стороны? Существовало и озеро с таким названием:





В некоторых источниках это озеро называется так же болотом.

«Озеро изображено на карте Польши Якова Гастальди (1562), на карте Европы Каспера Вопеля (1566) и ряде других средневековых карт. Зафиксированы такие названия: Amadoca (Амадока), Amadoca Palus (Амадокское болото), Amadoca Lago, Amadoca Lacus (Амадокское озеро). По исследованиям А. Пламеницкой, основанные на картографировании поселений, указанных на средневековых картах по берегам Амадокского озера и на картографировании археологических находок в пределах территории северного Подолья, размеры озера в 14 в. – около 130 на 30 км.



Водоем имел удлиненную форму в направлении юго-восток – северо-запад. Из озера брали начало четыре притока Днестра – Збруч, Смотрич, Студеница, Ушица, а также реки Случь, Горынь и Южный Буг.» Источник

Т.е. это озеро было довольно приличных размеров, но в настоящее время его не существует. Как не существует и другого болота-озера, изображенного на этой же карте – Сарматского. Нашла города Чернобыль и Киев – у правого края карты. Жаль, что не смогла найти карты, откуда этот фрагмент был взят.





Метрополис – Митрополит – бог Митра – скифская шапка

М. Баудранд упоминает несколько городов с названием Метрополис:

Метрополис – город Лидии, в Малой Азии. Метрополис – город Великой Фригии, на реке Меандр. Метрополис – город Фессалии, между Комфосом и Фарсалией. Метрополис – город Сарматии Европейской, по словам Птолемея.

Итак 4 Метрополиса в современных Турции, Греции и Украине. В настоящее время их насчитывают 10. Кроме здесь перечисленных имеются еще 1 Метрополис в Турции, 3 – в Греции, и еще 2 – в США.



Само происхождение этого слова связывают в основном с греческим словом "митир" – мать, в данном случае – мать городов. Мне видится намного к ближе к метрополису слово «митрополит». Хотя, возможно, что все с точностью до наоборот. И это митрополиты имеют отношение к метрополисам:

«Митрополит — первый по древности епископский титул в христианской Церкви. Первоначально титул митрополита носили епископы христианских церквей, резиденции — кафедры — которых находились в главных городах (метрополиях) — административных центрах провинций Римской империи.» Источник

Идем по ассоциации дальше. Слово «митрополит» ассоциируется со словом «митра».



Считается, что Митра – это индоиранский Бог солнца, дружбы и энергии. Само понятие «индоиранский» относится только к языкам. Индоиранский язык является ветвью индоевропейских языков, на которых говорит большая часть населения планеты:





Это означает, что предки всех этих народов когда-то говорили на одном языке. А значит, были одним народом? И Митра, в общем-то, это подтверждает. Он повторяет биографию Иисуса Христа, Гора, Кришны, Аттиса и Диониса, упоминается в Ригведе и Авесте. А также:

«От санскритского mitra произошло Майтрея, имя бодхисаттвы в буддизме. В эллинистической Малой Азии, авестийское божество объединилось с различными местными и греческими богами, что привело к нескольким ипостасям Аполлона-Гелиоса-Митры-Гермеса-Стилбона. Через греческое и анатолийское посредничество, авестийский теоним дал рождение римскому божеству под именем Митра (Mithras), главной фигуре римских мистерий первого столетия, ставших известными под названием митраизм. В среднеперсидском авестийский теоним развился (среди других среднеиранских форм) в согдийское Миши, среднеперсидское и парфянское Михр и бактрийское Миуро.» Источник

По имени Митры был назван и его головной убор. Интересный отрывок об этом из книги «Розенкрейцеры, их обряды и тайны; с главами о древних поклонниках огня и змей, а также объяснения мистических символов, представленных в памятниках и талисманах первобытных философов», Лондон, 1890г. :

«В следующей части нашей книги мы приводим, в серии рисунков, последовательность изменений, в которой наиболее древний головной убор, сам по себе значительный иероглиф – фригийская шапка, классическая шапка Митры, жертвенная шапка, или коническая чашка, все выводы от общего символического предка стали объектами.



Шапка Митры или фригийская шапка является прототипом митры священника во всех религиях. Священники одевали ее во время жертвоприношений. Мужчины носили шапку гребнем вперед, а женщина – гребнем назад, или на шее, как в случае шлема Амазонок, как на всех старых скульптурах у Афины-Паллады, Минервы.»

Фригийская шапка, она же скифская шапка (об этом я уже писала в 4-й части этой статьи ), она же шапка Митры и всех священников во всех религиях….





И женский вариант шапки гребнем назад: