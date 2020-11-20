После завершения выборов хозяин Белого дома имеет право лишь на решение текущих вопросов. Но как раз перед объявлением результатов голосования Федеральной избирательной комиссией президент Дональд Трамп начал беспрецедентную операцию чистки Пентагона.

В частности, он отправил в отставку:

министра Обороны Марка Эспера (вместо него назначен Кристофер Миллер);

главу кабинета Йена Стюарта (вместо него назначен Кеш Пател);

руководителя политики Пентагогна Джеймса Андерсона (вместо него назначен Энтони Тата);

зам. Министра Обороны по разведке и безопасности Джозефа Кернана (вместо него назначен Эзра Коэн-Ватник);

представителя по связям с НАТО Майкла Райана (вместо него назначен Эндрю Уинтерниц).

Указанные перестановки легко объяснимы: после объявления в СМИ победы Джо Байдена чиновники высшего ранга принялись признаваться в том, что они саботировали джексоновскую политику Дональда Трампа [1]. Уволенные офицеры подозреваются в том, что они прикрывали этих чиновников и даже готовили заговор против президента Трампа. Что касается новых назначенцев, они верны действующему президенту и убеждены в тесных связях Братьев-мусульман с администрациями Клинтона и Обамы.

Может показаться, что разговоры об участии в выборах иностранных секретных компаний не имеют под собой никаких оснований. Но это не так.

Инициировал новые назначения Кэш Петел. Бывший помощник члена Комиссии по разведке сыграл большую роль по подтверждению наблюдения за Дональдом Трампом со стороны администрации Обамы и необоснованности Рашагейт [2]. После этого он был назначен ассистентом помощника президента Трампа и директором антитеррористического отдела в Совете Национальной безопасности. Будучи индийцем по национальности, он хорошо осведомлён о роли Братьев-мусульман в организации исламистских терактов.

Новый министр Обороны полковник Кристофер Миллер является бывшим руководителем Национального антитеррористического центра. Наверняка и он хорошо осведомлён о том, что представляют собой Братья-мусульмане.

Новым заместителем министра Обороны по политике в Пентагоне стал бригадный генерал Энтони Тата. Бывший комментатор Fox News не раз обвинял президента Обаму и чету Клинтонов в том, что они являются главными организаторами террористических сетей джихадистов. А бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана он обвинил в организации неудавшегося покушения на президента Трампа, но оно не было подтверждено. Его помощником будет Томас Уильям, бывший член Совета Национальной безопасности, сформированного Збигневым Бжезинским.

Новым заместителем министра Обороны по Разведке и Безопасности стал Эзра Ватник. Он входил в команду генерала Майкла Флинна в военной разведслужбе, сражавшейся с Братьями-мусульманами «на земле». Он пользуется репутацией человека, не допускающего политических компромиссов.

Новым представителем в Европе и НАТО назначен Эндрю Уинтерниц. В течение нескольких лет этот специалист по политическим наукам с японскими корнями был ответственным по связам Пентагона с Францией. Он единственный из новой команды, кто не протаптывал тропинку на борьбу против Братства.

Но с новыми назначенцами явно запоздали. В течение четырёх лет пентагоновские руководители делали всё, чтобы блокировать указания президента Трампа и не дать конфликтам затухнуть. Президент предоставил им широкое поле для манёвра, что позволило ему действовать по другим направлениям, не опасаясь военного переворота. Однако в последнее время командование Пентагона стало использовать санитарный кризис для устранения с публичной сцены всех политиков, включая президента Трампа, а это никак не вяжется с поддержкой президента, реализующего идеи Джексона.

Очевидно, что критерием перестановок в Пентагоне являлись отношения к Братьям-мусульманам. А поскольку семьи Обамы (президент Барак и его сводный брат Абонго Малик) и Клинтона (президент Бил и госсекретарь Хиллари) тесно связаны с Братством [3], то можно утверждать, что происходящие события являются результатом институционального кризиса, охватившего сегодня Соединённые Штаты.