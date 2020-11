Крайне сложно оспорить тот факт, что за последние годы было найдено огромное множество доказательств искажения нашей истории, уже начиная с конца 19 века. Причём, чем дальше во времени мы углубляемся, тем более искажённой становится официальная историческая позиция. С каждым днём всё большее количество людей склоняется к тому, что некоторое время назад на Земле существовала единая цивилизация и культура, которую в впоследствии разрушили и раздробили на множество частей некие силы. Существует целый ряд версий о том, какое название могла носить та цивилизация, будь то Тартария, Скифия, Сарматия, Славяно-Арийская империя (Русов) и т.д., однако как бы она не называлась на самом деле, гораздо важнее сам факт того, что нечто единое и великое существовало и объединяло людей прошлого.

Но так или иначе, в определённый момент времени неким силам удалось кардинально изменить ход человеческой истории, и, к сожалению, нам крайне мало известно о том, как именно это произошло. Собранные по крупицам намёки и отголоски указывают на то, что в недалёком прошлом людям пришлось пережить глобальную войну и ряд планетарных катастроф. Однако, как подметят скептически настроенные читатели, всё это довольно сложно доказуемо, а для некоторых и вовсе звучит нереальным.

Тем не менее, есть вещи, которые способны пережить любую войну и катаклизм и при этом сохранить внутри себя очень много информации. Вы наверняка слышали высказывание одного умного человека о том, что «миром правят символы». Именно их я и подразумевал. Символы могут менять свои цвета, форму, государственную и религиозную принадлежность, но они никогда не исчезают навсегда. Именно этим мы и воспользуемся в качестве ключа для раскрытия некоторых тайн прошлого. И поможет нам в этом символ 8-конечной звезды и луны (полумесяца).

Во избежание недопониманий и путаницы следует сразу сказать, что данный символ встречается в различных вариациях (будь то взаиморасположение луны и звезды или количество лучей), что можно объяснить трансформацией символа с течением времени, неточностью начертания или заведомым искажением оригинала.

Довольно известный символ, не так ли? Вы скорее всего знаете его в качестве символа с флагов Турции и Пакистана или, возможно, считаете, что он как-то связан с религией ислам. Страница Википедии о данном символе раскрывает на удивление много интересной информации. Но для начала прочтём то, что написано в шапке статьи (на протяжении всей статьи я буду брать за основу именно англоязычные версии страниц, так как они гораздо более информативны):

Символ полумесяца и звезды использовался в различных исторических контекстах, но наиболее известен в качестве символа Османской империи, Турции и Пакистана. Его также часто ошибочно принимают за символ ислама. Символ полумесяца и звезды встречается в иконографии Эллинистического периода в Понтийском царстве, Боспорском царстве и в частности в городе Византий. На Ближнем Востоке данный символ в древние времена олицетворял луну и солнце или что-то одно из двух. Источник

Каменная плита из Шумера, с изображением некого Ur-Nammu и символа полумесяца и звезды. Римская монета с императором Адрианом, 117-138 гг н.э.. Византийская монета неустановленного года выпуска Монета с царем Понтийского царства – Митридатом VI Евпатором, 109-63 гг до н.э..

Впоследствии символ полумесяца и звезды использовался в средневековой геральдике, но наиболее широкую известность приобрёл после того, как попал на флаг Османской империи. В конечном итоге, данный символ оказался на флагах ряда других государств.

В конце 20-го века вариация данного символа в виде полумесяца получила широкое распространение в качестве символа религии ислам. Однако многие последователи ислама отвергают данный символ, считая его не исконным и связанным с данной религией по ошибке.

Иcходя из сказанного, мы имеем дело с очень древним и неоднозначным символом.

Что касается вопроса связи данного символа с исламом, то вопрос действительно интересный. Лично у меня данная ассоциация укоренилась довольно прочно. Однако все источники, которые я открывал на эту тему, в один голос говорили, что символ, и правда, с религией изначально никак связан не был. Вот ссылка на статью, где в довольно сжатом и понятном виде объясняют суть данного вопроса.

Как бы там ни было, к этому символу есть ещё много других вопросов, на которые нам предстоит ответить.

Если вы увлекаетесь изучением истории уже достаточно давно, то вы скорее всего знаете (или, возможно, начали догадываться) о том, что такие понятия, как Османская империя (или Римская, или Монгольская, или любая другая древняя империя), созданные исторической наукой, являются очень спорными, впрочем, как и вся официальная хронология. Многочисленные исследователи истории (включая авторов tart-aria.info и других ресурсов) уже неоднократно доказывали, что подобные понятия являются историческими фальсификациями, созданными для сокрытия информации о существовании в прошлом некого великого единого государства и тех осколков, что остались после его падения. Также неоднократно приводились существенные доказательства того, что общепринятая временная шкала истории растянута аж на целую 1000 лет. Возможно, вы считаете иначе, и это ваше право, но читая данную статью, я советую вам держать эту информацию в уме.

Как бы там ни было, в начале статьи я сказал, что символы содержат в себе кладезь полезной информации о прошлом. Так почему бы нам не воспользоваться этим и не попробовать разобраться в исторической путанице? Даже если вы склонны в большей степени придерживаться устоявшейся исторической позиции, то так будет даже интереснее, ведь все символы и изображения приведённые далее в этой статье взяты из официальных исторических источников. Я по большей части лишь указываю вам, куда посмотреть и на что обратить внимание.

Допустим, мы ничего не знаем о существовании каких-либо протогосударств прошлого. Как символ полумесяца и звезды поможет нам понять правду?

Хоть историки и упоминают вскользь о древнем происхождении символа звезды и полумесяца, они максимально минимизируют его значение (говоря о том, что это просто олицетворение луны и солнца в далёкие-предалёкие времена). Исходя из того, как они преподносят информацию об этом символе, можно сделать вывод о том, что существенную роль он стал играть исключительно после того, как попал на флаги Османской империи. Нам также ненавязчиво намекают на то, что этот символ является чем-то в большей степени восточным, нежели западным, а если он где-то и встречается не на востоке, то это было «давно и неправда», ну или «просто так получилось».

Что ж, давайте взглянем на одну интересную фотографию:

Данное фото было найдено известным исследователем истории – tech_dancer’ом. Я взял его из вот этой статьи. На фото изображена оранжерея и некое здание за ним в Бразилии в 1860-1870 годах. Большинство людей решит, что это просто какая-то мечеть, хотя исламские мечети - это не то, что вы обычно ожидаете увидеть в Бразилии 19 века, не так ли? Для полноты картины стоит, наверное, сказать что даже сейчас, согласно официальным данным, количество мусульман в Бразилии не превышает 1% населения. Более того, согласно всё тем же официальным источникам, первая исламская мечеть в Бразилии была открыта в 1929 году в городе Сан-Паулу:

Но дело здесь даже не в мечети (если это вообще мечеть).

Увеличенный фрагмент раскрывает нам некие интересные символы:

Во-первых, бросаются в глаза 5-конечные звёзды на наконечниках башенок. Если это здание было действительно мечетью, то эти звезды выглядят на ней очень нехарактерно. Да и разве в большинстве источников не говорится о том, что данный символ в связке с полумесяцем появился в Исламе по ошибке, и то, только в конце 20 века? А что там делают две большие 8-конечные звезды? Их там в таком виде вообще быть не должно. Ну, а если это не исламская мечеть и не религиозное здание вовсе, то к какой культуре относились те люди, которые построили это здание и поместили на него все эти символы?

Взгляните на другое фото:

Это мечеть или всё же церковь/храм? Описание изображения, естественно, сообщает нам о том, что это мечеть, но взгляните внимательно своими собственными глазами - разве данное сооружение не выглядит как нечто среднее между мечетью и привычной для нас церковью/храмом? Конечно же, так оно и есть! Но что всё это значит?

Если на данном этапе вы уже сбиты с толку, то, боюсь, следующие изображения могут запутать вас ещё сильнее:

«The Adoration of the Kings» by Jan de Beer (1475-1528). Three Kings Altar, St. Lorenz, Nuremberg, Germany. «Adoration of the Magi» by Stefan Lochner (1440). «Adoration of the magi» by Antonio Vivarini (1440-1480).

Все четыре картины демонстрируют один сюжет: рождение Иисуса и о некая делегация мудрецов/королей, что прибыли на данное мероприятие с Востока с целью вручить некие дары (интерпретаций данного события довольно много, так что я изложил самые основные детали). Мы не будем касаться вопроса правдивости данной истории и других тонкостей, связанных с религией. На данный момент нам интересны лишь изображённые символы и их принадлежность. Давайте на какое-то время представим, что мы не знаем сюжета данных картин, и будем смотреть лишь на то, что на них нарисовано.

Мы видим, что случилось некое важное событие, и люди собрались вокруг него. Но картина делает акцент на том, что к месту события прибыла некая делегация. Мы также видим, что все люди выглядят одинаково, как с этнической точки зрения, так и в плане того, как они одеты. Всё это говорит нам о том, что это люди одной культуры (а некогда, возможно, и одной нации). Однако, мы также видим, что делегация прибыла с флагами, и что прибыла она откуда-то издалека. Да и очевидно, что будь они местными, они вряд ли стали бы приходить туда с флагами. И раз они пришли откуда-то с флагами, мы можем сделать вывод, что они представляют другое государство/нацию, а значит, на тот момент уже существовал некий раскол между людьми, пусть даже он и не столь очевиден по этой картине.

Ведь согласитесь, если б мы не знали сюжета и смотрели на версию картины, где не нарисованы флаги, мы бы никогда не догадались, что речь может идти о разных народах, или вообще о разных культурах и религиях. А ведь именно такую интерпретацию нам и пытается преподнести официальная история.

Нас будто бы пытаются убедить в том, что на западе всегда была одна культура, а на востоке другая, что противостояние, происходившее между ними многие века, было чем-то неизбежным и абсолютно закономерным.

Битва при Ярмуке между Византией и Арабским исламским халифатом в 636 году. Осада Родоса в 1480 году. Осада Мальты в 1566 году (фреска Mattia Perez d'Aleccio). Битва при Лепанто в 1571 году (картина неизвестного художника).

Приведённые выше изображения демонстрируют различные эпизоды многолетнего противостояния неких двух сторон. На всех них отчётливо видны флаги и символы сражающихся сторон. Считается, что всё это были войны между «западной и восточной цивилизациями» (как сейчас принято говорить). Все они разбиты официальной истории на различные периоды, будь то войны против арабского халифата в 7-8 веках, крестовые походы 11-13 веков, или Османо-Габсбургские войны 16-18 века. Официальная история настолько запутанно и нелогично расписала события последней тысячи лет, что обычному человеку в одиночку разобраться во всей это мешанине практически невозможно. А сделано всё так специально. Потому что если бы они всё написали как есть, люди быстро поняли бы что к чему. Но все эти рассуждения, к сожалению, бессильны против огромной исторической машины и её самовоспроизводящейся программе в головах людей. Как уже было сказано ранее, наше оружие против лжи – символы. Именно они раскроют весь подлог.

Взгляните на изображение печати короля Англии Ричарда 1-го:

Печать короля Англии Ричарда 1-го (правил в период: 1189 – 1199).

Прежде чем мы продолжим, я хочу сделать небольшую ремарку. Печать короля Англии - это не просто какая-то картинка-пустышка. Это важнейший атрибут, ассоциирующийся напрямую с главой государства. Согласно справке, взятой с официального сайта королевской семьи Великобритании, традиция изготовления королевских печатей началась в 11 веке и продолжается по сей день. Данные печати используются монархами для утверждения различных документов вместо подписи. Каждая печать изготавливается в единственном экземпляре.

Кто-то, наверное, скажет: «Ну и что тут такого? Ну, поместили они на неё какие-то древние языческие символы, делов-то».

Однако я хочу вам напомнить, что это печать того самого Ричарда 1-го, который лично участвовал в самый разгар крестовых походов в битве при Арсуфе в 1191 году. В данной битве крестоносцы сражались с войсками Саладина, являвшимся предводителем военной компании мусульман против крестоносцев. Саладин по совместительству являлся ещё и султаном Египта и Сирии.

Портрет Саладина. Иллюстрация взята из «Andre Thevet's - Les vrais pourtraits et vies des hommes illustres» (Paris, 1584).

(Лично мне он скорее напоминает ведического волхва, нежели султана, или, может быть, наши представления о том, как кто должен был выглядеть, очень искажены?)

Согласно данным из Википедии, данное сражение стало одним из крупнейших и ключевых для крестоносцев, так как благодаря победе в нём, им удалось вернуть контроль над прибрежной полосой Средиземного моря.

И зачем же тогда Ричарду 1-му ставить себе на печать символы, используемые своими врагами? Скажете, что он или народ тогда ничего не знали про мусульман, против которых велась война? Нет, такое просто невозможно, хотя бы потому что, согласно всё тем же источникам, в 1188 году в Англии (и частично во Франции) ввели так называемый «Налог Саладина» (Saladin tithe, or the Aid of 1188), в целях сбора средств на очередной крестовый поход против мусульман, которые в 1187 посмели вытеснить христиан из Иерусалима. А что касаемо Ричарда 1-го и его печати, то он как раз взошёл на престол в 1189 году, и «не знать» обо всём, что происходит в мире, не мог.

Ну, хорошо, допустим, Ричард 1-ый был просто странным и почему-то решил присвоить себе на печать символ врагов короны, но как быть с этим? Обратите внимание на пол в зале:

Внутренний вид собора Святого Павла, в г. Лондон, Англия. Изображение взято из «A survey of the cities of London and Westminster» by John Strype (1720), an updated edition of the original «A Survey of London» by John Stow (1598).

На полу отчётливо видны 8-конечные звезды. Те самые звёзды, которые обычно красуются на флагах вместе с полумесяцами. Как это так выходит, что империя, прямым и косвенным образом участвовавшая в многолетних войнах против мусульман, выкладывает в одном из главных храмов столицы плитку с вражеским символами? Это ведь один из главных храмов Лондона, там ходят люди, которые вполне могли участвовать в тех самых крестовых походах, и неужели всё это не вызывало бы у них вопросов?

Представьте, если бы в Москве после окончания ВОВ, на красной площади выложили бы брусчатку в виде свастик. Даже при том, что некоторые люди знают об исконном происхождении символа, какова была бы общественная реакция? Очевидно, что такого никто бы не допустил. Но почему в соборе Святого Павла мы видим ситуацию, аналогичную той, которую я описал выше? Либо этот символ был гораздо большим, чем нам сейчас его представляют, либо этот храм был построен гораздо раньше, чем заявлено в официальных источниках (1710 год). Сейчас в храме такой плитки нет (вместо неё выложена чёрно-белая мозаика), насколько давно её убрали, я не знаю. Но под собором есть подземный этаж, называемый криптой, и там плитка интереснее (возможно, даже оригинальная):

Гробница лорда Горацио Нельсона. Крипта собора Святого Павла, Лондон.

Скептически настроенный читатель вполне может подумать, что всё это какое-то недоразумение. «Ну подумаешь какая-то звезда, звёзды рисовали всегда и везде, одним-двумя лучами больше или меньше, какая вообще разница? А луна (или солнце) так вообще всё время на небе маячит, чего бы их не нарисовать где-нибудь?»

Однако боюсь, что с символами никогда ничего не бывает так просто. И к великому сожалению историков, но к большому счастью таких исследователей, как мы, эти символы могут раскрыть крайне интересные детали. И чем глубже мы будем копать, тем более шокирующими будут результаты.

Когда символ полумесяца и звезды встречается в случайных местах, он мало о чём может сказать неподготовленному человеку. Взгляните, к примеру, на следующие изображения:

Фотография неустановленного Шумерского артефакта. Изображение распятия Иисуса в монастыре Высокие Дечаны, Косово/Сербия. Изображение взято из «Beschreibung der Reise von Konstanz nach Jerusalem» by Conrad Grünenberg. (Перевод названия: «Описание путешествия из Ко́нстанца в Иерусалим»)

Согласитесь, многие люди даже не обратили бы внимания на изображённые символы. А даже если и попытаться в них разобраться, то без соответствующего контекста понять что-либо крайне сложно. Поэтому давайте попробуем взять нечто менее абстрактное. Например, всё те же сражения крестоносцев с мусульманами. Так как события эти были резонансными, то и изображений про них осталось довольно много. И что самое главное - глядя на них, мы сможем понять, что происходит. А чтобы не просто понять, что происходит, а что происходит НА САМОМ ДЕЛЕ, мы будем заострять внимание на символах.

Помните вот это изображение, показанное ранее?

Битва при Ярмуке между Византией и Арабским исламским халифатом в 636 году.

Оно взято из книги 14 века под названием «Fleur des histoires de la terre d'Orient», составленной неким аристократом и историографом Hayton of Corycus. Давайте взглянем на другие иллюстрации приведённые в ней:

Пока что всё вроде соответствует принятой концепции (хотя на самом деле, вас уже должно было насторожить то, что у крестоносцев на флагах звезда, аналогичная той, что вписывают в полумесяц). Смотрим дальше:

Подождите, а это что такое? Те же самые рыцари-крестоносцы, что только что были с одним флагом, неожиданно держат в руках флаг тех против кого они воюют? Может быть, это какая-то ошибка и там под шлемами должны быть арабы?

Судя по последней иллюстрации, мы можем сделать вывод, что никакой ошибки нет (символ цветка на правом флаге заслуживает отдельного внимания, однако в этой статье я его разбирать не буду). Но это ещё не всё, есть и другие:

На следующей иллюстрации можно увидеть данный символ сразу у обоих сторон, что позволяет полностью исключить возможность какой-либо путаницы со сторонами (подсказка: смотри на щит одного из воинов в крепости):

И на последок, небольшой бонус:

Интересный у них символ на правом флаге, не так ли? Этот же символ можно увидеть на одной из иллюстраций взятой из «Chronicle of John Skylitzes» (Греческий историк 11 века). Описание к иллюстрации говорит, что на ней изображён захват Сирийского города Эдесса Византийской армией и последующая контр-атака со стороны Арабов:

На щитах арабов изображён точно такой же спиралевидный символ как и на предыдущем изображении.

Ну хорошо, возможно, кто-то скажет, что одна книга - это ещё не показатель. Может быть, стоит проверить другие источники по данному вопросу? Конечно, стоит! Именно так мы и сделаем. Нашим следующим объектом внимания станет книга под названием «Croniques abregies commençans au temps de Herode Antipas, persecuteur de la chrestienté, et finissant l'an de grace mil IIc et LXXVI», внутри которой есть очень интересные иллюстрации, описывающие времена крестовых походов. К примеру, на следующей иллюстрации изображено одно из крупнейших событий тех времён – осада Иерусалима войсками Саладина в 1187 году, завершившаяся капитуляцией крестоносцев:

Хоть данная иллюстрация и не содержит искомых символов (если не считать наверший зданий в виде полумесяцев, которые можно списать на присутствие там мусульман ещё до прихода христиан), она в очередной раз даёт нам понять, что войска Саладина с этнической точки зрения ничем не отличались от тех, против кого они вели войну. Даже стиль одежды в общем-то не сильно другой. Если вам интересен аспект связанный с символами, то данное событие можно увидеть и в других источниках (на обоих следующих иллюстрациях изображён искомый символ в различных вариациях):

Recapture of Jerusalem in 1187 CE by Saladin (Engraved by Jan Luyken in 1683).

Символ видно над палаткой слева.

Символ изображён на красном флаге слева.

Насчёт конкретно этого случая, стоит сказать, что в тех вариантах книги, которые залиты в цифровые библиотеки, изображений почему-то нет. Есть всего несколько штук в цифровом архиве «Национальной библиотеки Великобритании», а конкретно здесь. (Раз не хотят заливать все иллюстрации, то, видимо, на них есть что скрывать.)

Но давайте вернёмся к иллюстрациям из «Croniques abregies commençans au temps de Herode Antipas, persecuteur de la chrestienté, et finissant l'an de grace mil IIc et LXXVI», есть ли там что-либо ещё заслуживающее нашего внимания?

Оказывается, что и здесь нашлись неудобные факты. Крестоносцы почему-то несут флаг с полумесяцем, и здесь стороны перепутать просто невозможно – у них даже предводитель несёт на руках огромный деревянный крест (интересно, правда, зачем он ему нужен?).

Если вы уже ознакомились со страницей Википедии о данном символе, то вы наверняка заметили, что она не утаивает от нас наличие данного символа в средневековой геральдике Европейских государств:

Актуальные гербы различных Европейских городов.

Мои личные поиски также подтвердили довольно обильное наличие подобных символов в старо-европейской геральдике (из-за неразборчивости надписей внутри книг, привожу только названия источников):

Данные гербы взяты из серии книг об Итальянских гербах 16 века. Серия состоит из 15 книг. Вот ссылка на первую часть серии. По этой же ссылке можно найти все остальные части.

Хотя историки и не отрицают наличие подобных символов в старо-европейской геральдике, они совершенно не пытаются объяснить то, как все эти символы оказались одновременно на гербах и флагах государств античных времён и на гербах и флагах государств, которые веками воевали друг против друга на почве религии и ряда других геополитических факторов. Аргумент о том, что в определённый момент истории одна сторона «просто позаимствовала» символ у другой, звучит крайне неубедительно. Если, как нам говорят, между двумя сторонами существовала культурная пропасть и ярая вражда, то с какой стати кто-то вдруг стал бы перенимать символы чуждой и вражеской культуры? А если данные символы были близки людям с обоих сторон конфликта (причём настолько, что даже многовековые войны не отбили желание снять его со своих флагов и гербов), то, быть может, было нечто, что объединяло всех этих людей когда-то? Быть может, до начала той войны люди жили в рамках одной цивилизации/культуры/государства? Прежде, чем мы продолжим развивать эту мысль, давайте взглянем на ещё один интересный пример:

Карта Вены во время осады Турками в 1529 году. Крупном планом можно посмотреть здесь

Под Турками здесь понимается Османская империя. Всего они осаждали город дважды – первый раз в 1529, а второй раз в 1683. Обе попытки захватить город провалились.

По началу всё вроде бы вписывается в стандартную картину, мы видим как «Турки» входят в город со своими привычными флагами:

Но весь устоявшийся нарратив рушится из-за одной маленькой детали, расположенной на верхушке Собора Святого Стефана:

Учитывая, что даже согласно официальной истории город ни разу не был захвачен Османской империей (или какими-то ни было ещё захватчиками с Востока), сказать о том, что символ на храме установили не жители города – не получится. Но какие выводы мы можем из этого сделать, раз уж символ там был изначально?

Во-первых, факт установки подобного символа на главный храм города одного из крупнейших культурных центров Европы говорит нам о том, что данный символ был не просто каким-то языческим атрибутом, случайно перекочевавшим на выборочные флаги/гербы отдельно-взятых кланов или воинских формирований, а довольно важным государственным символом, раз уж его решили разместить на самом видном месте города.

Во-вторых, тот факт, что это храм, а не просто какое-то административное здание, свидетельствует о связи данного символа с идеологическими воззрениями людей того времени, что тоже придаёт существенной значимости данному символу.

Следует сказать, что храм в Вене - не единственный пример того, как данный символ оказывается там, где люди совсем не ожидают его увидеть. В музее «Эрмитаж», в городе Санкт-Петербург, находится очень интересный артефакт, именуемый «ракой Александра Невского» (по сути, рака это саркофаг/ковчег):

Данный артефакт украшен тематическими рельефами, изображающими важнейшие события из его жизни. Один из рельефов демонстрирует момент вступления Александра Невского в Псков и освобождение города от Ливонского ордена в 1242 году. Данный рельеф интересен тем, что демонстрирует всё те же символы полумесяцев и звёзд на навершиях городских зданий:

Я подозреваю, что таких примеров может быть ещё огромное множество. Я привёл лишь те, которые нашёл сам в процессе написания статьи.

Теперь, когда вы увидели достаточно доказательств присутствия данного символа как на Западе, так и на Востоке, давайте попробуем выяснить – почему данный символ, будучи столь значимым и распространённым (как мы с вами выяснили), поставлен официальной исторической наукой в столь неоднозначное положение? Почему нам приходится прилагать столько усилий, чтобы найти следы его использования даже там, где он всегда был на самом видном месте? Почему историки не пытаются выделить очевидную связь между всеми имеющимися фактами использования данного символа, а где-то и вовсе умалчивают о подобных фактах?

Для того, что-бы отчасти прояснить данные обстоятельства, мы с вами вернёмся к случаю с Собором Святого Стефана в Вене.

В 1686 году, спустя 3 года после второй осады города «Турками/Османами», произошло своего рода «торжественное» событие снятия с собора полумесяца со звездой и водружение вместо него двуглавого орла с крестом. Помимо очевидного факта замены одного символа на другой, интересна та церемониальность (или, скорее, показушность), с которой это всё было сделано. Для того, чтобы понять, о чём я говорю, вам нужно будет увидеть следующую гравюру:

На ней изображён снятый с того самого навершия полумесяц с 8-конечной звездой. Но самое главное здесь - это надпись, которую они презрительно написали на полумесяце вместе с изображением кукиша (дули). Так как здесь она не особо читабельна, взглянем на реальный артефакт, ту самую звезду с полумесяцем что возвышалась когда-то над собором. Благо, она сохранилась, и находится сейчас в одном из музеев Вены (также приведены комментарии музея):

Оригинальное навершие с Собора Святого Стефана

Надпись «Haec Solymanne Memoria tua» переводится примерно как «Это тебе на память, Сулейман». Из комментариев музея мы узнаем кое-какие новые детали, которые сразу же вызывают подозрение. Оказывается, им известно, что дата установки данного символа на собор – 28 июля 1519 года (ни днём раньше, ни днём позднее). А вот оригинальное значение данного символа «им не ясно». У них есть лишь догадки о том, что символ мог символизировать «взаимосвязь духовной и светской власти, где папа римский - это звезда, а император - это полумесяц», ну или уже привычные нам «это просто луна и звезда» (надеюсь, что прочитав это, вы прочувствовали всю бредовость их объяснений). Более того, по их версии, сразу через год после первой осады города (в 1530 году), городской совет отправил запрос императору (видимо, Фердинанду 1-му) на то, чтобы заменить данный символ фигурой Святого Георга. Однако, только спустя 156 лет (!), в 1686 году, полумесяц со звездой был заменён на крест с двуглавым орлом, и то, в рамках выполнения некой клятвы, данной императором Леопольдом 1-ым в ходе второй осады города (интересно, кому и зачем он давал эту клятву?). Там также написано, что «впоследствии, обе стороны сошлись во мнении о том, что символ полумесяца и звезды был установлен на собор по приказу султана» (очевидно Сулеймана).

Данная история сразу же вызывает целый ряд вопросов.

Во-первых, не кажется ли вам странным что указанная дата установки полумесяца и звезды стоит столь подозрительно близко к дате первой осады? Получается, что символ простоял всего 10 лет, прежде чем его захотели снять. Это выглядит так, будто они намерено хотели его омолодить, чтобы у людей ни в коем случае не возникла мысль о существовании в Австрии (или вообще во всей Европе) издревле некого религиозного культа или идеологии связанной с данным символом.

Во-вторых, почему для смены символа потребовалось просить разрешения Императора, и что ещё важнее – почему они протянули с этим вопросом целых 156 лет если им так сильно хотелось его заменить? Неужели это было так сложно? Или, может быть, всё-таки люди не хотели, чтобы символ снимали с верхушки собора? Ну или может, как вариант, в 1530 году никто никого ни о чём не просил, а написали нам об этом, чтобы создать фальшивую видимость непринятия символа населением города?

В-третьих, что вообще значит фраза «сошлись во мнении»? (Смысл предложения в переводе с английского звучит именно так.) Как можно говорить о том, что символ был установлен по приказу Сулеймана, если они же сами в этом же тексте пишут что символ был установлен за 10 лет до первой осады, и всё это при том, что город даже не захватывали?

Данные комментарии противоречат здравому смыслу и явно написаны для недалёких и необразованных людей. Но как бы там ни было, полумесяц со звездой действительно сняли и это неоспоримый факт. Задаваясь вопросом о том, почему они его сняли, человек наверняка придёт к следующему объяснению: «люди увидели символ у врагов, пришедших захватить город, и озадачились вопросом целесообразности нахождения аналогичного символа на верхушке главного собора города». Хотя по логике, они и должны были задуматься над тем, почему так произошло, вполне возможно, что историческая память тех людей была уже потеряна, и они действительно вполне могли возненавидеть данный символ после случившихся осад города (снова хочется провести параллель с ситуацией со свастикой после ВОВ).

Но что мне не даёт покоя больше всего, так это то, что данная история известна ограниченному числу людей. И что ещё страшнее, это всего лишь один из тех случаев, которые мне удалось раскопать. А ведь таких случаев могло быть (и, скорее всего, было) гораздо больше! Как в Европе, так и по всему миру.

И говоря насчёт всего мира, я вовсе не преувеличиваю. Различные исследователи истории уже неоднократно приходили к выводу о том, что искомое протогосударство распространялось практически на всю планету. В атласе 16 века под названием «Cosmographie universelle, selon les navigateurs tant anciens que modernes. Le Testu, Guillaume» я нашёл очень весомые аргументы, как в пользу вышесказанного вывода, так и в пользу того, о чём я писал в этой статье:

То, что вы видите на изображениях, есть ни что иное, как южное побережье нынешней территории США (которую можно без труда идентифицировать по Флориде и полуострову Юкатан, названия которых написаны на карте). А вот часть нынешней Канады из того же атласа (её восточное побережье, если быть точным):

Думаю, что символы изображённые в данном Атласе, не нуждаются в комментариях. Вы уже должны сами всё понимать. Да и теперь должно быть гораздо очевиднее, что за культура стояла за созданием того странного религиозного сооружения в Бразилии 19 века, а также ряда других старых сооружений на территории Северной и Южной Америки.

На первый взгляд может показаться, что никаких явных свидетельств уже не осталось, однако если покопаться, то можно найти очень интересные фото:

«California State Building», Panama-California Exposition, США (1915).

8-конечная звезда на куполе

Главная улица города Springfield, штат Massachusetts, США (1905).

Полумесяц на верхушке здания справа.

Подобные фото, к сожалению, единичны, но хорошо, что сохранились хотя бы они. В приведённых примерах важно даже не то, когда эти здания были построены, а то какие символы на них поместили.

Реальную картину прошлого приходится собирать по мельчайшим крупицам. Кто-то явно очень не хотел (и до сих пор не хочет), чтобы люди знали об исконных символах той цивилизации. Поэтому, ещё с тех самых пор, они методично стирают их из истории, особенно в тех местах, где они вызвали бы наибольшее количество вопросов.

Где-то символ просто изымают изо всех источников, где-то подменивают исторические факты, связанные с ним, а где-то искажают вид самого символа, что можно увидеть на примере Польского дворянского герба «Лелива»:

Спасибо, что хотя бы частично сохранили внешний вид символа, изменив только звезду.

Вернёмся обратно к вопросу связи всех фактов использования полумесяца и звезды. Как нам сложить всё, что мы знаем в одну общую картину? Давайте подумаем, что объединяет все рассмотренные факты? Очевидно, что люди и территория (даже не смотря на то, что они искусственно разделены). А что эти факты разъединяет? Ответ один – время. Вспомните то, что я писал в самом начале статьи. История последней тысячи лет (а может, даже и каких-то 500 лет) искусственным образом растянута по хронологической шкале на две с лишним тысячи лет (включая так называемый период «до нашей эры»). Если воспользоваться этой волшебной формулой и стянуть временную шкалу во внутрь, то всё сразу же встаёт на свои места.

Если мы представим, что все рассмотренные нами свидетельства и артефакты имели место быть примерно в одно и то же время, то тогда нам откроется полная картина событий.

Подумайте и ответьте сами себе на следующий вопрос – какие символы обычно можно встретить одновременно и на флагах/гербах, и на деньгах, и на важных с культурной и религиозной точки зрения объектах? Как по мне, так ответ очевиден – исключительно наиболее важные государственные символы.

Данный символ был в значительной степени искажён и стёрт из нашей истории по одной единственной причине. Это был символ тех, кто проиграл войну. А как вы знаете, историю пишут победители. А для того, чтобы понять кто победил, достаточно взглянуть на то, какой символ доминирует на большинстве гербов различных государств последние 200 лет.

Но что это была за война, в ходе которой некие силы разрушили наше протогосударство и его культуру? И самый главный вопрос, как им удалось это сделать? Ответы на эти вопросы, возможно, содержатся в так называемой «Аугсбургской книге чудес»:

Мнения о том, что изображено на её иллюстрациях рознятся: кто-что считает, что это бредовые картинки-видения о конце света, а кто-то видит их в качестве свидетельства глобальной планетарной катастрофы, упоминания о которой встречаются в легендах и священных писаниях со всего мира. Лично я склоняюсь ко второму варианту, и попробую убедить в этом и вас.

Книга состоит из множества странных иллюстраций, каждая из которых по своему интересна. Вот пример некоторых из них:

Практически все иллюстрации книги демонстрируют некий катаклизм, сопровождающийся падениями небесных тел, разрушениями городов, присутствием необычных существ и прочими странностями. Но сейчас я покажу вам ту, что немного выделяется на фоне всех других:

Знакомые символы не так ли? Здесь явно изображена какая-то битва между двумя сторонами/фракциями. Но книга ведь совсем не про войну, а про планетарный катаклизм. Или, может быть, всё это напрямую связано, и именно в ходе этого катаклизма был определён исход всех дальнейших событий? Давайте взглянем на другие иллюстрации из книги:

Помимо очевидного противостояния неких двух сторон в ходе данного катаклизма, нам недвусмысленно намекают на то, что всё это происходило как на суше так и в небе. Но что привлекло моё внимание в особенности, так это присутствие на ряде иллюстрации ярких небесных тел, в количестве именно трёх штук:

Хотя эти небесные объекты поначалу и можно принять за солнца, по очевидным причинам мы понимаем, что это не так. Звезда в нашей солнечной системе одна, и материализоваться ещё две из ниоткуда никак не могли. Другим предположением могло бы быть то, что на иллюстрациях изображены взрывы неких зарядов/снарядов в атмосфере (наподобие ядерных). Это звучит гораздо более правдоподобно, ведь они бы испускали такой же яркий свет, как и у солнца (а может, даже сильнее). И хотя я не сомневаюсь в том, что на некоторых иллюстрациях действительно изображены некие сгустки энергии, я всё же склонен думать, что там где мы видим совместное изображение трёх сферических небесных объектов, подразумевается нечто иное. И это нечто, по моему мнению, является изображением трёх лун. Тех самых трёх лун, о которых вы могли неоднократно слышать из различных древних легенд. Почему я так уверен в том, что это именно луны? Потому что я уже встречал изображения с тремя лунами в других местах:

Всё те же самые старые гербы. Наличие трёх полумесяцев/сфер/лун на столь большом количестве гербов не может быть простым совпадением. Но если у вас всё еще есть сомнения относительно того, что три луны действительно были на орбите Земли, взгляните на следующие изображения, взятые из книги 14 века «Benoît de Sainte-Maure, Roman de Troie»:

Символы на выделенных щитах очень сильно напоминают орбиты небесных объектов. Не сложно сопоставить всю информацию и понять, что на этих орбитах находились те самые луны.

Если вы ещё не перестали верить в случайности, то сейчас самое время перестать.

А я, тем временем, покажу вам ещё один странный символ или объект, который встречается как в Аугсбургской книге чудес, так и в старой геральдике (и на самом деле ещё много где):

Если вы обратитесь за справкой в интернет, то, скорее всего, наткнётесь на упоминание о ветхозаветном пророке Иезекииле, который известен тем, что описал необычное (божественное) видение, именуемое термином «меркаба (меркава)». Интересно то, что с Иврита «меркаба» переводится как «колесница» (ивр. ‏מֶרְכָּבָה‏‎ = колесница). Хотя в нашем сознании прочно укоренилась ассоциация данного символа с колесом (той же колесницы к примеру), я подозреваю, что изначально во всё это был заложен больший смысл. Может быть, следующие изображения подскажут нам, что это могло быть на самом деле:

Французская монета 17 века (надпись – OPPORTUNUS ADEST). Французская монета 17 века (надпись – RESISTIT PAVCIS OBRVITVR PLURIBUS). Фреска 17 века в неустановленной цитадели в городе Сигишоа́ра, Румыния.

Выглядит довольно необычно, не так ли? Не знаю, что на этих изображениях видите вы, но лично я вижу некий летательный аппарат. Если принять во внимание все те странные небесные феномены на иллюстрациях Аугсбургской книги, то наличие там высокотехнологичных летательных аппаратов выглядит не таким уж и невозможным.

Но что насчёт других источников? Не можем же мы делать однозначные выводы по одной единственной книге (в аутентичности содержания которой многие люди наверняка усомнятся). К нашему счастью, другие источники, описывающие подобные явления, существуют, и даже не один. Сперва взглянем на книгу 16 века под названием «Kometenbuch»:

Книга рассказывает о якобы обычных кометах. И вначале всё вроде бы так и выглядит. Но чем дальше мы углубляемся в книгу, тем страннее становятся изображения:

Мы снова видим явление трёх светящихся сфер как в Аугсбургской книге чудес. Более того, на левой иллюстрации летящий объект помечен мечом (что очевидно символизирует его боевое применение), а на правой почему-то горит целый город (видимо, его уже уничтожили одной из таких «безобидных комет»). Смотрим дальше:

На первых двух иллюстрациях изображён либо взрыв, либо одна из сфер/лун, окружённая некой энергией. А на второй присутствует странный объект, который не похож ни на что остальное. Не ракета ли это часом? Третья иллюстрация вообще заслуживает отдельного внимания. Сказать, что это «метеоритный дождь», значит ничего не сказать. Круглый объект - это явно некий летательный аппарат. Может быть, это та самая «меркаба» в действии? Если взглянуть на эту иллюстрации поближе, то обнаруживаются кое-какие интересные детали:

В облаках изображены всадники, символизирующие ни что иное как битву в небесах. Точно такой же образ был и в предыдущей книге:

Авторам, вероятно, приходилось преподносить информацию в слегка завуалированном виде, чтобы избежать потенциальной цензуры. Интересно, правда, почему всадники из Kometenbuch такие выцветшие – из-за ветхости книги, или потому что кто-то специально подпортил иллюстрацию?

В книге есть ещё две примечательных иллюстрации:

То, что на левой иллюстрации изображена одна из лун, у меня сомнений нет. Но что с ней происходит? Неужели вокруг неё концентрируется некое энергетическое поле? На правую иллюстрацию стоит обратить ещё большее внимание. Большинству людей, скорее всего, покажется, что это очередной летящий/падающий объект/снаряд. Но что, если это тоже одна из лун, запечатлённая в момент того, как в неё стреляют из некого супер-оружия или в момент, когда это делает она сама?

Пока оставим это в качестве предположения и попробуем разобраться с той ракето-подобной штукой, которую я показал вам чуть ранее. Вам, наверное, интересно, есть ли ещё иллюстрации, демонстрирующие подобные объекты? Да, они есть, и также присутствуют в разных источниках. Одну из них можно увидеть среди иллюстраций всё той же Аугсбургской книги чудес:

Интригующие иллюстрации, поразительно похожие на запуск ракет, приведены в книге «Physica sacra» by Scheuchzer, Johann Jakob (1731):

Следующей книгой, проливающей свет как на ракеты, так и на другие явления, рассмотренные ранее, является «Prodigiorum ac ostentorum chronicon» by Conrad Lycosthenes (Conrad Wolffhart) (1557):

В очередной раз всё те же образы трёх лун, двух противоборствующих сторон и некого катаклизма. Но здесь можно лучше разглядеть те самые ракеты. Смотрим дальше:

Мы видим, что на одной из лун почему-то стоит крестообразная метка. Неужели это мишень (которую мы уже видели на одной из иллюстраций Аугсбургской книги чудес)? На предпоследней иллюстрации видно, как луна выстреливает неким снарядом и огнём, а на последней показано, как к луне подлетают с двух сторон два снаряда неустановленного типа. Выглядит так, будто они ждали этого удара и включили некое силовое поле, чтобы отразить его. Нечто похожее, но, вероятно, более завуалированное, есть и в Аугсбургской книге чудес:

Не просто же так они нарисовали меч прямо под окружностью и луну, окружённую какими-то разноцветными оболочками. Возможно, что данное силовое поле использовалось как для защиты, так и для атаки.

На данном этапе также следует отметить одну деталь, касательно приведённых под иллюстрациями текстов. Хоть я и не имею возможности полноценно их перевести, я практически уверен в том, что данные тексты по большей части не имеют никакого отношения к тому, что изображено на иллюстрациях. То же самое касается и датировок, которые указаны в этих книгах. Так что, если вы владеете языками, используемыми в приведённых источниках, и видите некое противоречие – не стоит удивляться. Вряд ли кто-то позволил бы оказаться подобным картинкам в свободном доступе, если бы они сопровождались правдивыми комментариями о происходящем. Однако, если вам всё же удалось найти в этих текстах какие-то зацепки или намёки похожие на правду, поделитесь ими с другими людьми.

Мы тем временем продолжим изучать иллюстрации из других источников. Нашим следующим объектом внимания станет книга под названием «Des prodiges et Polydore Vergile» by Julius Obsequens:

Следует отметить что, что три луны могли быть на орбите Земли достаточно долгое время и им необязательно было резко появится на горизонте именно в момент рассматриваемой катастрофы. Более того, катастрофы с применением неизвестного нам оружия могли случаться не один раз, и в разное время вполне могли описываться разные катастрофы. Мы также не можем знать наверняка, сколько времени длился тот масштабный конфликт (он мог длится как несколько лет, так и одни сутки). Однако, нам следует учесть тот факт, что после последней катастрофы (которая, вероятнее всего, случилась несколько веков назад) нам полностью исказили историю. И если до нас и дошли какие-то полуправдивые описания прошлого, то, скорее всего, они все были созданы примерно в тот же период, что и последняя катастрофа. В пользу данного предположения также говорит и та подозрительная схожесть между всеми приведёнными иллюстрациями.

Как бы там ни было, нам нужно разобрать ещё один, крайний источник информации о той катастрофе. Это книга под названием «Illustrations de Die Wunder Gottes in der Natur, ben Erscheinung der Cometen» (1518-1561). На самом деле, эта книга есть практически то же самое, что и разобранная ранее «Prodigiorum ac ostentorum chronicon», так как обе написаны одним автором – Conrad Lycosthenes (Wolffhart) и содержат примерно одинаковые иллюстрации. Только вот в той, которую мы будем рассматривать сейчас, есть ряд иллюстраций, которых мы не видели ранее (или же они были нарисованы не столь ясно как здесь):

Среди новых деталей можно выделить странную плоскую прямоугольную плиту, которая летит в небе (я понятия не имею, что это такое), а также маленький рисунок эллиптической орбиты некого небесного объекта (подозреваю, что одной из двух неизвестных лун):

Вряд ли они стали бы рисовать орбиту данного объекта, если бы он был просто «кометой». Хотя, учитывая ту завуалированность, с которой подан материал, не думаю, что нам стоит заострять особое внимание на конкретно этом вопросе (информации слишком мало, чтобы сделать однозначный вывод). Смотрим дальше:

Помимо большой ракеты (которую мы ещё не видели ранее), иллюстрации примечательны изображением той самой энергии, исходящей из сфер в виде мечей. Ранее мы видели эти явления по отдельности (либо просто энергию, которая могла показаться следом летящего воздушного объекта, либо просто меч рядом с объектом без отображения полной траектории). Но теперь мы видим, что сфера и есть источник энергии, и она направляет эту энергию в виде меча (очевидно, используя её как оружие). Подтверждение этому можно найти на следующих иллюстрациях (часть из которых уже была показана ранее в другой рисовке):

Снова ракеты, дракон, луны которые стреляют энергией и защищаются от неё. А последняя иллюстрация вообще выглядит очень странно. По идее, это как раз и должны быть те самые луны, но что означают эти странные рисунки/узоры на их поверхности? Надеюсь, что кто-то из читателей сможет увидеть то, чего не смог заметить я, и ответит на этот вопрос.

Но что стало с этими лунами? Сейчас то ведь у нас только одна луна, куда делись другие две? Единственный вывод, который я могу сделать на основе этих изображений и той информации, которая попадалась мне на протяжении моих исследований – их уничтожили. Или же, одна была уничтожена, а другая улетела в неизвестном направлении (когда именно всё это произошло и в какой последовательности, сказать очень сложно).

Если вы ещё не поняли к чему я клоню, или стесняетесь допустить в своей голове такую мысль, то я озвучу её прямо сейчас. Оставшаяся на нашей орбите луна, а также две другие, которые когда-то тоже на ней были, являются огромными космическими станциями. Данные станции, очевидно, имеют сложный и широкий функционал, однако, нет никаких сомнений в том, что они могут применяться в боевых целях. Да, прямо как «Звезда Смерти» из киносаги «Звёздные Войны»:

Концепт-арт на основе киносаги «Звёздные Войны» (интеллектуальная собственность Lucasfilm Ltd. и The Walt Disney Studios).

Разумеется, кому-то данная догадка придётся не по вкусу, но я честно не знаю к каким ещё можно прийти выводам, разглядывая приведённые выше иллюстрации. Но если же мы попробуем развить данную мысль, то неизбежно придём к тому, что в том глобальном конфликте явно участвовали не только смертные люди. Технологии вроде ракет и каких-то летательных аппаратов кажутся не такими уж невозможными для людей при альтернативном взгляде на события прошлого. Но вот огромные небесные тела вроде лун, стреляющие потоками энергии, явно не могли быть подконтрольны человеческой цивилизации. Нет никаких сомнений, что эти объекты находятся в ведении высших сил. Кем лично вы считаете эти силы – дело ваше. Но вариантов тут явно немного. Это либо наши создатели (стоящие на нашей стороне), либо какая-то пришлая фракция, имеющая здесь свои интересы. А так как в конфликте участвовало как минимум две стороны (и человеческая цивилизация всё ещё не стёрта с лица земли), мы можем сделать вывод о том, что там, скорее всего, были и те и другие. Если вам интересно знать моё мнение о том, какой стороне принадлежит оставшаяся луна, то я могу сказать вам, что, скорее всего, создателям (тем, которые должны быть на нашей стороне). Почему я думаю именно так – я пока объяснить не готов. По большей части из-за того, что это очень сложная тема, и далеко не все люди готовы принять даже тот материал, который описывался до момента со «Звездой Смерти».

Как уже было не раз сказано в этой статье, целью являлся в первую очередь – анализ символов, хотя я и пошёл немного дальше, проанализировав некоторые иллюстрации и изображённые на них образы. Принимая во внимание изложенные факты и выводы, не сложно понять почему символ луны был столь значимым для той цивилизации. Для них луна была чем-то гораздо большим, чем просто каменной глыбой, висящей в небе. Хотя мы и рассмотрели только аспект боевого применения этих станций, вы вполне можете самостоятельно предположить, какие ещё функции может выполнять подобный объект, находясь на орбите нашей планеты.

Так или иначе, не отвеченных вопросов осталось ещё очень много. Надеюсь, что данная статья станет для вас полезной и подтолкнёт вас к дальнейшим исследованиям в данном направлении.

Источник: https://www.tart-aria.info/upushhennyj-simvol-byloj-civilizacii/