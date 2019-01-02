Итак, что же мы знаем о Тартарии? К сожалению, эта тема постоянно дискредитируется сомнительными теориями по причине недостатка научного подхода к исследованию этого государства и народов, живших в нём. На самом деле, о Тартарии известно очень мало, её нельзя охарактеризовать каким-то одним словом, были в истории и культуре этой страны и светлые, и мрачные моменты. Тартарию нужно изучать в комплексе, мы об этом говорим постоянно и призываем неравнодушных людей подключаться к профессиональным исследованиям, которые не будут сводиться к одному лишь поиску созвучий и построению целых теорий на их основе. Чем больше научных областей будет подключено к изучению Тартарии, тем лучше.

Надоели подозрительные околонаучные статьи и ролики на тему Тартарии? Хочется больше фактов? Тогда вот вам небольшой ликбез по истории становления Тартарии. Проверьте, так ли хорошо вы знаете эту часть русской и азиатской истории.

Тартария основана скифами

Если вы уже читали наши статьи на тему государства Великих Ханов, то наверняка знаете, что Тартария была основана скифами.

Французский картограф Ален Ма́нессон-Малле в своей книге 1683 года писал:

“То, что сейчас имеет географическое название Катай, ранее являлось са́мой большой частью региона Се́рика”. (< ![CDATA[ ]]> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k87028102/f2…< ![CDATA[]]>)

Иными словами, Катай оформился из старинного региона Серика, центром которого ещё как-бы-древний Птолемей на своих картах обозначал город Се́ру (< ![CDATA[ ]]> https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RU…< ![CDATA[]]>).

А вот официальная современная наука никакой Серики кроме современного турецкого созвучного города Сери́к не знает.

Картографы Средних веков имели очень приблизительные географические представления об Азии, но точно знали, что в этой части света расположены горы Имаум или Имаус, и скифы живут или жили совсем недавно – западнее и восточнее этих гор. Мы изучили приличное множество таких карт, пытаясь понять, какие именно горы имелись ввиду.

Благодаря нашей находке – французской карте путешествий и открытий Филиппа Буше 1752 года, мы сразу приняли во внимание, что севера Сибири и Камчатки на картах до 1740-х годов быть не могло.

Таким образом, горы Имаум находятся намного южнее, где-то в Центральной Азии (< ![CDATA[ ]]> https://archive.org/details/gri_33125011099708/pag…< ![CDATA[]]>).

(< ![CDATA[ ]]> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8469501n/f1…< ![CDATA[]]>)

Потом на глаза попалась карта Мишеля Пику 1763 года, на которой современные на тот момент названия были совмещены с “античными”. При этом промежуточных, вроде Кушанского царства, Лазского царства, не было. На этой карте горы Имаус находятся между современными Узбекистаном и Киргизией. (< ![CDATA[ ]]> http://www.europeana.eu/portal/et/record/9200365/B…< ![CDATA[]]>)

Очевидно, так называемые античные авторы, а также их коллеги эпохи Средневековья подразумевали именно эту горную систему.

Регион Серика располагался, по словам древних авторов, восточнее этих гор. Позже резиденция великих ханов Тартарии помещалась европейскими картографами там же, в регионе Катай, совсем рядом с Великой китайской стеной.

Любопытный факт: многие учёные ДНК-генеалогии после многочисленных исследований генетики народов Евразии пришли к выводу, что предки с “арийской” гаплогруппой, свойственной большинству русских, вышли именно из Центральной Азии. (< ![CDATA[ ]]> https://evolutionistx.files.wordpress.com/2015/09/…< ![CDATA[]]>)



Какими себя изображали скифы – многим известно. Письменность скифов очень похожа на этрусскую, греческую. Благодаря ещё одной находке из французских архивов оцифрованных старинных документов нам теперь известно, что в XIV-ом веке (попробуем поверить в правильность этой датировки) европейцы знали о братстве скифов и готов, о том, что скифы основали 4 царства: Тартарию, Парфию (то есть Персию), Бактрию (тоже имели почти греческую письменность) и Амазонию. (< ![CDATA[ ]]> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002483j/f…< ![CDATA[]]>)

Интересно, что эти народы считались современными в XIV-ом веке. О реальности амазонок писали все народы причерноморья, греки (< ![CDATA[ ]]> https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RU…< ![CDATA[]]>(Continues)%20Dell%27%20Asia%2CTavola%20Ottava.%20Dell%27%20Asia%3Bsort%3APub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No%3Blc%3ARUMSEY~8~1&mi=0&trs=2)

О них говорится даже в “Повести временных лет” (якобы XII-ого века) не в прошедшем, а в настоящем времени. То есть авторы сказания были современниками амазонок. Карта Мишеля Пику 1763 года издания с отсылкой к “древним” и не очень древним авторам показывает нам с учётом последних географических открытий, где на самом деле находились эти скифские царства. (< ![CDATA[ ]]> http://www.europeana.eu/portal/et/record/9200365/B…< ![CDATA[]]>)

А что же происходило в Серике и азиатской Скифии? По нашим данным, в XIV веке, а не в XIII-ом, правитель Серики, или КАТАЯ, провёл, как бы мы сейчас сказали, реорганизацию Скифии и присоединил соседние территории. Этим человеком был Чингизхан, хотя скорее всего, это титул или “прозвище”, а не собственно имя. На картах современников постепенно появляется новое государство – “Тартария”. Правители – не какие-то там князьки, а что ни на есть императоры – Великие Ханы.

Религия правящей элиты – преимущественно многобожие, шаманизм, одним из ключевых символов которого была свастика. Духовная столица располагалась в княжестве Лхасса (или Ласса), а именно в городе-крепости Биетале (Bietala), или на местный лад – Барантоле (Barantola). (< ![CDATA[ ]]> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k87028102/f3…< ![CDATA[]]>) (< ![CDATA[ ]]> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111090s?rk=…< ![CDATA[]]>)



Вот почему татар на Руси называли “погаными” – от слова “па́ган” (“pagan”) – многобожник. Марко Поло, современник великого Хана Хубилая, упоминал бога татар Натигая, или Начигая.

(< ![CDATA[ ]]> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k842244/f258.image< ![CDATA[]]>, страница 120 b)



А в целом, Тартария становится самой конфессионально свободной страной в мире, совсем рядом от столицы Тартарии – города Ханбалыка, расположены христианские города и даже христианско-мусульманские – например, Кампион.

Слухи о ранней Тартарии

Манессон-Малле приводит мнение более ранних авторов, которые считали, что Пресвитер Иоанн, в русской версии – царь-поп Иван, то есть легендарный правитель могущественного христианского государства в Центральной Азии, царствовал где-то в Скифии-Тартарии. Некоторые средневековые авторы рисуют его в Африке. Любопытно, что венецианец Марко Поло пишет о войне ЧингизХана с христианским царём Пресвитером Иоанном. (< ![CDATA[ ]]> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k842244/f82.image< ![CDATA[]]>, страница 31b)

В этих же землях долго время рисовали страшный, с христианской точки зрения, народ Гога и Магога, который якобы происходил от Иафета, сына Ноя. Сообщается, что Гог и Магог породили два племени – скифов и готов. (< ![CDATA[ ]]> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002483j/f…< ![CDATA[]]>)

Манессон-Малле высказывает такую версию:

“Истинная, или древняя, Тартария – это царство или несколько царств Сальманазара Ассирийского, который перевёз сюда племена евреев из Иудеи”. Иными словами, европейцы точно не знают истории происхождения народов Серики и Скифии за горами Имаус, но пытаются встроить их в аврамическую историко-религиозную концепцию. (< ![CDATA[ ]]> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k87028102/f24.item.r=tartarriamallet%20mallet.zoom< ![CDATA[]]>, старница 10)

Эпоха расцвета Тартарии

Что касается письменности, то императоры Тартарии по каким-то причинам переходят на вот такое письмо… Якобы татары переняли его у тогдашних уйгуров.

К слову, их нынешние потомки имеют “арийскую” гаплогруппу, доля распространения которой в некоторых уйгурских районах доходит до 50%. (< ![CDATA[ ]]> https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D…< ![CDATA[]]>)

А где татары, то есть граждане Тартарии, хоронили своих правителей? Марко Поло и другие авторы, как один, заявляют – в Алтайских горах. Почему скифы-татары считали Алтай священным местом, местом силы, мы точно не знаем. Возможно, эти горы были прародиной скифов.

Тартария включает в себя множество различных народов, подчинённых своим царькам-ханам. Здесь можно встретить и кавказцев, и туркоманов, и тибетцев, и казаков, и чукч, и тунгусов; в степях причерноморья можно встретить кипчаков-половцев, другие тюрко и славяноязычные народы. (< ![CDATA[ ]]> https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e4…< ![CDATA[]]>)

Преемники Чингизхана – Усбек и Тамерлан/Тимур принимают ислам, но не насаждают его огнём и мечом на подконтрольных территориях. Арабская вязь постепенно входит в обиход вассальных регионов. Например, в Московии. Там узорные буквы можно видеть на однотипном азиатском военном снаряжении, включая шлемы и мечи.

Смотрится это довольно странно – например, на шлеме Александра Невского христианские кресты и архангел соседствуют с выдержками из Корана.

В таком же обмундировании, но без крестов, в это время воюют татары и персы, турки и индусы, отчасти – мамелюки в Египте, частично – воины Ближнего Востока.

Даже женитьба Ивана III с Софьей Палеолог не разорвала многовековую дружбу московитов и граждан Тартарии. Сигизмунд фон Герберштейн, австрийский посол при дворе Василия III-го, отмечал, что русские и татары мало чем отличаются друг от друга внешне.

А как вам купола в виде азиатских тюрбанов над Храмом Василия Блаженного, возведённого по приказу Ивана Васильевича IV?

Московиты и татары на протяжении очень долгого времени ведут активную торговлю в Грустине, крупном татарском городе рядом с московско-татарской границей.

Делегации из Москвы частенько ездят к Царю Катайскому – так Великого Хана называют на Руси. И кому, как не обитателям Кремля того времени, было известно, что такое Тартария, кто такие татары и почему они так похожи на русских Иванов.



Да и Китай-город, первую крепость Москвы, небось, назвали в часть того же самого Катая, где сидел Великий Хан.

А потом… это родство с Византией – Вторым Римом, мечта Москвы стать Третьим… Власти и славы захотелось, надоело дань в казну Тартарии платить. И как-то всё само закрутилось, завертелось. И католический Запад начал интрижки плести. Доигрались до польской интервенции, новой династии Романовых, то есть Римских. Потом этот Пётр Алексеевич…

Следующее историческое исследование будет посвящено завоеваниям татарских ханов и выходцев из Тартарии. Также, используя старинные документы и результаты ДНК-генеалогии, мы покажем, что на самом деле объединяет русских людей современной Центральной России и правителей средневековой Тартарии.

Анастасия Косташ,

специально для портала Крамола